Скромняга БАТЭ «пошумел» в Лиге чемпионов

Минский стадион «Динамо», вмещающий около 40 тысяч зрителей, в последний раз был заполнен до отказа в далеком 2001 году. Тогда в столицу Беларуси пожаловала как раз таки сборная Украина. Встречались команды Эдуарда Малофеева и Валерия Лобановского, а на кону привлекала общее внимание соседей путевка на чемпионат мира в Южную Корею и Японию. Матч для принимающей стороны завершился поражением. И, хотя итоговое третье место белорусской сборной в отборочном турнире стало самым лучшим достижением в ее суверенной истории, о скандале между Малофеевым и киевскими динамовцами Белькевичем и Хацкевичем, которых наставник обвинил в предательстве, ни одна из сторон не желает вспоминать до сих пор…



Много воды утекло с того времени. В Минск наведывались сборные Голландии, Чехии, Румынии, Италии, Аргентины, а на трибунах нет-нет да зияли свободные места. Пока скромный по европейским меркам БАТЭ из городка Борисова с населением в 100 тысяч жителей не сотворил грандиозную сенсацию, подарив стране осень большого футбола.

Имя этого клуба образовано от аббревиатуры Борисовского завода автотракторного электрооборудования – в знак исторических почестей для местной команды, славно пошумевшей на внутрибелорусских фронтах советской поры (в 70-е БАТЭ выигрывал чемпионаты и Кубок БССР), но до суверенных времен не дожившей.

Прогремев выходом в групповой этап Лиги чемпионов, БАТЭ устроил дома настоящий переполох. О родной 5-тысячной арене борисовчан забыли напрочь, а готовящийся к реконструкции стадион «Динамо» приводили в соответствие с требованиями УЕФА всей страной. Привели, более чем достойно приняли туринский «Ювентус» и поразили футбольный мир, сыграв с ним вничью 2:2.



Побывав в первом туре в Мадриде и получив любезный мастер-класс от самого королевского «Реала», скромняги турнира (один топ-игрок испанцев или итальянцев наверняка стоит больше всего белорусского клуба вместе с игроками и базой взятыми) выдали в домашней игре против «Юве» 30 стартовых минут фантастического футбола, о котором, глядя на мытарства внутреннего чемпионата, болельщики даже в самых смелых мечтах не помышляли. Потом, правда, сказались отсутствие у хозяев международного опыта и разница в классе дружин, но ничейный итог, признаемся честно, и был желаемым реальным результатом для главного тренера Виктора Гончаренко.



Наставнику БАТЭ всего 31 год. Отметим, что никому прежде не удавалось в таком возрасте выводить клуб в групповую стадию Лиги чемпионов. Виктор Гончаренко принял команду в минувшее межсезонье, проработав до этого в структуре БАТЭ много лет. В свои 25 из-за травмы был вынужден завершить карьеру игрока.



«Ювентус» наелся делением очков в первенстве Италии и приехал к белорусскому чемпиону за победой. До матча игроки и тренер «Старой сеньоры» Клаудио Раньери традиционно говорили, что соперник, несмотря на хилый статус, достойный и настраиваются они на игру серьезно. Правда, на предматчевую пресс-конференцию наставник «Юве» предусмотрительно захватил листочек с фамилиями игроков БАТЭ и даже попытался выручить капитана Алессандро Дель Пьеро. Но улыбчивый «Саша» честно признался, что никого из белорусской команды по фамилии назвать не может.



…БАТЭ славится преемственностью тренерского цеха. За 12 лет существования Виктор Гончаренко стал лишь третьим тренером. Юрия Пунтуса в 2004 году сменил его помощник Игорь Криушенко, а последнего в свою очередь удачно заменил в 2007 нынешний участник Лиги чемпионов.



БАТЭ подкупает стабильностью. Лишь однажды борисовская команда не попала в число призеров национального первенства, выиграв при этом 4 раза золотые медали и однажды Кубок страны. А еще клуб из Борисова может похвастать своими воспитанниками. Самый известный из них – Александр Глеб, именно отсюда переехавший в 2000 году в немецкий «Штутгарт». Годом позже из Борисова в «Милан» отправился Виталий Кутузов. В российской премьер-лиге сейчас играют Юрий Жевнов (ФК «Москва») и Егор Филиппенко (ФК «Спартак» (Москва).



Задолго до начала матча только в Беларуси можно было наблюдать картину, которую представить можно с трудом. Президент БАТЭ Анатолий Капский не без проблем пытался пройти на стадион, привычно предварительно поинтересовавшись у фанатов их делами, уделив внимание зевакам и убедив неприступных милиционеров в своей прямой принадлежности к клубу. Затем, залихватски перепрыгнув через турникеты в нужный проход, наверняка проследовал в раздевалку команды. Ему было что сказать игрокам.



Основателю клуба Анатолию Капскому 42 года. «По совместительству» он – гендиректор мощного завода автотракторного электрооборудования. Бюджет БАТЭ до попадания в групповой этап Лиги чемпионов составлял порядка 6 миллионов долларов. В следующем году, благодаря прибыли от успешного выступления в турнире, он будет увеличен вдвое.



Проследить путь успешного продвижения БАТЭ по футбольной Европе, казалось бы, банально просто. В прошлом году команда дошла до третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, уступив там румынской «Стяуа», зато в с2008-м сделала качественный скачок и оказалась в обществе сильнейших. Но такой вывод отчасти обманчив. Сегодня Беларусь наслаждается незабываемым праздником, в который не до конца еще верит, а завтрашний день рисуется отнюдь не яркими красками. Общий уровень внутреннего первенства по-прежнему оставляет желать лучшего, а БАТЭ в нем кажется неким привидением, феноменом, будоражащим ум и фантазию населения.



Справедливыми все-таки, признаем, слова Виктора Гончаренко, дескать, мы попали в Лигу чемпионов, чтобы многому научиться. При этом молодой наставник уроки, похоже, схватывает на лету и экзамены сдает экстерном. Первые очки вопреки пессимистическим прогнозам специалистов набраны, а впереди еще четыре встречи на стадии группового этапа. О третьем месте и путевке в кубок УЕФА в Беларуси никто, разумеется, даже не задумывается. БАТЭ играет в свое удовольствие и улыбается после любой встречи с грандами европейского футбола.

