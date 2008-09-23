Галина Пундык: «Призовые за Олимпиаду тратить не планирую, буду их «размножать»

Выиграли золото в командных соревнованиях саблисток. Это была первая украинская победа на Играх-2008. На помосте они поражают своей эмоциональностью. И сплоченностью. Собственно, такие они и в жизни. Когда Ольга Харлан, Елена Хомровая, Ольга Жовнир и Галина Пундык вместе, их трудно переговорить и перешутить. Они – по-детски непосредственные и по-взрослому - рассудительные. Теперь их почти невозможно представить в одиночку.



«Кто же знает, что я олимпийская чемпионка? С виду обычная старшеклассница», - говорит о себе сегодняшняя гостья «СПОРТглавреда» Галина Пундык. Казалось бы, неужели это та же эмоциональная девушка, которая на помосте своими эмоциями способна ошеломить любую соперницу? Впрочем, в ходе разговора убедился, что в жизни новоиспеченная обладательница олимпийского золота такая же, как и в спорте.



Галя, вы уже более месяца находитесь в статусе олимпийской чемпионки. Внимание к вам сумасшедшее. Не устали?



Немного есть. Чуть ли ни ежедневно придется куда-то ехать, с кем-то встречаться, интервью даю как с глазу на глаз, так и по телефону. Иногда даже поесть как следует не успеваешь. Признаться, это не мое. Привыкла спокойно делать свою работу. Впрочем, ощущение славы довольно приятно.



В полуфинале олимпийского турнира вы победили американскую сборную, сформированную из трио призеров личного первенства саблисток. И самое удивительное, что и вы, и Оля Харлан с Еленой Хомровой в своих микроматчах одолели новоиспеченную олимпийскую чемпионку Мариам Загунис.



Мне кажется, что нам это удалось благодаря невероятному желанию. Каждая из американок уже имела по медали. По-видимому, они немного успокоились. Возможно, американки и не сомневались, что победят в командном первенстве. Но мы вышли против них с таким безумным эмоциональным зарядом, что просто не обращали внимания на то, кто нам противостоит. Это мы еще после победы в четвертьфинале над Россией такой моральный подъем получили. Кроме того, учтите, что от россиянок, американок, а затем и китаянок все требовали медали. Мы же – самые молодые. От нас никто не жал. Знали, что можем, но все говорили: «Девушки, проигрываете – ничего страшного не случится». Именно эта раскованность стала нашим главным преимуществом.



Но, говорят, главный тренер сборной Вадим Гутцайт не спал перед вашим выступлением всю ночь.



Действительно, утром на него было немного страшно смотреть. Глаза Вадима Марковича покраснели, он осунулся. Но при этом ни он, ни кто-либо другой не стали говорить, мол, вся надежда на вас. Гутцайт же сам олимпийский чемпион. Он знает, какое влияние на спортсмена в такой момент имеет каждое слово. То же касается и главного тренера сборной Украины по сабле Валерия Штурбабина, который меня и Олю Жовнир в родном Нетишине воспитывал из маленьких детей.



Не обижались на тренера, что он не выставил вас на финальный поединок против китаянок?



Конечно, я рвалась в тот бой. Немного опечалилась, но об обиде и речи быть не могло. Предыдущие два поединка дались нам очень трудно и, наверно, сменив меня на Олю Жовнир, Валерий Викторович (Штурбабин – авт.), по-видимому, хотел «освежить» команду. В конечном счете, находиться там, рядом с помостом и не выходить на него, это еще тяжелее, чем соревноваться. Волнуешься ужасно!



Многие начали фехтовать под впечатлением от известных кинофильмов? Вы – тоже?



Не совсем. В секцию фехтования меня завел брат, на год меня младше, между прочим. На то время он уже фехтовал, а меня родители отдали на бальные танцы. Танцевать мне ужасно не нравилось, поэтому готова была убежать хоть куда. Мама с папой согласились, чтобы я пошла на фехтование с братом. Но я и подумать не могла, что там мне понравится так сразу. Валерий Викторович нас просто приворожил своим вниманием. К нему приходила и чувствовала себя нужной. А для ребенка это очень важно, чтобы на него обращали внимание. Тренер заинтересовывал нас разнообразными играми, раз на неделю проводил соревнование, причем призы покупал за свои деньги. То альбом для фотокарточек, то еще что-то – стимул на то время был большим.



Интересно, что Оля Харлан и Елена Хомровая также «убежали» на фехтование с танцев. Тенденция?



(Смеется). Нет, по-видимому, так совпало. Мы все очень непоседливы, танцы для нас – слишком спокойное занятие. Родителям, конечно, хотелось видеть своих девочек элегантными танцовщицами. Хотя в настоящий момент у нас в Нетишини дети в первую очередь идут на фехтование, а затем уже на все другие секции. Там просто очередь выстраивается. Скоро двух-трех залов будет недостаточно, чтобы вместить всех детей, которые желают заниматься фехтованием. У нас же город маленький, от подружки к подружке передается, что там есть такой сильным тренером, который воспитывает выдающихся спортсменок, к нему нужно идти.



Став олимпийской чемпионкой, не хотите сменить скромный Нетишин на какой-то областной центр?



