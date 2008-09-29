Паралимпийцы – герои, атлеты-профессионалы или экстремалы?

29 сентября 2008, 11:04

Достижения украинских спортсменов-инвалидов удивительны. За каких-то десяток лет наша страна ворвалась в элиту паралимпийского движения.

На Х Паралимпийских Играх в Атланте (в 1996 г.), наша сборная сборная, завоевав 7 медалей, заняла скромное 44 место. На Играх в Сиднее (2000 г.) шаг вперед – 37 медалей и 35 командное место. Феноменальный рывок состоялся на XII летних Паралимпийских играх в Афинах. Здесь украинцы завоевала 55 медалей и вышли  на почетное 6 место в неофициальном командном зачете. Боевые трофеи Пекина: 74 медали (24 золотые, 18 серебряных и 32 бронзовые),  4 место в неофициальном командном зачете.  Впереди только паралимпийцы Китая, США и Великобритании.

«Страна достигла наивысших темпов развития видов паралимпийского и дефлимпийского спорта. Все это благодаря уникальному сочетанию в Украине государственной системы спорта инвалидов и паралимпийского движения, разработчиком которой стал В.М. Сушкевич… Он вывел украинскую паралимпийскую и дефлимпийскую сборные на передовые рубежи в мировом спорте». (Ассоциация "Спортивная Индустрия Украины")

Из выступления Юлии Тимошенко на церемонии встречи паралимпийской сборной в международном аэропорту «Борисполь»: «Вы стали образцом того, как нужно работать всем нам на обеспечение авторитета и согласия Украины». Поблагодарив спортсменов и их тренеров, премьер-министр дала установку: «Следующая Паралимпиада - это, как минимум, первое место!».

Есть и другие мнения. «Для украинского инвалида спорт – едва ли не единственный способ вырваться из нищеты и всеобщего забытья, стать заметным членом общества. Поэтому и рвут жилы на тренировках наши инвалиды, потому и обгоняют инвалидов иностранных, которые спортом занимаются для удовольствия, а не для медалей… Паралимпиада – это не спорт в обычном понимании. Это просто человеческая акция, во время которой зверская гонка за медалями из последних сил, мягко говоря, неуместна, а грубо выражаясь – оскорбительна. Среди спортсменов-инвалидов нет победителей и побежденных, они все – чемпионы!». Так  оценивал ситуацию в спорте инвалидов журналист Николай Несенюк.

Светлана Таран, экономист: «По-видимому, другие страны вкладывают больше средств в большой спорт, чем в инвалидный. Поэтому наши паралимпийцы конкурентоспособнее. Я не могу поверить, что в Украине спортсменам-инвалидам уделяют больше внимания, чем обычным. К людям с ограниченными возможностями, у нас отношение в обществе намного хуже, чем на Западе. Их могут легко оскорбить, наплевать на права».

Валерий Борзов, член МОК, председатель украинской Федерации легкой атлетики: «У спортсменов-инвалидов намного выше мотивация, чем у обычных атлетов. Ведь для таких людей спорт часто становится единственной возможностью самоутвердиться в жизни, доказать свою значимость, добиться успехов. Поэтому они проявляют большую силу воли, интенсивнее тренируются, упорнее идут к своей цели. Система их подготовки практически такая же, как и у здоровых атлетов. Поэтому результаты постоянно улучшаются».

Столкновение мнений не гарантирует истины. Потому обратимся к истории вопроса.

В 1888 году в Берлине открылся первый спортивный клуб для глухих. Спортивные достижения самих «клубменов» не волновали. Соперничество, –  борьба за первенство здесь отсутствуют. Главное – досуговая состязательность. Опыт немцев заинтересовал инвалидов других стран, в 1924 году в Париже прошли Первые Всемирные игры глухих.(дефлимпийские состязания).  На протяжении многих  лет, созданный тогда же  Международный спортивный комитет глухих, был единственной всеминой спортивной организацией инвалидов. Решающую роль в развитии спорта инвалидов сыграла  инициатива  англичанина Людвиг Гаттмена. Врач Стоук Мандевильского военного госпиталя использовал стрельбу из лука как средство реабилитации пациентов с поражением позвоночника. 28 июля 1948 года состоялось необычное состязание. На линию стрельбы выкатились на колясках 16 парализованных мужчин и женщин. В 1956 году Людвиг Гаттмен разработал хартию спортсменов-инвалидов и сформулировал стоический принцип: «Помни, то, чего ты лишился, не имеет значения. Важно то, что у тебя есть!»

