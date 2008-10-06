Александр Петрив: «После Олимпиады дали погоны капитана - и то хорошо»

6 октября 2008, 12:03

Если провести условную градацию украинских призеров Олимпиады-2008 по эмоциональности восприятия победы, то самым спокойным оказался бы Александр Петрив.

Удивительно то, что золото Пекина в стрельбе из скорострельного пистолета 34-летнего львовянина было одной из самых неожиданных наград украинской олимпийской команды.

- Это я только внешне такой спокойный, - говорит Александр Петрив корреспонденту «СПОРТглавреда». – Внутри же волнуюсь, по-видимому, больше остальных своих соперников. Просто с годами, по-видимому, научился контролировать свои эмоции. Вероятно, поэтому в Пекине обошелся без срывов. Выступил на своем привычном уровне, тогда как соперники, очевидно, не справились с нервами. Накануне ожидал, что результат победителя будет очков на пять выше. Однако даже трехкратный олимпийский чемпион Ральф Шуманн из Германии стрелял хуже, чем он это делает обычно.

Такое впечатление, что вас невозможно вывести из себя.

Я живой человек и тоже бываю раздраженным. Например, мне трудно контролировать эмоции, когда люди начинают несправедливо плохо говорить об Украине, ее истории. Наиболее интересно то, что за рубежом о нас в основном отзываются положительно. Споры возникают с земляками. Особенно раздражает, когда начинают лить грязь на Украинскую Повстанческую Армию. Люди проливали кровь за свою страну, а их до сих пор считают преступниками. Это неправильно.

По-видимому, похожие споры возникают внутри украинской стрелковой команды, подавляющее большинство которой русскоязычные?

Неважно, на каком языке разговаривает человек, главное, что у нее в голове. Наша беда в потому, что воспитанные в советские времена люди не хотят воспринимать очевидные вещи.

А как вам тот вариант украинского гимна, который раздавался в честь наших победителей в Пекине?

Странный, слишком растянутый. Ноты там, по-видимому, правильные, только вот динамики нет совсем. Если вы заметили, я пытался петь гимн, однако под эту мелодию исполнить «Ще не вмерла…» было невозможно. И это неправильно. Обычно у меня слезы на глаза накатывались, когда наблюдал по телевизору, как играет гимн в честь кого-то из наших спортсменов. В этот раз взошел на вершину сам, но совсем не расчувствовался.

Александр, едва выиграв Олимпиаду, вы сразу поехали на чемпионат мира среди военнослужащих. Были обязаны, или не можете без соревнований?

Я не мог подвести команду. Ведь если бы еще и я не поехал, то выступать на мировом первенстве от нашей страны вообще было бы никому. А так, мы заняли второе общекомандное место, что очень хорошо. Кроме того, мне очень хотелось посмотреть на Швецию, где происходили соревнования. В этой стране еще никогда не был, хотелось посмотреть, как они там живут. Признаюсь, немного разочаровался. Мне казалось, что шведы более зажиточны. Не знаю, может все дело в городке, в котором побывал. Боден маленький, да и мы, в сущности, находились в лесу, на базе военной части. Но то, как живут люди там, – тоже, своего рода, показатель. Поэтому мое мнение осталось неизменным: лучше всего живут швейцарцы. Там и экология, и архитектура, и уровень жизни одинаково высоки. А еще я в восторге от Рио-де-Жанейро. Может, люди там не такие богаты, как в Швейцарии, есть свои проблемы, но природа фантастическая.

А свой Львов любите?

Этоо родной город, к нему особенные чувства. Конечно, Львов мне нравится, хотя он и не очень зажиточный. В конечном счете, надеюсь, теперь у меня материальных проблем не будет. 700 тысяч гривен вручило государство, мер города Садовый пообещал жилье. Оно мне необходимо, ведь я и до сих пор живу с мамой, сестрой и племянницей в двухкомнатной квартире неподалеку от центра Львова. В семье у нас согласие, впрочем, пора уже подумать и о личной жизни.

Выходит, все юные годы вы отдали спорту. Теперь настроиться на другую жизнь будет непросто.

Да, и я это уже поневоле начал чувствовать. После Олимпиады сказал себе, что пора жениться, мечтаю о жене и три деточек. Однако приехал домой и продолжал придерживаться того же графика, что и раньше. Но ничего, думаю, в ближайших год-два мое семейное положение изменится.

Какой видите свою будущую жену?

Доброй и умной. Во всем другом, думаю, найдем общий язык. Своих взглядов навязывать никому не буду.

Сейчас родные на вас не обижаются, что даже после Олимпиады уделяете им мало внимания?

