Евро-2012: Днепропетровску осталось разрулить «военный конфликт»

Днепропетровск, напомним, стал первым городом Украины, построившим – реально, а не на бумаге – современный стадион к Евро-2012. Как заявлялось ранее, он соответствует всем требованиям УЕФА. Правда, последнее время из уст высшего футбольного руководства страны доносилось, что, дескать, требованиям арена отвечает, но не совсем. Вот вам и интрига…



Поэтому корреспондент «СПОРТглавреда» не упустил возможности поехать с пресс-туром в Днепропетровск, дабы «обойтись без посредников» и составить собственное мнение по поводу подготовки спортивных объектов к европейскому первенству 2012 года. Этакая «инспекторская проверка».



На следующий день после приезда – прямо с утра – отправились, первым делом, на тот самый объект, по поводу которого шумела вся Украина...



Стадионы



Новая футбольная арена «Днепр». Еще совсем свежи воспоминания о грандиозном празднике по поводу открытия этого стадиона. Первого стадиона страны, готового проводить матчи Евро-2012. Хотя на этот счет есть некоторые «непонятки». Последнее время приходилось слышать, что не все здесь соответствует нормам УЕФА. Речь идет, прежде всего, о вместимости «амфитеатра».

Справка. В общую структуру, помимо трибун для «обычных» зрителей, входит VIP-зона на 560 мест, «скай-бокс» (вход сюда – по пригласительным). А также, «президентская ложа», в которой будут располагаться главы футбольных клубов и «особо высокие» VIP-гости. Характеристика поля: натуральный травяной покров («родом» из Киевской области), имеет сложную систему дренажа, система орошения «Хантер» полностью автоматизирована.



Самые детальные подробности о стадионе нам сообщил начальник городского управления по вопросам подготовки к Евро-2012 Дмитрий Зубенко:

- Реконструкция старого сооружения началась еще в 2003 году практически с нуля – от старого стадиона «Металлург» уже практически ничего не осталось. Понятно, что тогда мы даже и не думали, что Украина выиграет заявку на проведение чемпионата Европы. Тем не менее, удалось завершить строительство новейшего стадиона первыми в стране. Как раз к 90-летию футбольного клуба «Днепр» - его собственностью и является одноименный стадион. Если интересно, то сообщу, что стоимость реконструкции составила 43 миллиона евро.

Нет слов, стадион прекрасный… Тем не менее, УЕФА какие-то «мелочи» не устраивают. В частности, количество мест. Если можно, об этом несколько подробнее…



Вообще-то, если брать общее число мест – на нашем стадионе их 31 тысяча – то, вроде бы все соответствует нормам. Но в это число входят и места, откуда поле просматривается не совсем хорошо. Вот это как раз УЕФА не устраивает. В результате, количество мест, полностью удовлетворяющих европейские требования, составляет 28 500. А норма УЕФА, напомню, 30 тысяч. Таким образом, в этом и кроется проблема, достаточно легко разрешимая.



Каким образом?



Все дело в размере сидений. Согласно требованиям УЕФА, их ширина должна быть 45 сантиметров. Сиденья нашего стадиона – 55 сантиметров. Поэтому принято решение в некоторых секторах заменить сидения на более узкие. Вот и выйдем на нужное количество. Придется заказывать новые, хотя, по всей видимости, они будут уже другого оттенка. Целостность общей картинки может несколько нарушиться. Но по этому поводу требования УЕФА ничего не говорят.

И когда будет выполнена замена?



Когда подойдем непосредственно к Евро. Сейчас же не имеет смысла.



Почему?



Потому что стадион работает и уже приносит прибыль. То есть, начал окупаться. Давайте называть вещи своими именами. Это ведь огромный бизнес-проект - стадион должен подлежать эксплуатации.

