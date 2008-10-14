Евросезон 2008/09: первые старты

В принципе, могло быть и пять, если бы львовская «Политехника» и «Черкасские Мавпы» своим выходом из состава клубов-участников Суперлиги не вынудили FIBA исключить их из международных турниров. Николаевцы и дончане примут, соответственно, гостей из Германии и Кипра, а сумчане съездят в Грузию



Если «Сумыхимпрому» по силам легко справиться со своим соперником, то «Донецку» и «Николаеву» придется очень постараться, чтобы преодолеть именитых визави. Ниже мы максимально расскажем о том, что из себя представляет каждая из команд, а пока что немного освежим память читателя касательно нынешней ситуации в еврокубках.

В случае успеха всех трех украинских клубов в обеих квалификациях, они присоединятся к южненскому «Химику», который своими успехами на континентальной арене заслужил права выступления сразу с группового этапа Кубка Вызова. И именно тогда пройдет жеребьевка группового этапа, которая разведет команды из одних стран по разным группам.



Диксон сбежал не зря!



События локального (то есть внутреннего) характера повлияли и на еврокубки. Так, российский ЦСК-ВВС «Самара» и боснийский «Борац», «благодаря» демаршу двух украинских клубов, сразу же шагнули во второй квалификационный раунд. Исключение «Капо д’Орландо» из чемпионата Италии из-за финансовых скандалов повлияло и на расписание Кубка Европы. Больше всего от этого выиграл «Бенеттон» из Тревизо (в который, кстати, и сбежал разыгрывающий «Черкасских Мавп» Бобби Диксон, как уже сообщал «Болельщик» в прошлом номере) – он заменит соотечественников в группе С. Его соперник по первому квалификационному раунду швейцарский «Бенеттон» из Фрайбурга таким образом автоматически прошел один рубеж и уже готовится ко встрече с испанской «Гран Канарией». Что касается украинских клубов, то БК «Киев» ждет исхода противостояния «Панеллиниос»-«Телеком», а «Азовмаш» и вовсе вступит в борьбу лишь в конце ноября, когда определится четвертый участник группы Е. Там, помимо мариупольцев, к евросезону готовятся литовский «Летувос Ритас» и французский «Виллербанн».



Напоследок напомним, что в Кубке Вызова уже сыгран первый матч квалификации между «медведями» из Аархуса и «Льежем».



Кубок Вызова



1 квалификационный раунд



7 октября

«Баккен Бэарс» (Дания) – «Льеж» (Бельгия) - 55:67

14 октября

«Атлассиб» (Румыния) – «Банвит» (Турция)

«Спартак» П (Болгария) – «Анталия» (Турция)

БК «Проштейов» (Чехия) – КК «Загреб» (Хорватия)

«Рустави» (Грузия) – «Сумыхимпром» (Украина)

«Мобителко» (Румыния) – «Олденбург» (Германия)

БК «Донецк» (Украина) – АЕЛ (Кипр)

МБК «Николаев» (Украина) – «Скайлайнерс» (Германия)

«Чедевита» (Хорватия) – «Эрэ-Тулон» (Франция)

«Корменд» (Венгрия) – «Эйффель Тауэрс» (Голландия)

«Свендборг Рэббитс» (Дания) – «Широки Брег» (Босния)

«Апоэль» (Кипр) – «Виши» (Франция)

«Амак» (Македония) – «Златорог» (Словения)

«Асесофт» (Румыния) – «Спартак» СПб (Россия)

Ответные матчи – 21-22 октября



Кубок Европы



1 квалификационный раунд



14 октября

«Чарны» (Польша) – УНИКС (Россия)

«Панеллиниос» (Греция) – «Телеком Бонн» (Германия)

БК «Шяуляй» (Литва) – «Галатасарай» (Турция)

«Триумф» (Россия) – «Остенде» (Бельгия)

«Сванс Баскет» (Австрия) – «Тарту Рок» (Эстония)

«Амстердам» (Голландия) – «Железник» (Сербия)

АСК «Рига» (Латвия) – «Шоле» (Франция)

Ответные матчи – 21 октября



Немецкий стандарт



МБК «Николаев» будет противостоять матерый клуб. Франкфуртский «Скайлайнерс» появился на баскетбольной карте Европы в 1998 году – после того, как «Татами Рондорф» принял решение переехать во Франкфурт-на-Майне, где были более удобные условия. Разумеется, после этого команда была переименована.



