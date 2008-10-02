«Шахтеру» объявила войну Фортуна

2 октября 2008, 10:33

Ведя в счете по ходу матча с «Барселоной», горняки, в итоге, потерпели поражение. Обидное до слез.

Да, не в лучшие его времена «Шахтеру» досталась «Барселона». Хотя в прогнозах можно было «плясать от противного»… То есть, черная полоса во внутреннем чемпионате, в принципе, могла добавить футболистам злости - в хорошем смысле – мобилизовать на поединок с европейским грандом. Заодно, представился случай сделать подарок наставнику Мирче Луческу, над которым последнее время сгустились тучи. А ведь, как-никак, это был юбилейный – 55-й – матч румынского спеца в Лиге чемпионов.

Донецк. Стадион «Олимпийский». Лига чемпионов. Группа С. «Шахтер» - «Барселона».

Составы

«Шахтер»: Пятов, Хюбшман, Шевчук, Чигринский, Ищенко, Дуляй (Левандовски, 93), Фернандиньо, Илсиньо (Виллиан, 86), Срна, Адриано (Селезнев, 72), Брандау. «Барселона»: Вальдес, Даниэль Алвес, Пуйоль, Маркес, Пике, Туре, Кейта (Гудйонсен, 81), Иниеста, Хави Эрнандес, Анри (Месси, 60), Это'O (Боян Кркич, 74).
В первом тайме «Шахтер» превосходил «Барсу» во всех отношениях. Атаковал и чаще, и лучше. С первых же секунд. Хотя испанцы в одной из своих редких атак были очень близки к тому, чтобы открыть счет. Анри ворвался в штрафную и вышел, практически, один на один с вратарем. Но Пятов сыграл «на все сто» и спас команду. Больше ничего подобного по остроте гостям до конца тайма сделать не удалось. В отличие от хозяев.

Опасно и с близкого расстояния бьет Фернандиньо. Спустя несколько минут Срна сбрасывает на Брандао – испанцы с трудом выбивают мяч из своей штрафной. Немало хлопот доставил Вальдесу и Адриано. Снова удар Фернандиньо -  мяч просвистел над самой перекладиной. Можно долго вспоминать моменты, сетовать на нехватку точности. Но, что ни говори, гол напрашивался. И вполне закономерно, что так, в конце концов, и случилось… На 45 минуте Илсиньо получил пас, прошел «сквозь» двух защитников и на скорости перебросил мяч через вратаря - 1:0.  
 
Второй тайм… Гости вспомнили, что являются игроками не абы какого клуба, а самой «Барселоны». Первые десять минут буквально не давали хозяевам вздохнуть – крепко прижали «Шахтер» к его штрафной. Но горняки, выдержав напор, успокоились и несколько поменяли тактику – взяли курс на контратаки. И это срабатывало. Настолько, что могли вполне – и неединожды - увеличить счет. Так Илсиньо «влупил» в Вальдеса после навеса Брандао. Через несколько минут все тот же Илсиньо оказался «лицом к лицу» с испанским голкипером, но, увы, в ворота не попал.

Фортуна некоторое время еще благоволила к «Шахтеру». Только чудом можно объяснить, что Это’О не сравнял счет, выходя один на один с Пятовым. И быть бы мячу в сетке, не споткнись форвард на ровном месте.      

Время неумолимо шло к завершению матча. А вместе с ним и росла уверенность в победе «Шахтера». Ее, вероятно, уже предвкушали, и игроки, и болельщики. (А надо было бы вспомнить тот злосчастный матч с «Севильей») Последующие события, кроме как мистикой, объяснить невозможно. Кркич простреливает с правого фланга. Пятов в падении берет мяч и… выпускает. А рядом стоявшему Месси только и оставалось, что пнуть ногой. Счет равный – 1:1.

Ладно, журавль улетел, так хотя бы синицу в руках удержать. Но, такое ощущение, что донецкая команда чем-то уж очень крепко разгневала Фортуну. И мстила она что есть  мочи. Руками, точнее, ногами, того же Месси. На 94-й добавленной минуте он забил мяч после прострела Хави – 2:1. Финальный свисток послужил сигналом к безудержной радости… К сожалению, не игроков «Шахтера». Видимо, этот матч еще долго будут «смаковать» на все лады, винить необъективность судейства – то стопроцентный пенальти не назначили, то не заметили вышедший за пределы поля мяч… Но все это уже в прошлом. А результат остался.

Обидно до слез, до ощущения катастрофы. Какая-то чертовщина происходит с донетчанами. Что в первенстве страны, что в Лиге.    

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу:

- Сразу хочу сказать, что в жизни не видел ничего подобного. Стыдно за весь футбол. И за УЕФА, которое отстаивает правила фейр-плей… Сказать нечего… Все видели то, что произошло, когда мяч вышел за пределы поля. Наши игроки остались стоять на своих местах. Ошибка нашего вратаря — это нехватка опыта. Но что сделано, то сделано. Я говорю так, потому что от этого зависит моя карьера и действительно меня это очень сильно волнует.

Считаю, матч мы провели хорошо. Наши футболисты уверенно отыграли. «Барселона» — это великая команда, но нужно оставаться профессионалами в любых моментах. Испанская команда в своем национальном чемпионате за игру имеет 20-25 моментов, а вот сегодня они ничего не создали. Мы перекрыли все зоны, поэтому соперник ничего не мог противопоставить. И если бы не то, что произошло на последних минутах, мы бы точно прошли дальше в Лиге чемпионов. Если бы такой эпизод, который был сегодня, произошел в Испании, эту команду не выпустили бы из города. Им было бы не так просто улететь.

Наверное, нам еще не хватает опыта. Нас ловят на таких мелочах… Наша команда была не готова к тому, что «Барселона» может так поступить для реализации своих моментов. Мы говорили об этом два дня, вспомнили игру с «Севильей» и другие матчи. Донесли до ребят, что концентрация должна быть супермаксимальной, но произошло то, что вы увидели. У них тоже молодые игроки, но они воспитаны в испанском чемпионате. Нам сложнее быть такими же профессионалами. Можно сравнить ошибку Пятова сегодня с ошибкой Шуста с «Севильей». Беру всю вину на себя.

Главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола:

- Как мы и предполагали, матч получился невероятно сложным. «Шахтер» очень силен и уверен в себе, к тому же командой руководит опытный тренер. В Донецке их почти невозможно обыграть. Именно поэтому я горжусь сегодняшним результатом. Этот поединок наглядно продемонстрировал наши ошибки. Я надеюсь, что нам удастся плодотворно поработать для того, чтобы не допускать подобных оплошностей впредь.
В общем и целом мы хорошо действовали в атаке и больше владели мячом. Для нас было очень важно не останавливаться на достигнутом после ответного гола. Мы продолжили играть с тем же настроем, за что были вознаграждены победой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять