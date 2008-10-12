Украина – Хорватия: дефицит на импровизацию

Как не крути, но нынешние команды Украины и Хорватии – примерно одного класса. Со своими преимуществами и недостатками. И с одинаковым неумением противостоять равным себе. Единственное преимущество хорват – в менталитете. Сборная этой страны всегда выходит на поле настроенной на победу. Вне зависимости от того, кто Хорватии противостоит. Потому-то у балканцев, начавших независимый от Югославии отсчет поединков на уровне национальных команд в одно время с нами, есть победы над Италией, Германией, Англией. В Украине достижением принято считать даже ничью с любой из топ-сборных.



Проведя сравнительную характеристику вышедших 11 октября на поле харьковского «Металлиста» футболистов по каждой отдельно взятой позиции, придем к выводу, что практически всюду сохраняется паритет, с небольшими скачками в одну или другую сторону. К примеру, Пятов ничем не слабее Плетикосы. Крижанац вряд ли в чем-то существенно превосходит Ярмаша. Пара центральных защитников у хорватов опытнее, но у нас гораздо подвижнее. Алиев, Тимощук и Левченко если и уступают в чем-то Вукоевичу, Нико Ковачу и Ракитичу, то только в сыгранности. Наш единственный нападающий Шевченко даже в своем нынешнем состоянии выглядит поприличнее Олича. Как по объемам выполняемой работы, так по умению выжать максимум из минимума. Разве что на флангах более техничные и быстрые хорваты имели видимое преимущество. Но что не возьмешь умением, возможно компенсировать количеством, то есть, грамотной расстановкой игроков.



Исходя из всех теоретических раскладов, продемонстрированное в Харькове сборной Украины немного удивило. Фактически сама стартовая расстановка убеждала, что Украина совсем не против ничьей. Единственный номинальный форвард нашей команды действовал настолько глубоко, что не покидала мысль – кому завершать атаки? Предположу, что Михайличенко в наступлении рассчитывал на то, что Шевченко приняв мяч ближе к центральному кругу и держа на себе нескольких защитников, быстро бросит в прорыв кого-то из полузащитников. Но главная ставка, очевидно, делалась на стандартные ситуации.



Наверное, не сильно ошибусь, если скажу, что такой осторожной тактики наша сборная не избирала эдак года с 1996-го. В памяти «воскрес» поединок в Порту между нашей и португальской национальными командами. Тогда возглавляемая Йожефом Сабо Украина вышла с единственным оставленным далеко впереди форвардом Ребровым и девятью разрушителями в поле. Кроме как желания удержать стартовый счет, эта, с позволения сказать тактика, ничего другого не предполагала. В итоге вратарь Олег Суслов не сумел спасти команду лишь раз – когда его в упор «расстрелял» Фернанду Коуту.



Хорватия терзать Украину нынче не способна по определению. Во-первых, сегодня в ее составе нет игроков калибра Бобана, Просинечки, Шукера и Ярни. Во-вторых, современные украинские футболисты – уже не едва вылезшие из «шортиков» ребята из становящегося на ноги внутреннего чемпионата. Что самое прискорбное, хорваты в лице тренера Славена Билича, когда-то громившего нас в качестве игрока, понимали возможности сборной Украины лучше нас самих.



Впрочем, Алексей Михайличенко в качестве тренера всегда отличался чрезмерной осторожностью и недооценкой собственных возможностей. Его тренерское кредо условно можно прописать, как «лучше перебдеть, чем недобдеть».



У Хорватии нынешнего образца в поединках с командами своего класса – проблемы иного характера. Их испытывает большинство сборных среднего класса – неумение давить и додавливать, когда соперник дает слабинку. Вспоминается, так было и поединках отбора Евро-2008 против России, и непосредственно в драматичном четвертьфинале последнего чемпионата Европы против турок. У команды Славена Билича четкий игровой рисунок, которому не хватает агрессии. Нет, порой она проявляется, но эти явления правильнее называть куражом. Именно он присутствовал в игре хорватов в памятном сердцу каждого россиянина поединке против Англии, не позволившем родоначальникам футбола пробиться на Евро-2008. То же самое пришлось наблюдать и в поединке финальной части против немцев. Но попробуй поймай кураж в матче, который правильно охарактеризован «битвой за шесть очков» и проигрывать который, по меньшей мере, не желательно.