С другой стороны то, что немцы постоянно принимали участие в престижных турнирах ULEB, можно оценить не более чем престиж. Поскольку, что в Евролиге, что в Кубке «Скайлайнерс» из группы ни разу не выходили. Зато именно из-за участия в турнирах под эгидой этой организации франкфуртцам не удалось ни разу пересечься с украинскими клубами до прошлого сезона, когда они проиграли все десять игр в своей группе, включая два поражения от мариупольского «Азовмаша». До этого Украину они видели лишь раз – в феврале 2000 года, когда «Скайлайнерс» уступили БК «Киев» в рамках регулярного чемпионата Северо-Европейской Баскетбольной Лиги.



Сразу стало понятно, что долго так продолжаться не может. Имеется ввиду не три поражения из трех в противостоянии с украинцами, а постоянные неудачи в еврокубках. Турецкий специалист Мурат Дидин (выигравший в 2001 году с «Улкером» чемпионат Турции), который уже четвертый сезон руководит «летчиками» и который, кстати, так и не был уволен после десяти поражений в прошлогоднем розыгрыше Кубка ULEB, взялся за комплектацию команды всерьез. Во-первых, попросту выгнал Дэниэла Расса, виновного лишь в том, что в борьбе за победу своей команды травмировал колено в конце прошлого сезона. Позвал во Франкфурт земляка Энгина Генчоглу, который стал заниматься видеоанализом и скаутингом. Подобное доверие руководства клуба к турку подстегнуло игроков. После поражения в первом туре от боннского «Телекома» 66:81 они, получив от наставника нагоняй, не захотели повторять судьбу Расса и ударили по «Кельну» 83:75 и «Бременхафену» 65:55. Правда, в минувшую субботу уступили в гостях «Ульму», но зато лишь три очка – 63:66.



Что касается комплектации самой команды, то она ничем не отличается от стандартов немецкой Будеслиги – сплошь немцы и американцы, причем последних набралось целых семеро. Единственный представитель другой страны – болгарский француз Илиан Евтимов. Из «аборигенов» отметим опытнейшего Паскаля Роллера, который в свое время в составе сборной Германии попортил крови украинской дружине и был едва ли не единственным игроком, который не затерялся в тени великого Дирка Новицки. Собственно, этот 32-летний защитник до сих пор становится лидером любой команды, в которую приходит – он и сейчас собирает урожай из 14,3 очка и 5,1 передачи в среднем за игру Бундеслиги. Очень мощно выглядит участник Олимпийских игр, поляк по происхождению Конрад Высоцки. Не отстают и легионеры – николаевцам, в первую очередь, нужно опасаться Лоренцо Гордона и Деррика Аллена. Так что подопечным Владимира Поляха придется ой как нелегко. Впрочем, характер николаевцев общеизвестен, поэтому заранее хоронить украинскую команду не стоит.



Для настоящих патриотов Украины «Болельщик» уполномочен сообщить несколько симпатичных фактов, которые имеют отношение к нашей стране помимо трех игр официального пошиба. Во-первых, в сезоне 2001/02 цвета «Скайлайнерс» защищал наш «сборник» Александр Лохманчук. Во-вторых, уроженец Одессы Максим Штейн, имеющий нынче немецкий паспорт, был игроком этой команды в прошлом сезоне (сейчас выступает за «Триер»), а, в-третьих, после выступления за франкфуртскую команду в Украине поиграл Даррелл МакЛинтон, которого любители нашего баскетбола помнят по игре в рядах «Черкасских Мавп».



