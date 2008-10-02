«Шахтеру» объявила войну Фортуна

Да, не в лучшие его времена «Шахтеру» досталась «Барселона». Хотя в прогнозах можно было «плясать от противного»… То есть, черная полоса во внутреннем чемпионате, в принципе, могла добавить футболистам злости - в хорошем смысле – мобилизовать на поединок с европейским грандом. Заодно, представился случай сделать подарок наставнику Мирче Луческу, над которым последнее время сгустились тучи. А ведь, как-никак, это был юбилейный – 55-й – матч румынского спеца в Лиге чемпионов.



Донецк. Стадион «Олимпийский». Лига чемпионов. Группа С. «Шахтер» - «Барселона».



Составы



«Шахтер»: Пятов, Хюбшман, Шевчук, Чигринский, Ищенко, Дуляй (Левандовски, 93), Фернандиньо, Илсиньо (Виллиан, 86), Срна, Адриано (Селезнев, 72), Брандау. «Барселона»: Вальдес, Даниэль Алвес, Пуйоль, Маркес, Пике, Туре, Кейта (Гудйонсен, 81), Иниеста, Хави Эрнандес, Анри (Месси, 60), Это'O (Боян Кркич, 74).

В первом тайме «Шахтер» превосходил «Барсу» во всех отношениях. Атаковал и чаще, и лучше. С первых же секунд. Хотя испанцы в одной из своих редких атак были очень близки к тому, чтобы открыть счет. Анри ворвался в штрафную и вышел, практически, один на один с вратарем. Но Пятов сыграл «на все сто» и спас команду. Больше ничего подобного по остроте гостям до конца тайма сделать не удалось. В отличие от хозяев.



Опасно и с близкого расстояния бьет Фернандиньо. Спустя несколько минут Срна сбрасывает на Брандао – испанцы с трудом выбивают мяч из своей штрафной. Немало хлопот доставил Вальдесу и Адриано. Снова удар Фернандиньо - мяч просвистел над самой перекладиной. Можно долго вспоминать моменты, сетовать на нехватку точности. Но, что ни говори, гол напрашивался. И вполне закономерно, что так, в конце концов, и случилось… На 45 минуте Илсиньо получил пас, прошел «сквозь» двух защитников и на скорости перебросил мяч через вратаря - 1:0.



Второй тайм… Гости вспомнили, что являются игроками не абы какого клуба, а самой «Барселоны». Первые десять минут буквально не давали хозяевам вздохнуть – крепко прижали «Шахтер» к его штрафной. Но горняки, выдержав напор, успокоились и несколько поменяли тактику – взяли курс на контратаки. И это срабатывало. Настолько, что могли вполне – и неединожды - увеличить счет. Так Илсиньо «влупил» в Вальдеса после навеса Брандао. Через несколько минут все тот же Илсиньо оказался «лицом к лицу» с испанским голкипером, но, увы, в ворота не попал.



Фортуна некоторое время еще благоволила к «Шахтеру». Только чудом можно объяснить, что Это’О не сравнял счет, выходя один на один с Пятовым. И быть бы мячу в сетке, не споткнись форвард на ровном месте.



Время неумолимо шло к завершению матча. А вместе с ним и росла уверенность в победе «Шахтера». Ее, вероятно, уже предвкушали, и игроки, и болельщики. (А надо было бы вспомнить тот злосчастный матч с «Севильей») Последующие события, кроме как мистикой, объяснить невозможно. Кркич простреливает с правого фланга. Пятов в падении берет мяч и… выпускает. А рядом стоявшему Месси только и оставалось, что пнуть ногой. Счет равный – 1:1.



Ладно, журавль улетел, так хотя бы синицу в руках удержать. Но, такое ощущение, что донецкая команда чем-то уж очень крепко разгневала Фортуну. И мстила она что есть мочи. Руками, точнее, ногами, того же Месси. На 94-й добавленной минуте он забил мяч после прострела Хави – 2:1. Финальный свисток послужил сигналом к безудержной радости… К сожалению, не игроков «Шахтера». Видимо, этот матч еще долго будут «смаковать» на все лады, винить необъективность судейства – то стопроцентный пенальти не назначили, то не заметили вышедший за пределы поля мяч… Но все это уже в прошлом. А результат остался.



Обидно до слез, до ощущения катастрофы. Какая-то чертовщина происходит с донетчанами. Что в первенстве страны, что в Лиге.



Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу:



- Сразу хочу сказать, что в жизни не видел ничего подобного. Стыдно за весь футбол. И за УЕФА, которое отстаивает правила фейр-плей… Сказать нечего… Все видели то, что произошло, когда мяч вышел за пределы поля. Наши игроки остались стоять на своих местах. Ошибка нашего вратаря — это нехватка опыта. Но что сделано, то сделано. Я говорю так, потому что от этого зависит моя карьера и действительно меня это очень сильно волнует.



Считаю, матч мы провели хорошо. Наши футболисты уверенно отыграли. «Барселона» — это великая команда, но нужно оставаться профессионалами в любых моментах. Испанская команда в своем национальном чемпионате за игру имеет 20-25 моментов, а вот сегодня они ничего не создали. Мы перекрыли все зоны, поэтому соперник ничего не мог противопоставить. И если бы не то, что произошло на последних минутах, мы бы точно прошли дальше в Лиге чемпионов. Если бы такой эпизод, который был сегодня, произошел в Испании, эту команду не выпустили бы из города. Им было бы не так просто улететь.



Наверное, нам еще не хватает опыта. Нас ловят на таких мелочах… Наша команда была не готова к тому, что «Барселона» может так поступить для реализации своих моментов. Мы говорили об этом два дня, вспомнили игру с «Севильей» и другие матчи. Донесли до ребят, что концентрация должна быть супермаксимальной, но произошло то, что вы увидели. У них тоже молодые игроки, но они воспитаны в испанском чемпионате. Нам сложнее быть такими же профессионалами. Можно сравнить ошибку Пятова сегодня с ошибкой Шуста с «Севильей». Беру всю вину на себя.



Главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола:



- Как мы и предполагали, матч получился невероятно сложным. «Шахтер» очень силен и уверен в себе, к тому же командой руководит опытный тренер. В Донецке их почти невозможно обыграть. Именно поэтому я горжусь сегодняшним результатом. Этот поединок наглядно продемонстрировал наши ошибки. Я надеюсь, что нам удастся плодотворно поработать для того, чтобы не допускать подобных оплошностей впредь.

В общем и целом мы хорошо действовали в атаке и больше владели мячом. Для нас было очень важно не останавливаться на достигнутом после ответного гола. Мы продолжили играть с тем же настроем, за что были вознаграждены победой.

