Владимир Бузаев: «Круг» работает не на волейбол, а как торговая организация»

После успешной десятилетней работы с турецким клубом «Гюнеш Сигорта» в прошлом году он вернулся. Опытнейший наставник Владимир Бузаев, под чьим руководством запорожская «Орбита» выигрывала последний в истории женского волейбола Украины еврокубок (Кубок ЕКВ), а сборная страны единственный раз в истории подымалась на континентальный пьедестал почета (третье место на Евро-1993) сегодня тренирует «Северодончанку». Параллельно Владимир Никитович работает с молодежной сборной, хотя уже сегодня его называют главным претендентом на пост наставника национальной команды Украины.



В разговоре с корреспондентом «СПОРТглавреда» высказал свое видение относительно бедственного положения украинского волейбола. В своих высказываниях господин Бузаев был довольно резок, но и предельно осторожен.



Сразу предупреждаю, что это мое личное мнение, но не истина в последней инстанции, - начинает беседу Владимир Никитович.



Вы многие годы успешно работали в Турции, выиграли с «Гюнеш Сигортой» еврокубок и постоянно играли в Лиге чемпионов. Что вынудило вас вернуться в Украину?



Есть период, когда разбрасываешь камни, но наступает время их когда-то собирать. В Турции я пробыл десять лет. Наверное, настало время «завязывать». К тому же, мне не так мало лет (67 – авт.). Признаться, я хотел вернуться домой и наблюдать за волейболом со стороны. Но жизнь сложилась таким образом, что я продолжил работу. Впрочем, видимо, так и надо. Ведь тренер живет, пока работает. Когда тренер сидит в коляске или за телевизором – он живой покойник.



Решение уйти из Турции вы приняли состоятельно или вас к нему подталкивали?



Назовите мне еще одного европейского тренера, который сумел проработать семь лет подряд в клубе калибра «Гюнеш Сигорты». Такие если и существуют, то их единицы. Мы постоянно играли в Лиге чемпионов, выиграли Кубок Европы. Но, повторюсь, пришло время уходить. К тому же, когда ты столько лет на одном месте, хочешь - не хочешь, возникают свои организационные проблемы. У меня получилось так, что со мной не захотел сотрудничать человек, с которым мы проработали много лет вместе. Уйти решил я.



Этот человек – не президент клуба?



Нет. Впрочем, о подробностях меня не спрашивайте. Это мои личные вопросы. Я решил вернуться домой. Хотя едва приехал, мне поступило несколько предложений – два из России и одно еще из оной страны. Уезжать я когда не хотел. Поначалу осторожно отнесся и к предложению из «Северодончанки». Когда меня в прошлом году туда пригласили, я для начала приехал, чтобы присмотреться. Не хотелось браться за временный проект. Это уже профессионализм. Ведь чем я сегодня отличаюсь от того Бузаева, который десять лет назад уезжал за рубеж? Раньше я был блестящим любителем, теперь являюсь добротным профессионалом. В чем это заключается? Мне поступило интересное предложение. Даже не в материальном плане, ведь человек я обеспеченный. Я понял, что в Северодонецке можно что-то создать и пошел на это предложение.



Вы верите в то, что в структуре, гнилой из головы, вообще можно что-то создать? Ведь хотите того или нет, главенствующим органом нашего волейбола остается Федерация…



Сегодня все зависит от финансирования. Если команда будет всем обеспечена, то ее можно поднять на любой уровень. В таком случае все зависит исключительно от квалификации тренера. Я не могу сказать, что у меня ее недостаточно, если команда под моим руководством все время с дня основания играла в Лиге чемпионов, при этом дважды выходила в «Финал четырех».



В Северодонецке вам предоставлен своеобразный «карт-бланш»? Вы не рискуете быть отправленным в отставку после поражений от условных «Джинестры» или «Галычанки»?



«Карт-бланш» у меня простой – вывести команду в число призеров. Считаю, что «Северодончанке» это вполне по силам. Какими призерами – это уже вопрос второй.



В последний раз вы работали в Украине в 2002 году, когда неполный сезон возглавляли запорожский ЗГИА. Тогда в нашем волейболе виделась хоть какая-то перспектива, было много хороших молодых игроков. Сегодня ситуация намного запущеннее. Не ужаснулись, когда влезли во все это?



