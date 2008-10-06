Евро-2012: Львов в шаге от «материализации идей»

6 октября 2008, 19:12

Мэр Львова Андрей Садовый гордится достижениями «Львовского экономического форума». Правда, пока предметом гордости остаются проекты. Когда начнется реальная работа?

Накануне поездки во Львов автору этих строк хотелось задать господину Садовому один вопрос. Год назад на аналогичном «Львовском экономическом инвестиционном форуме, носившем название «Вперед, Україно!» и посвященном подготовке к футбольному Евро-2012 мэр западной столицы на итоговой пресс-конференции хвастался разработанными проектами строительства стадиона, европути, аэропорта, дорожных путей. Собственно, всей стране известно, что строительные работы в данном направлении не начались до сих пор. Почему?

Андрею Садовому нужно отдать должное. Хотя бы за то, что помнит свои слова годичной давности. Обычно наши госдеятели имеют привычку «забывать» о своих обещаниях.

«Год назад мы с вами собирались с вами здесь же, в зеркальном зале Львовского национального университета имени Франко, - начал общение с журналистами Андрей Иванович. – Теперь могу со всей ответственностью заявить, что ни один из разработанных участниками Форума проектов не провалился. Год назад у нас было три претендента на строительство стадиона. На сегодняшний день мы избрали лучший из них и утвердили проект во всех деталях. В июле 2010 года арена должна быть сдана в эксплуатацию. В октябре прошлого года на аукционе был продан участок под строительство гостиницы в самом центре Львова – на улице Федорова. Сегодня есть проект, соответствующий всем архитектурным требованиям. В ближайшее время во Львове будет современная пятизвездочная гостиница. Проект строительства европутей поддерживает Президент Украины Виктор Ющенко. Победитель по проектированию реконструкции аэропорта будет определен в ближайшее время среди трех зарубежных компаний».

Господин Садовый также сообщил, что на строительство «европутей» будет потрачено 500 миллионов евро и эти средства обещают выделить инвесторы. Строительство гостиницы на улице Федорова обойдется победителю аукциона в 30 миллионов евро. Стадион город построит за свои деньги, выделив из муниципального бюджета 100 миллионов евро. Наконец, реконструкция аэропорта, который после длительных дебатов был оставлен в числе государственного имущества, профинансируется из государственной казны.

Вообще, на восьмом Львовском международном экономическом форуме были представлены шесть проектов, каждый из которых прямо или косвенно связан с проведением Евро-2012. В частности, живо обсуждались вопросы туризма. Оно и не странно, учитывая большое количество исторических мест на Львовщине. Памятники архитектуры в самом областном центре решено оснастить подсветкой.

При этом внедрение многих проектов согласны финансировать заграничные инвесторы. «Мы не можем финансировать проекты, ограниченные для использования, например, строительство стадионов или объектов, использующихся военными, – Ева Срейбер, вице-президент Европейского Инвестиционного банка. – Но у нас уже есть договоренность с львовским муниципалитетом относительно строительства кольцевой дороги, разработки инфраструктуры города, финансирования экологических проектов».

Европейский Инвестиционный банк, видимо, будет финансировать также строительство евросообщений, которые, по словам Президента страны Виктора Ющенко, должны объединить Украину с Польшей, и стать очередным шагом на пути к украинской евроинтеграции. Для начала проект «Евроколия» рассчитан на 75 километров железнодорожных путей от Львова к польской границе. Но, по словам господина Ющенко, в ближайшее время колия европейского образца должна объединить Львов с Киевом. Соединение «Вроццлав – Краков – Львов – Киев» должно стать частью третьего транспортного коридора Европы.

В свою очередь польские города, в которых будут проводиться матчи Евро-2012, через четыре года должны быть объединены современными железнодорожными путями полностью. «Проект «Евроколия» в Польше изначально планировалось сдать в эксплуатацию до 2015 года, - говорит Золтан Казацай, заместитель гендиректора генерального Директората с вопросов энергообеспечения и транспорта Еврокомиссии. – Но футбольный чемпионат Европы вынудил поляков ускориться. На проект из бюджета выделено 1,3 миллиарда злотых».

Что касается аэропорта, то он, по словам председателя Львовской облгосадминистрации Николая Кмитя, обойдется в 1,2-1,7 миллиарда гривен. «Стоимость строительства взлетно-посадочной полосы – 700 миллионов, терминала – от 500 миллионов до одного миллиарда гривен».  

Отдельным вопросом на Форуме стояло обустройство инфраструктуры вокруг стадиона к Евро-2012. Общая площадь комплекса – 25 гектаров. В нее должны поместиться центр управления чемпионата, два офисно-деловых центра (один из них – с торговым комплексом), гостиничный комплекс, выставочный центр, комплекс водных и игровых видов спорта, бизнес-центр, апартаменты, автовокзал, развлекательный и рекреационный центры, детский парк аттракционов, часовня Папы Ивана Павла ІІ, многоэтажные паркинги.

Интересно, что подобный проект, но в более размытом виде, был предметом обсуждения и на прошлогоднем Львовском Форуме. Тогда, в частности, заявлялось, что строительство стадиона на улице Стрыйской, что недалеко от кольцевой дороги, должно начаться весной 2008 года. Как известно, окончательный проект арены был утвержден только 18 сентября. Напомним, что строительство стадиона вместимостью 33 тысячи зрителей поведет австрийская фирма Alpine. Эскизный проект арены был утвержден градостроительным советом Львова. Западная часть львовского стадиона длиной 215,7 м будет вмещать конференц-залы, vip-клубы, галереи и рестораны (1260 метров квадратных), оборудованный медиа-центр (640 м), разнообразные учебные центры (280 м), административные помещения (780 м), офисы с рестораном (1050 м). Для персонала сферы обслуживания и vip-гостей выделено 1593 парковочных мест. Территория для фургонов и автомобилей теле- и радиокомпаний будет составлять 6000 квадратных метров.

Что ж, теоретически Львов спокойно успевает подготовиться к проведению поединков Евро-2012. Но кто знает, сколько времени потратится на начало строительства, если утверждение проектов заняло целый год?            

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