«Дойче Банк СКАЙЛАЙНЕРС» (Франкфурт-на Майне, Германия)



Цвета: Бело-голубые

Зал: Боллспортхалле (5000), Фестхалле (8000)



Участие во внутренних соревнованиях:

Чемпион Германии 2004, серебряный призер 2005, обладатель Кубка Германии 2000, финалист Кубка Германии 2002, 2004



Участие в еврокубках:

Кубок Сапорты (1998, 1/8 финала, уступил российскому «Автодору»)

Кубок Корача (1999, групповой этап, третье место в группе С)

Кубок Сапорты (2000, 1/8 финала, уступил итальянскому «Киндеру» Б

Евролига ULEB (2001, групповой этап, шестое место в группе D)

Евролига ULEB (2002, групповой этап, пятое место в группе В)

Кубок ULEB (2003, групповой этап, пятое место в группе В)

Кубок ULEB (2004, групповой этап, четвертое место в группе А)

Евролига ULEB (2005, групповой этап, пятое место в группе С)

Кубок ULEB (2007, групповой этап, шестое место в группе D)

Кубок ULEB (2008, групповой этап, шестое место в группе D)



Скайлайнерс – Украина 0:3



Состав: Игрок Амплуа Рост Г.р. Гражданство Кай Барт Защитник 1.85 1989 Германия Доминик Бахьенсе де Мело Защитник 1.87 1985 Германия Адам Канната Эмменекер Защитник 1.85 1985 США Паскаль Роллер Защитник 1.85 1976 Германия Джимми МакКинни Защитник 1.92 1983 США Кит Мэттью Симмонс Защитник 1.96 1985 США Шоэн Кит Робинсон Защитник 1.87 1983 США Конрад Кристоф Высоцки Форвард 2.02 1982 Германия Деррик Дивейн Аллен Форвард 2.03 1980 США Робин Бенцинг Форвард 2.08 1989 Германия Макс Уэббер Форвард 2.01 1985 Германия Илиан Евтимов Форвард 2.01 1983 Франция Лоренцо Гордон Форвард 2.01 1983 США Кирстен Золлнер Центровой 2.15 1981 Германия Энтони Ламар Кинг Центровой 2.06 1985 США

Главный тренер: Мурат Дидин (Турция)

Тренеры: Дафна Бузику, Клаус Первас (оба – Германия), Энгин Генчоглу (Турция)



Прогнозируемая стартовая пятерка: Роллер, Симмонс, Гордон, Евтимов, Аллен.

Звезда: Паскаль Роллер.

Один из ключевых игроков национальной сборной Германии, ставший бронзовым призером Индианаполиса в 2002 году и серебряным в Белграде-2005.



Победитель противостояния сыграет с лучшим в паре «Спартак» П (Болгария) – «Анталия» (Турция).





Теперь грузин должны остановить Сумы



Рустави – небольшой городок на юго-востоке от Тбилиси с населением чуть больше ста тысяч человек. И то, что он находится всего в 25 километрах от столицы Грузии, изначально решило вопрос о том, в каком зале принимать евробаталии. В этом Грузия отличается от Украины – вспомним хотя бы южненский «Химик», которому легче было построить свой спорткомплекс, чем ездить в Одессу в поисках адекватного зала, или же хоккейного «Сокола», который вполне уютно чувствует себя в броварском «Терминале». Баскетбольному «Рустави» рады в тбилисском Дворце Спорта, который во время еврокубковых матчей обычно заполняется минимум на две трети – а это, на секундочку, шесть тысяч зрителей. Под таким давлением играть сложно любому сопернику, но это, наверное, единственная неприятность, которая ожидает наш «Сумыхимпром».