В те годы, вспоминаю, мне удалось достичь договоренности с руководством запорожского клуба. Мне сразу удалось вывести команду на второе место следом за непобедимой на тот момент одесской «Джинестрой». Даже когда я ушел, еще год ЗГИА оставалась второй после одесситок. А ужаснуться? Я ничему не удивляюсь. Так как в Турции или Италии, волейбольная индустрия мало где развита. Но есть такое выражение – родину не выбирают.



Шесть лет назад я приехал в клуб, который когда-то развивал с нулевого цикла. Тогда я его поднял, но большего эта команда достичь не могла. Нет, с теми игроками, которые тогда выступали за ЗГИА, можно было решать очень серьезные задачи. Но руководить волейболом должны люди, в нем разбирающиеся. Понимающие не в работе на площадке, а в организации дела. Но, к сожалению, в Запорожье такого человека не нашлось.



И все-таки попытаемся заглянуть в корень, когда вы уезжали в 2003-м, Украина имела большую перспективу в виде девочек 1984 года рождения. Сейчас вы работаете с молодежной командой 1990-91 годов рождения. Этот возраст все называют потерянным. Подобная ситуация, надо понимать, отображает состояние всего украинского волейбола…



1984 – действительно был великолепный год. Очень жаль, что мы разбазарили этих девчонок. Это преступление перед украинским волейболом. Наталья Сказка – ведущий игрок сборной Азербайджана, Анна Цокур – гражданка России, Ольга Дробышевская – Казахстана. Я назвал вам трех волейболисток, способных украсить любую ведущую сборную. Кто виноват, что эти игроки сегодня больше не украинки, пусть разбираются люди, которым это положено делать. Мое мнение – виноваты и Федерация волейбола Украины, поставившая это дело на поток, и Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, которое самоустранилось и не контролирует этот род деятельности ФВУ. Трагедия в том, что мы являемся поставщиками волейбольных талантов для многих стран, но не для самих себя.



Впрочем, мое дело – работать. Меня пригласили в Северодонецк, и я медленно, но уверенно начал строить структуру, которая будет отвечать требованиям. Главное, чтобы руководство города и клуба относилось к моей работе с пониманием. Пока никаких разногласий между нами не существует. Хотя Северодонецк – словно исключение из правил. Во всей волейбольной Украине нынче элементарный хаос. В принципе, хаос у нас в стране в целом, но в волейболе он усугубился до предела. Все потому, что люди, от которых зависит будущее нашего вида спорта, не слишком стремятся что-то поменять.



В Украину я вернулся недавно. Но могу сказать, что мне приятно наблюдать за теми процессами, что сейчас происходят в нашем баскетболе. Там тоже свои проблемы. Они разделились на две лиги. Но это все равно движение вверх. Рано или поздно они объединятся. Вид спорта развивается и этого нельзя не заметить. В волейболе никакого позитива не вижу.



Тогда какую перспективу видите в работе с молодежной сборной? Клуб – одно дело. У сборных проблем масса – от обычной экипировки, до споров с клубами, не желающими отпускать игроков…



Считаю, что таков наш украинский менталитет. Люди считают: «Это мое и никому я его не отдам». Это наша трагедия, которая была, есть и, к сожалению, будет. Но если в советские и первые постсоветские времена игроков в сборные забирали в приказном порядке, а тем, кто не присылал в сборную людей, «отбивали голову», то сегодня подобных рычагов нет. Приходится договариваться на личных контактах. А что такое личные контакты? Человек, который этим делом занимался, не хочет тебе помогать. Надо как-то выкручиваться из этого положения. Я убежден, что в Украине были, есть и будут талантливые игроки. Но посмотрев на эту молодежь, могу констатировать. Что мы отстали, как минимум, на три-четыре года. По селекции, по подбору, по многим другим слагаемым.



Знаете, когда мой предшественник на посту наставника молодежной сборной Владимир подкопаев говорил мне, что мы очень слабые по сравнению с другими сборными, я ему не верил. Казалось, что он преувеличивает. Но я убедился, что Подкопаев был прав. Да, в итоге я сумел выиграть достаточно матчей на чемпионате Европы и наша сборная попала в восьмерку. Но это не показатель нашей силы. Может, мы подготовились лучше соперников, изменили тактические рисунки. Приведу вам один маленький штрих. Мы ведь хотим двигаться вверх, равняться на лучших? Так вот, у команды-чемпиона – сборной Италии – связующий игрок ростом 194 сантиметра. Рост нашей Матюшок – 178 см.



