Второй «забег» олимпийцев

После Олимпиады в Пекине СМИ произвели массу различных подсчетов, акцентируя внимание на том, что отныне нашим спортсменам, наконец-то, воздали по заслугам и теперь они сказочно богаты. Все мы искренне радовались: госпремии, денежные и не только вознаграждения от местных властей и спортивных клубов, подарки поклонников… Однако постолимпийский ажиотаж утих, и оказалось, что за многое из обещанного призерам Игр еще придется побороться. Сразу стоит отметить, что лишь два обещания были выполнены быстро и без заминок: премии выплатило государство (700 тыс грн за «золото», 500 — за «серебро» и 350 — за «бронзу») и банк «Родовид», председателем правления которого является президент НОК Сергей Бубка (50 тыс грн за «золото», 35 — за «серебро» и 25 — за «бронзу»). Кроме того, Президент Украины всех чемпионов и призеров Олимпийских игр наградил орденом «За заслуги» III степени» и назначил ежемесячные президентские стипендии, которые спортсмены будут получать в течение двух ближайших лет: 15 тыс грн — за «золото», 12 — за «серебро» и 10 — за «бронзу».



Саблистки сдают на права



Кроме вышеназванных структур, наших спортсменов, а, точнее, спортсменок, порадовала Федерация фехтования Украины во главе с президентом Сергеем Мищенко (по совместительству — председатель концерна «Илта» — официального импортера автомобилей Peugeot в Украине), которая каждой из представительниц «золотой четверки» вручила ключи от Peugeot-207. Итак:



Ольга Харлан получила госпремию 700 тыс грн, ежемесячную президентскую стипендию в течение 2 лет в размере 15 тыс грн, 50 тыс грн от банка «Родовид» (*) и Peugeot-207 красного цвета с номерным знаком «Ольга» и олимпийскими кольцами от Федерации фехтования Украины. Правда, для того чтобы сесть за руль, Ольге нужно чуть-чуть подождать: «Я уже посещаю школу вождения и через месяц-полтора получу права. Сбылась моя мечта, первое время я вообще была в шоке от счастья».

В принципе, все данные саблистке обещания после победы в Пекине выполнены. Кроме одного — совсем «мелкого». Николаевские власти божились выдать чемпионке квартиру в родном городе, но пока все, что называется, «спустили на тормозах». «В городе нам пока еще никто ничего не дарил, — комментирует Ольга. — Мэр только поздравил. Обещают квартиру, но сейчас по этому вопросу все тихо. Посмотрим».



Елена Хомровая. Федерация фехтования презентовала ей желто-зеленый Peugeot-207 (а после чемпионата Европы, который проходил в этом году в Киеве, Елене тоже подарили автомобиль от этой компании. — Авт.) с номерным знаком «Елена». Отблагодарили спортсменку и власти Одессы, где учится Хомровая: девушке выдали однокомнатную квартиру и музыкальный центр. Кроме того, область выделила ей 100 тыс грн.

«Выполнены все данные мне обещания, — рассказывает Елена. — Кроме этого, меня шикарно встретили родственники в Николаеве. С фейерверком и всеми почестями. Приятно было».



Ольга Жовнир получила от Федерации фехтования Украины голубой Peugeot-207 с номерным знаком «Ольга» и все теми же олимпийскими кольцами. Не поскупилось на подарки и Министерство обороны, выдавшее фехтовальщице квартиру в столице.



Галина Пундик. Peugeot-207 от Федерации фехтования Украины с номерным знаком «Галина» и квартира в Киеве от Минобороны.



Боксер и стрелки обустраивают квартиры



Можно порадоваться и за Василия Ломаченко: лучший боксер Олимпиады получил от властей Одессы однокомнатную квартиру, 100 тыс грн и домашний кинотеатр, от Федерации бокса Украины — 90 тыс грн (по количеству проведенных поединков), от ставшего уже популярным «дяди Вадика из Кривого Рога» — новенькую Mitsubishi Lancer. Обещали машину Василию и Федерация бокса, и спортивное общество «Колос». И если первая организация уже чем-то успела отличиться, то «Колос», что называется, ушел в подполье. Почему? Читайте ниже.



Радуют новости, полученные и от Артура Айвазяна. Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе, кроме того, что стал подполковником пограничной службы Украины, от главы Лучистовского сельсовета Юрия Мамчина получил в благодарность за результат 10 соток земли у моря, от Балаклавского дайвинг-центра — полный комплект подводного оборудования для дайвинга, от тренера — пару эксклюзивных коллекционных ружей итальянской марки «Бенелли» и к этому — двухнедельный отдых в курортном комплексе в Крыму от начальства самого комплекса.