Под участие в нынешнем розыгрыше Кубка Вызова грузинский «Рустави» значительно обновил свой состав. Еще бы – четыре раза в своей истории этот клуб принимал участие в еврокубках – и все четыре вылетал после первого же противостояния. Из тех игроков, которые позволили команде завоевать чемпионский титул внутренней Суперлиги, в составе остались лишь пятеро –Бабиашвили, Гамкрелидзе, Чочуа, Цеквава да камерунец Туджани. Кстати, последний вообще вроде влюблен в Грузию – по крайней мере, с 2000 года этот форвард покидал страну лишь на два года, да и то уезжал недалеко – в Иран и Азербайджан. Последние два года он выступал за «Рустави» и так понравился, что руководство клуба предложило ему продлить отношения.



Хотя больше внимания, конечно, стоило бы уделить не Туджани, а американскому защитнику Полу МакФерсону. Переманив его из французского «Эрэ-Тулона», грузины сделали очень сильный тактический ход. По крайней мере, опыт, который МакФерсон приобрел сначала в НБА, а затем в европейских клубах, должен помочь команде, которая и не помнит, что такое победы в еврокубках.



Есть в составе «Рустави» еще два легионера. Форвард Боян Вукадинович имеет за плечами опыт выступления во вторых лигах чемпионатов Греции, Германии и Испании. Но последние сезоны у Вукадиновича не заладилось. Из-за постоянных травм он никак не мог отыграть полный сезон ни в испанском «Анибале», ни в кипрской «Эте». Не называть же «звездным часом» сезон 2006/07, когда он набирал в слабейшем болгарском «Балкане» 13,2 очка в среднем за игру... А вот Николе Радоичичу все же есть чем похвалиться – хотя бы тем, что помог словенскому «Гелиосу» в результате выйти в финал Национального Кубка и внутреннего чемпионата. Правда, во время чествования игроков «Гелиоса» Радоичич уже играл в румынском «Рапиде». Этот сезон он должен был начать в македонских «Работничках», но в последний момент сделал выбор в пользу еврокубковой кампании грузин.



Можно выделить и игроков национальной сборной Грузии. Впрочем, после ухода из «Рустави» Анатолия Бойсы, таковой в составе команды остался только один – это Георгий Гамкрелидзе, который за четыре выступления сборной в матчах дивизиона В чемпионата Европы отличался только тремя очками в среднем за игру, а то есть в лидерах отнюдь не ходил. Еще стоит обратить внимание на лучшего игрока прошлогодней грузинской Суперлиги Коте Тугуши, который пополнил состав команды этим летом.



Что касается наставника команды, то Давид Устиашвили совмещает свой пост еще и с руководством молодежной сборной Грузии.



Внутренний чемпионат еще не начинался – только пару недель назад стало известно количество команд, желающих принять в нем участие. Кстати, седьмой командой стал... азербайджанский «НТД», который на сезон будет считаться «грузинским», то есть все азербайджанцы будут считаться легионерами. Эта семерка и начала сезон с традиционного турнира памяти вице-президента грузинской федерации баскетбола Дуду Дадиани, который был застрелен в 2002 году у входа в департамент спорта. Кстати, «Рустави» является победителем этого турнира последних двух лет.



В общем, «Рустави» соперник не из легких, но отнюдь не непроходимый. И если «Сумыхимпром» не сможет его одолеть – это будет едва ли не наибольшей сенсацией нынешнего Кубка Вызова. Особенно учитывая традицию украинских клубов останавливать «Рустави» после первых же встреч.



«Энерджи Инвест РУСТАВИ» (Рустави, Грузия)

Цвета: Красно-белые

Зал: СК им. М.Кекелидзе (2000), Тбилисский Дворец Спорта (8000)



Участие во внутренних соревнованиях:

Чемпион Грузии 2006, 2008, серебряный призер 1998, 1999, 2000, 2005, финалист Кубка Грузии 2003



Участие в еврокубках

Кубок Корача (1998, предварительный раунд, уступил эстонскому «Фэйрс»)

Кубок Корача (1999, предварительный раунд, уступил украинскому «Шахтеру»)

Кубок Корача (2000, предварительный раунд, уступил украинскому БК «Киев»)

Кубок Европы (2008, первый квалификационный раунд, уступил голландскому «Амстердаму»)





