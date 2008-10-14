Андрей Полунин: «В Германии не довелось увидеть игрока, пьяного в стельку»

90-е годы в украинском футболе называют забытым прошлым или нераскрывшимся поколением. После развала Советского Союза стране было не до футбола, и игре миллионов суждена была незаурядная роль – абсолютный регресс. Базы разваливались, клубы прекращали свое существование, а футбольные секции «хоронили» перспективных ребят. За прошлое десятилетие и вспомнить особо нечего. Национальная сборная не смогли ни разу пройти отбор на мундиаль или континентальное первенство. В еврокубках «отечественный производитель» спросом не пользовался, и сходил с дистанции на той стадии, когда «элита» только начинала свой длинный путь. Было у нас «Динамо», да и то только ближе к концу десятилетки. А так и вспомнить нечего.



И футболистов с великой буквы в те годы у нас было столько, что на пальцах одной руки не насчитаешь. То же самое можно сказать и об игроках, выехавших поискать счастье за бугор в приличные национальные чемпионаты. Если не брать во внимание еще бывалых советских футболистов, то и вспомнить практически некого. Сразу на ум приходят лишь некоторые: Сергей Ателькин, поигравший в «Лечче», и небольшой немецкий десант – Юрий Максимов, Виктор Скрипник и Андрей Полунин, с которым и состоялась беседа корреспондента «СПОРТглавреда»…



Андрей, вы один из немногих украинцев, кому довелось поиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов…



Мне посчастливилось попробовать свои силы в немецкой бундеслиге, и для меня это был колоссальный опыт. Я на своей шкуре ощутил, что такое немецкий футбол.



И что это?



В Германии все делается для того, чтобы футболист играл в футбол. За него решаются все бытовые проблемы, которым занимается клуб. Тебе же остается лишь полностью сконцентрироваться на тренировках и играх. Дело в отношение к футболу. В принципе, сейчас в Украине налаживается эта система, и в большинстве клубов такая практика уже не в диковинку. А вот тогда это было что-то необычное.



Все знают о немецкой дисциплине. Успели прочувствовать ее на себе?



Такого понятия, как опоздание в Германии просто-напросто нет. Все люди пунктуальны, и вовремя приходят на встречи, совещания, тренировки и прочее. Я еще до Германии был такого же розлива, так что проблем с этим у меня не возникало. А пожив там я еще более закалился к пунктуальности. Это делает людей более ответственными.



О том, как немцы любят пиво тоже можно составлять легенды …



Да уж. Футболистов, кстати, не контролируют за этим делом. У них все идет на доверии. Обычная практика, если накануне игры, в полдесятого вечера, игроки соберутся в пабе и позволят прокатить себе бокал другой. Но не более. Никто им за это ничего не скажет.



А были такие, кто злоупотреблял алкоголем?



Честное слово, ни разу не довелось увидеть игрока пьяного в стельку.



У нас же дай футболисту волю, они пропьют свой талант с потрохами. Получается, что и штрафы в немецком футболе выписывать не за что?



Штрафные санкции там практикуются. Это обычное дело. Что касается меня, то меня штрафы обходили стороной. Проблем с этим у меня никогда не было.



А вот в Украине таких примеров пруд пруди. Один Алиев чего только стоит…



Алиев – талантливый футболист. В последнее время он взялся за голову, наверное, понял, что футбольная карьера коротка, а в таких клубах, как «Динамо» она может заканчиваться еще быстрее. Конечно, я считаю, что футболистов нужно штрафовать, применять к ним жесткие меры за нарушение режима. В то же время, и футболисты должны хотеть играть, грызть землю, а не развлекаться.



В бундеслиге вы оказались благодаря Бернду Штанге, который одно время тренировал «Днепр»?



Да, это действительно так. У него были там личные контакты с агентами и европейскими клубами.



Были ли у вас другие варианты трудоустройства, кроме «Нюрнберга»?



Я на протяжении года ездил в различные европейские клубы на просмотр. Побывал в «Герте», швейцарском «Ксамаксе», австрийском «ЛАСКе», где тогда выступал Паляница. Но, эти клуб не хотели платить деньги, которые просил за меня «Днепр». А вот в «Нюрнберге» согласились выплатить запрашиваемую сумму.



Как сложилась ваша судьба в этом клубе?



Я поиграл там всего лишь год. «Нюрнберг» по итогам сезона покинул бундеслигу, и для всех это стало громом среди ясного неба. Нет, не потому что, «Нюрнберг» такой великий клуб. Просто, перед заключительным туром у нас было трех очковое преимущество над «Айнтрахтом», а в последней игре мы играли с «Фрайбургом», который решил все свои турнирные задачи. В результате, мы проиграли – 1:2, а «Айнтрахт», которому ко всему прочему нужно было побеждать в четыре мяча, выиграл во Франкфурте с необходимым счетом.



Далее вы выступали за «Санкт-Паули»…



Я на правах аренды оказался в этом клубе. В «Санкт-Паули», который выступал лигой ниже, я провел также один сезон. Адаптироваться в новой команде мне помог олимпийский чемпион Сеула в составе СССР Юрий Савичев. Мы до сих пор с ним созваниваемся.



Разница между бундеслигой и вторым немецким дивизионом существенна?



Нет. Там частенько даже региональные клубы доходят до финала кубка страны. Яркий пример – «Хоффенхайм». В прошлом сезоне команда выступала во втором дивизионе, а сейчас пребывает в лидерах бундеслиги.



Обзавелись в Германии друзьями?



