Александр Тришович: «Я никогда не прощу Америке бомбардировки Югославии»

8 октября 2008, 14:13

Сербский легионер украинского клуба признался «СПОРТглавреду», что не очень любит спорт, терпеть не может салаты, а эталоном красоты считает свою жену.

Легионеры из балканского региона представлены практически в каждом клубе украинской премьер - лиги. У некоторых команд исключительно туда направлена селекция. Если взглянуть на состав «Ворсклы», то в нем вы увидите футболистов из Сербии, Хорватии, Боснии, Македонии, Албании. Гранды «Шахтер» и «Динамо» также имеет футболистов из этих стран. Дуляй, Срна, Вукоевич, Нинкович. Иначе как нашествием это не назовешь. Почему именно Балканы? Наверное, исключительно из-за дешевизны этих футболистов и близости расположения этих государств. Агентам и селекционерам мотнуться в Сербию туда и обратно ближе, нежели съездить высматривать какого-то африканца. А бюджет большинства украинских клубов не позволяет себе такие расходы. Вот и приходится довольствоваться тем, что под рукой. Впрочем, иногда футболисты из балканского региона выстреливают и приносят огромную пользу. Вон, Девича даже украинцем сделали. Сегодня, разговор пойдет с другим сербом «Металлиста» - Александром Тришовичем, который в последнее время вытеснил из основы харьковчан Александра Рыкуна. Кстати, Тришович является игроком национальной сборной Сербии, и провел в ее составе пять матчей.

Александр, только-только состоялась жеребьевка группового этапа Кубка УЕФА. Как ее оцените?

Смотрел ее в прямом эфире по «Евроспорту». Ждал жеребьевки с нетерпением, ведь не каждый раз в группу Кубка УЕФА выйдешь. Могу сказать, что на нас ожидают интересные матчи. Все пять команд в группе примерно одинакового уровня.

Как расцените шансы «Металлиста» на выход из группы. Они равняются 3/5?

Согласно этой теории – да. Но, вот только задумайтесь: «Олимпиакос», «Галатасарай», «Бенфика» участвовали в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов. Можно сказать, что мы участвуем в Лиге. Да и «Герта» - хорошая команда.  В прошлом туре на выезде обыграла «Байер» - 1:0.

Ваш партнер и друг Северин Ганчарцик очень хотел, чтобы «Металлисту» попался представитель английской премьер-лиги. Вы хотели, скажем, встретится с какой-нибудь конкретной командой?

Честно говоря, я хотел, чтобы нам попались команды чем сильнее, тем лучше. Вы, наверное, удивитесь почему?  Просто хотелось проверить на деле, что мы представляем из себя.

Я думаю, эти четыре команды станут для «Металлиста» проверкой на прочность. Что конкретно знаете о них? Может быть, назовете игроков их состава?

«Герта» - середнячок немецкой бундеслиги, сейчас идет на 8-9 месте в турнирной таблице. За этот берлинский клуб выступают два сербских футболиста – полузащитник Качар и нападающий Пантелич. С обоими мне доводилось играть вместе. С Качаром знаком по выступлениям за молодежную сборную, а с Пантеличем играл уже в национальной команде. В их составе также числится хорват Шимунич. «Галатасарай» - гранд турецкого футбола. Сейчас в их составе подобрались очень хорошие футболисты. Этот клуб может позволить покупать себе игроков за 7-10 ммиллионов евро. Нападающий у них очень хороший, забыл его фамилию.

Барош?

Да-да, Милан. За сборную Чехии играет. Кьюэлла из «Ливерпуля» купили. Мы уже играли с «Бешикташем» на выезде, и знаем, что такое турецкая «торсида». Я, между прочем, считаю, что мы незаслуженно проиграли «Бешикташу». Гол забили они из офсайда, а в их ворота не был назначен пенальти. К тому же, мы не реализовали 3-4 хороших момента. «Бенфика» также один из сильнейших клубов Португалии. Что и говорить, если в их нападении играют такие монстры, как Нуно Гомеш и экс-игрок «Реала» Рейес.

Имеет значение, где и с кем играть дома или на выезде?

Абсолютно не важно, с кем начинать, и с каким клубом заканчивать. Так распорядился жребий.

«Бешикташу» на выезде «Металлист» проиграл, но дома выиграл. У «Ворсклы» дома победили, но потом в Запорожье проиграли. «Металлист» - домашняя команда?

Нет, почему же. Если копнуть глубже, мы в «Динамо» на выезде выиграли, с «Шахтером» хорошо сыграли. Просто, в том же Запорожье мы были подуставшие после игры с «Бешикташем», и это помешало добиться приемлемого результата.

Сейчас в чемпионате «Металлист» идет на своем традиционном третьем месте. Этот результат будет приемлемым по итогам сезона?

Мы, конечно, хотим забраться повыше, но сделать это будет непросто. Есть хорошее высказывание: чем быстрее вверх пойдешь, тем тяжелее будет остаться на вершине и падать будет больнее. Нужно реально смотреть на вещи. Получиться занять второе место – будет замечательно. Но, знаете, даже на третьем месте удержаться будет тяжело.

Как считаете, отставание «Шахтера» от лидеров в 13 очков ликвидируемо?

