Владимир Гоменюк: «Мы находимся в физической и психологической яме»

Действительно, нападающий «Таврии» и сборной Украины Владимир Гоменюк новый сезон начал не лучшим образом. На его счету только один забитый мяч, а его клуб болтается на дне турнирной таблице национального первенства. Для футболиста, который превосходно провел прошлый сезон, такое положение дел стало полной неожиданностью. Но, Гоменюк не унывает и считает, что после серии неудач последует обязательно светлая полоса. Разговор с Владимиром мы начали о делах насущных, то есть, о причинах неудач «Таврии».



- Знаете, после «Ренна» у нас пошла черная полоса. Вроде и играем неплохо, имеем кучу моментов, но их не используем. С донецким «Металлургом» и одесским «Черноморцем» не заслуживали поражения, а в игре с «Кривбассом» могли победить. Но нам не везет.



За восемь туров «Таврия» победила лишь однажды. Чем это можно объяснить?



Мы находимся в физической и психологической яме. Пару игр, с «Ворсклой» и «Металлистом», в начале чемпионата провалили и пошло-поехало.



Следующего противника – ФК «Харьков» обыгрывать обязаны?



Конечно. Мы каждую игры обязаны, а выходит наоборот. Я думаю, если сыграем хотя бы даже процентов на 60 своих возможностей, победа будет за нами.



В восьми турах, стартовавшего чемпионата вы отметились лишь одним результативным ударом. Для игрока, который в прошлом первенстве забил 14 мячей это очевидный регресс?



Я переживаю по этому поводу. Ведь не забивая, я не помогаю своей команде. Как с этим бороться? Реализовывать выходы один на один, и забивать с выгодных позиций.



И когда начнете это делать?



Со следующей игры.



А вы помните свой первый гол в высшей лиге?



Как такое можно не помнить! Точную дату не припомню, кажется, это был 2005 год, матч «Арсенал» - «Таврия» на НСК «Олимпийском». Я вышел на замену, и на второй добавленной минуте забил гол, сравняв счет в игре, которая закончилась – 2:2.



А дебютный поединок в рамках чемпионатов Украины, на какой матч пришелся?



На игру с «Черноморцем». Кстати, мы тогда тоже «летели» по ходу встречи – 2:0, но сыграли вничью – 2:2.



Каковы были ваши первые шаги в футболе?



Не все было так гладко. Я родился в не футбольном регионе. Ровенская область никогда не славилась своими командами. Вдвойне было сложнее, потому, что властям не был нужен футбол, пока не пришел один человек и не вложил деньги в один из региональных клубов, в котором я и оказался. Потом был дубль «Таврии», через который я и попал в большой футбол.



Как вы относились к учебе в школе?



Учиться желания не было. Я даже книги не читал. Зато, вот с возрастом наверстываю недочитанное.



И что сейчас читаете?



Книгу о спортивном питании (смеется). А вообще люблю исторические книги, которые написаны на реальной основе. Также прочитал почти всего Акунина.



Кнопки на стулья учителям не подкладывали?



До такого дела не доходило, но уроки частенько прогуливал. Всякое бывало. Есть что вспомнить и будет детям что рассказать.



Боксерские поединки «за тепличкой» не устраивали?



(смеется) Нет, но без драк не обходилось.



У вас была в детстве мечта стать футболистом?



Помню на одном из уроков, в четвертом или пятом классе, нас попросили написать, кто кем хочет стать в будущем. Я написал – футболистом. Кто тогда мог подумать, что моя мечта станет явью.



Футболку с чьей фамилией одевали на себя в то время?



Мне нравился Ширер. Интересный у него стиль игры был, вроде мало двигался, но забивал постоянно. Очень хорошо помню его выступления на Чемпионат Европы – 1996.



А первый крупный футбольный форум, какой смотрели?



Это был Кубок мира в 1994 году в США.



Что запомнилось более всего?



Нереализованный пенальти Роберто Баджо.



Подписав первый профессиональный контракт, на что потратили первую зарплату?



Первая зарплата у меня была $400. Это еще, когда я в дубле «Таврии» играл. Если не ошибаюсь, купил себе мобильный телефон. Хотя, может быть, и на лечение травмы ползарплаты потратил, мне операцию в Ужгороде делали.



Вы в Симферополь переехали с Ровенской области. Тяжело было поначалу парню с Западной Украины в русскоязычном Крыму?



Не то слово. Ведь, я по-русски ничего не понимал, знал лишь украинский язык. Вы представьте, я даже не мог понять партнеров, тренеров на тренировке. Свыкся, где-то, через полгода.



Когда последний раз на родине в селе Бокийма были?



Кажется 31 августа. Заезжал буквально на полдня. Потом сразу оттуда поехал на сбор национальной команды.



Сейчас, спустя почти четыре года жизни, Симферополь можете назвать родным городом?



