Сергей Парамонов: «Немногие чемпионы становились хорошими тренерами»

Стоит ли обсуждать, кто в спорте является главной фигурой? Конечно же, спортсмен, чемпион, рекордсмен, победитель. Он же герой спортивных драм и трагедий, жертва роковых обстоятельств. Он же секс-символ и звезда телевизионного гламура.



Режиссеры и телеоператоры телеспектаклей Олимпиад и чемпионатов мира умело фокусируют внимание зрителя к атлетам. А вот тренер, как правило, выглядит персонажем второго плана, лицом сопереживающим. Куцые кадры страданий тренера и – еще лучше – его экстравагантного поведения придают спортивному спектаклю дополнительную живость и колорит.



Ситуация меняется в случае неудач спортсмена. Конечно, припомнят тренера, но главным персонажем разборки, все равно остается спортсмен, не оправдавший обещаний и надежд. Особняком стоит мир футбола. Здесь усилиями журналистов и азартных знатоков плодятся мифы о тренерах-магах, «отцах родных» и тиранах, о тонких стратегах и любимчиках фортуны. Причина проста. Редко какой болельщик мысленно решится стать форвардом, или вратарем. А вот предъявить иск к тактическому промаху тренера горазд каждый. Однако и в мире футбола показателями «суммой прописью» более обласканы игроки.



Но обратите внимание на один момент. В период развала советского спорта зарубежные менеджеры - хедхантеры, «охотники за головами», в первую очередь интересовались не звездами спорта, а опытными тренерами. Поглядите-ка на нынешнюю английскую премьер-лигу: после массового приезда иностранных игроков и тренеров она поражает разнообразием стилей и соперничеством тренерских идей.



Обсуждая нужды и перспективы украинского спорта, мы сетует на отсутствие современных спортивных баз, упадок детского спорта и на ненадежность финансовой поддержки клубов и федераций. И не замечаем, что в спорте главной, решающей фигурой является тренер.



Так ли это? Мы снова пригласили к дискуссии заслуженного тренера СССР и заслуженного мастера спорта по фехтованию Сергея Парамонова. Не только потому, что прошлые беседы с ним о проблемах спорта были содержательными и интересными. В развитии профессии тренера фехтованию принадлежит особое место. Цепочка длиной в тысячелетия: воспитатель гладиаторов, учитель рыцарей и оруженосцев, наставник дуэлянтов и, наконец, маэстро фехтовальных школ новейшего времени.



- Вы правы. Но – отчасти. Конечно, фехтование и тренеров-маэстро можно считать наглядным примером спортивной деятельности. Но не единственным. В каждом виде спорта существуют особенности работы тренера. Фехтование относится к единоборствам. Понятное дело, сюда же включаются все виды спортивной борьбы. Но в борьбе фигура тренера специфическая. Здесь существует жесткая иерархия отношений, «старший – младший», приказ, воля тренера не ставится под сомнение, нарушитель дисциплины получит свое на ковре. В спортивных играх другая ситуация. Тренеру в первую очередь приходится иметь дело со всей командой…



Нет времени на индивидуальную работу с каждым игроком?



Она уходит на второй план. Матч с участием классных игроков, по сути, соперничество тактических схем. Часто – молниеносное. Это очевидно в гандболе, баскетболе, волейболе. Здесь тренер стратег и технолог. Именно эти качества определяют его авторитет и власть. Тренировка в фехтовании построена на индивидуальной работе с каждым спортсменом. Точно так же пара «тренер – спортсмен» работает в подготовке легкоатлетов, пловцов, в общем, в большинстве видов спорта. Есть много общего, но вникать в тонкости работы тренера здесь я не берусь. Общей теории деятельности тренера не существует.



Знаете, опыт построения такой теории имеется. Примечательно, что этим когда-то занялся не тренер и не ученый, а мыслитель и логик Георгий Петрович Щедровицкий. В частности, он считал, что тренер в первую очередь – проектировщик. И ему нужно держать в поле зрения три объекта: конструкцию своего вида спорта, психофизические качества, и характер поведения, обеспечивающие реализацию этой конструкции. А дальше все зависит от способности тренера разработать и реализовать проект с учетом особенностей конкретного спортсмена.



Может быть это и верно, но это взгляд со стороны, извне. Опытный, мудрый тренер все это делает интуитивно.



А откуда берутся мудрые тренеры? Согласитесь, что тренер высокого класса является не только образцом успешности. Он еще носитель всей, исторически сложившейся, культуры своего вида спорта. В этом их особая, если хотите, социальная ценность Тренера. Откуда же взялись прославленные основатели советской школы фехтования Виталий Андреевич Аркадьев, Иван Ильич Манаенко, украинские маэстро Вадим Алексеевич Андриевский, Семен Яковлевич Колчинский?



