Александр Томах: «Сабо поставил условие – выиграть у киевского «Динамо». И мы победили.»

Александру Томаху сегодня 60. С именем этого известного украинского футболиста и тренера, в первую очередь, связаны успехи запорожского футбола. В конце 70-х « Металлург» под руководством Томаха вырос из середняка второй лиги СССР в одного из лидеров первой.



С Сан Санычем, так его называют друзья, коллеги и некоторые болельщики, у которого, наверное, все еще «чешутся руки» вплотную участвовать в тренировочном процессе, мы затеяли разговор о футболе. Это было накануне юбилея винницкого футбола. Сидя во внутреннем дворике «Олимпийского», мы вспоминали молодость…



Вас, в основном, знают по Запорожью, Виннице и Чернигову, но ведь вы учились футболу в другом месте…



Моя родина – Черновцы. Первые уроки футбола получил в детской футбольной школе у тренера Михаила Марковича Писеса. «Доигрался» до капитана юношеской команды, а потом, в 1967 году оказался в команде мастеров «Буковина», которая выступала в классе «Б». Играл в ней два сезона, а потом получил возможность повыситься в классе: поступило приглашение в запорожский «Металлург» – это уже была 2-я группа класса «А». Мне здесь понравилось и я, решив осесть в Запорожье, женился на черновицкой девушке. Со временем получил квартиру и стал настоящим запорожцем.



Надолго?



Первый запорожский этап растянулся на восемь лет. У нас была хорошая команда и скоро я стал капитаном... Видно, у меня неплохо получалось, потому что поступало много предложений: из Одессы, Донецка и львовских «Карпат». Но я выбрал днепропетровский «Днепр» и два сезона, с 1976 по 1978, играл в этой команде. Стал мастером спорта.



В 1978 году «Днепр» принял Йожеф Сабо и я с большим трудом, отпросившись у него, вернулся в Запорожье: умные люди подсказали, что, если я хочу сохранить за собой квартиру, то надо заканчивать карьеру именно здесь. Но перед этим Сабо поставил условие: непременно надо выиграть у киевского «Динамо»!.. И мы победили киевлян со счетом 1:0 – Крамаренко забил гол на …88-й минуте. И мне тут же подписали заявление…



Но, отыграв один год, вы поступили в Высшую школу тренеров в Москве...



Я попал во второй поток, выдержав серьезный конкурс – только 26 человек со всего Союза стали студентами этого престижного футбольного ВУЗа. Со мной учились: Олег Долматов, Сергей Ольшанский, Вячеслав Амбарцумян, Валерий Маслов, заслуженный мастер спорта по футболу и русскому хоккею, Борис Разинский – олимпийский чемпион Мельбурна, Михаил Лохов из ленинградского «Зенита», Борис Стукалов – сейчас тренирует российскую «молодежку», Валерий Непомнящий – руководивший сборной Камеруна, которая в 1990 году дошла до четвертьфинала чемпионата мира…



Но вскоре вы снова оказались в «Металлурге»…



Еще не успев закончить школу, я получил категорическое предложение возглавить запорожский «Металлург», который оказался на последнем месте. От этого предложения секретаря обкома трудно было отказаться…



И хоть Лев Иванович Яшин, который курировал нашу школу, предостерегал от поспешного решения – «сломаешь голову!» – я вынужден был вернуться домой… Но каково было всеобщее удивление, когда мне удалось сохранить прописку в 1-й лиге СССР, где играли такие команды, как рижская «Даугава», вильнюсский «Жальгирис», московский «Локомотив», ташкентский «Пахтакор», алма-атинский «Кайрат»… Даже московский «Спартак» туда вылетал!



С 1981 по 1988 годы я работал главным тренером «Металлурга», добивался каких-то успехов, и, если бы хватило средств, то в 87-м мы могли бы выйти и в высшую лигу, однако нас тогда «по деньгам перебили» «Гурия» (Ланчхути) и «Факел» (Воронеж)…



После этого стало ясно, что требуется сменить обстановку?..