Конечно, и команда «Таврия» для меня уже родная. Никогда не жалею сил ради своего клуба. Это видит руководство и также всегда идет мне на встречу. Но, футбольная жизнь такова, что уже завтра ты можешь оказаться в другом месте. Крым мне очень нравится, здесь подходящий климат для меня, недалеко от Симферополя море. Все меня здесь устраивает.



Перейдем к делам футбольным. Последние два сезона «Таврия» заканчивала на пятом месте, что свидетельствует о стабильности клуба. Какова задача стоит перед командой на этот сезон?



Стояла планка не опуститься ниже в турнирной таблице. Но, сейчас к сожалению руководство пересмотрело задачи, в связи с тем, что мы околачиваемся на дне таблицы. Больше акцент делается на Кубок. Конечно, предельно великими остаются и задачи в национальном чемпионате. Будем стараться наверстать упущенное.



В этом году «Таврия» могла попасть в еврокубки через Кубок Интертото. Чего не хватило крымчанам, чтобы одолеть французский «Ренн»?



Опять же - везения, причем дважды. Первый раз – на протяжении ответного поединка, когда мы не реализовали пару голевых моментов. «Ренн» в Симферополе играл без шансов. А во втором случае в серии послематчевых пенальти. Эх, забей тогда Любенович последний пенальти! Впрочем, наверное, нам где-то не хватило мастерства.



В прошлом сезоне вы стабильно забивали и обратили на себя внимание тренеров национальной сборной. Расскажите, как получили первый вызов, и какие у вас были чувства по этому поводу?



Впервые меня вызвали в сборную в конце сезона на товарищеские игры с Голландией и Швецией. Чувства были положительные, но особых эмоций не вызвали. Слухи уже давно об этом ходили. На игру с «Шахтером» приезжали смотреть на меня тренера сборной, и я знал об этом.



Дебют ваш выдался на славу. В матче со шведами сборная Украины неожиданно победила – 1:0. Коленки не дрожали на первых минутах встречи?



Мандраж присутствовал еще, когда я сидел на скамейке запасных в игре с Голландией. Что уж говорить о том, когда я вышел на поле в игре со шведами.



Сколько сейчас игр имеется на вашем счету?



Три. После шведов я еще сыграл с поляками и вышел на последних минутах во встрече с Казахстаном.



Как считаете, каковы шансы сборной Украины попасть на мундиаль?



Если обыграем хорватов, то они удвоятся. Отрыв от «шашечек» будет составлять шесть очков, и тогда главное не терять очки в «проходных» матчах. Безусловный фаворит в группе – Англия, с ними сложно играть, но можно.



Второе место устроит сборную Украины?



Это зависит от того, как будет складываться ситуация в группе. Если Англии проиграем, тогда второе место Украину удовлетворит.



Что скажете о ближайшем противнике – сборной Хорватии?



У них очень эмоциональный тренер и он прививает своим подопечным такой стиль игры. Команда у них ровная, все очень хорошие футболисты. Я считаю, они проиграли англичанам только из-за того, что получили удаление.



Вас называют «крымский Руни». Откуда такое прозвище?



Мне его дал Олег Викторович Федорчук. Даже не знаю, почему именно так начал называть. Может быть, из-за манеры игры, похожей на Руни.



А вам лично нравится этот футболист?



Раньше больше нравился. Сейчас он стал меньше двигаться по полю. Помню еще пару лет назад, он много отрабатывал в обороне, а сейчас в основном играет на мастерстве.



У кого-то из ребят в «Таврии» есть еще какие-то прозвища?



В основном, сокращенные от фамилий или имен. Так легче общаться на поле.



Как вы охарактеризуете нынешнего главного тренера «Таврии» Михаила Фоменко?



Это тренер старой школы. Той, что была еще при Лобановском. Он со своеобразным характером, без шуток, требует максимального результата.



«Напихать» футболистам может?



Еще бы. Чуть не так сыграл или недоработал, сразу услышишь в свой адрес реплику с его стороны. Помню, в прошлом чемпионате выигрывали в донецкого «Металлурга» - 2:1, я забил один из мячей, но потом не реализовал голевой момент, так Фоменко крикнул в мою сторону: «Ты что, не хочешь стать лучшим бомбардиром?». В этом сезоне постоянно слышу негодования в мою сторону, ведь мало забиваю.



А штрафы в «Таврии» имеют место? Скажем за нарушение режима?



Да, штрафные санкции имеют место. В этом году начали штрафовать за поражение в домашних поединках. А что еще руководству делать, если мы все никак не можем победить? Я считаю, это правильно.



Как считаете, бутылка выпитого пива после игры не вредит футболисту?



Если не пренебрегать количеством, то это идет только на пользу. А если футболист увлекается, и как часто бывает, не может остановится, то куда это годится? Во всей Европе сейчас фармакология такова - после изнурительного поединка лучше выпить бутылку пива, чем бутылку воды. Это хорошо расслабляет ноги.



И напоследок, какая у вас футбольная мечта?



Выиграть звание лучшего бомбардира или какой-нибудь клубный трофей. А еще, если посчастливиться, поиграть в Европе. Например, в Германии или Англии.



