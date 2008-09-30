Григорий Суркис: «Получение Евро-2012 и его сохранение – две большие разницы»

Как уже сообщалось, Исполком УЕФА принял решение оставить за Украиной и Польшей право проведения чемпионата Европы 22012 года. С другой стороны, поставило ряд достаточно жестких условий… Подробности сообщил и ответил на ряд вопросов президент федерации футбола Украины Григорий Суркис.



- Да, сам по себе факт, что Исполком УЕФА в Бордо вынес решение в нашу пользу – отрадный. Но, с другой стороны, очень плохо, что вопрос оставлять или не оставлять нам Евро был снова поднят.



Тем не менее, сегодняшняя победа в Бордо не стала сенсацией. Украинско-польская команда во второй раз подтвердила свое право называться принимающей Евро-2012 стороной.



Мы абсолютно законно добыли его в борьбе еще в прошлом году в нелегкой, честной и прозрачной конкурентной борьбе. Поэтому не нужно стесняться всячески культивировать в украинском обществе психологию победителей. Это оздоравливает дух нации.



Если перед ответственной игрой не иметь морально-психологической установки - победить по любой цене, вы всегда будете обречены на поражение. Нужно немедленно в масштабе всей страны избавляться этого навязчивого комплекса неполноценности, тогда никто и ничего у нас не отберет. Обижают слабых и немощных, а мы – победители.



Призывы к патриотизму также стоит приземлить к повседневным реалиям напряженного трудового ритма жизни. Каждый, кто поддерживает проведение в Украине Евро-12, своими собственными руками должен сделать конкретный, посильный взнос в реализацию планов подготовки к турниру.



Нужно стимулировать каждого гражданина к творческому осмыслению им личной заинтересованности и поиска своего рабочего места в проекте Евро-2012. «Маленький украинец» не должен исполнять роль пассивного наблюдателя, который лишь критикует власть и ожидает каких-то сказочных дивидендов, которые свалятся ему на голову плодами из волшебного дерева УЕФА.



Важно внедрить жесткий общественный мониторинг за выполнением всеми субъектами подготовки к турниру, положенным на них заданиям. Наказание за нарушение требований УЕФА Евро-2012 должно быть неотвратимым и персонифицированным. Тогда ни одно ответственное лицо не сможет спрятать свою бездеятельность и непрофессионализм за безликие вывески министерств и ведомств.



Нужно немедленно изменять общую структуру управления процессом подготовки к турниру. При этом должны быть проанализированы и учтены все ошибки прошлого полуторагодового периода. Критерии формирования новой управленческой модели не должны базироваться на принципах политической целесообразности. Кадровая политика должна быть сориентирована исключительно на обеспечение потребностей проекта высокопрофессиональными отраслевыми специалистами.



Путем любых политических компромиссов следует достичь принципиальных договоренностей, закрепленных в законе, о моратории на освобождение добросовестного, квалифицированного персонала, который обслуживает подготовку к турниру, вплоть до завершения им всех мероприятий Евро-2012. Идет речь, в первую очередь, о менеджерах в статусе государственных чиновников разного уровня.



В Украине не было и не может быть оппозиции к проведению чемпионата Европы из футбола. Это мое заявление, сделанное в Бордо, было одобрительно воспринято всеми членами Исполкома УЕФА, которые накануне выражали глубокую обеспокоенность очередной вспышкой политического кризиса в нашей стране. Процессы становления молодой демократии не должны помешать украинскому обществу реализовать амбициозный проект.



Широкомасштабная информационная война, развернутая в некоторых зарубежных СМИ против хозяев Евро-2012, лишний раз засвидетельствовала, что факт получения победы и гарантия ее сохранения – это две больших разницы. К сожалению, украинская система контрпропаганды не всегда качественно выполняет свои функции и практически не синхронизирована с возможностями наших польских партнеров.



Лишь 19 сентября в рамках второго заседания общего украинско-польского Комитета была образована рабочая группа, которая должна произвести конкретные предложения относительно взаимодействия в этой важной сфере. А пока еще информационное пространство Украины и Польши свободно используется недружелюбными нам субъектами для откровенных провокаций против нашего имиджа.



Григорий Михайлович, если можно, конкретизируйте, о чем говорилось в решениях Исполкома УЕФА по поводу подготовки Украины и Польши к Евро?



В Бордо был рассмотрен целый ряд вопросов. Но один из них стоял как бы особняком. Это вопрос о выборе городов. По этому поводу, кстати, позицию УЕФА озвучил Мишель Платини. Во-первых, теперь исключен принцип пропорциональности по городам, которые будут принимать матчи чемпионата. Восемь городов определятся на специальном конкурсе. У нас есть Киев, Харьков, Донецк, Львов, Одесса и Днепропетровск – четыре города, которые подготовятся лучше и будут заявлены. Ни для кого не будет делаться исключение. Ни один город сейчас себе не обеспечил проведение матчей. Все решится непосредственно перед чемпионатом.

Обязательное условие, которое нам поставили – должны быть готовы столицы государств. Если Киев или Варшава не подготовятся, то, выражаясь спортивным языком, с пробега может быть снята или та, или другая страна.

В общем, мы вступили в стадию, когда начинается настоящее соревнование между городами. И только на финише определятся те, кто примут матчи.

Есть ли гарантия, что на очередном заседании Исполкома УЕФА вновь не возникнет вопрос о праве Украины и Польши на проведение Евро?



Знаете, все зависит только от Украины и Польши. Если с реализацией наших планов все будет нормально, то беспокоится не о чем – нам будут верить.



Думаю, нужно забыть предыдущие полтора года, за которые мы, практически, ничего не сделали. С 1 октября надо приниматься за работу, засучив рукава, усиленными темпами. Чтобы ни у кого не возникло сомнений по поводу наших способностей провести Евро.



Как теперь будут строиться наши отношения с УЕФА?



Сразу скажу, что монитроить Украину и Польшу будут обязательно. И начнут уже совсем скоро. Буквально на днях. Но ни в коем случае не следует рассматривать УЕФА как какой-то надзирающее-карающий орган! Поверьте мне, там работают просто практичные люди, достаточно консервативные. И, безусловно, будут оказывать нам всяческую помощь.

