Виталий Кличко: «Вариант поражения в бою с Питером я даже не рассматриваю»

Напомним, что поединок за высший титул по версии WBC почетного чемпиона мира Виталия Кличко с Сэмюэлем Питером состоится в Германии 11 октября. За несколько дней до этого события украинский боксер ответил на вопросы корреспондента «СПОРТглавреда».

Где и как проходит ваша подготовка к бою с Питером?



Подготовка к бою проходит в чудесном месте - на тренировочной базе в небольшой австрийской деревушке Китцбюэль. Место выбрано не случайно – прекрасные условия для тренировок, горный воздух, чудесные пейзажи. Мы с братом уже не первый год готовимся к поединкам именно здесь. Тренировки проходят в обычном режиме, ведь во время своего отсутствия на ринге я продолжал заниматься и поддерживать базовую форму. Обязательная утренняя тренировка, бассейн - это тот распорядок дня, которого я придерживаюсь уже не первый год. Сейчас особое внимание уделяю спаррингам, так что могу с уверенностью выходить на ринг 11 октября.



Что в себя включает подготовка к поединку?



Мой график расписан по часам: кросс, бассейн, тренажерный зал, спарринги, время на отдых. Подъем – в 6 утра, затем – кросс или бассейн. Потом завтрак и немного свободного времени. После этого тренажерный зал и тренировки. Много внимания уделяю теоретической подготовке к предстоящему поединку. Мы с моим тренером Фрицем Здунеком досконально изучили слабые и сильные места Сэмюэля Питера.

Здунек – настоящий профессионал, подготовивший немало чемпионов. Вот уже на протяжении 12-ти лет мы работаем вместе. Однако не хочу вдаваться в подробности – чем меньше у команды моего противника данных, тем лучше. Результат моей подготовки украинские зрители смогут увидеть во время прямой трансляции на канале «Интер» 11 октября.



Кто является вашими спарринг-партнерами? Сколько их?



Спарринг - партнеров несколько. Их имена всегда держатся в тайне, чтоб не раскрывать свои козыри перед командой соперника. Одно могу вам сказать – подбирая спарринг-партнеров, наша команда исходила, прежде всего, из характеристик будущего соперника. Проанализировали бои Самюэля Питера, разобрали по деталям его тактику и стратегию и подобрали схожих оппонентов.



В Германии публика, безусловно, будет болеть за Вас. Придаст ли вам такая поддержка дополнительные силы?



В какой бы стране не проводился бой, я всегда ощущаю поддержку публики в зале, своей команды в углу ринга, и миллионов болельщиков со всего мира. И, прежде всего, из Украины. Конечно, приятно, когда в Германии меня воспринимают как родного, поддерживают, радуются моим успехам. В моей жизни эта страна сыграла особую роль. Но на первом месте для меня всегда остается Украина. Так что, у Германии почетное второе место.



Однако не место поединка определяет победителя. Настоящий профессионал должен рассчитывать, прежде всего, на свой моральный настрой и физическую подготовку.



В последнее время большинство моих боев, к сожалению, проходило за границей. Таковы реалии современного профессионального бокса. Однако в будущем я не исключаю возможности порадовать украинских любителей бокса на аренах нашей страны. Наша кампания «K2 East Promotions» активно работает над тем, чтобы поднять уровень отечественного бокса и у нас уже есть положительные результаты. Только за этот год мы провели десять турниров по боксу в больших городах Украины на наилучшем уровне.



Ваша семья сейчас рядом с вами?



Нет. Я сейчас должен полностью сконцентрироваться на подготовке. Моя семья всегда со мной, в моих мыслях. И я всегда чувствую их поддержку, которая для меня чрезвычайно важна. Я считаю обязательным проводить свободное время в кругу семьи, но, к сожалению, такая возможность выпадает не часто. У нас много общих увлечений и интересов. Например, мы с большим удовольствием устраиваем семейные турниры по шахматам: я, мой сын Егор и брат Володя.



Как проводите свободное от тренировок время?



При подготовке к бою свободного времени у меня практически нет. Стараюсь с максимальной пользой проводить каждую минуту. Поэтому в перерывах между тренировками учусь – готовлюсь к первой сессии в Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины, изучаю законодательство и современные подходы к управлению государством. Получается оптимальный баланс умственных и физических нагрузок.



Как вы оцениваете вашего противника? Какие, на ваш взгляд, его сильные и слабые стороны?



Недооценка соперника – прямой путь к поражению. Питер очень сильный боксер, у него хороший удар. Его послужной список говорит сам за себя. Могу с уверенностью сказать, что бой будет непростым и драматичным, но до подсчета судейских записок дело не дойдет. Планирую закончить бой нокаутом в четвертом-шестом раундах. Слабой стороной Самюэля Питера, на мой взгляд, является излишняя самоуверенность. Он говорит, что закончит нашу семейную карьеру в боксе - что ж посмотрим. Владимир указал ему на его место - теперь настала моя очередь окончательно расставить все по своим местам.



Не скучаете ли по работе в Киевском горсовете?



Вы знаете, скучать мне просто некогда. В перерывах между тренировками я всегда нахожу время для общения с коллегами по Блоку Кличко в Киевском городском совете, для мониторинга политических событий в Киеве и Украине. Так что, от политических процессов я не оторвался. К сожалению, сегодня в украинской политике, в отличии от спорта, преобладают принципы грязной игры. В спорте есть одна вещь, которую необходимо усвоить большинству украинских политиков: чувство победы, гордости за свою страну. Когда в честь победы звучит гимн Украины и поднимается ее флаг, всю страну охватывает искреннее чувство патриотизма. Сегодня, как никогда, нашей стране нужны победы, иначе она впадает в депрессию. Гордимся ли мы победами тех, кто на данный момент пребывает на политическом олимпе? Вряд ли – в большинстве своем это победы частные, для закрытого круга. Победа же в спорте – это победа всей страны. У меня есть привычка побеждать, несмотря на любые препятствия. И не важно, это спорт, бизнес или политика.



Появилась информация, что K2 Promotion выиграла право на организацию боя Владимира Кличко и Александра Поветкина. Называются также место (Германия) и дата (13 декабря) проведения этого поединка. Насколько эта информация соответствует действительности? Что вообще вы можете сказать по этому поводу?



Да, команда K2 Promotion получила право на организацию этого боя. Большинство вопросов, касающихся предстоящего поединка моего брата, который действительно состоится 13 декабря, еще в процессе решения и я ими не занимаюсь. Хочу лишь сказать, что место и время проведения боя для настоящего профи - а таким, безусловно, является Владимир, не имеет особого значения. Поветкин - соперник непростой, на профессиональном ринге у него еще не было поражений. Однако «не было», это еще не означает, что не будет. Так что, как говорят в России, милости просим. В будущем триумфе брата я полностью уверен.



Каковы ваши спортивные планы после боя с Питером? В случае победы оставите ринг? Если дело сложится – не дай Бог – не лучшим образом, то будете добиваться реванша?



Такой вариант развития событий я даже не рассматриваю. Жизненный опыт научил меня, что нужно настраиваться только на победу, ведь мысли материализуются. Сейчас я спокоен и полностью сосредоточен на подготовке к поединку. Пусть лучше мой соперник волнуется за результаты боя. После боя необходимо будет решить много вопросов, а также подвести итоги 2008-го года, поставить задачи и определить приоритеты на следующий год.