Следующим звеном нашей «инспекции» объектов Евро-2012 стал стадион «Метеор» имени Макарова. Стадион-долгожитель, ветеран. Здесь проводились матчи еще в «незапамятные времена». Тем не менее, «под Евро» и ему нашлось применение. Одно время здесь проводились разного рода шоу-программы, а теперь «Метеор» планируют использовать как тренировочную базу. Тем паче, что здесь, помимо поля, есть и легкоатлетические дорожки.

Директор стадиона «Метеор» Владимир Аганов:



- Это одна из самых старейших спортивных арен в Украине. Ему уже далеко за 40. Был заложен в 1960 году. Причем, реконструкцию ни разу не производили. Но, как уверяют футболисты, газон здесь хоть и старый, но один из самых лучших. Выдержал и жару и холод. Очень густая функциональная трава, нетравмоопасная. После каждого матча производится ямочный ремонт. Есть некоторые нюансы… Но проводить тренировки здесь может любая команда. Хоть сейчас. В следующем году будет подготовлен план реконструкции «Метеора». А вообще-то, считаю, что для такого города, как Днепропетровск, два стадиона – не много. Точнее сказать, мало.

Прочая инфраструктура



После осмотра стадиона «Днепр» нас заинтересовали все «сопутствующие» объекты, без которых также невозможно представить проведение европейского первенства. Сразу вспомнили еще об одной проблеме, которая, судя по всему, пока еще далека от разрешения…



Как известно, такое футбольное событие предполагает огромный наплыв гостей, которые будут добираться на стадион и своим собственным транспортом, и общественным. А отсюда – необходимость достаточных парковочных площадей. Прежде всего, рядом с главный стадионом. Но в «Днепропетровске» при решении этой задачи столкнулись с серьезной «загвоздкой». Уже который год не удается передислоцировать воинскую часть, расположенную в районе стадиона. А без этого приступить к строительству парковок и прочих сооружений не представляется возможным. И уже не первый год периодически идут «наверх» рапорты, что, дескать, с Минобороны договорились и не сегодня-завтра освободят территорию. Но воз и ныне там…



По словам Дмитрия Зубенко, Днепропетровск должен обеспечить полторы тысячи парковочных мест. Автомобили болельщиков планируется ставить на территории пресловутой воинской части. Кроме того, здесь же будет располагаться одна из двух «зон накопления».



По этому поводу мы обратились за комментариями к начальнику управления днепропетровской обладминистрации по вопросам Евро-2012 Вадиму Шебанову. Вот, что он поведал:

Да, сегодня самая большая и единственная проблема – воинская часть №34. Хотя само строение, где размещаются военные, Министерство обороны передало городу (указывает рукой на кирпичную стену).

Сейчас утрясаются вопросы, связанные с оформлением документов. Да, на месте воинской части должен быть паркинг. За южным выходом со стадиона тоже обустроят парковку. На тысячу автомобилей и сто автобусов.



И когда все это должны ввести в строй?



Где-то до середины 2010 года. По крайней мере, за год до начала чемпионата должен быть готов.



А как обстоят дела с отелями?



Требования такие: в Днепропетровске должно быть 1530 пятизвездочных номеров, 1335 четырехзвездочных и 180 - на три звезды. В трехзвездочных будет жить основная часть болельщиков. На сегодня у нас есть 96 номеров на пять звезд – это гостиницы «Украина» и «Санрайз».



С апреля в области запустился проект - «Список губернаторов». Так сказать, «дебют» частно-государственного партнерства. Губернатор собрал всех крупных застройщиков – они представили все, что планируют построить в городе. Стоит жесткая задача – до октября 2011 года все крупное строительство в городе завершить. «Входить» в Евро в режиме строительной площадки - запрещено. Октябрь 2011 года - май 2012 – этап уборки территорий и налаживание работы инфраструктуры. Раз в месяц на заседании собираются застройщики для согласования вопросов. «Список губернаторов» позволил убедить многих чиновников, что гостиницы нам нужны «до зарезу». Некоторые поменяли свои планы с «торговых» на «гостиничные». Идет совместная работа города и области. Еще раз повторю - это первый проект частно-государственного партнерства. В то время, как проект закона только находится в Кабмине и готовится идти Верховную Раду, мы по нему уже работаем. И опытом будем делиться со всей страной. Тем самым, поможем другим избежать ошибок.



