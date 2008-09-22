Маргарита Песоцкая: «Пока Украина не примет полноценного закона о спорте – с места не сдвинемся»

22 сентября 2008, 12:04

На фоне общих достижений наших спортсменов на Олимпийских играх в Пекине, мы как-то незаслуженно забыли те виды спорта, в которых результаты были невысокими.

Между тем, даже дебют украинских спортсменов в некоторых дисциплинах можно назвать высоким результатом, и любой положительный результат должен был вызывать не меньший восторг, чем победа в уже ставших традиционными для нас видах спорта. В Пекине впервые за долгое время Украина была представлена в настольном теннисе, причем, если Коу Лей выбыл из борьбы сразу же, то представительницы женской школы Маргарита Песоцкая и Татьяна Сорочинская записали себе в актив по одной выигранной встрече. Это тем более приятно, что последняя попала в список участников чуть ли не накануне Олимпиады, заменив отказавшуюся от Игр теннисистку из Швеции.

Попадание наших теннисистов на главное событие четырехлетия – это начало возрождения украинской школы или случайность? С этого вопроса корреспондент «СПОРТглавреда» и начал разговор с главным тренером олимпийской сборной Украины по настольному теннису Маргаритой Песоцкой-старшей.

Маргарита Анатольевна, уже прошло довольно много времени с момента окончания Олимпийских игр. Теперь уже, когда все успокоилось, что вы можете сказать о выступлении наших ребят в Пекине?

Честно говоря, уже само попадание трех украинцев на Олимпийские игры – это огромное достижение, исходя из того, что последние несколько Олимпиад наших спортсменов на них вообще не было. Поэтому после того как стало известно, что мы едем в Пекин, да еще и такой делегацией, перед нами стояла только одна задача – выступить как можно лучше и пройти как можно дальше. Мы реалисты, и прекрасно понимали, что сейчас высоких результатов не достичь. Законодателями моды в настольном теннисе давно уже являются представители азиатской школы – Китая, Гонконга, с которыми справиться не под силу и более сильным в этом виде спорта странам. Очень рада за девочек – за Риту Песоцкую и Таню Сорочинскую, которые к достижению выхода на Олимпийские игры добавили еще и по одной победе. Во втором круге им попались китаянки с разным гражданством, так что на больший успех рассчитывать не приходилось. Тем не менее, бой дали и им.

А что вы можете сказать о Коу Лее? Кстати, какое из этих слов – фамилия, а какое – имя?

Честно говоря, я сама не могу с уверенностью ответить на этот вопрос (улыбается). Мы его называем «Колей», он понимает и не обижается. Вообще-то, он бесспорно лучший в Украине, чемпион страны и просто талантливый парень, но по уровню пока далек даже от европейских показателей. У себя в Китае Коля был одним из слабейших, а уровень украинского настольного тенниса – это не то. Вот даже в Пекине он в первом же раунде проиграл сопернику из Конго, который в рейтинге был ниже на десяток позиций.

Что же происходит в Украине? Неужели у нас в стране настольный теннис настолько непопулярен?

Наоборот, в нашей стране много талантливых детей, желающих заниматься настольным теннисом. Да вы и сами видите, что столики для пинг-понга не пустуют нигде, даже на уличных площадках. Просто все это делается на энтузиазме, то есть настольный теннис у нас пребывает на любительском уровне, а все достижения – лишь за счет таланта отдельных игроков. Профессионализм начинается там, где людям платят за это деньги. Украинский чемпионат – это не уровень для теннисиста. Любой чемпион Украины в Европе – никто. Для того чтобы мы росли, необходимо максимально способствовать получению опыта на международной арене, оплачивать поездки на турниры, экипировку, заинтересовывать тренеров. А у нас до сих пор не могут возродить систему ДЮСШ – если нет в команде четырех мастеров спорта, то никто тебе не позволит открыть группу. Так, а откуда они тогда возьмутся?

Неужели настольный теннис – настолько затратный вид спорта по сравнению с большинством остальных?

Вообще-то, нет. Для того чтобы им заниматься, многого не нужно – стол, сетка, ракетки да мяч. У нас нет денег для того, чтобы, например, принять участие в международных турнирах. Посудите сами, на одного человека пребывание за рубежом обходится в районе 1000-1500 евро в неделю. Обычно едет команда в три-четыре человека да тренер. Вроде бы и немного, но нет даже этого. Это замкнутый круг: нет результатов – не будет и спонсора, а нет спонсора – откуда же брать результаты?

Как же из него выпутаться?

В большинстве видов спорта спонсорская поддержка происходит за счет отдельных энтузиастов, которые просто любят спорт и согласны давать деньги, не ожидая чего-то взамен. Вот как в донецком клубе «Норд», который принадлежит президенту ФНТУ Владимиру Ландику. Он создал более-менее комфортные условия для спортсменов, год там проработал даже тренер из Китая, да и два китайца там занимаются, включая Коу Лея, и вполне довольны. Но Ландик же один, это все отдельные показатели, да и те – для мужской команды. А общей поддержки нет. Вон даже на чемпионат Украины не удалось послать сборную Киева из-за отсутствия средств – это ж позор. В Украине нет полноценного закона о спорте, о спонсорской деятельности. Пока его не примут – мы с места не сдвинемся. В той же России организация, помогающая развитию спорта, имеет прямую финансовую выгоду – понижение налогообложения и определенные льготы. В Китае государством высоко оплачивается медаль любого уровня. А здесь разве что награды с Олимпиады. Вот моя дочь – трехкратный чемпион Европы, но это все не благодаря, а вопреки. И Сорочинская, несмотря на свой 126-й номер мирового рейтинга, высоко котируется на европейской арене. Но, боюсь, с таким отношением к спорту со стороны чиновников, ни одного профессионального теннисиста в Украине скоро не останется. Такое впечатление, что пока наш спорт не упадет на дно ямы, пока с Олимпийских игр мы не привезем ни одной медали – никакого решения принято не будет. Все так и будет продолжаться – и проблемы с костюмами у пловцов, и отсутствие должного тренерского и медицинского штаба на турнирах...

Вы сказали, что Китай – законодатель моды настольного тенниса. Может, для того, чтобы наши спортсмены демонстрировали высокие результаты на международной арене, стоило бы приглашать представителей этой школы на работу в Украину?

А это уже давно распространенная практика в Европе. Почти в каждой школе есть хоть один представитель из Азии. Да и у нас, я уже говорила, год в Донецке проработал китайский тренер. Опыт работы с такими мастерами очень полезен. Просто проблема здесь все та же – отсутствие средств для приглашения иностранных специалистов для работы в Украине и общего плана развития спорта в нашей стране. А спонсорам в данный момент это невыгодно.

Пессимистично. То есть, появление в Лондоне-2012 представителей украинской школы настольного тенниса можно опять оценивать как огромное достижение?

Пока что - да.

Кстати, Украина уже традиционно очень сильна в паралимпийских видах спорта, среди которых есть и настольный теннис. Существуют ли какие-то отношения между вами?

Конечно, мы не чужие. У нас в Киеве, например, занимаются два паралимпийца – у одного короче нога, а у второго нет одной руки. Мы прекрасно общаемся, дружим. Но какого-то прямого организационного контакта у нас нет.

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