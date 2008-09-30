Владимир Сидоренко: «Морено обязан предоставить мне право на реванш»

Уступив 31 мая в 12-раундовом чемпионском поединке панамцу Ансельмо Морено и потерпев тем самым первое поражение в профессиональной карьере, 32-летний Владимир Сидоренко как-то потерялся с поля зрения болельщиков. Не поступало информации относительно его будущих боев. Невольно закралась мысль: возможно, украинский панчер, параллельно достигший успехов в бизнесе, завершил карьеру? Опроверг эту информацию в своем последнем интервью партнер Сидоренко по гамбургскому Universum Box Promotion Сергей Дзинзирук. По словам броварчанина, Владимир должен выйти в ринг в декабре и его соперником опять будет Ансельмо Морено. Но повод связаться с Сидоренко у корреспондента «СПОРТглавреда» был иной.



Владимир, кому верить – Дзинзируку или информации одного из сайтов, где сообщается, что следующую защиту титула Морено проведет 30 октября против филиппинца Ролли Мацушиты?



Вообще-то, Сережа сказал правду. На каком сайте вы нашли информацию о следующем бою панамца?



BoxRec.



Сайт серьезный… Не знаю, у нас существовала договоренность со стороной Морено относительно того, что бой-реванш состоится в Киеве и даже конкретная дата приводилась – 20 декабря. Трудно сказать, что это за информация. Ведь согласно правилам WBA, чемпион имеет право на одну свободную защиту титула, а следующая – обязательная. Поскольку WBA удовлетворила наш протест на результат боя с Морено 31 мая, Ансельмо обязан предоставить мне шанс на реванш. 18 сентября панамец провел свободную защиту, нокаутировав в седьмом раунде Сесилио Сантоса. Теперь его ожидает обязательная. К тому же, я не думаю, что Морено согласится выйти в ринг немногим более, чем через месяц. Вы ведь сказали, что его бой с Мацушитой запланирован на 30 октября? В это верится с трудом.



Вы смотрели бой Морено – Сантос?



Его не транслировали общедоступные каналы, да и на тарелке не нашел записи поединка. Впрочем, когда дело будет к нашей встречи, представители Universum предоставят мне кассету с записью данного боя. С этим проблем не возникало никогда.



С момента вашего поражения прошло четыре месяца. Наверняка, вы уже успели разобраться в причинах неудачи. С одной стороны, да, можно уповать на предвзятость судей. Но вы ведь не станете отрицать, что в поединке с Морено выглядели хуже, чем обычно?



Не стану. Причин – целый комплекс, поэтому остановлюсь на основной. Просчет был допущен во время подготовки. Клуб подобрал мне непохожих по стилю ведения боя с Ансельмо Морено спарринг-партнеров. В таких условиях сложно подойти к встрече во всеоружии. Знаю, что подобные проблемы накануне боя с Лукашем Конечны испытывал и Дзинзирук. Получается, Universum Box Promotion допустил два прокола за небольшой временной промежуток. Скажем так – недоспустимая роскошь. Надеемся, что впредь клуб будет внимательнее подбирать спарринг-партнеров. Тем более, что делает он это за наши деньги. После боя мы отдаем Universum 35 процентов гонорара. Это плата за услуги, куда входит, в частности, поиск спарринг-партнеров.



Владимир, на профи-ринге вы проиграли впервые, до этого 21 поединок выиграв, а еще два судьи признали бой ничейными. Когда уступали в последний раз?



Семь лет назад, в 2001-м, еще в качестве бойца-любителя. Конечно, для меня поражение от Морено было большим психологическим ударом. Впрочем, рано или поздно я все равно должен был уступить. Даже самые выдающиеся бойцы не обходятся без неудач. Поэтому быстро успокоил себя. По крайней мере, такого чувства, как отвращение к боксу, не испытывал вообще. Если находил по телевизору интересный бой, то с удовольствием его смотрел. Хотя лето мы провели, по традиции, в путешествиях.



Куда ездили в этот раз?



Традиционно – в Италию. Были в Палермо, во Флоренции. На несколько дней заехали в Рим. Там был неоднократно, но постоянно с удовольствием посещаю итальянскую столицу, ведь это мой любимый город. Кроме того, были в Барселоне. Получается, мы многие годы путешествуем с друзьями, объединяя приятное с полезным. У нас строительный бизнес, поэтому пытаемся посетить какие-то соответствующие заведения за рубежом. Кроме того, впервые побывал на морской рыболовле. Пошли ловить тунца, но из-за пасмурной погоды тунец не брал. Зато наловили много скумбрии и красного окуня. Сами готовить рыбу не стали, а отдали ее товарищу, который владеет рестораном.



Вернемся однако к делам боксерским. Выходит, в этом году на территории Украины может состояться уже второй поединок за звание чемпиона мира по профессиональному боксу. Выходит, в Universum Box Promotion довольны организационными моментами львовской защиты титула Андрея Котельника?



Проводя боксерские вечера на выезде, клуб практически не тратится. Спонсорами и организаторами выступают местные представители. Так было с Андреем, так будет и со мной. Мне провести бой с Морено в Киеве предложили друзья. Согласился. Конечно, учтем позитивные и негативные моменты львовского боксерского вечера. Возможно, свяжемся с представителями К2, которые проводят боксерские шоу в Украине регулярно.



По мнению большинства, главным проколом вечера во Львове были цены на билеты. Именно потому, что вход стоил от 80-ти до 300 гривен, трибуны оказались незаполненными. Как показывает практика, киевляне тоже не готовы платить такие деньги. Даже на брендовом футбольном противостоянии «Динамо» - «Спартак» трибуны были незаполнены…



Не могу с вами не согласиться. Нужно учесть все эти моменты. Наверняка, на наш вечер цены на билеты будут более умеренными.



Вы уже начали подготовку к бою с Морено?



Да. Пока набираю форму, тренируюсь дома раз в день. 17 октября проведу турнир своего имени по любительскому боксу в Севастополе. А потом поеду в Гамбург и начну целенаправленную подготовку к поединку с панамцем.