На данный момент, я считаю, горняки слишком много потеряли, ведь пройдена уже треть чемпионата. Если это был хотя бы тур пятый. А так? Конечно, и «Шахтер» и «Динамо» - это гранды украинского футбола, в распоряжении которых имеются высококвалифицированные футболисты, и они уже не раз доказывали, что гандикап отыгрывается. Но, в случае «Шахтера» он слишком велик.

Следующий матч первенства «Металлист» проводит против «Арсенала», которому этой весной в Харькове уже проигрывал 2:4…

Не нужно акцентировать внимание на прошлом. Никаких реваншистских настроений у нас нет.

Вы в Украине четыре года. Расскажите, как вообще возник вариант с трудоустройством в нашей стране?

Мне предложили попробовать свои силы в «Волыни» и я поехал на сбор в Турции на 10 дней, где и понравился Виталию Владимировичу (Кварцяный – Авт.). Сначала я полгода играл в «Волыни» на правах аренды, а потом подписал с ними контракт. В 2005 году я оказался в «Кривбассе», где отыграл сезон. Далее меня судьба отправила меня в родную Сербию, в «Црвену Звезду». Там я поиграл 1,5 года, выиграл и чемпионат, и национальный кубок. В «Металлисте» оказался нынешней зимой.

Для сербского футболиста это был шаг вперед в карьере, перейти из Сербии в украинский клуб?

На тот момент я выступал за ОФК Белград, и продолжение карьеры за рубежом было без сомнения лучшим вариантом карьеры, поскольку в Сербии футбол приходил в упадок. Чемпионат Сербии на порядок ниже от украинского.

Ваше детство прошло в тяжелые времена для Югославии, которая начала распадаться на отдельные государства. Вы были за единство Югославии?

Я ж совсем еще маленький тогда был и не понимал, что, где и как. Это по прошествию времени уже понял, что лучше бы была одна великая страна.

Что вы хорошо запомнили с того периода?

Войну Хорватии с Боснией и Герцеговиной. Постоянно по телевизору только и было слышно хроники с мест событий.

Чуть позже на Югославии ждала еще одна напасть. Страна подверглась бомбардировкам со стороны США…

Да уж, я тогда на себе прочувствовал, что такое война. И хотя, американцы бомбили военные базы, промышленные заводы, но иногда снаряды падали и на Белград. Они «вроде» случайно попадали в мосты. Я никогда не прощу Америке бомбардировки Югославии.

Как вы вообще относитесь к политике? К примеру, знаете, кто президент Украины, премьер-министр?

Знаю, что Виктор Ющенко у вас президент, Юлия Тимошенко – премьер-министр. Виктор Янукович из  «синего» блока (смеется).

Какие у вас еще интересы?

Да нет у меня никаких интересов, как ни парадоксально. Даже спорт не очень люблю. Могу посмотреть баскетбол, водное поло, когда Сербия играет, не больше. В детстве абсолютно не интересовался баскетболом, волейболом. Для меня был только футбол.

Ну, вы хоть азартный человек?

Люблю делать ставки в букмекерских конторах, особенно на игры Лиги чемпионов и матчи национальных чемпионатов по субботам и воскресеньям. Так интереснее футбол смотреть. Вот недавно поставил ставку 100 гривен на коэффициент 8,6 или 8,8 и угадал.

А в казино вас можно увидеть?

Нет, никогда.

Ваш друг Марко Девич эталоном красы считает бразильскую модель Алессандро Амброзио. Кого выделите вы?

Самая лучшая в мире - моя жена.

Как она реагирует на проделки фанаток?

А они ко мне не пристают.

Не может быть? Даже, смс с предложением встретиться, от них не приходят?

Нет. Наверное, они все видели мое кольцо на правой руке и поняли, что дело глухо.

Из музыкальных пристрастий кто вам ближе: Мадонна, Шакира, Бритни Спирс или Кристина Агилера?

Я не слушаю их музыку. Я предпочитаю сербских исполнителей.

Марию Шерифович знаете?

Конечно, она в прошлом году Евровидение выиграла. Этой весной конкурс проходил в Белграде, но, к сожалению, посмотреть его не удалось.

А какое кино любите?

Историческое. «Гладиатор» с Расселем Кроу, «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном.

Сколько сербов не спрашивал, все говорят, что из еды предпочитают сербскую кухню. Я думаю, вы не исключение. А вот, что не любит кушать Александр Тришович?

Вы правильно подметили, что я люблю сербскую кухню. А нелюбимые блюда – все салаты. Я вообще овощи не употребляю. Лишь капусту через силу могу есть.

А как же помидоры, огурцы…

Да, я даже их никогда не пробовал. А морковка ваша, так это вообще цианистый калий.

Вот это да. А что Тришович больше всего не любит делать?

Даже не знаю. Всеми делами по хозяйству занимается жена – готовит, убирает, так что меня все устраивает.

Какие вопросы вам задают журналисты, а вы терпеть их не можете?

(Смеется) Вот это самый интересный вопрос, какой когда-либо мне задавали. Журналисты вообще такие «кадры» есть. Вот, например, меня нервирует вопрос сразу по окончании игры: «Как прошла игра?» Ну, как такое можно спрашивать, вы что, не видели матч. Или же: «Какое настроение у вас перед игрой?».

Хорошо. Представьте, что вы журналист. Какой вопрос вы задали футболисту по окончанию игры?

Ха-ха. Я не журналист, я – футболист.

И напоследок, представьте себя лет этак через 10-15…

Я не задумываюсь так далеко вперед. Может быть, стану тренером или агентом. Честно, не знаю.        

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