Со временем, по-видимому, так и будет. Но пока я тренируюсь, выступаю, то из родного города не выеду никуда. Разве что Валерий Викторович выедет из Нетишина. В конечном итоге, дома мы бываем не так часто. Постоянно странствуем по миру – с соревнований на соревнования. У нас, можно сказать, кочующий стиль жизни.



Говорят, что в Нетишине все жители – атомщики.



Вероятно, все-таки не все. У меня папа военный, служил в Афганистане. Мама же домохозяйка, посвятила себя воспитанию детей. Хочу сказать, что наши родители всегда с пониманием относились к увлечениям детей. По-видимому, если бы они были более суровы, то в фехтовании я не осталась бы. Минуло бы время и меня бы спросили, зачем мне этот спорт. Так часто бывает. Тем более, что отцу приходилось оплачивать все наши с братом выезды на соревнование по кадетам. В те годы государство на кадетов и юниоров денег почти не выделяло. Отмечу, что какие-то выдающиеся результаты мы не показывали. Просто хотели, а отец выкручивался, как мог, чтобы удовлетворить наши желания. Откуда мама с папой когда-то могли знать, что я стану олимпийской чемпионкой? А брат, между прочим, может повторить мое достижение, ведь в прошлом году он стал чемпионом Европы среди юниоров. По физическим данным, потенциалу он, может, даже сильнее меня. Поэтому, убеждена, что моя олимпийская награда – не последняя в семье.



А она уже, если не ошибаюсь, не единственная.



Ну, не опережайте события (смеется). Да, бронзовый призер Олимпиады-2004 Владислав Третьяк – мой будущий муж. Но теперь мы еще не оформили наших отношений официально.



Сильно разочаровались, когда стало известно окончательно, что в Пекин Влад не поедет?



Да, огорчилась, но это спорт, это жизнь. В этот раз он не смог взять лицензию, хотя, убеждена, для Владислава афинская Олимпиада – не последняя в жизни. Впрочем, даже не будучи рядом, любимый очень помог мне своими советами. У него уже был опыт выступлений на таких соревнованиях. Поэтому и во время подготовки, и непосредственно в Пекине в тяжелые минуты звонила по телефону Владу. Его советы мне очень помогли. Кроме того, часто мне просто хотелось услышать голос любимого человека, отвлечься от соревнований и тренировок психологически. Часто набирала номер Владислава даже ночью, когда не могла заснуть.



А вам Владислава утешать не придется? В настоящий момент Вадим Гутцайт критикует и Влада, и его партнеров по мужской команде достаточно жестко.



- Но Влад и сам хорошо понимает, что сейчас - не лучший период в его карьере. Но, тем не менее, он на тренера не обижается, да и Вадим Маркович критикует не со зла, а, чтобы немного «завести» наших ребят.



Когда вернулись из Пекина, поселились в столичной квартире у любимого?



Сразу поехала в Нетишин, к родителям. Но в столице бывать придется действительно часто. Конечно, в такие периоды живу у Влада. Хотя, вообще-то, вместе мы еще не живем.



А когда будете?



Конкретную дату свадьбы мы еще не планировали.



Сколько вы уже вместе?



Встречаемся уже два года. Вы же понимаете, что у нас одна фехтовальная семья. На соревнования мы же часто так и ездим – четверо ребят, четыре девушки (смеется). На дискотеки, по ночным клубам мы не ходим, поэтому и отношения часто завязываются в нашем тесном кругу. Кажется, знакомы мы уже годы четыре. Тогда меня как раз взяли в сборную, а Влад уже был бронзовым призером Олимпиады. В то время я, маленькая девочка, смотрела на него едва ли не как на кумира.



Когда выиграли олимпийское золото, Владислав поздравил вас первым?



Первыми были мама с папой, а затем Влад. А уже после них телефон разрывался. Я же не подумала и оставила телефон в кармане спортивного костюма во время награждения. Стою на пьедестале, Сергей Бубка награды вручает, а у меня звонок за звонком. Неудобно было ужасно. Хорошо, что я минимальную громкость настроила, и никто не слышал.



Не поэтому ли девушки, стоя на пьедестале, так смеялись?



Нет. Я им ничего не говорила. Это у нас такие эмоции были, что хотелось одновременно смеяться, плакать, прыгать от радости. По-видимому, была истерика. Мы даже не успели понять, что произошло. Те минуты счастья мне даже сравнить не с чем.



На что планируете потратить 700 тысяч гривен, которые получили как победительница Олимпиады?



Планирую их не тратить вообще. Буду их «размножать». Может, в банк на депозит положу. Может, подумаем о каком-то бизнесе. Теперь еще не решила.



Машину вам не придется покупать точно, так как недавно спонсоры вручили вам и вашим подругам по команде новенькие «Пежо 270» с именными номерами.



Ездить пока не умею, но Влад учит. Он за рулем уже давно. Тоже на Пежо ездит. Правда, купил за свои деньги.



Вашему квартету вручили машины разных цветов. Долго спорили кому какой достанется?



Не поверите - совсем не спорили. Мы созвонились и оказалось, что черное авто хочу только я. Оля Харлан в восторге от красного цвета. А Лене Хомровой хотелось желтую машину. Оля Жовнир очень любит голубой цвет. Вот так просто все вышло. По-видимому, поэтому мы и команда.





