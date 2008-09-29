Максим Бурсак отстоял титул чемпиона мира

29 сентября 2008, 12:12

Украинский средневес защитил свой чемпионский пояс техническим нокаутом в бою против аргентинца.

Киевский Дворец спорта был забит до отказа. После продолжительной "паузы" столица Украины вновь подарила любителям бокса великолепное зрелище. На этот раз главным событием вечера стал бой украинца Макса Бурсака против аргентинца Эстебана Вальдемара "Pajarito" Понсе. На кону – титул чемпиона мира по версии IBF среди молодежи в среднем весе (до 72,574 кг). Оладателю этого титула – Бурсаку – предстояла нелегкая защита.

Надо сказать, что поединки вызвали большой интерес не только у обычных почитателей бокса. В зале, как выяснилось, присутствовали вице-президент европейского боксерского союза Питер Стоке, один из лучших рефери Европы Микке Лан, а также призер Олимпиады-2008 в Пекине Вячеслав Глазков.

Как водится, главному поединку предшествовали бои андеркарта. Их открыли супертяжеловесы Александр Кабанов и Михаил Розков. Преимущество Александра было неоспоримым. Ему вполне хватило четырех раундов.

Категория до 63-х килограммов. Украинцу Рахиму Мингалиеву противостоит грузинский спортсмен Давид Макарадзе. Эта дуэль закончилась не в пользу украинского боксера. На последней минуте шестого раунда Рахим упал. 86-й бой в его карьере не удался.

Валентин Головко и Роман Григорян… С трибун долетали возгласы: "Головко – номер один, номер один – непобедим!". Наверное, поддержка болельщиков сыграла не последнюю роль. Валентин "наградил" соперника целым "букетом" всевозможных ударов. Тут был весь арсенал боксерской техники.. Апперкоты чередовались правыми и левыми "крюками", дальний бой, стремительные разрывы дистанции и бой ближний… В четвертом раунде поединок был остановлен. Техническим нокаутом победил Головко.  

Категория до 72 кг. Александр Червяк (Украина) и Алик Муртазалиев (Россия). Не вдаваясь в подробности, скажем, что хозяину ринга удалось дожать соперника. Хотя победу легкой не назовешь. Об этом красноречиво свидетельствует внушительных размеров синяк под глазом украинского спортсмена. Так сказать, на память от гостя.

Оживление в зал привнесла встреча Валерия Бражника с белорусом Вадимом Астапчуком. Украинец – известный панчер – в пятом отрезке восьмираундового поединка добил серией боковых ударов.

Денис Верба и Дмитрий Ратушняк – самый короткий бой вечера. Уже во втором раунде Ратушняк отправил своего визави в глубокий нокаут.
Украинец Андрей Руденко и грузинский боец Владимир Чантурия (к слову, бронзовый призер Олимпиады в Сиднее). К сожалению, вопрос о победителе так и остался открытым. В третьем раунде бой был остановлен из-за травмы Руденко. Окончательное решение так и не принято судейством.

И вот настал черед титульных боев. На ринге - аргентинец Валентино Антонио Осноа и грузин Автандил Хурцидзе. На кону - титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBA в среднем весе. У обоих огромный опыт профи-ринга. Латиноамериканец провел 27 боев, одержал 19 побед, из которых 8 – нокаутом. У представителя Кавказа – 19 побед, из которых 16 нокаутом.
Честно говоря, этот поединок напоминал игру кота с мышью. Грузинский спортсмен стеной шел на "робкого" аргентинца. Последний частенько "спасался бегством". По этой причине, удары Автандила приходились нередко в спину соперника. Зрители ждали нокаута. И все предпосылки к нему были. Но почему-то Хурцидзе решил "растянуть удовольствие" до финального гонга. Тем не менее, победа есть победа. Пусть и по очкам.  

И, наконец, кульминация. Шквал аплодисментов сопровождал выход Максима Бурсака. В другом углу ринга представитель латиноамериканской боксерской школы Эстебан Вальдемар Понсе – претендент на титул чемпиона мира IBF среди молодежи.  
К сильным чертам Понсе можно отнести устойчивость и хорошую балансировку. Что касается ударов, то здесь украинцу он явно проигрывал. И в качественном, и в количественном отношении. Максим продемонстрировал великолепные комбинации "голова-корпус". Мощными джебами Бурскаку неединожды удавалось пробить защиту аргентинца, но тот держался на ногах. Но, в конце концов, не выдержал. Упал, пропустив в восьмом раунде удар в солнечное сплетение. Нокаут. Макс Бурсак отстоял свой чемпионский титул.

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