Виктора Рубана, к счастью, тоже не обидели. 23 августа на праздновании Дня города мэр Харькова вручил лучнику двухкомнатную квартиру (однокомнатную, если помните, Харьков подарил Виктору за «бронзу» в Афинах. - Авт.). Подоспело Рубану и звание старшего лейтенанта.



Александру Петриву присвоили звание «Заслуженный мастер спорта Украины» и капитана Вооруженных Сил Украины. Руководство Львовский области выплатило денежную премию в размере 100 тыс грн, а Минобороны, вместо квартиры в Киеве, по просьбе спортсмена, оформило ему двухкомнатную квартиру в родном Львове.



Обещали горы, не сказали «где»



Жаль, не всем повезло с чиновниками. Выше мы вспоминали о спортивном обществе «Колос», которое всем своим спортсменам пообещало по автомобилю. Увы, ни один из олимпийцев его не получил. Будем надеяться, что пока.



Василий Федоришин, Кроме однокомнатной квартиры в столице, киевские власти вручили борцу 10 тыс грн. Однако о жилье говорить еще рано.



«Пока не все реализовано, — рассказывает Василий. — Квартиру в Киеве, вроде бы, и пообещали, но ордера у меня нет. Имеется решение городского совета, и сейчас мне необходимо оформить некоторые бумаги. Но с этим, думаю, проблем быть не должно. Кроме того, меня наградили в моем родном городе — Калуше. Вручили акт на землю. Так понемногу и набежало (улыбается). А вот общество «Колос» несколько отошло от своих обещаний. При Сергее Назаровиче (Бубке. — Авт.) и других высокопоставленных людях они говорили, что каждому из своих «клубников» подарят по автомобилю. Однако пока мы ничего не видим. Да и вообще, по-моему, «Колос» об этом забыл, потому что мы как-то ненавязчиво напоминаем, но там, что называется, крутят носом. Вопрос завис в воздухе».



Андрею Стаднику руководство Львовской облгосадминистрации выдало денежную премию в размере 80 тыс грн. А Министерство внутренних дел вручило ключи от авто. Хотя…



«МВД выдало китайскую машину Geely. Но… в служебное пользование. Министр, в принципе, не может подарить такие машины всем нашим спортсменам. Поэтому, пока выступаем за Министерство внутренних дел, можем ею пользоваться. Но я не жалуюсь. У меня есть свое авто, и острой потребности я в этом не ощущаю. Знаете, на мой взгляд, спорт — это не способ зарабатывания денег. Скорее, это хобби. Хотя в нашем случае как раз спорт — уже работа. Да, хотелось бы, чтоб она оплачивалась хорошо, но, в принципе, страна свои обязательства перед нами выполнила полностью. Если честно, думал, что могут возникнуть какие-то проблемы, но с их стороны все сделано безупречно. Спасибо за это».



Наталья Добрынская — обещанное авто от «Колоса» и машину от МВД в служебное пользование.



Инна Осипенко-Радомская — 15 тыс грн от Киевского городского головы и служебное авто от МВД.



Ольга Коробка — та же история с «Колосом» и МВД. Кроме того, общество «Динамо» вручило Ольге спортивный инвентарь. «Обещали еще вызвать к себе на чествование спонсоры — СК «Индустриальный союз Донбасса», — делится спортсменка. — А больше пока никаких презентов».



Алексею Пригорову авто пообещало спортивное общество «Колос».



Юрий Сухоруков стал подполковником внутренних войск МВД Украины. Оно же выдало машину в служебное пользование. Свою лепту еще должен внести ИСД.



Наталья Тобиас — та же история с МВД и авто.



Дзюдоисту Роману Гонтюку, как и борцу Федоришину, киевские власти «почти» подарили однокомнатную квартиру в столице и уже вручили 7 тыс грн премиальных.

«Нам выдали справку, — рассказывает Роман, — и дальше по этой справке мы уже ездим и оформляем себе квартиру. Ордера пока нет, но надеюсь, что все будет в порядке. Какие были еще подарки? Генерал из спортобщества «Динамо» презентовал классное охотничье ружье 12-го калибра. Я не очень хорошо понимаю в охоте, но ради такого дела обязательно постигну и это. А власти Ивано-Франковской области презентовали мне фотоаппарат».



