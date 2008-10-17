НХЛ: Федотенко поиграл с суперзвездой

17 октября 2008, 14:05

Вот и возобновились хоккейные сражения за океаном. В гуще событий – и украинские легионеры НХЛ.

Новый сезон НХЛ начался в… Старом Свете. «Питтсбург пингвинс» и «Оттава сенаторс» разделили очки в двух матчах в Стокгольме. А «Нью-Йорк рейнджерс» в Праге дважды обыграли «Тампа- Бэй лайтнинг» с одинаковым счетом – 2:1.

Нью-йоркцы заметно омолодились, уже нет в составе ветеранов Яромира Ягра и Брендана Шэнахана, и вчерашние “вторые номера” почувствовали, что у них появился шанс, который они не имеют права упустить. Не случайно, именно 23-летний Брендан Дубински, которому в прошлом сезоне не всегда находилось место в основном составе, забросил решающую шайбу в первой игре с «Тампой».

Когда окрыленные «Рейнджеры» вернулись домой из европейского вояжа, они довели беспроигрышную серию до пяти матчей, и здесь уже  «засветились» новички клуба – Николай Жердев и Аарон Ворос. Воспитанник украинского хоккея Жердев был одним из лидером «Коламбуса», и в новой команде Николай освоился довольно быстро. На его счету - 2 заброшенные шайбы и три результативные передачи. А список лучших бомбардиров лиги с семью очками возглавляет еще один дебютант «Рейнджерс» 27-летний Аарон Ворос, начавший энхээловскую карьеру всего год назад в скромной «Миннесоте», где запомнился разве что обилием штрафных минут.

Начав турнир столь мощно, воспитанники Тома Рэнни оступились только в шестом туре, проиграв другой команде из «Имперского штата»  - «Баффало сэйбрз» со счетом 1:3. Две шайбы австрийца Томаса Ванека в этой игре и стали тем холодным дождем, немного остудившим боевой пыл команды Николая Жердева. А днем ранее состоялось еще одно «дерби» -  уже пенсильванское, где сошлись «Филадельфия флайерс» и новый клуб Руслана Федотенко – «Питтсбург пингвинз». Руслан, успевший до этого матча  поиграть в одной тройке с «самим» Сидни Кросби, вышел на  лед «Мелон-Арены» в третьем звене - с Максом Талботом и Тайлером Кеннеди. Такую «ссылку» объяснить несложно: в четырех играх украинец не набрал ни одного очка. К сожалению, и во встрече с низко летающими пока  «Флайерс», прервать такую «засуху» наш земляк не смог, хотя в целом он действовал неплохо, и несколько раз довольно остро атаковал ворота соперника. Остались на голодном пайке и лидеры «Пингвинов» Сидни Кросби и Евгений Малкин, а героем матча стал защитник Брукс Оприк, забросивший одну шайбу и сделавший также точный пас Паскалю Дюпуи, пославшему филадельфийцев в нокаут на исходе овертайма.

Еще у одного  украинского легионера Алексея Поникаровского дела с результативностью идут получше. Он уже успел отличиться в игре с «Сент-Луис блюз»,  и сделать голевую передачу в поединке с «Монреаль канадиенс». Но вряд ли это особо порадовало Алексея, ведь его команда «Торонто мэйпл лифс» уступила в обоих матчах. Пока у «Кленовых листьев» всего одна победа, хотя и достаточно громкая – над обладателями Кубка Стэнли «Детройт ред уингз».

Несомненно, канадский клуб намерен покончить с печальной традицией: вот уже три года подряд торонтцы «пролетают» мимо розыгрыша плей-офф. Чтобы прервать застой нужен лидер-реформатор, и поэтому из южного Сан-Хосе на прохладные берега озера Онтарио «выписан» опытный наставник Рон Уилсон. Ну и каковы результаты? Канадцы смотрятся неубедительно, зато бывший клуб Уилсона «Сан-Хосе шаркс» с тренером-новичком Тоддом Маклелланом пока остается единственной командой лиги, имеющей две “сладкие баранки” – в графах «Ничьи» и «Поражения». И сейчас, когда вопрос «Кто остановит Рейнджерс?» снят с повестки дня, все еще актуально звучит: “Остерегайтесь калифорнийских «Акул»!

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