Да нет. Они привыкли, что я постоянно в разъездах. Хотя мы, действительно, еще даже не успели отметить мое золото. Поэтому скоро соберу дома друзей, родных. Накроем стол и посидим. Конечно, без спиртного украинские банкеты трудно представить, поэтому выпьем немного вина. Вообще, я очень негативно отношусь к алкоголю.

Друзья, может, захотят выпить чего-то более крепкого?

Ну, праздник же я организую. Это будет у меня дома, поэтому я и решаю, что ставить на стол. Водки на нем не будет точно.

Вы ее даже не пробовали?

Когда-то пробовал и пьяным несколько раз был. Впервые, когда школу закончил, потом еще несколько раз. Но быстро понял, что алкоголь ни к чему хорошему не приведет. Видел, сколько неприятностей из-за этого было у знакомых.

А вегетарианцем вы как стали?

Я очень люблю животных и болезненно воспринимаю сам факт, что кто-то их может убивать. Мясо ел, но где-то лет восемь тому назад решил от него отказаться. Хотя другие мои родственники – не вегетарианцы. Поэтому обычно мясные кушанья есть на нашем столе. Я никого не убеждаю, что это неправильно. Думаю, человек сам должен это осознать.

Дома у вас есть кошка или собака?

- Волнистый желто-голубой попугай Жан-Пьер. Его как-то подарили папе на день рождения. Понемногу мы научили его говорить. Сначала наш адрес, приветствие «хороший день». А затем такие фразы как «Сашко чемпион», «Сашко пришел».  

По-видимому, ваши принципы нелегко воспринимать друзьям-военным...

Каждый из них умеет стрелять, потому они часто собираются и едут на охоту. Но меня уже не зовут. Привыкли, что я не воспринимаю убийства. Разве что в юности мог букашку убить. Теперь совесть мучает даже от мысли, что можно на муравья наступить.

Кстати, вы «настоящий военный»? Спортсменам, по большей части, звания присваивают за спортивные достижения.

Выходит, я исключение. В военной части нахожусь постоянно, хотя бы потому, что на местном полигоне стреляю. Регулярно надеваю форму, два разы в месяц иду в наряд – дежурю на военной базе. А относительно званий, то я никогда не был карьеристом. Дали погоны капитана после победы на Олимпиаде – и то хорошо.

Возвращаясь к теме отдыха… Как вы любите расслабляться?

Люблю путешествовать. Вот на днях приедет брат из Канады. Вместе с ним собираемся покорить самую высокую вершину Украины Говерлу. А то, получается, как будто недалеко добираться, а там я еще никогда не был. Вообще, мне нравятся горы. А на новогодние праздники запланировал вместе с мамой и сестрой в Париж поехать. Я давно мечтал показать маме французскую столицу.

Отцу же вы посвятили победу на Олимпиаде…

Папа у меня сильно намучался, из-за инсульта он 18 лет был прикован к кровати. Мне 14 лет было, как его парализовало. С того времени отец постоянно находился в комнате один. Не было возможности даже вывести его на улицу – мы живем на третьем этаже, где лифта нет. Жаль, что он не дожил до моего успеха. Папа умер два года тому назад, когда я был на чемпионате Европы. С того времени он мне часто снится.

Задатки стрелка у вас заметили родители?

Да нет, никто ни к чему меня не принуждал. Более того, сначала я записался в борцовскую секцию. Однако оглянулся вокруг и подумал: «Неужели у меня тоже будут сломаны уши?» Этого мне никак не хотелось. Поэтому пошел на «статическую» стрельбу. Хотя нервов мой вид спорта забирает намного больше, чем единоборства.

Правда, что вы не любите ездить на машине?

Просто не видел в этом потребности. Работа у меня неподалеку от дома, туда хожу пешком. Впрочем, в будущем планирую построить избушку за городом. Вот тогда без авто уже будет трудно.

Говорят, слава меняет человека. Согласны?

На банкете в Пекине чемпион Афин Юрий Билоног, произнося тост, обратился к призерам  Олимпиады: «Огонь и воду вы прошли. Теперь, знаю по собственному опыту, вас ожидает самое тяжелое – медные трубы. Это будет настоящий тест на прочность».

Для вас он уже начался?

Думаю, еще нет, но уже начинается. Изменит ли меня слава? Не знаю, я не пророк. Но я сделаю все, чтобы остаться таким, каков я есть.

На данный момент создалось такое впечатление, что даже денежные вознаграждения не вызывали у вас большой эйфории.

Как вам сказать?.. Деньги – это то, без чего невозможно прожить. Поэтому я доволен, что смог себя обеспечить. Впрочем, я понимаю, что раньше в спорт вложил немало, в частности, в материальном плане. Поэтому, это своего рода компенсация.      
   

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