Ирине Мерлени киевский городской голова вручил 7 тысяч гривень.



«Спонсоры обещают машину. Но пока ничего не подарили, значит, и говорить более детально, собственно, не о чем. А еще говорят, что губернатор Хмельницкой области обещает устроить шикарный прием. Ждем (смеется)». И мы будем ждать. Кроме того, организаторы вечера в одном из ресторанов «Козырной Карты» презентовали Ирине большое домашнее караоке. Мерлени ведь у нас — знатный «спортивный голос».



Анна Бессонова — 7 тыс грн от мэра Киева и Орден княгини Ольги I степени от Президента Украины.



Юрию Чебану Одесская область выделила 30 тыс грн. Ранее упоминалось о том, что «решением Одесского военного гарнизона получил однокомнатную квартиру в облцентре и телевизор».



«Насчет квартиры в Одессе мэр сказал, что если армия не выделит мне жилое помещение, они будут пытаться заниматься этим вопросом. На данный момент у меня нет ни ключей в кармане, ни ордера. В Одессе живу у родителей, но как такого постоянного местонахождения у меня нет — то на сборах, то на соревнованиях. В Южном (за спортивный клуб этого города выступает Юрий. — Авт.) у меня есть комната в коммуналке. Но это не моя собственность — ее выделили «временно пожить». Хотя там я нахожусь гораздо чаще, чем в Одессе, куда приезжаю на 2-3 дня лишь повидать родных и близких. А в Южном мои вещи, тренировочное снаряжение, лодка… Кроме этого, обещали дать звание старшего лейтенанта, но пока говорят, что в конце года. Еще местные власти Южного машину обещали, а потом сказали, что так как я не местный, не южнинский и прописан в Одессе, зачем же мне машину давать? А так… Говорить, что меня завалили подарками, не буду. Обещали квартиру, а дали… телевизор (смеется). Пока это наиболее ценный подарок. Хотя вот недавно, допустим, мы с родными ездили на Шацкие озера. Там знакомые сделали нам подарок. Сказали, что вместо грамоты и медали презентуют мне пару килограммов замороженного угря. Было приятно.

Знаете, по поводу такого отношения местных властей я, если честно, особо не расстраиваюсь. Постепенно, наверное, привыкаешь, ведь наш вид спорта одним из наиболее популярных точно не назовешь. В другом виде, возможно, была бы куча спонсоров, коммерческих стартов, высокий уровень пиара. А у нас все держится на государственном финансировании, на фанатах гребли и на тренерах — фанатах этого дела, которые отдаются делу полностью».



Пока я задумалась над «щедростью» местных властей, Юрий окончательно добил меня прошлогодней историей из собственной практики:

- Каждый год мэр Южного подводит итог. Есть у нас и День спортсмена. В прошлом году я стал чемпионом мира в «одиночке», так мэр подарил мне грамоту и… бутылку водки. А! И еще 50 грн в конверте. На закуску, наверное (смеется).



- Или чтобы вы больше так хорошо не гребли, а то городу большие расходы.



- Ха-ха. Смотря, с какой стороны к этому подходить. Предпочитаю смотреть на все с юмором.



Виктория Терещук получила звание прапорщика и квартиру в Киеве от Минобороны Украины.



«Искренне хочу поблагодарить министра обороны, потому что самый большой подарок, который я получила за свою бронзовую медаль, — однокомнатная квартира в Киеве. О ней я долго мечтала. Когда выиграла и возвращалась домой, мне позвонила мама и сказала: «Ну, теперь у тебя будет квартира в столице». Хоть и однокомнатная. Считаю, что за «бронзу» просить большего и нельзя. Если бы «золото», тогда, возможно, было бы о чем-то говорить. Еще сделал подарок НОК, признав меня спортсменкой июля. В 2006 году я уже была спортсменкой месяца. Но с тех пор НОК увеличил премию, плюс стали чествовать и тренеров. Это немаловажно, потому что успех спортсмена на 50% зависит именно от наставника.



Да и вообще, сколько я общаюсь со спортсменами, которые выступали и занимали призовые места на Олимпийских играх в Афинах, они говорят, что после Олимпиады-2004 такого внимания и чествования олимпийцев не было. Это очень приятно».



Ирине Лищинской — солдату военной службы по контракту — Минобороны Украины пообещало квартиру в Киеве.



