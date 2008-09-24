Александр Воробьев: «Жена знала за кого выходит замуж, и была к этому готова»

24 сентября 2008, 09:59

Единственный украинский гимнаст, завоевавший олимпийскую медаль в Пекине, не имеет своего жилья. Стоит ли потом удивляться, что наши атлеты рано или поздно уезжают за рубеж?

Бронзовый медалист Олимпиады-2008 Александр Воробьев уже готовится к новым международным стартам, хотя, как признался спортсмен корреспонденту «СПОРТглавреда», восстановиться после Игр еще не успел.

Досье. Александр Воробьев. Заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике. Родился в Днепродзержинске Днепропетровской области.  Рост - 158 см, вес - 55 кг. Тренеры - Александр Горин, Игорь Коробчинский. Призер чемпионатов мира, Европы, Кубка мира. На XXIX Олимпийских играх завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах. Живет и тренируется в Луганске. Женат. Сыну два года.

Саша, безусловно, олимпийская «бронза» - выдающийся успех. Тем не менее, как показалось, могли занять и более высокую степень пьедестала… Как вы считаете? И на какое место, в ряду ваших достижений, вы ставите «бронзу» Пекина? Все-таки, у вас есть и европейское золото.

Да, я стал на Олимпиаде третьим… Но, знаете, точно так же мог быть и вторым, и четвертым. Все мы были очень близко друг к другу. Но я очень доволен бронзой. И на данном этапе моей спортивной карьеры – это моя самая лучшая ступень. К этому я очень долго шел и тренировался. Мечта осуществилась.

Хотя, обидно, что команда на Олимпиаду не пробилась…

К большому сожалению, наши основные спортсмены допустили ошибки, не давшие возможность команде пробиться в Пекин. Что касается Олимпиады, где нас выступало двое, то не очень удачной оказалась жеребьевка. Мы выступали не в сильнейшем потоке. Поэтому судьи оценочки немного «позажимали».  

Саша, вы частенько в интервью упоминаете российского гимнаста Алексея Немова… Это ваш кумир?

Естественно! Немов для меня самый большой кумир. Нет, безусловно, есть много спортсменов, которые служат для меня образцом и на которых хочется равняться. В первую очередь, Игорь Коробчинский. Но ведь он мой тренер. Мы видимся каждый день. А с Немовым так часто общаться я не имею возможности.

Если не секрет, почему из всех упражнений в гимнастике вы выбрали именно кольца?

Прежде всего, потому, что у меня к этому есть все данные. Да и с самого начала кольца у меня, что называется, «пошли». Получались лучше, чем другие. Вот и стал именно кольцам уделять больше времени.

Олимпиада в Пекине только закончилась, однако и до Лондона не так уж и далеко…
Безусловно, хочется достойно там выступить и завоевать награды. Но загадывать вперед не хочется. Буду тренироваться, а там посмотрим. Единственное, что могу сказать точно – «завязывать» со спортом до Олимпиады в Лондоне не намерен.  

К каким стартам готовитесь сейчас, и как скоро они состоятся?

Предстоят четыре этапа Кубка мира. Причем, уже совсем скоро. Начинаются со второго октября. А там буквально каждый месяц. График очень напряженный – Венгрия, Германия, Великобритания… И финал Кубка мира в Испании.

Неужели уже успели восстановиться после Олимпиады?

Еще нет. И отдохнуть толком не успел, и форму уже немного потерял. На первом этапе Кубка в Венгрии надо восстанавливать силы и набирать форму.  

То есть, целей на высокие места в Венгрии не ставите?

Честно говоря, думаю, что там и соперников особо не будет. Ведь все сильнейшие, так же как и я, хотят отдохнуть после Пекина.  Поэтому рассматриваю Венгрию, в большей степени, как восстановление спортивной формы.

Саша, вам приходилось бывать во многих странах мира, имеете возможность сравнить. Какие впечатления у вас остались от Китая?

Только позитивные! Мне очень там понравилось. Исключительно поразило добродушие китайцев. Никогда в помощи не отказывают. Наоборот, в любой момент сами рады помочь. И видно, что делают это не по принуждению, а искренне, от души.

А как вам китайская кухня?

Потрясающая! Я, знаете, люблю остренькое, солененькое. А там как раз все такое. Правда, первые дни поел - и живот прихватил . Но это у всех было. Потом адаптировались. Зато после соревнований уже в этом удовольствии себе не отказывал.

Какие блюда особенно полюбились? Наверное, утка по-пекински?

Вот уж нет. Как раз утка по-пекински мне не понравилась. Зато многие другие блюда просто восхитили. Не знаю, правда, как они называются. Но очень вкусно!

Как отмечали олимпийский успех на родине?

Меня очень здорово встретили. Президент федерации даже заказал лимузин. Впервые, с ветерком, прокатился на такой машине. Как и полагается, меня встречали родные, жена… В общем, все было супер.

А в Луганске?

Ну, чествовали, цветы подарили.

А жилищные условия не улучшили? Помнится, квартиру вам обещали…


(Александр вздыхает) Пока только обещают. Жду.

Может быть, в Киев перебраться?

Что вы! На Киев даже не надеюсь. Хотя бы в Луганске квартиру получить. У меня же семья, ребенок, а жилья своего нет. Сейчас квартиру приходится снимать

Коль уж вы коснулись семьи… Как ваша жена относится к вашим частым отъездам на сборы, на соревнования?

Она же знала, за кого выходит замуж, и была к этому готова. Конечно, нелегко. Поэтому, стараюсь при малейшей возможности приезжать домой. Бывает, что и жена наведывается ко мне на базу – в Конча-Заспу.  

Саша, понятно, что львиную долю вашего времени забирает спорт. Тем не менее, помимо этого вас что-либо увлекает? Бывают же периоды отдыха.

Люблю почитать, в шашки поиграть. Могу на дискотеку сходить. Хотя редко получается. Потом еще музыка…

У вас растет сын. Наверное, рановато задумываться над будущим ребенка, когда ему два года, тем не менее… Вы желали бы ему в жизни спортивной карьеры?  

Затрудняюсь ответить…  Я, пожалуй, отдам его сначала на гимнастику, своему первому тренеру. Для общего физического развития. А потом пусть идет на любой вид спорта, куда пожелает. Ну, а если все же, понравится гимнастика, то – вперед.



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