В Харькове Хорватия таки попыталась давить, но только во втором тайме. Первый она потратила на то, чтобы убедиться, насколько ограничен и несмел атакующий потенциал украинцев. По первой половине шансы команд казались равными. Идеальных шансов забить не было ни у одной из команд, а неплохие возможности потеряли Шевченко и Модрич.



Давление хорватов усилилось с первых же минут второй половины. Где-то минуты с 50-й так называемый «второй темп» наступления гостей включился на полную. Прессинг и быстрые переводы мяча немного обескуражили украинцев. Логично, что заключительные фазы атак хорваты проводили через фланги. Логично – одновременно исходя из наших ограниченных возможностей на краях и разнообразности в действиях балканских «крыльев». Именно после зрячих навесов справа могли забивать Олич и Модрич. Первый ударом головой пробил мимо ворот, а второй хоть и попал точно в ближний угол, но от неминуемого гола Украину спас Пятов. Еще раз Олич мог поразить украинскую рамку после подачи углового, но опять же ударом головой попал в перекладину.



Иными словами, сыграв 0:0, Украина еще хорошо отделалась. На этот раз на приличном уровне отыграли все украинские исполнители. На уровне том, которого они достойны. Думается, успешные действия в поединке с хорватами помогут восстановить психологическое равновесие голкиперу «Шахтера» Андрею Пятову. В свою очередь динамовскому защитнику Тарасу Михалику этого делать не нужно. Скорее, возникает боязнь, не превратилась бы уверенность в действиях Тараса в самоуверенность. По крайней мере, Михалик сам вынуждает думать подобным образом, «выдумывая велосипед» в виде опасного парашюта над головой соперника в близости от своих ворот. В том эпизоде мяч, к счастью, ушел в аут. Еще однажды Тарас, не имея за спиной подстраховки, решился обыграть сразу двух хорват. Эту, как и множество других микродуэлей, Михалик выиграл, оставив от своей игры приятное впечатление.



Насколько это позволяла игровая ситуация, хорошо проявил себя и Александр Алиев. Успешно взаимодействуя с Тимощуком, Левченко и Назаренко, Александр однажды отважился на сольный проход. И был близок, чтобы завершить его ударом по воротам, но на линии штрафной площади нашего полузащитника откровенно сбил Нико Ковач. По моему мнению, в этом эпизоде арбитр вполне мог удалять хорвата с поля, но голландец ограничился только предупреждением.



Ярмаш, Чигринский, Шевчук и Левченко сыграли без блеска, но очень надежно. Голайдо справлялся со Срна с переменным успехом, но в итоге даже вынудил горняцкого капитана «заработать» на себе предупреждение. Назаренко выполнил большой объем работы. Вопрос лишь в том, всегда ли эта работа была эффективной. Опекая Олича при исполнении стандартов, Сергей дважды позволил Ивице опасно пробить по воротам Пятова. В плане конструктива хавбек «Днепра» сыграл привычно для себя, как для матчей такого уровня. То есть, действовал слишком прогнозируемо. Не удивил и Тимощук. Осознающий собственное величие Анатолий, в который раз предстал банальным простаком. И когда позволил обыграть себя на пятачке Ракитичу, и когда по-простецки с носака ударил по защитнику с выгодной ситуации. Да, в разрушении капитану «Зенита» не было равных. Но даже с первым пасом нередко возникали проблемы.



У хорватов ситуация схожа. При минимуме импровизации их шансы «размочить» украинские ворота были минимальны. Итог матча справедлив абсолютно. Не удивлюсь, если ситуация повторится и во втором круге, в поединке команд в Загребе.



Украина – Хорватия – 0:0

Украина: Пятов – Ярмаш, Михалик, Чигринский, Шевчук – Алиев, Тимощук, Левченко (Кравченко, 83), Назаренко, Голайдо – Шевченко.

Хорватия: Плетикоса – Крижанац, Шимунич, Чорлука, Праньич – Срна, Вукоевич, Нико Ковач, Ракитич (Манджукич, 82), Модрич – Олич.

Предупреждения: Кравченко (84) – Ковач (45), Срна (70).