«Дом, в котором Министерство обороны пообещало мне двухкомнатную квартиру, — делится Ирина, — еще достраивается. Поэтому у меня на руках лишь справка, а ордера нет. Да и сама квартира, в принципе, числится как служебная. Буду надеяться, что в ближайшее время ее «расслужебят». Что же касается областной власти (Ирина родилась в Макеевке Донецкой области и выступает за спортклуб Вооруженных Сил Украины в Донецке. — Авт.), то она нас еще не отметила. И пока я не знаю, собирается ли вообще».



Наталье Давыдовой Минобороны выдало квартиру в родной для нее Черниговской области.



Александру Воробьеву МВД даст «попользоваться» авто. Власти Луганска все еще обещают квартиру.



Илья Кваша — вопрос с квартирой в Николаеве местные власти обещают решить до зимы.



Тарас Данько — «николаевский киевлянин» (в клубе борьбы «Николаев» выступает с этого года) — получил от Киевского городского головы 7 тыс грн, а от мэра «нового пристанища» — фотоальбом «Николаев». Меценат Олег Богомаз вручил премию в размере 200 тыс грн, а ЗАО «Сигма-спорт» пообещало до конца года — «когда будет сдан жилой дом» — выдать Тарасу квартиру в Николаеве.



Единственному призеру от Запорожской области на этой Олимпиаде Армену Варданяну обещали по возвращении из Пекина вручить ключи от квартиры в областном центре. Однако пока власти отделались лишь орденом 3-й степени «За развитие Запорожского края».



«Должны были решить вопрос с жилплощадью и подарить мне машину. Перед отъездом на Игры городские власти обещали квартиру в том случае, если будет медаль. Пока обещанное, как говорится, в процессе, и никаких шагов в этом направлении не сделано. Сейчас живу в двухкомнатной квартире, тоже подаренной мне за заслуги — двукратное чемпионство Европы и «серебро» на чемпионате мира. То есть за успехи 5-летней давности. А было сказано, что вне зависимости от того, есть ли у меня квартира или нет, мне ее выдадут, если получу медаль любого достоинства. Что касается машины, то ее обещал губернатор области, которого недавно сняли с должности. Будет ли решаться этот вопрос, я тоже не знаю. Сейчас живу с родителями и сестрой. Еще у меня есть любимая женщина, с которой мы хотим пожениться. Нужно как-то выходить из положения, чтобы и жить можно было нормально, и готовиться к следующим Олимпийским играм.



В прошлом году, например, я выиграл Кубок мира, в этом — чемпионат Украины и Европы. За это губернатор подарил мне… будильник».



Вячеслав Глазков. Как признался сам Вячеслав, спонсорских подарков и тому подобного он не получал: «А квартиру в Луганске мне выдали еще после чемпионата мира в Чикаго» (в 2007 году Вячеслав стал серебряным призером мирового первенства. — Авт.). Федерация бокса Украины дала вознаграждение за проведенные бои, а МВД — авто во временное пользование.



Леся Калитовская. Губернатор Луганщины вручил ключи от авто и в «самое ближайшее время» пообещал дать квартиру в Луганске.



Елена Антонова. 14 сентября — на День города — к всеобщим поздравлениям примкнули и Днепропетровские власти.



Денис Юрченко. Будем надеяться, что в отношении этого спортсмена Донецк еще чем-то отличится.



Итак, наиболее «массовым» по обещанному стало физкультурно-спортивное общество «Колос», куда входят спортсмены, родившиеся в сельской местности. Для того чтобы немного прояснить ситуацию по задержке с выдачей автомобилей нашим чемпионам и призерам, мы позвонили главе общества Усенко Анатолию Петровичу.



«Мы провели заседания коллегии, — рассказывает Усенко, — где было решено презентовать каждому чемпиону и призеру пекинской Олимпиады, которые состоят в нашем обществе, а также их тренерам, по автомобилю. Но продвигается это очень сложно лишь по причине того, что творится «наверху». Мы контактировали с теми структурами и лицами, которые имеют деньги. Министр подписал все необходимые бумаги, где мы обращаемся к ним за помощью для этих целей. Но они ж люди хитрые. Выжидают. Раз, думают, разогнали коалицию, то, может, скоро и министр министром не будет. Зачем в таком случае давать деньги? Вот мы до сих пор и пытаемся все это выбить».



Ну что ж, пытайтесь. Иначе зачем было столько обещать? А мы, в свою очередь, постараемся за всем этим проследить.



