Кошмар «Нигерийского кошмара» или Как сбывалась мечта братьев Кличко (фото)

То, о чем Виталий Кличко много лет «талдычил» журналистам в каждом интервью, наконец произошло. Впервые в истории два брата одновременно являются чемпионами мира по профессиональному боксу. Все предположения о том, сумеет ли человек, три года и восемь месяцев не выходивший в ринг на официальные поединки, набрать надлежащую форму, растаяли, как утренняя роса. Кличко-старший сходу в своей классической манере – в стойке с опущенными вниз руками – начал избивать «страшного и ужасного» нигерийца, не дав повода усомниться в своем перевесе ни на секунду. Виталий превзошел соперника по всем статьям – в технике, тактике, физическом и функциональном состоянии. Произошло то, о чем обычно говорят после боев братьев – грозный накануне оппонент выглядел робким дебютантом.

В принципе, предпосылки для того, чтобы бояться Питера, у Виталия были. 24 сентября 2005 года в Boardwalk Hall Нью-Джерси Владимир Кличко выходил в ринг против «Нигерийского кошмара». И был повален в четвертом раунде в, казалось, глубокий нокдаун. Но, поднявшись, Володя тогда сумел собраться и выиграть бой по очкам. Сэм Питер перед поединком с Кличко-старшим «со всей ответственностью» заявлял, что тогда победу у него украли судьи. И его будущий соперник, мол, должен расплатиться и за себя, и за брата.



Титул чемпиона мира по версии WBC Питер добыл 8 марта текущего года, нокаутировав в шестом раунде россиянина Олега Маскаева. Всего же на профессиональном ринге 28-летний нигериец провел 31 поединок – 30 выиграл (23 нокаутом), однажды (Кличко-младшему) проиграл. 36-летний Виталий Кличко из 37-ми боев выиграл 35, 34 – нокаутом. Уступал он дважды – в поединке с Крисом Бирдом снялся после десятого раунда из-за травмы, а бой с Ленноксом Льюисом по причине рассечения остановили судьи.



Накануне поединка букмекеры отдавали преимущество Кличко. Соглашались с ними специалисты. С одной оговоркой – если Виталий сумеет восстановить форму после четырехлетней паузы. В принципе, история бокса знает не мало триумфальных возвращений. Самое известное из них сделал американец Джордж Формэн. В 1994 году, в 45 лет он нокаутировал в десятом раунде соотечественника Майкла Мурера и забрал у того пояса чемпиона мира по версиям WBA и IBF. Но есть одна оговорка: Формен объявил об уходе из бокса в 1993-м, после поражения в бою за титул WBО от Томми Моррисона. Выйти на ринг против Мурера ему предложили немногим более, чем через год.



Впрочем, стоит ли теперь рассуждать о том, не «просидел» ли Виталий Кличко свое мастерство в стенах Киевсовета? С самого начала первого раунда поединка с Питером украинец выбрал нужную дистанцию и в течение первой трехминутки трижды попал сопернику в голову правым боковым. Виталий действовал спокойно и размеренно, без суеты искал бреши в защите соперника. Единственное, что беспокоило – сила ударов Кличко. Хорошо, если он не вкладывался в свои «выстрелы» на полную мощь. Но не растеряна ли страшная сила за четыре года?

Собственно, этот вопрос будоражил на протяжении всего последующего времени боя. Кличко-старший исправно выигрывал раунд за раундом. Все, на что сподоблялся Питер – авантюрные проходы на ближнюю дистанцию в попытке «вырубить» соперника своим знаменитым размашистым правым прямым. В какой-то момент даже показалось, что Сэм пытается вымотать оппонента, отсидеться в защите и перевести бой в поздние раунды, а уже в них уставшего Кличко нокаутировать.

Но время шло, Виталий не уставал и продолжал гнуть свою линию. В углу Питера началась суета. «Иди в ближний бой, активно боксируй, бей его по телу» - энергично подсказывал нигерийцу его тренер Стейси Макинли. Но говорить – одно. Осуществить задумки на деле оказалось невозможно. Нырки Питера в попытке ударить соперника в район солнечного сплетения Виталий встречал либо правым через руку, либо левым хуком.

Какой-то перелом, казалось, наметился в шестом раунде. Кличко хоть и владел преимуществом, но доставал соперника считанными джебами, уже не такими увесистыми, как раньше. Лишь однажды Питер напоролся на встречный правый прямой. Сам нигериец по-прежнему атаковал вхолостую, но попытки эти ставали агрессивнее. Впрочем, Кличко сделал выводы из не слишком яркого раунда и в седьмой трехминутке действовал осторожнее, держа соперника на удобной для себя дистанции и поражая его джебами.

В восьмом раунде Питер поплыл окончательно – совсем не реагировал на удары, защищался хаотично и также несуразно выбрасывал руки в направлении головы Виталия. Украинец имел несколько шансов добить оппонента, но не стал рисковать и после мощных серий уходил назад. Так или иначе, нокаут уже казался делом ближайшего времени. Но его не состоялось. После совещания с врачом Питер решил прекратить бой. Кличко меняет титул почетного чемпиона мира по версии WBС на настоящий чемпионский пояс.