Состав: Игрок Амплуа Рост Г.р. Гражданство Георгий Гамкрелидзе Защитник 1.83 1986 Грузия Бесик Лежава Защитник 1.90 1986 Грузия Пол Лоуренс МакФерсон Защитник 1.93 1978 США Никола Радоичич Защитник 1.96 1986 Сербия Леван Цеквава Защитник 1.89 1989 Грузия Константин Тугуши Защитник 1.93 1984 Грузия Давид Арцивидзе Форвард 1.95 1983 Грузия Звиад Бабиашвили Форвард 2.00 1978 Грузия Михаил Чочуа Форвард 1.92 1987 Грузия Резо Дидия Форвард 2.04 1987 Грузия Боян Вукадинович Форвард 2.05 1978 Германия Талба Жоливе Туджани Центровой 2.04 1980 Камерун Давид Угрехелидзе Центровой 2.08 1983 Грузия

Главный тренер: Давид Устиашвили (Грузия)

Тренер: Михаил Беруашвили (Грузия)



Прогнозируемая стартовая пятерка: Гамкрелидзе, МакФерсон, Туджани, Вукадинович, Угрехелидзе.

Звезда: Пол МакФерсон.

Уроженец Чикаго в свое время понюхал пороху НБА, выступая в сезоне 2000/01 за «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Вволю покуролесив по низшим американским лигам, МакФерсон затем получил европейский опыт в Италии («Реджо Эмилия», «Ливорно»), Греции (АЕК) и Франции («Эрэ-Тулон»).



Победитель противостояния сыграет с лучшим в паре «Свендборг» (Дания) – «Широки Брег» (Босния).



Очень «свой» соперник



На Кипре внутренний чемпионат начнется намного позже, чем станут известны участнкии второго отборочного этапа Кубка Вызова – лишь 27 октября. О том, какие проблемы существовали во внутреннем чемпионате, «Болельщик» уже писал. Собственно, вспоминать о них лишний раз не стоит, поскольку есть достаточно фактов более важных в преддверие грядущего противостояния АЕЛа и БК «Донецк».



Дело в том, что изо всех соперников украинских клубов АЕЛ можно назвать «самым нашим» клубом. Даже сейчас в составе подопечных Драгана Рачи есть два игрока с опытом выступления в нашей Суперлиге – балканцы Милан Дозет и Харис Муезинович. Нынешний главный тренер дончан Игорс Миглиниекс пару сезонов возглавлял АЕЛ, который в бытность экс-наставника БК «Киев» предводителем киприотов противостоял мариупольскому «Азовмашу» в рамках розыгрыша Еврокубка FIBA. Если бы Миглиниекс не был лично знаком с отношением руководства АЕЛа к организации команды, в этом украинским аналитикам помогли бы комментарии еще ряда игроков, которые из личного опыта могут сравнивать силу чемпионатов Украины и Кипра. Речь идет о «строителе» Владимире Орленко, который в свое время побывал в предсезонном лагере киприотов, защитнике БК «Полтава» Роландасе Ярутисе, форварде МБК «Николаев» Михале Хлебовицки, двух белорусах - форварде «Говерлы» Арсении Кучинском и центровом «Политехники» Николае Алексееве. В «клубе-побратиме» украинской Суперлиги поиграли и сербы Никола Булатович (экс-«Азовмаш») с Петаром Арсичем (экс-БК «Киев»), и россиянин Василий Заворуев (экс-БК «Киев»), и Балша Радунович (экс-«Мавпы»), и Ремон ван де Харе (экс-«Азовмаш»). Возможно, именно из-за обилия информации о сопернике руководство БК «Донецк» поставило крест на своих еврокубковых амбициях в этом сезоне. Несмотря на заинтересованность журналистов в освещении шагов новичка нашей Суперлиги, особенно после довольно таки сильного старта в национальном чемпионате, донецкие баскетбольные функционеры уже считают наибольшим своим достижением мысли о домашней победе над киприотами, а о выездном успехе даже и не мечтают. Да и не хотят, ведь во втором раунде, скорее всего, придется играть с турецким «Банвитом», а дончане почему-то считают, что тут у них шансов нет и вовсе.



