Виталий Кличко: «Кому из нас достанется Валуев, мы с братом бросим на пальцах»

День 11 октября – завоевание Виталием Кличко самого престижного чемпионского титула мирового бокса – теперь уже история. Не просто история, а великое историческое событие для украинского спорта. Вернувшись из Германии, Виталий, первым делом, представил на обозрение свой главный трофей - чемпионский пояс. И, конечно, рассказал о прошедшем поединке, и поделился планами…



Чемпион мира по боксу WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко:



- Вернувшись домой после боя с Питером, услышал много новостей. С одной стороны, ряд политиков со стопроцентной гарантией заявляют, что я, дескать, иду на выборы по их спискам. Сегодня очень много спекуляций по этому поводу. Мол, видели Кличко в том или ином партийном списке… Очередной политический сериал. Я не собираюсь украшать собой чей-либо список. Первое, что хочется ответить на это – прежде чем жениться, неплохо было бы познакомиться с женихом.



С другой стороны, пошла мода бросать вызов братьям Кличко на ринге. По-моему, сегодня только ленивый таких вызовов не делал! Каких только заявлений не было! Иногда ну просто бред. Вот Хуан Карлос Гомес заявил, что его бабушка на ринге со мной справилась бы. Он, видимо, подзабыл, как проходил наш с ним поединок.



А тех, кто кричит, что побьет меня, хочу отослать к Сэмюэлю Питеру. Пусть поможет им советом.



Что касается завоеванного мной пояса, то это тот самый, которым владели величайшие боксеры мира – Мохаммед Али, Форман, Тайсон, Льюис.



Я вспоминаю, как еще в подростковом возрасте смотрел бой самого молодого чемпиона – Майка Тайсона. И тогда я заявил одноклассникам, друзьям, что могу завоевать этот титул. Мне, конечно, никто не верил. Это казалось фантастикой. И вот, как видите, сказка обернулась реальностью. Мечта сбылась. Как и мечта на пару с братом Владимиров «собрать» пояса всех основных версий мирового бокса. Такого в истории еще не было. Передать словами все те ощущения, которые я испытываю, невозможно. Охватывает гордость и за себя, и за страну. И это не высокопарные слова - поверьте.



А кто может сегодня сказать, что мы гордимся победами наших политиков? Они побеждают разве что один другого. Не более того. А самый распространенный и главный прием, который используют – удар в спину.



И в такой атмосфере, когда страну просто лихорадит от всех политических перипетий, именно спорт, победы наших спортсменов, помогают людям справиться с депрессией.



Что касается того, планирую ли я следующий бой на ринге, скажу так... Я привык побеждать. А за каждой победой стоит тяжелый труд. И труд не одного человека, а команды. И если будет решение о моем поединке, то это будет решение команды.



И если будет решение идти на выборы, то решение будет взвешенным, обдуманным. Не ради того, чтобы просто отсиживать. Нужно очень многое решить. А проблем хватает – бедность, финансовый кризис, экологическая катастрофа, вороватые чиновники и т.д. Нужно строить новую страну, нужно хорошо подготовить чемпионат Европы по футболу 2012 года.



А что касается возможности вашего боя с Ленноксом Льюисом… Дон Кинг давал ему большие деньги. Порядка 45 миллионов долларов.



Я много раз об этом говорил… Льюис завершил спортивную карьеру. Но если бы он согласился выйти на ринг снова, я с удовольствием с ним встретился бы в поединке-реванше.



Согласно самой свежей информации, Дон Кинг готов дать уже 100 миллионов, но уже за бой между братьями Кличко. Неужели, он не знает, что такое невозможно? Что бы вы могли ему на это сказать?



Дон Кинг – богатый человек. И эти деньги у него есть. Но знаете, пусть сначала их предъявит. Так сказать, положит на бочку… Вот тогда мы предложение рассмотрим и прокомментируем (смеется).



После теперь уже исторической даты 11 октября неоднократно приходилось слышать предположения, что, мол, поединок Кличко-Питер был договорным…



Честно говоря, это просто смешно. Видели бы те, кто делает такие заявления, мои опухшие и посиневшие руки после поединка. Думаю, что после этого они стали бы более взвешенно подбирать слова. К слову, я тогда смотрел на свои руки – цвета боксерских перчаток – и думал: «А как же выглядит лицо Питера?». И еще, напомню, что, по мнению экспертов, а не дилетантов, Сэмюэль являлся одним из сильнейших супертяжей мира.



Виталий, есть один человек, который смог одержать победу над обоими братьями Кличко. Удивлены? Речь идет о Владимире Крамнике, обыгравшем вас, естественно, в шахматы. Сейчас начался матч за звание чемпиона мира… Что вы пожелали бы Крамнику?



Я горжусь тем, что дружу с этим великим шахматистом. Мы встречаемся, общаемся. Конечно, я его поддерживаю и желаю победы в нелегком бою за шахматным столиком.



Вернемся еще раз к мечте… Ведь еще остался один титул, не принадлежащий братьям Кличко – по версии WBA. Неплохо было бы и его забрать. Остается решить, кто этим займется – вы или Владимир…



После Льюиса, конечно, интереснее всего было бы встретиться с Николаем Валуевым – нынешним обладателем пояса WBA. Время покажет. Скажу только, что я не собираюсь повторять рекорды Формана, владевшего титулом до 45 лет. Но собрать в семье Кличко абсолютно все пояса – это было бы здорово.Что касается того, я или Владимир, «покусится» на последний «не наш» титул?.. Бросим на пальцах, кому достанется Валуев (смеется).



Сразу после поединка вы подошли к Питеру и что-то ему сказали… Если не секрет, что?



Признаюсь, этот бой был, с моей стороны, авантюрой. Все-таки пауза в четыре года, травмы, операции... Мне не рекомендовали возвращаться. Тем более, был большой риск. Риск потерять репутацию, покинуть спорт побежденным. Но я взвесил все за и против – вышел. Я был уверен в себе. Уверен в победе.



А что я сказал Питеру? Конечно, поблагодарил. На самом деле. Я снимаю шляпу перед его способностью держать удар. Будь на его месте кто-либо другой – лежал бы уже на помосте.



А вот менеджеру Питера я сказал кое-что другое… Он, мягко говоря, не очень хорошо и порядочно себя ведет. Я рекомендовал ему изменить свое поведение, так как этим он оказывает медвежью услугу, прежде всего, Сэмюэлю. С этим менеджером я с большим бы удовольствием побоксировал.



Виталий, сейчас только и говорят о вашем фирменном методе лечения ушибов, травм, ссадин и т.д. Даже Питеру – заочно – рекомендовали заняться уринотерапией. Это все не шутки?



Нет, все правда. Это же народная медицина. Известный, проверенный способ. Детская моча не содержит токсичных веществ, имеет свойства отлично залечивать синяки, ссадины. А способ применения таков: убираете пленку с памперса, пропитанного детской мочой, и ставите компрессы. Эффект просто потрясающий и быстрый.



