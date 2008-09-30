Иван Васюник: «Длительный политический кризис разбалансирует подготовку к Евро-2012»

Вице-премьер-министр Украины Иван Васюник, перед тем, как ответить на вопросы, начал с того, что объяснил причины, побудившие членов Исполкома УЕФА на последнем заседании в Бордо оставить за Украиной и Польшей право проведения европейского первенства 2012 года…



- Итак, решение исполкома принято. Вопрос «будет или не будет Евро» снят. И это решение нужно рассматривать, считаю, как возвращение доверия к нам. На решение повлияли три фактора.



Во-первых, вывод из кризисного состояния НСК «Олимпийский». Во-вторых, тот факт, что правительство подтвердило достаточное финансирование проекта. И, в-третьих, эксперты УЕФА отметили слаженные действия властных структур, федерации футбола. И, безусловно, немаловажную роль здесь сыграл высокий авторитет президента ФФУ Григория Суркиса.



В то же время, заявление Европейского союза футбольных ассоциаций свидетельствует, что его руководство имеет сегодня существенные замечания по поводу способности всех городов Украины и Польши своевременно подготовить свою инфраструктуру к Евро. Фактически, УЕФА расшифровал для нас лозунг «Две страны – одна команда». Сегодня в Украине и Польше к чемпионату готовятся 12 городов. Таким образом, УЕФА – а это его право – выберет в основной состав «команды» лучших на это время «игроков».



Что планируется сделать в ближайшее время?



Прежде всего – по НСК «Олимпийский». На конец ноября планируется составить договор с генеральным подрядчиком. После чего, начнется реконструкция стадиона.



Очень сложный вопрос по Львову… Здесь до сих пор не определен генеральный подрядчик. Уже столько времени идут переговоры с компанией Alpine!.. Должны же, наконец, там понять, что никого не интересует процесс их переговоров. Интересует результат. Которого еще нет.



Аэропорты. Переходим на вариант антикризисного управления этим процессом. Будет создана специальная рабочая группа. В ближайшие дни предложим новую окончательную модель подготовки аэропортов к Евро. Будут назначены ответственные должностные лица.



И вновь встал вопрос о влиянии политической ситуации, которая приводит к разбалансировке процесса подготовки к Евро-2012. Длительный политический кризис может иметь самые серьезные последствия.



Недавно в Днепропетровске открыли новый стадион, готовый принять матчи Евро… Но как выяснилось, его вместительность составляет порядка 28 тысяч мест, что не отвечает требованиям УЕФА. Как выходить из этой ситуации?



Здесь особой проблемы нет. В ряде секторов будут изменены размеры сидений – с 50 до 45 сантиметров. Тем самым, количество посадочных мест увеличится и будет соответствовать требованиям УЕФА.



Появились слухи, что планируется создать новый координирующий орган по подготовке к Евро? Соответствует ли действительности эта информация?



Внесено и будет рассмотрено предложение о создании Департамента по Евро-2012 в структуре секретариата Кабинета министров. И необходимо, также, назначить ответственное за этот проект лицо – из членов правительства.