Местные и региональные соревнования глухих и незрячих спортсменов, состязания колясочников и «ампутантов» вначале были делом энтузиастов. Затем развитие спорта для инвалидов взяла под свое крыло Всемирная федерация военнослужащих. При ее поддержке в 1960 году в олимпийском Риме были проведены первые Международные соревнования инвалидов. На старт вышли 400 спортсменов из 23 стран. Почин итальянцев подхватила Япония. Во время соревнований в Токио в 1964 году был поднят флаг, сыгран гимн и представлена  официальная эмблема Паралимпийских игр. Графическим символом мирового паралимпийского спорта стали красная, синяя и зелёная полусферы, символизирующие ум, тело, несломленный дух. В 1988 году на Международных играх в Сеуле спортсмены-инвалиды получили право доступа к спортивным сооружениям города-организатора Игр.

Соседство с Олимпиадой повышало  статус соревнований людей с ограниченными возможностями. Но тогда же была подведена черта в истории досуговых состязаний инвалидов. На смену им пришло яростное соперничество, борьба за медаль. Соревнования паралимпийцев стали рассматриваться, как своего рода продолжение Летних Олимпиад. В подготовке паралимпийцев используются высокие технологии тренировок и предельных нагрузок. Начинается суровый отбор и жесткое использование человеческого материала. Все, как у атлетов-олимпийцев: многолетние планы тренировок и испытаний, надстройка сложной системы руководства и управления. И еще, само собой,  допинг-контроль и допинг скандалы…

Ничего не поделаешь, организация любой технологии строится по жесткой логике выпуска,  заданного нормой, продукта. Согласен, «продукт» – некрасиво. А кто, же тогда паралимпиец – герой, атлет, профессионал? Древние греки считали, что исход борьбы на олимпийском стадионе предрешается Адрастеей, богиней рока и судьбы. Но настоящий герой сражается до последнего дыхания, склоняя Зевса на свою сторону. Паралимпиец – тот, кто бросил вызов судьбе. «Атлон» – по-гречески приз, конечно, паралимпиец – профессиональный атлет. И, еще, паралимпиец – экстремал. Попробуйте вслепую разбежаться по узкой дорожке, точно попасть на планку отталкивания, и тремя мощными шагами – прыжками, пролететь за 13 метров! Невероятно!      

Пора снизить пафос. Впору вспомнить замечание Валерия Борзова: «Практически все спортсмены-паралимпийцы — относятся к старшим возрастным группам. Я еще несколько лет назад говорил о том, что в детских спортивных школах необходимо создавать секции для детей-инвалидов, поскольку, приходя в секцию в 15-16-летнем возрасте, они успевают настрадаться от недуга, пережить сильные душевные травмы».

Среднее число инвалидов во всем мире – 10% населения.  «Помни, то, чего ты лишился, не имеет значения. Важно то, что у тебя есть! «Ум, тело, несломленный дух».

Ситуация, в общем-то, понятная. Конечно, существуют соответствующие государственные постановления и декларации о намерениях, именуемые Законами и Программами. Для их реализации нужны не только большие деньги, должны быть созданы системы особой массовой подготовки кадров педагогов, тренеров и спортивных врачей. Нужно поддержать местные инициативы, только тони могут стать  источниками физкультурно-спортивного национального движения инвалидов. Благо, в Украине есть и такие прецеденты. Разве это не важнее паралимпийских  побед?

Противопоставление неверно и бессмысленно. Подлинное воспитание человека  невозможно без образцов героизма и подвигов несломленного духа.

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