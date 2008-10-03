Иван Сивак: «Я был уверен, что Клочкова и Лисогор займут места на пьедестале…»

Дело даже не в отсутствии призовых мест, ведь в Пекине украинские пловцы сподобились всего на два финала. Иначе как провалом такой результат не назовешь. Впрочем, с беседы с главным тренером украинской сборной Иваном Сиваком мы сделали вывод, что черные дни для нашего плавания только начинаются.



Иван Григорьевич, если судить поверхностно, то первый вопрос должен звучать так: почему впервые с 1996 года Украина осталась без олимпийских медалей в плавании?



Формирование элитного состава нашей команды началось с чемпионата мира в Перте в 1998 году. Тогда, если вспомните, золотом на 200-метровке баттерфляем отличился Денис Силантьев, а Яна Клочкова взяла серебро на 400 метровой дистанции комплексом. Собственно, имен эти пловцы принесли Украине первые олимпийские медали на Играх в Сиднее. Денис и Яна были лидерами, а к ним с каждым годом присоединялись другие пловцы – Олег Лисогор, Андрей Сердинов, Александр Волынец, Ирина Амшенникова, Сергей Бреус, Светлана Бондаренко. Упомянутые мною ребята постоянно боролись за медали на чемпионатах мира. Получается – восемь человек. На чемпионатах Европы число лидеров возрастало до восьми-десяти, а со временем – до четырнадцати атлетов.



Одним словом, обойма высококлассных пловцов сформировалась приличная. Но тем не менее, нашу сборную продолжали называть «командой одного человека». Нам это не нравилось, но когда речь заходила об Олимпийских играх, золотые медали действительно брала только Яна Клочкова. Скептиков останавливал разве что тот факт, что Андрей Сердинов в 2004-м взял бронзу Олимпиады на стометровке баттерфляем, проплыв на уровне мирового рекорда.



Впрочем, 2007 год настраивал на позитивный лад. Уже на апрельском чемпионате мира мы взяли 12 олимпийских лицензий, при этом многие ребята показали приличные результаты. Медаль в олимпийских дисциплинах была лишь одна – ее на стометровке брассом взяла Аня Хлистунова, установившая европейский рекорд. Но целая группа пловцов остановились за шаг от пьедестала. Валерий Дымо был четвертым на стометровке брассом, Олег Лисогор – там же пятым. На открытом чемпионате Парижа летом прошлого года отличные результаты показали Яна Клочкова и Денис Силантьев. Яна проплыла 200 м комплексом по уровню мирового рекорда, Денис вязл олимпийскую лицензию на 200-метровке баттерфляем с показателем, который уступает его личному рекорду всего одну десятую. Немногим позже с хорошим временем пробилась на Олимпиаду и Катя Зубкова.



Одним словом, за год до старта Игр в Пекине у нас были все основания рассчитывать не просто на медаль или две, а на полный комплект наград. Признаюсь, я был уверен, что Клочкова и Лисогор с их опытом в Китае должны быть на пьедестале. Но…



Первым мы потеряли Сашу Волынца. Он простудился еще дома, во время подготовки к чемпионату мира-2007. Врачи сборной колдовали над ним и в самолете, и вы Мельбурне. Но в Австралии травма спины лишь усугубилась. Волынец вернулся домой, а детальный осмотр определил, что болезнь спины у Саши фактически несовместимы с занятиями спортом. Очень жаль, ведь тернопольчанину на своей третей Олимпиаде было вполне по силам взять медаль на кролевом «полтиннике».



Волынца остановила травма. Но остальные, кажется, были здоровы…



Это лишь условно. Возьмем Дениса Силантьева. У него еще со времен работы в Запорожье под руководством Сергея Гусева существовали постоянные проблемы с плечом. Но в предолимпийский год усугубились и другие болячки. В частности, выбила Дениса из колеи травма спины. Из-за нее он плохо выступил на весеннем чемпионате Европы в Эйндховене, отказался от старта в Париже. Одним словом, Денис хоть и готовился к Олимпиаде, но здоровье не позволяло выйти на тот уровень результатов, которые принесли ему всемирную славу. А ведь даже их было недостаточно, чтобы бороться за олимпийский пьедестал. Как следствие, на коронной 200-метровке баттерфляем в Пекине Денис не пробился даже в полуфинал.



У Яны Клочковой, надо понимать, просто не было мотивации?



Я бы так не сказал. Повторюсь, за год до старта Олимпиады 200 м комплексом Яна плыла на уровне мирового рекорда. На дистанцию вдвое длиннее она возвращаться не хотела, хотя мы ее пытались уговорить это сделать. Так или иначе, летом прошлого года мы могли увидеть привычную Клочкову – волевую, стремительную, превосходящую соперниц по всем параметрам во всех без исключения видах плавания. Именно эти качества позволяли Яне побеждать раньше.



