Чемпионат России: украинский «Сокол» захватывает лидерство

В межсезонье в «Сокол» съехалась почти вся наша старая гвардия. И получилась почти основа сборной Украины. Сборной, для которой следующий год архисложный .Уже в феврале нас ждет борьба за выход на Олимпиаду-2010, а в апреле нужно постараться повыситься в классе на чемпионате мира. А до этого сверхнапряженный график поединков в высшей лиге чемпионата России. Выдержат ли такую нагрузку наши ветераны, большинство из которых давно уже перешагнуло традцатилетний рубеж?

Отчасти ответ на этот вопрос могли прояснить поединки с безоговорочным лидером западного дивизиона ¬– ХК «Дмитров». Горожане приехали в Украину, имея в своем активе потрясающий результат – 10 побед в десяти стартовых матчах. Им прочат уже место в Континентальной хоккейной лиге, лиге которую называют второй по рейтингу, после заокеанской НХЛ. «Соколы» тоже не лыком шиты и выдали внушительную восьмиматчевую победную серию, между прочим лучшую в истории клуба. И вот личное противостояние этих двух команд должно было дать оценку силе «соколят». Поскольку прежние соперники украинцев были на порядок слабее того же «Дмитрова».

Такого ажиотажа Бровары, а именно там играет «Сокол», давно не видели. 25-гривневые билеты разметались быстрее горячих пирожков. Народ жаждал посмотреть сражение двух лидеров. Ведь только в битве с «Дмитровом» можно было увидеть истинные возможности украинского хоккея.



Накануне встречи наши хоккеисты пытались не выделять как-то этот матч. Мол, ничего особенного в нем нет – обычный рядовой поединок. Но как только прозвучал стартовый свисток, сразу стало понятно, лукавили. Такого напора, желания бороться давно не виделось в игре киевлян. Публика гнала «соколов» на ворота соперника и они словно коршуны кружили у владений Царева. Царева, поскольку постовой №1 гостей - шведский голкипер Даниэль Сперрле - сейчас на просмотре в рижском «Динамо».

Добычи пришлось ждать недолго. Уже на пятой минуте хозяева открыли счет…



Стремительная атака, Лахматов бросает по воротам, голкипер спасает команду, но Юрий Дьяченко как бильярдный шар в лузу мощнейшим ударов вгоняет шайбу в ворота. Украинцы продолжают наседать на ворота «Дмитрова», но коса находит на камень. Жесткая игра, борьба буквально на каждом кусочке льда, ни минуты расслабленности, не дают зрителям скучать, но и не дают поводов для радости. Вратари в этот вечер играли бесподобно и не вина Игоря Карпенко, что во втором периоде Богдановский сравнял счет. Казалось, это было просто недоразумение, которое мы быстро исправим. Так и вышло. Серия удалений гостей не осталась безнаказанной. При очередной осаде ворот «Дмитрова» Роман Сальников поймал на лету каучуковый диск и зажег красный фонарь за воротами Царева.

Третий период выдался напряженным и нервным. Горожане больше владели шайбой и давили на ворота украинцев. Вот тут и закралась мысль. А хватит ли наших хоккеистов на весь матч играть в таком бешеном темпе? Похоже, не очень хватило. Потому что были моменты в поединке, когда наши просто играли на отбой, силы были на исходе. И этому есть объяснение. Как сказал нам после матча главный тренер «Сокола» Александр Сеуканд: «Да, было не легко, ведь мы играли в три звена. Но ребят не нужно было настраивать на матч, они полностью выкладывались на площадке, что и принесло нам победный результат». Игра в три пятерки еще раз подтверждает, что пока для таких серьезных боев наша молодежь не готова. И все надежды на ветеранов. К счастью, им удалось выстоять и выиграть - 2:1.

«Соперник, быстрый мобильный, мы предполагали, что они будут атаковать и чтобы сдерживать напор нам требовалось много сил в обороне. Особенно это было заметно в заключительной двадцатиминутке, когда нам пришлось больше играть на удержание счета. Победу удержали. И это радует, ведь, по правде говоря, «Дмитров» сейчас на голову сильнее всех соперников по западному дивизиону чемпионата России», - скажет после матча капитан «Сокола» Юрий Гунько перекрикивая рев трибун. Ведь с финальной сиреной зал взорвался такой овацией, будто «Сокол» уже выиграл ни много, ни мало, а золотые медали.

«Поддержка просто потрясающая была. Спасибо огромное болельщикам, что приехали из Киева. Эх, жалко, что мы не играли в столице. Уверен, что собрали бы полный Дворец спорта», - говорит Гунько.



Что ж, киевский Дворец спорта, это больная тема. В единственном в городе многофункциональном спортивном центре приоритет отдают всяким там выставкам и концертам, а не соревнованиям. В этом году киевляне лишь дважды сыграют на столичном льду – в конце декабря будут принимать «Белгород» и «Капитан» из Ступино.

Но вернемся к приятному. И второй поединок «Сокола» и «Дмитрова» оказался победным для украинского клуба. Правда, на сей раз выявлять сильнейшего пришлось в послематчевой лотерее.



Сценарий игры особо не поменялся по сравнению с первой встречей. Борьба, борьба и еще раз борьба… В такой жесткой схватке не часто доходило до бросков по воротам, а когда форварды и тревожили голкиперов, те были начеку. Лишь по два раза вратари спасовали.

Вышли вперед гости - в середине первого периода отличился Коробов. Во втором – «соколята» за 40 секунд дважды реализовали большинство (у нас отличились Толкунов и Лахматов), но удержать победу не смогли. Мурзин перевел игру в овертайм - 2:2.

Дополнительное время запомнилось лишь дракой Матвийчука с Чукановым, а кто сильнее в матче уже решалось в серии буллитов.



Начинали украинцы. Первым подъехал к шайбе Цыруль и без особых хлопот переправил диск в ворота, а вот Мурзин не смог переиграть нашего Карпенко. Вторым бросал Дьяченко ¬– и забил, а Карпенко опять-таки выиграл дуэль у Деева. Победа! И зал взорвался дружным: «Мо-лод-цы!», «Мо-лод-цы!».

Две победы над «Дмитровом» позволили «Соколу» выйти на первое место в западном дивизионе высшей лиги чемпионата России – 34 очка. «Дмитров» идет на втором месте, отстает от киевлян на три пункта, но имеет две игры в запасе.

