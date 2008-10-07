Андрей Воронин: «Будем бороться с хорватами за второе место»

Всего несколько дней осталось до матча футбольной сборной Украины с командой Хорватии. Все игроки уже собрались на базе в Конча-Заспе и приступили к тренировкам. Андрей Воронин как никогда бодр и весел. Надо полагать, после последней игры в Бундеслиге.

Период, проведенный в английском «Ливерпуле», наверное, не самый лучший в жизни Андрея. Действительно, просиживание на скамье запасных способно «убить» любого форварда. И когда он возвратился в «родную» Германию, наверняка, многие держали кулаки за то, чтобы в «Герте» дела у украинца, наконец-то, пошли в гору. И таки дождались. В седьмом матче за «Герту» Воронин забил супермяч. Причем ни кому-нибудь, а своему бывшему клубу – «Байеру». После чего местные СМИ написали, что «украинский форвард убил «Байер».



После такого успеха вполне можно ожидать, что и в матче за сборную Воронин готов горы свернуть…

Андрей, прежде всего, поздравляем вас с голом «Леверкузену». Гол-красавец! У вас была какая-либо дополнительная мотивация матче?



Какая там мотивация! Хотя, знаете, пожалуй, была… Дело в том, что в этот день на стадионе находилась моя дочка. Впервые пришла, чтобы посмотреть на игру папы.



Наверное, очень удачно, что вы отличились именно накануне матча со сборной Хорватии. Надо полагать, настроение сохранится…



Забивать всегда приятно. Слава Богу, что так произошло, и я забил супермяч. Надеюсь, что так и дальше будет продолжаться. Но знаете, от всего этого мой настрой никак не зависит. Дело в том, что у меня всегда хорошее настроение, когда приезжаю в сборную. И настрой такой же.



Если честно, вы очень устали за последнее время? График-то был чрезвычайно напряженный.



Откровенно говоря, да, устал. Три последние недели, по своей напряженности, были такие, что не передать словами.



Как вы оцениваете сборную Хорватии? Вокруг только и разговоров, что это наш главный конкурент на второе место в группе…



По всей видимости, так оно и есть. Будем бороться с хорватами за второе место. Да, сильная сборная. Команда это неоднократно показывала и доказывала. Почти все ее игроки играют в Европе, в хороших клубах. Так что, игра предстоит очень тяжелая.



К слову, в вашем клубе есть несколько хорватов. Вы с ними говорили по поводу предстоящего матча?



Ну, так, знаете, коротко переговорили. В результате, выяснил, что и у них в команде есть свои проблемы.