А все потому, что выбор в нашей стране ограничен…



Совершенно верно. И здесь в некоторой степени виноваты наши клубы. Взять, к примеру, турнир дублеров. Пять из восьми команд Суперлиги заявили, что дубль им не нужен. А зачем им лишние хлопоты, если проще купить готового игрока из другой команды? Но что будет, если все так будут поступать? Покупать будет некого и не у кого. Впрочем, до такого состояния мы уже практически дожили. Считаю, что Федерация должна настоять на турнире дублеров, обязать клубы Суперлиги содержать эти команды. А еще, чтобы наши команды играли в нормальных спортивных залах. А то мы приезжаем в Черкассы – во дворце спорта «Будивельнык» играют баскетбольные «Мавпы». Волейболу там нет места. Это говорит о том, что волейбольное руководство не дерется за свой вид спорта.



Судя по всему, мы дожили до того времени, когда даже те люди, которые вкладывали деньги в волейбол многие годы, начинают терять к нему интерес…



Абсолютно согласен. Все потому, что в еврокубках мы дальше первого этапа не проходим, проигрываем откровенно слабым команд. Мы упали на такое дно, что хуже некуда. Но, так или иначе, ФВУ должна обязать клубы участвовать в еврокубках. Ведь если мы будем вариться в собственном соку, то быстро доживемся до того, что наш рейтинг и вовсе станет нулевым. Первое, и основное – мы должны проигрывать, но участвовать. Если у клубов нет денег, то им должны помочь Федерация или Минмолспорт.



Мне странно слышать предложения калибра «давайте освободим «Круг» от участия в кубке Украины, потому что у них ослабло финансирование». Знаете, что сказала тетя Сара в Одессе? Денег нету – не хрен строить!



Здесь сам по себе напрашивается следующий вопрос. По крайней мере, до вашего прихода «Северодончанку» называли клубом, который сам не готовит никого, а покупает исключительно готовых игроков…



В клубе уже готовят волейболисток. Я не могу работать по-другому. Создана структура, при клубе уже собраны лучшие дети 1993-95 годов рождения. С ними работает один из лучших тренеров Украины – Надежда Салахутдинова, воспитавшая Наталью Сказку и Ольгу Савенчук. Могу похвастаться, что уже сегодня у нас есть блестящие девочки 1994 и 1995 годов рождения.



Возможен вариант, что в Северодонецке через несколько лет возникнет некий прототип непобедимой в 90-е луганской «Искры»? В те годы она, кстати, тоже играла в северодонецком Ледовом дворце…



Надеюсь на это. По моему мнению, нам мягко и постепенно нужно объединять весь волейбол Луганского региона воедино. Скажем, включить в структуру «Северодончанки» знаменитый луганский спортинтернат. Только я не знаю, как это юридически оформить. Впрочем, первые позитивные моменты уже есть. Высшелиговая «Искра» подписала бумаги с «Северодончанкой» о том, что она будет нашим фарм-клубом. Мы уже начали сотрудничество, даем им игроков, волейболистки получают игровую практику.



Конечно, многое будет зависеть от позиции Минмолспорта. Но в этом контексте у меня присутствует определенный оптимизм. На посту государственного тренера у нас находится Анна Христенко (любители волейбола знают ее как игрока "Джинестры" Ковальчук). Она еще молодая, недавно сама выходила на площадку. Опыта, конечно, нет, но есть глубокое понимание волейбола, знание волейбольных проблем и цель. Фактически, на молодежном чемпионате Европы Анна, будучи руководителем делегации, заменяла мне второго тренера, делала все своевременно и профессионально, жестко отстаивая интересы Украины и наши законные права. К тому же, у нее есть большой плюс. Она - обеспеченный и финансово незавысимый человек. А значит, Анна не будет никому заглядывать в руки и зазираться на волейбольный бюджет. Верю, что с ее помощью нам удастся объединить луганский «кулак», а там, глядишь, на базе региона можно сделать серьезный волейбольный центр.



Если так, то вам впору выдвигать свою кандидатуру на пост главного тренера национальной сборной Украины…



Это очень сложный вопрос. Думаю, в ближайшее время у нас еще будет возможность к нему вернуться и обсудить его более детально. Но мое мнение – коль сегодня в Черкассах нет серьезного спортивного зала, а значит, места для проведения матчей, волейбольный центр постепенно нужно перемещать в Северодонецк. Там есть блестящие спортивные сооружения, там есть все, что необходимо волейболу. Подчеркиваю, волейболу, а не «мавпам» или «феррам». В Северодонецке четко культивируют именно наш вид спорта. Считаю, волейбол нужно делать там, где его хотят делать. В свое время наш вид спорта развивали в Запорожье. Руководство города и области шло на встречу, у нас все получалось. Нам предоставлялись дворец спорта и лучшие спортивные базы. Сегодня в Запорожье заинтересованности в волейболе нет. Поэтому центры нужно менять и не надо бояться это делать.