Давайте перейдем к транспорту и дорогам… Начнем с аэропортов?



Есть протокол, по которому, мы инициируем заседание Совета национальной безопасности и обороны. Согласно ему, отменяется 10-й пункт решения РНБО о приватизации аэропорта. Вышли на следующее решение: в январе – феврале 2009 года состоится конкурс по продаже всего имущественного комплекса. Как правило, не хотят покупать взлетную полосу, а только то, что приносит деньги. Ведь взлетная полоса только «съедает» финансы, а на ее реконструкцию надо около 300 миллионов гривен. Поэтому, решили - если отдаем комплекс, то со всеми его «атрибутами». Потребуется вложений порядка полутора миллиардов гривен. По прогнозам специалистов, пропускная способность увеличится с нынешних «400 человек в час» до двух с половиной тысяч. Это будет уже совсем аэропорт. При этом, у нас есть еще дополнительный аэропорт, который тоже обязаны привести к нормальному уровню. Сейчас идет поиск инвесторов.



А что касается наземного и подземного транспорта?



Начну с метро. Есть такое решение – строить подземку за счет городского бюджета и государственного – 50 на 50. Большой проходческий комплекс позволит двигаться вперед ускоренными темпами. А метро, конечно, решит много транспортных проблем. Прежде всего, разгрузит центр города.



Далее… Идет полная замена электротранспорта. За ближайшие три года планируется поменять весь парк и вывести маршрутки за пределы центра.



Вокзал?..



По проекту, днепропетровский вокзал будет немного напоминать киевский – вместе с его Южным выходом. Пригородную часть отделят – на ней «замкнутся» все ближние поезда. То есть, поток разгрузится. Что касается финансовой части, то строительство железной дороги потребует более 150 миллионов.



Автовокзал перестраивается полностью. Рядом появится и трехзвездочная гостиница на 150 мест. Кроме того, на всех направлениях выезда из города будут функционировать маленькие – пригородные – автостанции. Так сказать, автовокзальчики.



И, наконец, дороги…



Было обращение губернаторов к президенту и премьер-министру с просьбой, чтобы Верховная Рада разрешила взять кредит 100 миллиардов гривен на строительство дорог общегосударственного значения. Нам это очень нужно! До 1991 года Днепропетровск был закрытым городом. Не было объездной дороги. Сейчас мы вышли на первое место в стране по темпам экономического роста, и при этом у нас осталась старая инфраструктура. Евро-2012 может поспособствовать в этом плане. В частности, со строительством дорог. Общая протяженность дорог, исключая город, 900 км. Нужно еще. Надеемся, что Рада проголосует, Кабмин даст разрешение... Не такой-у ж это тяжелый кредит… Зато будут дороги.



Что касается внутрегородских дорог, то мы не приступим к их строительству, пока не сделаем окружную. Что толку делать новые дороги, когда грузовики их достаточно быстро разбивают. Деньги идут, словно в пропасть. А вообще, взяться за реконструкцию городских дорог планируем с 2010 года.



P.S. Вот и закончен пресс-тур, который организовали Фонд возрождения культурной среды, Госслужба курортов и туризма, и министерство культуры и туризма. Обратный путь в Киев мы провели в раздумьях… Узнав о проблемах Днепропетровска, сразу сопоставили их с неурядицами других городов, принимающих Евро-2012. В той же столице, или Львове ситуация куда серьезнее! Как бы подхлестнуть отстающих? Впору вспомнить о таком советском ноу-хау, как «соцсоревнование».