По поводу первой тройки аксакалов могу сказать точно. Они сформировались в ситуации жестокого профессионального кризиса. В довоенные годы они побеждали на всесоюзных соревнованиях. При этом заверяли о создании революционной, анти – классической школы советского фехтования. Накануне Олимпийских игр в Хельсинки встретились в товарищеских матчах с «классиками» - венграми. И были разгромлены. Хотели взять реванш на Играх, снова провал. Но пулю себе в лоб не пустили. Начали яростно вникать в культуру мирового фехтования соображая, думая о том, какими средствами и хитростями переиграть «классиков». Темпы роста мастерства наших искателей поразительны. На Играх в Мельбурне – советские саблисты, в том числе львовянин Евгений Череповский, уже в призерах. После побед на Римской олимпиаде знатоки обсуждали особенности советской школы фехтования.



Еще действовал могучий фактор – патриотический пыл. «Мы призваны быть впереди планеты всей!». Вспомним, в эти же времена произошла кардинальная перестройка тренировки в легкой атлетике, плавании, боксе. Говорили об особенностях советской школы футбола. Сформировались новые концепции современного пятиборья, волейбола. Рывком ушли в лидеры гимнасты, тяжелоатлеты, борцы. Возникает два вопроса. Какими личными качествами должен обладать тренер – лидер прорыва и каждый ли тренер обязан «прихватить» культуру спорта?



Тренерское сообщество не однородно, и глупо требовать от каждого освоения всей мировой культуры спорта. Помните детский стишок: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Культуру спорта и умножают и берегут выдающиеся тренеры – маэстро. Я могу перечислить их важнейшие качества. Во-первых, высокий уровень общей культуры. Без него человек не может понять, в каком мире он живет, и что он в этом мире должен сделать. Во-вторых, способность и стремление размышлять о таких сложных вещах, как идеи, принципы, схемы, стратегии. В-третьих, быть постоянно открытым для нового, не считать свои знания и опыт совершенными. Помните, знаменитое сократовское: «Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого». Гордыня простительна спортсмену, для тренера она гибельна.



Вы правы, открытость для нового, спорного и критичность до последних дней были присущи Валерию Лобановскому и Игорю Турчину, Александру Мишакову, Араму Ялтыряну.



Еще одно обязательное качество: высокоразвитая способность понимания. Заметьте, маэстро нашего фехтования сами были опытными бойцами. Потом, это позволяло им в каждом уроке «входить в шкуру» ученика, добиваться понимания. При этом собственные высокие спортивные достижения тренеру не так уж значимы. Немногие чемпионы становились хорошими тренерам. Если спортсмен добивался успеха, не задумываясь над сутью разработанной тренером программы, не оспаривая ее, он не приобретал способностей размышлять и сомневаться.



Это уж точно. Победы приносят радость, веру в счастливую фортуну. А учит только поражение, неудача. Вот только они не повышают рейтинг тренера. Но, как говорится, игра стоит свеч. Мой первый тренер, Вадим Алексеевич Андриевский, говорил, что фехтование привлекает уникальной особенностью. Здесь «слабый», но ловкий и умелый, может победить «сильного». По-моему, такой шанс дает любая деятельность тренера. Достаточно подготовить чемпиона, и высокое место в профессиональном рейтинге взлетает. Вне зависимости от авторитета и заслуг уважаемых маститых коллег.



Взлетает. Только не известно, на какое время. Знаете, я готов принять теоретическую схему вашего Щедровицкого. Случается тренеру поймать «золотую рыбку». Спортсмен по физическим способностям соответствует «конструкции» вида спорта, у него отличная психика и готовность подчинить поведение режимам тренировки. А у тренера есть понимание, сердечность, желание работать. Успех налицо. Взлет обеспечен. Но вот ресурсы «золотой рыбки» исчерпались. Все ждут от тренера нового чемпиона. Бывает, ему даже поручают работу с другим талантом. А результата нет. Оказывается, над «формулой» и особенностями былого успеха счастливчик не задумывался.



Я хорошо помню, как журналисты и спортивное начальство приставало к тренеру, профессору Петровскому: «Когда же на старт выйдет второй Борзов?»



С «другим Борзовым» нужно было работать по другому, учитывая всю схему спортивного успеха. Думаю, Петровский это понимал. Но начинать все сначала, приноравливаясь к особенностям спортсмена, формируя его характер, корректируя технику – это адский труд. Спасибо за Борзова. Тренер должен заранее знать, в какой стратегии, на какой временной «шаг» он работает. Фехтование – классический пример. Манаенко работал только со своими питомцами, годами выращивая у них все необходимые фехтовальные качества. Аркадьев мог успешно работать с любым кандидатом в сборную, если у спортсмена был выраженный боевой характер. Андриевский искал учеников, исходя из своих собственных представлений об идеале фехтовальщика. Я уверен, что так обстоит дело во всех видах спорта.



Но у фехтовальных тренеров есть какие-то особенности?



Еще какие! Фехтовальный бой построен на хитрости, уловках, игре на нервах противника, на разгадывании его хитростей и уловок, поиске слабины в характере. Подобная боевая жизнь во многом определяет дальнейшие установки и способ жизни человека. В той же манере же строятся отношения в нашем тренерском сообществе, очень понимающем, веселом, конфликтном и коммунальном.



Это хорошо или плохо?



Смотря, как вы оцениваете успешность человека, живущего в эпоху перемен.