Между тем, не так страшен черт, как его малюют. Да, есть в составе АЕЛа большое количество сильных игроков – те же Даррелл Митчелл или же Ронелл Тэйлор, а об умении Дозета и Муезиновича мы знаем не понаслышке. Да, известен в Европе Драган Рача, который в свое время был наставником сборной Европы в Евролиге FIBA. Да только если взять всех скопом – вряд ли киприоты будут выглядеть намного сильнее БК «Донецк» с такими исполнителями как ПиДжей Таккер или же Андрес Родригес. Так что фатализм дончан вряд ли оправдан, по крайней мере, в игровом плане. АЕЛ пройти можно, тем более, обладая всей информацией об этом клубе. Впрочем, если в следующий этап выйдут киприоты, никто ругать команду Миглиниекса не будет. В этом им удобнее – АЕЛу местные болельщики неудачи не простят, так что выступать эта команда будет под сильным моральным давлением.



«Протеас ЕКА АЕЛ» (Лимассол, Кипр)

Цвета: Желто-голубые

Зал: Мелфорд Арена (2300), Спирос Киприану Арена (5500)



Участие во внутренних соревнованиях:

Чемпион Кипра 1974, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, серебряный призер 2001, обладатель Кубка Кипра 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 2004, 2008, финалист Кубка Кипра 2001, 2006, 2007



Участие в еврокубках

Кубок Вызова (2003, победитель Южной конференции)

Евролига FIBA (2004, 1/8 финала, уступил израильскому «Хапоэлю» ТА)

Евролига FIBA (2005, групповой этап, пятое место в группе D)

Еврокубок FIBA (2006, второй групповой этап, четвертое место в группе K)

Еврокубок FIBA (2007, 1/4 финала, уступил украинскому «Азовмашу»)

Еврокубок FIBA (2008, 1/2 финала, уступил французскому «Мон-Эно»)





Состав: Игрок

Амплуа

Рост

Г.р.

Защитник

1.94

1981

Защитник

1.80

1984

Защитник

1.85

1981

Защитник

1.87

1991

Защитник

1.88

1982

Защитник

1.98

1981

Форвард

2.01

1981

Форвард

2.03

1979

Форвард

2.00

1980

Форвард

2.05

1974

Форвард

1.96

1982

Центровой

2.06

1991

Центровой

2.20

1976

Гражданство Михалис КунунисКипр Даррелл Джозеф МитчеллСША Георгиос ПалаласКипр Мариос ПалаласКипр Григорис ПантурисКипр Вуядин СуботичЧерногория ЛаВелл ДеАарон БланшарСША Милан ДозетСербия Александрос ЛиацосКипр Харис МуезиновичБосния Квенси Ронелл ТэйлорСША Христос ЛоизидисКипр Александар РадоевичСербия: Драган Рача (Сербия): Миле Протич (Сербия), Яннис Раптис (Греция): Митчелл, Бланшар, Дозет, Тэйлор, Радоевич.: Александар Радоевич.Босниец по происхождению был задрафтован «Торонто Рэпторс» еще в 1999 году, а спустя год уже просил о канадском гражданстве, которого так и не получил. Поварившись в лагерях НБА, поиграл в Европе и в 2004 году вернулся за океан – в состав «Юты Джаз». Спустя год облюбовал себе чемпионаты Греции и Кипра и после чемпионского титула 2008 был приглашен в АЕЛ.Победитель противостояния сыграет с лучшим в паре «Атлассиб» (Румыния) – «Банвит» (Турция).СЕ – Северо-Европейская Баскетбольная Лига, КУ – Кубок ULEB, КК – Кубок Корача, ЕЛ – Евролига FIBA, ЕК – Еврокубок FIBA.ГТ – групповой турнир, ОР – отборочный раунд.