Алексей Михайличенко: «Сборная Украины - тоже не цветочки нюхала»

11 октября в Харькове украинская сборная сыграет с Хорватией. Что там ни говори, но это уже качественно иной уровень, чем предыдущие два матча. Тем временем, наши сборники уже слетелись на базу в Конча-Заспу. Почти все. Не «наблюдался» только Андрей Шевченко.

Главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко:



- Все ребята уже здесь. Что касается Андрея, то сегодня у него игра в Италии, а вечером вылетает в Киев.



Сразу несколько слов о предстоящей игре… Вообще, о важности поединков с любым соперником нет смысла говорит. Важны все. Тем не менее, эта игра с Хорватией – не просто важная, а очень важная. Давайте на чистоту – это ведь наш главный конкурент на выход в финальную часть чемпионата мира. Наша задача – продемонстрировать не просто хорошую игру, а результативную.



По поводу некоторых изменений в команде… Как можете заметить, появился Слюсарь. Вызов в сборную этого игрока не случаен. Он завоевал доверие своей игрой и доказал, что может способен играть в главной команде страны.



Вообще, месяц был очень насыщен футболом на клубном уровне – и внутренний чемпионат, и кубковые поединки... Игроки отдали, безусловно, за этот период немало сил. Возьмем, например, Воронина. После продолжительной паузы он за три недели сыграл восемь матчей.



Ваше мнение о соперниках-хорватах… К слову, не в нашу пользу тот факт, что в их стане - Дарио Срна, которого уже успели окрестить «лазутчиком». Уж он-то практически все знает об украинском футболе. Его информация для Хорватии бесценна.



Да, согласен. Благодаря Срне, соперник в курсе «наших дел». Информацию от него она имеет полноценную. Но, с другой стороны, и мы о них знаем все. Да, безусловно, Хорватия очень сильна. Мобильная, динамичная, играет в современный футбол. Там собраны очень хорошие игроки, которые играют в лучших клубах Европы. Но, считаю, что мы ни в чем не уступаем. Ведь и у нас есть игроки, выступающие в лучших клубах континента, показавшие себя в матчах Кубка УЕФА, Лиги чемпионов. Так что, наша команда - тоже не цветочки нюхала.



Говоря о силе хорватов, тем не менее, надо признать, что в игре с англичанами они выглядели, мягко говоря, не лучшим образом…



Честно говоря, я был несколько удивлен этому. Думал, что они сыграют сильнее. Не знаю, что уж там у них случилось. Но не стоит себя этим фактом тешить. Хорватия способна очень быстро перестроиться. И уж точно не приходится рассчитывать, что в игре с нами хорваты будут играть, как тогда с англичанами.



Неоднократно приходилось слышать мнение, что Тимощук играет в «Зените» лучше, чем за сборную. Ваше мнение по этому поводу…



Я так не считаю. Дело в том, что сборная и «Зенит» играют совершенно в разный футбол. И сравнение здесь не очень корректно. Во-вторых, игра Тимощука, может быть, не так резко бросается в глаза. Но не в этом же главная ценность игрока. Он должен своими действиями приносить пользу команде. В этом мастерство. А Тимощук очень полезный игрок. И роль его в сборной очень важна – это однозначно.



А как может сказаться отсутствие в команде Милевского?



Конечно, можно сожалеть, что Милевский вынужден пропустить игру. Но это ни коим образом не должно сказаться на игре. Поймите – нельзя назначать лидера на игру. Лидер определяется сам по себе непосредственно в игре. Не должна команда зависеть от одного игрока и ориентироваться только на него. Должна быть ориентация на нескольких игроков. И должна быть не одна тактика, а несколько. Разнообразие тактик.



Не было ли мысли вызвать в сборную Реброва? Почему бы не возобновить их связку с Шевченко?



Я не скажу, что в данный момент Сергей – по уровню игры – выглядит лучше, чем те, кто сейчас находится в расположении сборной.



