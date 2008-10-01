«Фенербахче» - «Динамо»: по очку – и все довольны

Киевское «Динамо» в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов сыграло вничью с «Фенербахче» и записало в свое актив еще одну «единичку».

Стамбул. Лига чемпионов. Группа G. «Фенербахче» - «Динамо (Киев)».



Составы



«Фенербахче»: Демирель, Лугано, Роберто Карлос, Эдду, Эмре Белозоглу (Угур Борал, 86), Казим, Алекс (Бурак Ильмаз, 77), Гуиса, Шахин, Мальдонадо, Генюл Гекхан. «Динамо»: Богуш, Бетао, Гиоане, Вукоевич, Алиев (Асатиани,89), Бангура (Шацких, 46), Еременко, Диакате, Михалик, Эль Каддури (Несмачный, 66), Нинкович.

Забегая вперед, скажем, что ни одного по настоящему голевого момента за весь первый тайм не создала ни одна команда. Хотя некоторое игровое преимущество, безусловно, было на стороне динамовцев – они больше владели мячом. Хронологию первой половины можно представить следующим образом…

Где-то на 7-й минуте киевляне сделали первую попытку напугать хозяев. Вукоевич отдает на Каддури, тот – на Алиева. Удар – выше ворот.



Гиоане подает справа в штрафную. Хороший был бы шанс, подоспей на передачу кто-нибудь из товарищей.



Пожалуй, наиболее реальную возможность открыть счет имел Еременко, оказавшийся в штрафной площади буквально перед носом у Демиреля. Мог бы и пробить, хотя определенные «помехи» создавал защитник. Отдает пас на Бангуру… На этом, собственно, и все. Атака захлебнулась.



Нинкович неплохо прошел по правому краю, обыграл защитника, ворвался в штрафную «Фенербахче»… Продолжения не последовало. А спустя минуту-две почти в таком же ключе действовал Алиев, с той лишь разницей, что ему удалось пробить. Но угол был слишком острым.



Турки отвечают… Фланговая атака, Казим навешивает, борьба за мяч в штрафной Богуша. К счастью для киевлян, турки несколько замешкались и момент упущен.



Неплохую атаку игроки «Динамо» провели в середине тайма. Серия передач Гиоане – Еременко – Алиев… Последний пробивает низом – рядом со стойкой.



К сожалению, динамовцы не воспользовались оплошностью, которую допустил голкипер хозяев Демирель. Он сделал гостям настоящий подарок, выйдя далеко вперед… Мяч оказался у Бангуры. Но «снайперским выстрелом» он не порадовал.



Последняя атака первой половины встречи была за киевлянами. Завершилась она ударом Каддури – прямо в руки вратарю.



Во втором тайме турки значительно прибавили. По многим параметрам киевляне уступали. Особенно много брака появилось в передачах. Турки же усиливали напор и были очень близки к тому, чтобы распечатать ворота Богуша. Это был, пожалуй самый опасный момент за весь матч… После навеса слева выпрыгивает Эмре и с близкого расстояния вколачивает мяч в… Богуша. Тут же Алекс пытается добить, но динамовский голкипер и на этот раз оказался на высоте.



Хотя вскоре после этого, Богуш – в целом, великолепно отстоявший всю игру - подарил сопернику хороший шанс. Кулаком выбил мяч и прямо в ноги турецкому игроку. Благо, тому не хватило точности – видимо, не ожидал такого подарка.



Собственно, до финального свистка турки прессинговали. Изрядно заставили понервничать нашу оборону Роберто Карлос, Алекс, Казим. Киевляне периодически отвечали. Так, Диакоте сделал хорошую передачу в штрафную, но Шацких, находившийся в достаточно выгодном положении, не смог должным образом обработать мяч.



Порадовал глаз мощным ударом издалека Несмачный. Возьми он чуть-чуть пониже, и Демирель был бы крайне огорчен. Но буквально через минуту-две уже турок Шахин – метров с двадцати - «проверил» динамовского вратаря. Точнее, угодил ему прямо в руки. А еще через некоторое время только благодаря Богушу «Динамо» увернулось от поражения. Турецкий форвард получает великолепнейший пас и без помех приближается к штрафной киевлян. Реакция Богуша была молниеносной – рванул вперед и бросился в ноги турку.



К завершению поединка соперники «обменялись» парочкой атак. Еременко простреливает в штрафную, но Шацких промахивается из выгоднейшего положения. А под занавес Казим – после того, как динамовский защитник неудачно выбил мяч - отметился мощным ударом. Правда, взял значительно левее.



Судья дает сигнал к окончанию матч. Ничья – 0:0. Команды записывают себе по очку. Никто не в обиде.



Главный тренер «Фенербахче» Луис Арагонес:

- По итогам первого тайма я остался недоволен своими игроками, но после перерыва мы играли лучше и имели много моментов. Мы играли в атакующий футбол, но не смогли забить. Иногда для этого нужна удача. Результатом я недоволен. Мы заслужили победу и это видели все. Киевляне защищались всю игру. Я многие годы провел в футболе в качестве игрока и тренера, и не раз бывал в подобных ситуациях. Приходилось переживать и более трудные времена, но в итоге я всегда добивался успеха. Я верю, что эта команда сумеет прибавить.



Главный тренер «Динамо» Юрий Семин:

- В первом тайме у нас были трудности. Для того, чтобы ускорить игру, перед вторым таймом мне пришлось вносить коррективы. В последние 20 минут игроки устали, так как провели в последнее время много матчей и перенесли много переездов. Сегодня мы заработали одно очко, а не потеряли два. Если мы хотим пробиться в плей-офф, для нас важно каждое очко. Вчера мне приснился этот поединок, и он вышел трудным и тяжелым. Этот сон сбылся. Вы сами видели, каким трудным получился матч. «Фенербахче» играл очень хорошо. Я хочу поблагодарить всех своих игроков, потому что они выложились на поле. Особая благодарность - защитникам, которые не позволили игрокам «Фенербахче» отличиться.