Но вместе с тем нормально готовиться Клочковой мешали неурядицы, не связанные со спортом. Ее расстраивало то, что не вязалась личная жизнь, возникали недоразумения с родителями. Конечно, Нина Федоровна Кожух – жесткий тренер, она заставит работать любого спортсмена. Но она тоже не всесильна. Тревожный звонок прозвучал на чемпионате Европы в Эйндховене, где Клочкова выступила просто провально. Раньше с нею такого никогда не случалось. Она ехала показывать высокие результаты, а в итоге получила, мягко говоря, посредственные показатели. Мне кажется, та неудача надломила психику Яны, она потеряла уверенность в себе. Клочкова так и не смогла обрести необходимого равновесия до старта пекинской Олимпиады. Признаюсь вам, я до последнего момента верил в то, что Яна все же соберется и выступит на Играх. Ее заявку на 200 м комплексом я отозвал только 8 августа, то есть за день до старта.



Проясните окончательно, почему Яна не выступала в эстафете?



Эта история не стоит выеденного яйца, хотя вокруг нее было столько разговоров. Все просто: Катя Зубкова немногим раньше проплыла стометровку баттерфляем с рекордом Украины, поэтому на дельфиновом «участке» эстафеты логично было выставлять именно ее, а не Клочкову, как планировалось ранее. Так что, думаю, здесь и в помине не пахнет какими-то конфликтами.



Относительно неудачи Олега Лисогора высказывались разные мнения. Одни говорили, что ему нужно больше времени уделять спорту, а не светским вечеринкам, другие считают, что Олег просто состарился…



У Олега тоже было определенные проблемы со здоровьем – болело плечо. Но несмотря на все трудности, Лисогор 2 сентября прошлого года первым приехал в Евпаторию и начал подготовку к Олимпиаде. Причем подошел к процессу со всей серьезностью. Результаты, показанные Лисогором на чемпионате Европы в Эйндховене, меня обнадеживали. Они хоть и не дотягивали до уровня его личных рекордов, но оставляли надежду, что за четыре месяца, оставшихся до старта Игр, нам удастся вывести Олега на уровень показателей выше одной минуты.



Но, признаться, увиденное в Пекине в дисциплине «100 м брасс» нас ошарашило. Ну, кто, скажите на милость, мог ожидать, что 17-е место на этой Олимпиаде проплывет быстрее, чем бронзовый призер Афин? Японец Китадзима так и вовсе шокировал своим мировым рекордом – 58,91! Раньше ведь считанные люди из минуты выплывали, а тут сразу – быстрее 59-ти секунд. Поэтому даже если Лисогор и попал бы в финал, а там сумел бы проплыть на уровне 59,7 (на что мы рассчитывали), то мог бы претендовать, в лучшем случае, на четвертое-пятое место. Но Олег в полуфинале проиграл одну сотую секунды Борисику и со временем 1.00,56 занял непроходное девятое место.



Нина Кожух назвала Игоря Борисика лучшим в нашей команде…



Я тоже доволен Игорем. Он буквально за год сделал качественный скачок в результатах, начал во внутренних соревнованиях выигрывать у Олега Лисогора и Валерия Дымо. Весной Игорь выиграл золото на чемпионате мира в 25-метровом бассейне. Признаться, накануне я предполагал, что на брассовой стометровке Олег и Игорь выплывут с минуты и у нас будет две медали. Но, повторюсь, результаты соперников не оставили нам шансов.



Почему в последнее время не прогрессирует Валерий Дымо?



Это временное явление и на него есть объективные причины. Во-первых, Валера потерял время, когда делал операцию – ему исправляли искривление носового хряща. Во-вторых, поехав на чемпионат мира среди военнослужащих в Индию осенью прошлого года, Дымо пропустил первый этап подготовки к Играм и растерял базу. Восстановить ее так и не удалось. Поэтому в финал коронной 200-метровки брассом в Пекине Валерий не попал.



Накануне Олимпиады специалисты выделяли в нашей команде одного самого реального претендента на медаль – Андрея Сердинова. Он действительно был лучшим, но повторить свое афинское достижение и вернуться с наградой не сумел…



Дело в том, что после размолвки с Ирой Амшенниковой Андрей перенес тяжелую психологическую травму. Такую, что даже хотел бросить спорт. Мы отговаривали его, но спортсмен был непреклонен: «Мне сейчас не до спорта». Как следствие, у Сердинова выпал фактически весь третий год подготовки к Олимпиаде. Но в начале осени прошлого года он решил вернуться. Обнадеживала решительность, с которой Андрей взялся за работу. И действительно, к Олимпиаде Андрей подошел в отличной форме. В предварительном заплыве стометровки баттерфляем он на 26 сотых улучшил свой европейский рекорд – 51,10 (правда, серб Кавич проплыл еще лучше, потому рекордом результат Андрея уже не считался).