Да. У меня остался очень хороший друг из Эссена, бывший футболист «Рот-Вайса», и мы ездим в гости друг к другу. В «Рот-Вайсе», к слову, я отыграл два сезона.



Не хотели остаться жить в Германии?



Нет, не планировал. У меня даже дочь пошла в школу в Украине в первый класс, а не в Германии.



Вернувшись на родину, вы практически сразу завершили карьеру.



Меня замучили травмы. По приезду в Украину мне сделали три операции на колене. Всю карьеру я обходился без травм, но напоследок меня эта болезнь замучила. Потом очень тяжело было играть, колено постоянно давало о себе знать.



Перенесемся на начало вашей футбольной карьеры. Когда вы пришли в футбольную секцию «Днепр-75»?



Попал туда благодаря старшему брату. На дворе был 81-й год, а мне было десять лет. В спорт интернат пришел в 1985-м, по его окончании попал в дубль ”Днепра”. Два года подряд мы занимали призовые места — бронза, серебро. А в 1991-м под руководством Александра Лысенко стали чемпионами СССР среди интернатов.



Дебют в первой команде «Днепра» помните?



Он пришелся на заключительный чемпионат первенства Союза. В конце октября я сыграл в матче с московским «Локомотивом», в котором «Днепр» победил 2:0. Оба мяча забил Коля Кудрицкий. Потом была еще одна игра в рамках чемпионата СССР, против «Пахтакора» на «Метеоре».



С «Днепром» вы так и не сумели завоевать золотые медали чемпионата Украины, хотя все предпосылки для этого были.



Да уж, в сезоне 1992/93 мы были ближе всего к завоеванию чемпионства. Мы набрали одинаковое количество очков с «Динамо», но имели худшую разницу мячей, благодаря чему «золото» ушло к киевскому клубу. Хотя в личных встречах у «Днепра» был перевес.



Глядя на ту эпоху, и на сегодняшний день - футбол сильно изменился?



Кардинально. Во-первых, сейчас мощные финансовые вложения в клубы. Во-вторых, сейчас появилась конкуренция. Четыре клуба борется за чемпионство, – донецкий «Металлург», «Металлист», «Динамо» и «Шахтер». Уровень чемпионата в этом плане вырос. Ну и безусловно, легионеры усилили наш футбол. Качественные легионеры.



Первый легионер (не из стран СНГ) в рамках чемпионатов Украины появился именно в «Днепре». Им стал немец Андреас Зассен. Он был «качественным» легионером?



Скажем, он был в диковинку. А вот второй легионер – бразилец Эмерсон, поигравший тогда же за «Днепр» был очень высокого уровня. За второй круг первенства Украины Эмерсон наколотил 10 мячей.



Как считаете, каковым должен быть лимит на легионеров в нашем футболе?



В первую очередь, иностранцы должны быть априори уровнем повыше, чем наш воспитанник. Если же они одинакового уровня с украинцами, какой резон их приглашать? Сейчас, слава Богу, наметилась такая тенденция, что легионеры приезжают в Украины довольно высокого уровня. Я думаю, то, что четыре украинца обязательно должны находиться на поле оптимальным вариантом. Если лимит на легионеров будет ужесточаться – это пойдет только на пользу украинскому футбол.



Как-то в интервью вы сказали, что обыграв с Павловым «Динамо», вам дали по $200 премиальных. А каковы были зарплаты футболистов на то время в «Днепре»?



Вот они и были на уровне $200-300.



Не может быть?



Ей богу. В начале 90-х футболисты получали гроши. Это чуть попозже уже начался подъем зарплат.



У всех была одна ставка или были индивидуальные контракты?



У каждого были свои личные контракты. Кто сколько выбьет у руководства, такую зарплату и получали.



Спустя десятилетие в Украине зарплаты футболистов выросли в энное количество раз. Не жалеете, что не родились чуть позже?



Ни капельки. Я только рад, что футболисты сейчас могут заработать на жизнь. Футбольный век краток, а спортсменам необходимо на что-то жить.



Но, ведь деньги портят футболистов?



Почему же? Вон Шевченко и Тимощук добились полной финансовой независимости, получают огромные деньги, и при этом показывают великолепный футбол. Значит, деньги их не испортили. Тут дело в другом. Все зависит от человека. Необходимо брать пример с Запада. Футболисты там - люди обеспеченные, а как в футбол играют!



В свое время, вы успели поиграть в национальной сборной. Дебютировав в 1992-м, вы провели в составе «желто-синей» команды девять матчей. Какой поединок самый памятный для вас?



Отборочный матч с Италией в Бари мне запомнился на всю жизнь. Несмотря на то, что мы уступили, я забил первый гол в ворота Перуцци. Мы организовали контратаку, Орбу прорвался правым флангом, и сделал прострел в штрафную. Я поскользнулся, но сумел пробить: мяч срикошетил от Феррары и влетел в ворота. В «скуадре адзурре» тогда звезды первой величины играли.



Парадоксально, но это был последний ваш матч за сборную. Как считаете, почему?



Произошла смена на тренерском мостике, и меня уже не видели в национальной команде. Начался новый отборочный цикл, и в сборной играли уже другие ребята. Меня еще раз Лобановский вызвал на сбор, но на поле я так больше и не появился.



Андрей, чем вы сейчас занимаетесь?



Я – директор «Нефтяника», и сейчас полностью сконцентрирован на том, как вернуть клуб в высшую лигу. Мы ведь несправедливо вылетели в прошлом сезоне в первую лигу. Теперь необходимо возвращаться в элиту.



Какие у вас планы на будущее?



Вот это и есть мои ближайшие планы.