И буквально на второй день раздался телефонный звонок из Винницы: председатель областного «Колоса» Татусяк приглашал принять команду. Я был в недоумении: откуда они узнали, что я свободен? К тому же меня уже ждали и в Кривом Рогу, и в Полтаве… Честно говоря, о Виннице в тот момент я совершенно не думал. Хотя и вырос невдалеке, начинал играть в «Буковине», и туда мне приходилось выезжать на игры... Я с детских лет хорошо помнил винницкий «Локомотив», в котором играли великолепные игроки: Трояновский, Юн-Чень-Ян, Александров, Крощенко, Молотай, Терлецкий, Богоделов… А когда в 1969 году, играя по 1-й группе класса «А» за запорожцев, приезжал сюда, на меня огромное впечатление производили битком забитые трибуны винницкого стадиона – это был по-настоящему футбольный город!



На следующий день Татусяк позвонил еще раз, но я твердо решил отдохнуть от Большого футбола… И надо ж такому случиться: мы с женой и отцом поехали в аэропорт провожать брата в Черновцы. И вдруг услышали объявление о посадке на самолет АН-2, улетающий в Винницу… «Давайте я поеду и посмотрю, что там, в Виннице», – говорю отцу и жене… «Да ты что! Зачем такая спешка – у тебя ведь даже зубной щетки с собой нет!..» «Ничего, на месте куплю. А вы пока что позвоните в Винницу, что я вылетел…» В общем, совершенно спонтанно я принял решение и уже часа через три наш «кукурузник» АН-2 приземлился в Виннице. Меня встретили. Повезли ко второму секретарю обкома Буртяку, который «заведовал» идеологией и одновременно курировал футбол… Он тут же начал меня уговаривать остаться в Виннице и посмотреть матч с Хмельницким. А «Нива» в этот момент была на 8-9 месте и вполне могла вылететь в низший дивизион.



И теперь вы как честный человек должны были жениться?..



В общем, они меня таки «укатали» остаться и доиграть с командой сезон: получится не вылететь – хорошо, не получится – вернусь домой. Это было в июне 1988 года…



В помощники себе я взял «земляка» из Кузнецовска Ровенской области Вячеслава Грозного, с которым работал в Запорожье. Отношения у нас были отличные – в Запорожье я ему даже уступил свою трехкомнатную квартиру… Кроме того, я дружил в Ефимом Школьниковым, который отлично знал обстановку в городе и снабдил меня самой достоверной и всеобъемлющей информацией: «Город футбольный и работать тебе будет интересно…»



Мы с Грозным приступили к работе и сразу же обыграли дома Хмельницкий (1:0), который тогда был в лидерах… Естественно, ребята вышли «на желании» – пришел новый тренер и надо было себя показать… Потом на выезде в трех играх взяли сто процентов очков и сразу же оказались в середине таблицы.



Я остался в Виннице и благодарен времени, проведенному в этом городе: меня здесь сразу же окружили вниманием и заботой – город жил футболом и каждый уважающий себя человек считал своим долгом быть ближе к команде.



У нас была очень сильная команда, в которой начинали будущие игроки сборной Украины: Ваня

Шарий, Виталик Косовский, Сережа Попов… Нашли в Белой Церкви Сашу Горшкова, а на «вооружонке» – высмотрели Ваню Гецко. С Грозным у нас сложились неплохие, почти дружеские, взаимоотношения и мы с ним мотались по Союзу, выискивая нужных нам игроков: селекцией не доверяли никому…



Зрители нас любили – стадион практически всегда был заполнен. Это был по-настоящему футбольный город – с великолепными футбольными традициями.



Но на горизонте снова замаячило Запорожье…



В 1990 году я вынужден был уйти из команды. Мой уход шокировал не только руководство, но, в первую очередь, ребят… Главное, что я ушел после двух домашних побед – 3:0 и 4:0… Однако поступить иначе я не мог: перед этим у меня умерла мама и серьезно болел отец, которого я перевез из Днепропетровска в Запорожье. А так как жена оставалась в Запорожье, то я вынужден был в сентябре вернуться ей на помощь… Но помочь отцу мне так и не удалось: в 90-м он ушел из жизни…



1990 год был непростым не только для вас: развалился Советский Союз, рушились устои, менялось мировоззрение…



