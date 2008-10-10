Украинский спорт: топ-10 за сентябрь

10 октября 2008, 11:15

В первый после Олимпиады месяц большинство ее главных триумфаторов взяли паузу. А на первые роли вышли бывшие дублеры. Впрочем, в традиционном рейтинге «СПОРТглавреда» медалистов Игр тоже хватает.

Итак – лучшие спортсмены страны в сентябре по версии «СПОРТглавреда».

1. Андрей Котельник (бокс)
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Львовянин первым среди украинских бойцов-профессионалов защитил титул чемпиона мира на родной земле. 13 сентября на ринге спорткомплекса СКА в родном городе Котельник в тяжелом 12-раундовом поединке побил 15 номера WBA Норио Кимуру из Японии и защитил титул чемпиона мира в этой версии в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Следующая защита титула у Андрея могла состояться немногим более, чем через месяц. 27 октября он мог выйти в ринг нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» в бою против американца Дмитрия Салиты. Однако Котельник отказался от боя. Сначала он сослался на то, что не успеет залечить травмы, полученные в бою с Кимурой, а позже заявил, что не согласился на поединок с Салитой, поскольку остался недоволен возможным гонораром.

2. Виктор Рубан (стрельба из лука)
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Победу харьковчанина над четырехкратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом Афин Паком Кьюнг-Мо из Кореи в финале Игр в Пекине многие назвали сенсацией. Но прошло немногим более месяца, как судьба опять свела этих соперников – на этот раз в полуфинале Кубка мира. И Виктор снова обыграл корейца на одно очко - 109:108. В финале нашего соотечественника опять-таки ждал кореец — Дон Хюн-Им. На сей раз Виктор проиграл — 110:112.

3. Анастасия Рабченюк (легкая атлетика)
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Финишировавшая в Пекине четвертой, киевлянка Анастасия Рабченюк в сентябре дважды подымалась на пьедестал почета престижных соревнований. Сначала она выиграла серебро на коронной дистанции 400 м из барьерами в финальном этапе соревнований ИААФ-2008 в Штутгарте добывает серебро. Время украинки - 54,92 сек.  Победила на этой дистанции Мелани Уокер из Ямайки (54,06), третьей стала американка Тиффани Уильямс (55,16).

Немногим позже на соревнованиях в Шанхае Анастасия стала третьей на первом этапе из серии ИААФ Гран-при-2009 с показателем 55,14. Победила олимпийский призер Шина Тоста (54,51), второе время у Тиффани Уильямс (54,70).

4. Ирина Лищинская (легкая атлетика)
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Ирина, которая, напомним, выиграла олимпийское серебро Пекина в беге на 1500 м, в финальном этапе соревнований ИААФ-2008 стала на своей коронной дистанции третьей. Украинка показала время 4.07,65, уступив действующей чемпионке мира Мариам Юсуф Джамал из Бахрейна (4.06,59) и Гелете Бурка из Эфиопии (4.07,45).

5. Виталий Дудчик (дзюдо)
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Днепропетровский дзюдоист Виталий Дудчик завоевал золотую медаль в категории до 81 кг на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Любопытно, что в финале он встретился со своим земляком Ильей Чимчиури. Таким образом, серебро оказалось тоже у украинского борца. 24-летний Виталий Дудчик во второй раз в своей карьере поднялся на подиум Кубков Мира (в 2005 году он завоевал «бронзу» на турнире в Таллинне) и впервые выполнил норматив МСМК. (На фото – финальная схватка Дудчик-Чимчиури)

6. Анастасия Матросова (дзюдо)
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Единственную «украинскую» награду – серебро – на Суперкубке мира по дзюдо в Роттердаме (Голландия) завоевала Анастасия Матросова (весовая категория до 78 кг). В финальном поединке киевлянка уступила канадке Эми Коттон.  

7. Максим Мазурик (легкая атлетика)
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Дончанин в финальном этапе соревнований ИААФ в Штутгарте стал третьим в прыжках с шестом с результатом 5,60 м. Лучше нашего спортсмена прыгнули лишь Дерек Майлс (5,80) и Бред Уокер (5,70) из США. Напомним, что именно Максима Мазурика считает одной из главных надежд на Лондон-2012 вице-президент федерации легкой атлетики Украины Валерий Александров.

8. Юрий Никитин (прыжки на батуте)
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Для начала сделаем оговорку – как и Юрий, серебро на этапе Кубка мира в российском Тольятти выиграла наша Елена Мовчан. Логичен вопрос, почему «СПОРТглавред» отдал преимущество Никитину. За стойкость. Юрий не сломился, когда его совершенно по-хамски засудили на Олимпиаде в Пекине (тогда лишь предвзятое судейство отбросило его за пределы пьедестала). Казалось, после этого у спортсмена может наступить депрессия. Но он взял себя в руки и немногим более, чем через месяц отлично выступил на этапе Кубка мира.

9. Василий Иванчук (шахматы)
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Украинский гроссмейстер Василий Иванчук занял четвертое место на престижнейшем турнире в Бильбао - Final Chess Masters. И в неофициальном Live Rating (прогноз следующего рейтинга ФИДЕ) Иванчук также расположился на четвертом месте.

10. Виталий Щедов (велотрек)
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Три медали завоевали украинские мастера велотрека на молодежном первенстве Европы, которое состоялось в польском Прушкове. Любовь Шулика выиграла серебро в спринте и бронзу в кейрине. А вот Виталия Щедова стал чемпионом континента в индивидуальной гонке преследования на 4 километра среди спортсменов до 23-х лет.

«Это был мой шанс закончить сезон на радостной ноте, - сказал чемпион вскоре после победы». - У нас было столько неудачных выступлений в этом году - и на чемпионате мира, и на Олимпиаде. Столько готовишься, а потом выходишь на старт и за какие-то четыре минуты ты понимаешь, что ничего не достиг. Хотел порадовать себя».


 

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