А вот в полуфинале и финале Сердинов преодолел дистанцию хуже. Что поделать – на таком уровне мелочей не бывает. Пропущенный год стоил Андрею слишком дорого. Хоть повтори он свой «предварительный» результат в финале – у нас была бы бронза. Если разбирать финальное выступление Андрея с технической точки зрения, то он сделал слабый стартовый выход (первые 15 метров) и проиграл, не подобрав руки для касания тумбочки, финиш.



Как охарактеризуете выступление еще одного ведущего «дельфиниста» Сергея Бреуса?



Учитывая тот факт, что коронным для Сережи всегда являлся «полтинник», на стометровке он делает большие успехи. Конечно, личных рекордов Бреуса пока не хватает, чтобы бороться за медали, но, как мы видели, он был близок к попаданию в финал (Сергей занял десятое место с результатом 51,82 – авт.).



Наибольшим разочарованием стало выступление Анны Хлистуновой и Ирины Амшенниковой. В Пекине они на коронных дистанциях проплыли со временем, уступающем их личным рекордам, более двух секунд. Что произошло?



Аня Хлистунова неожиданно для всех нас и самой себя выиграла чемпионат Европы в 2006 году. Причем выиграла с прекрасным результатом. Потом она подтвердила неслучайность успеха бронзой на чемпионате мира в Мельбурне, установив при этом новый европейский рекорд – 1.07,27. Успех ошеломляющий и он, видимо, вскружил девушке голову. Иными словами, она поймала звездочку, разругалась с личным тренером Сергеем Бондарем. Общими усилиями нам удалось их как-то помирить. Но на этом неприятности не закончились. В апреле Хлистунова отказалась ехать на подготовку за границу, заявив, что она будет тренироваться в Ялте. А там в этот период как раз отключили воду. В итоге Анна потеряла полтора месяца в заключительный период подготовки. О медали здесь даже речи быть не могло, хотя проплыви она с теми же 1.07,27 – Аня выиграла бы бронзу.



Ира Амшенникова – тоже девочка с характером. Но талантливым людям нужно идти на уступки, потому мы сделали все, как просила Ирина. Даже позволили ей находиться на сборах с новым ухажером. Но в итоге Амшенникова даже не приблизилась к рекордным для себя результатам как на 100, так и на 200 метров на спине.



Иван Григорьевич, что дальше? Каковы перспективы украинского плавания теперь?



По сути, будем строить новую команду. О завершении карьеры уже объявили Яна Клочкова, Денис Силантьев, Ирина Амшенникова. Олег Лисогор сказал, что если нас это устраивает, то в дальнейшем он будет выступать только на брассовой 50-метровке. Андрей Сирдинов пока со спортом не прощается, но вместе с тем он заявил, что к Лондону-2012 он выступать не будет. Получается, минус пять человек. Также неизвестно, продолжит ли карьеру Анна Хлистунова. Она исчезла с нашего поля зрения, ее планов не знает даже Сергей Бондарь. Сергей Адвена выступления продолжит, но не в баттерфляе, а в вольном стиле. Также к следующему олимпийскому циклу будут готовиться Сергей Бреус, Игорь Борисик, Катя Зубкова, Валерий Дымо, Сергей Фесенко. На место остальных придется искать молодежь. Но выбор у нас ограничен. Стоит ли удивляться, если большинство спортивных школ закрыты, а многие свою работу возобновили лишь недавно? Получается, если раньше у нас в обойме национальной сборной было 50 человек, то ныне с трудом находим 20.



А вообще, если возвращаться к итогам Олимпиады, то могу сказать, что на Играх в 17-ти стартах украинцы улучшили личные рекорды, еще 13 были близки к этому. Получается, улучшение личных рекордов составляет 56 процентов. Это очень высоко. А провалом можно назвать только выступления Хлистуновой и Амшенниковой. Поэтому посыпать головы пеплом не стоит. К примеру, россияне ехали в Пекин за тремя золотыми наградами, а не завоевали ни одной. Американцы выиграли 12 медалей высшего достоинства, но восемь из них завоевал Фелпс, которого можно назвать сверхчеловеком. Все остальные сподобились на четыре. Разве это много? Думаете, они довольны? Или довольны тем, что их чемпионы и рекордсмены мира не попадали даже в финал, австралийцы? Это топ-нации в плавании, у них тоже есть проблемы. Поэтому не стоит делать из неудачи трагедии и нам.