Произошли перемены и в украинском футболе, который отделился от Москвы – Запорожье оказалось в высшей лиге… Правда, вскоре и Винница оказалась в украинской «вышке». Я до сих пор не понимаю, почему сегодня не все областные центры представлены в высшей лиге украинского футбола, ведь в свое время Черновцы, Винница, Ивано-Франковск, Тернополь, Херсон, Николаев – были поставщиками классных футболистов для всего Советского Союза. А как можно было развалить уникальный закарпатский футбол? Это ненормальное явление и, думаю, пока в руководстве государством не поймут, что здоровье нации зиждется на занятиях спортом и, в первую очередь, на футболе, который является спортом №1, мы будем терять поколение за поколением...



После всех этих потрясений мне захотелось быть вместе с семьей, поближе к дому, в городе, который стал мне родным: до этого я ведь двадцать лет отдал запорожскому футболу!.. Здесь я, кстати, побил все футбольные рекорды: вышло так, что из сорока двух лет в футболе я больше тридцати лет отдал этому городу. Восемь сезонов я проработал здесь главным тренером – в первой лиге советского футбола, которая сейчас по многим компонентам превосходит нынешнюю «вышку» Украины, это был абсолютный рекорд… Только Скределис из рижской «Даугавы» мог сравниться со мной!.. Очень удачным у меня выдался период с 94-го по 98-й годы, когда в команде выросли такие известные футболисты как Каряка и Полтавец – в основном составе играло порядка шести-семи местных воспитанников… Не удивительно, что на наши домашние матчи приходило по 28 тысяч зрителей.



Помню, когда «Динамо» Лобановского приехало к нам в ранге чемпионов Украины, Калитвинцев в телевизионном обозрение на вопрос: «Какая команда вам больше понравилась?» – ответил: запорожский «Металлург». В том году мы дома с ними сыграли вничью – ноль-ноль, и в Киеве – два-два… Наш футбол нравился не только запорожцам…



После очередного возвращения в Запорожье вы оказались в первой в Союзе частной команде «Виктор», которая выступала во второй лиге.



В Запорожье в то время было две команды высшей лиги: «Торпедо» и «Металлург», и никто не верил, что можно создать еще и третий клуб!.. И, тем не менее, на нас ходило по 10-12 тысяч зрителей, на них – по 5-6… Содержал эту команду Огаренко Виктор Николаевич, управляющий «Укрторгстройматериалы» – страна постепенно поднималась на ноги и возник строительный бум… И, хоть и говорят, что деньги в футбол не играют, но и без достаточных вложений в футбольную инфраструктуру не добьешься нормального существования клуба. И, в конце концов, «стройматериалы» перестали справляться с непосильной «поклажей»… Вот тогда Виктор Иванович Межейко и предложил мне снова возглавить «Металлург», и мы, объединив их с «Виктором», сделали следующий скачок…



Не иначе, с помощью «Запорожстали»…



Но, как известно, тренерская профессия требует «железного» здоровья, а меня, по большому счету, хватило на четыре года – забарахлило сердце!.. После этого врачи порекомендовали на пару лет сменить тренерскую скамейку на что-нибудь более спокойное, и я пересел в кресло первого вице-президента клуба… Откуда ни возьмись появился Кварцяный и начал «давить мне на психику»: «бумажки» – не твое, возвращайся в тренеры!.. И я, собравшись с силами, оказался у Пилипенко, в «Системе-Борекс», которую тоже надо было вытаскивать с последнего места…



После этого появился еще один «соблазнитель», Фима Школьников, который перетащил меня в черниговскую «Десну»: он был начальником команды, я – главным тренером. И снова пришлось выступать в роли «пожарников» – вытаскивать его родную команду в первую лигу. Нам удалось решить этот вопрос...



Теперь вы – в «Арсенале». Но уже в должности спортивного директора...



Честно говоря, надоело блуждать по Украине – захотелось почувствовать, что же такое высшая лига.



С днем рождения, Сан Саныч! Не пугает, что, несмотря на ваш солидный возраст, в очередной раз появится какой-нибудь «соблазнитель» и снова позовет на тренерскую скамейку?



Какие наши годы! Будем думать…