Если сборная Украины под опекой «Круга» провалилась и не смогла пробиться в число лучших 16-ти сборных континента, то нужно что-то менять. Это просто безобразие, что мы сидим и чего-то ждем, ничего не делая. Сверху нам ничего не упадет. Приведу вам простой пример из своей запорожской практики. Наша команда приступила к тренировкам в статусе представителя третьей группы Украинской ССР. Но медленно и спокойно мы поднялись в число лучших в Союзе, а заодно и волейбольный центр перешел в Запорожье.



Уточните: при каких обстоятельствах Бузаев подаст свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Украины?



Пока этот вопрос даже не рассматривается. Понимаете, я был за границей. А там приглашают тренера и спрашивают: вы хотите быть тренером или нет? У нас все по-другому. Я никогда не участвовал ни в каких конкурсах и 20 лет возглавлял сборную. Поэтому если кто-то скажет «Владимир Никитович, давайте, будем делать», я рассмотрю предложение. И еще четко распишу роли – это может сделать клуб, это город, это Министерство, это Федерация. Тогда дело пойдет вперед. Но самое главное, чего нельзя допустить – того оттока волейболисток, который присутствует сейчас. Получается, девчонка еще не успела вылупиться из яйца, а ее уже продали за рубеж. Вместе с гражданством. На сегодня единственной командой, которая не пытается отпускать игроков за рубеж, является именно «Северодончанка».



Президент ФВУ Владимир Туровский говорит, что остановить отток лучших игроков за рубеж невозможно.



Это неправда. Я с ним в корне не согласен. Существуют элементарные правила. Если человек самовольно уходит или меняет гражданство, нужно стучаться в двери международных федераций. И ФИВБ обязательно вмешается. Более того, согласно новым правилам, без подписи ФИВБ игрок не получит разрешения на смену гражданства. А поменяла гражданство самовольно – два-три года не разрешить человеку играть на международном уровне и во внутреннем чемпионате. Надо смотреть в корень проблемы и понимать ее причину. Как образовывалась Запорожска Сеч? Она создалась из беглых крепостных, искавших волю. А нынешний регламент ФВУ - настоящее крепостное право для игроков с 18 до 27 лет.



В молодежную сборную вас пригласили или вы сами пришли?



Конечно, пригласили.



Спрашиваю вот еще почему. Вспоминается, на одном из тренерских советов ФВУ рекомендованный тогда на пост наставника национальной сборной Сергей Голотов в категорической форме высказался против вашей кандидатуры, как тренера «молодежки». Мол, после вас игроков нужно переучивать, да еще и существует риск, что волейболистки вместе с вами уедут за рубеж. Пока тренером первой сборной остается именно Голотов. Вы нашли общий язык?



Покажите мне хоть одного игрока, уехавшего со мной за рубеж и помевшего гражданство. И что значит, кого-то переучивать? Зачем тогда Голотов брал к себе в «Круг» воспитанниц запорожской школы Цокур, Богмацер, Захаренкову, Вергун? И не постеснялся переучивать. Думаю, не в этом дело. Наверное, Сергей Иванович просто боится меня, как личность. Но давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. В свое время я, возможно, обидел Подкопаева, сказав: «Вова, с молодежной сборной ты занял последние места во всех четырех турнирах. Тебе еще что-то надо объяснять?» Теперь могу то же самое сказать Голотову. Сережа, дорогой, ты сегодня не попадаешь в число 16-ти первых команд Европы. Так оставь эту команду и дай с нею поработать кому-то другому. Без разницы, кто это будет. Ведь люди, работавшие до Голотова – Егиазаров, Филиштинский – добивались каких-то результатов.



Сергей Иванович жаловался на кадровые проблемы. Считаете, в нынешнем составе Украина была способна победить Словакию или Хорватию?



Я вас прошу… Словакия и Хорватия, говорите? Таких команд я вообще не знаю. Украина таких соперников должна обыгрывать в любом состоянии. Проигрывать таким командам с нашими школами, с нашим резервом мы не можем. Если это происходит, значит, что-то делается не так. Мое мнение – Черкассы работают не на волейбол, а как торговая организация. Конечно, когда-то они должны отправлять людей за рубеж. Но неправильно то, что «Круг» продает еще не созревших девушек.

