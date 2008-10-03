«Металлист» - «Бешикташ»: просто красивый разгром

3 октября 2008, 10:29

Во второй раунд Кубка УЕФА выходит харьковская команда, сокрушившая в ответном поединке один из сильнейших турецких клубов.

Харьков. Ответный матч 1-ого раунда Кубка УЕФА. «Металлист» - «Бешиакташ»

Составы

«Металлист»: Горяинов, Ганцарчик, Обрадович, Папа Гуйе, Майдана, Валяев, Слюсар, Тришович (Бордиян, 38), Девич (Фомин, 87), Эдмар, Коэльо (Бабич, 93) «Бешикташ»: Арикан, Тораман, Зан, Запоточны, Серич, Холоско (Нобре, 67), Куртулуш, Сиссе, Телло (Карагулут, 77), Дельгадо, Бобо
«Металлист» доставил истинное удовольствие. И себе, и болельщикам. О голах – особый разговор. Забивали на любой вкус. Но, по порядку…

Гости, по всей видимости, ставили задачу сразу захватить инициативу. Быстрый гол почти всегда имеет решающее значение для всей игры. Но харьковчане, выдержав первый натиск, напрочь сломали планы турецкой команды. Пошла атака за атакой, момент за моментом.    

Девич едва не заработал пенальти. Ганчаржик мощно пробивал, но попал в игрока. Затем последовали подряд три угловых. Причем опаснейших. Турецкая оборона заметно нервничала. Голкипер Арикан спас команду, когда Девич закрутил мяч прямо в ворота. А на 16-й минуте случилось то, что, в конце концов, и должно было случиться. Коэльо отважился что есть мочи пробить метров с сорока. Арикан не то что среагировал, а сделал некую попытку. Но все равно она ничего не дала. Мяч, сотрясший крестовину, срикошетил прямо в ворота – 1:0. Гениальный гол. Гол – шедевр.

Харьковчане на этом не успокоились и продолжали атаковать. Еще с большим напором. И как следствие, через десять минут после первого, турки «получили» второй гол. И в этом снова большая заслуга Коэльо, сумевшего «разобраться» с несколькими защитниками и выдать мяч набегавшему Девичу – 2:0.

Под конец тайма турки могли сократить счет после прохода Тельо. Но великолепно сыграл Горяинов.

Вторая половина встречи… Честно говоря, была опаска, что у «Металлиста» могут проявиться симптомы старой болезни отечественных команд – после некоторого преимущества уходить в глухую оборону в надежде, что противник ее не пробьет. К счастью, у харьковчан подобные симптомы не наблюдались. Напротив, команда не унималась. Игроки творили чудеса, создавая острейшие моменты один за другим…. Валяев с левого фланга сделал нечто среднее между ударом и пасом. Девич, если бы немного ускорился, вполне мог достать мяч и легким касанием оправить «по назначению». Ему, наверное, показалось, что мяч и так направляется в ворота. Неугомонный Коэльо пробивает штрафной – Арикан с этим справляется.    
А на 70-й минуте «Металлист» проводит третий мяч. Слюсар простреливает и Коэльо делает свой дубль – 3:0.
А спустя всего четыре минуты, хозяева снова огорчили гостей. Ганчаржик великолепно исполнил стандарт – 4:0.
Лишь перед финальным свистком – на 90-й минуте – футболистам «Бешикташа» удалось отквитать один мяч. Нобре не промахнулся с близкого расстояния.
В итоге – 4:1. По результатам двух матчей – 4:2 в пользу харьковчан. «Металлист» выходит во второй круг Кубка УЕФА.  
Главный тренер ФК «Металлист» (Харьков) Мирон Маркевич:
- Мы прекрасно понимали, с кем играем. Команда отлично укомплектована. Одна из лучших в Турции. А что «Металлист»?.. Задача одна - после первой игры нужно было отыгрываться. С задачей справились, без вопросов.
Что касается задачи выйти в весеннюю часть… Посмотрим, какая будет группа. Конечно, будем ставить такую задачу. А иначе зачем играть в футбол? Но загадывать далеко не хочу.

После игры уже поступили поздравления. Григорий Суркис заходил в раздевалку. Конечно, Александр Ярославский.

Главный тренер «Бешикташа» Эртугрул Саглам:

- Игроки допустили много своих ошибок. Плохо играли. Но жизнь продолжается. Вот в субботу у нас важная игра в турецком чемпионате. Нужно держаться. Конечно, не ожидали мы такого счета, как 1:4. Но ничего не поделаешь, матч уже закончен. Нужно жить дальше, поздравляю «Металлист».
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