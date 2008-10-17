Сергей Кравченко:«Я прыгал с моста высотой 64 метра»

Футбол – игра командная и чем лучше выступает команда, тем больше спрос на ее футболистов. Это прописная истина. Соответственно и цена исполнителей данного коллектива возрастает. Получается, для профессионального роста игроки заинтересованы в процветании собственной команды. Покажи игру, дай результат и ты уже кандидат в сборную. Далеко за примерами ходить не надо. Я назову один – Станислав Богуш. Еще пару месяцев назад, многие из вас слышали о Богуше? Максимум, что могли ответить, что он вратарь запорожского «Металлурга». А теперь он №1 в «Динамо», и уже получил вызов в национальную команду.



Но, сегодня речь не о нем. Мы поговорим еще об одном динамовце, но в перспективе. Это - Сергей Кравченко. Стоило выстрелить «Ворскле», как на полтавчан начали обращать внимание гранды отечественного футбола. Сначала Пятов и Чижов присоединились к «горнякам». Теперь вот Кравченко – будущий игрок столичного гранда. Остался, как бы, обделенным Григорий Ярмаш. Все-таки игрок сборной как никак.



Так вот, о Кравченко. Новый сезон Сергей проводит на «ура». За него говорят его голы. Он решил судьбу товарищеского поединка Украина-Польша (1:0), оставил ни с чем чемпиона страны – «Шахтер» (1:0), забив при этом потрясающей по красоте гол. Можно вспомнить и его голевые передачи, и феерические игры, благодаря которым «Ворскла» сейчас находится среди лидеров премьер - лиги. В общем, побеседовать с Кравченко было о чем. А, тем более, Сергей – человек контактный, интересный, пунктуальный и ответственный. Наш разговор затянулся на продолжительное время и надеюсь для вас, читателей, он не покажется утомительным. Вся причина в том, что с Кравой, как его негласно называют акулы пера, - можно поговорить на любую тему.



Сергей, успели уже отойти от перипетий матча Украина-Хорватия?



Конечно. Я быстро переключаюсь с матчей сборной на клубные дела, и наоборот. Отборочный матч позади и я полностью сконцентрирован на встрече с запорожским «Металлургом».



Все же немного еще потревожим тебя. Вы считаете, Украина заработала очко или Хорватия потеряла два?



Как сказал Семин после игры «Динамо» с «Фенербахче» в Стамбуле, - каждое очко - заработано. И это неплохой результат. Откровенно говоря, могу сказать, что хорваты должны были выигрывать. Будет глупо говорить, что мы играли на равных. Поэтому, очко идет в наш актив. Хорватия на данный момент и в данной игре была сильнее нас. Этому есть ряд причин. «Шашечки» играют одним составом около трех лет. Одни и те же исполнители играли и на ЧМ-2006, и на прошедшем Евро. Ребята понимают друг друга без слов, спиной чувствуя партнеров. Поражает и их физическая готовность. Команда бежит все 90 минут.



Особенно, Олич…



О, да. Я за ним наблюдаю еще со времен, когда он играл в московском ЦСКА. Удивительный форвард. Мне кажется, что у него не то, что два сердца, а целых три. Он находится в движении на протяжении матча, на ровном месте может ускориться, и защитники окажутся за его спиной.



Глядя на состав Украины и Хорватии, не скажешь, что индивидуально игроки «шахматных» сильнее за наших. Но, вот по игре…



Я уже говорил, что хорваты на протяжении долгого времени играют вместе, а вот в нашей сборной сейчас много новых, молодых ребят. Команда строится. Аналогичная ситуация была при Блохине, когда по началу сборную критиковали все кому не лень. Зато, со временем Украина играла уже на ЧМ.



И что еще удивляет, так это отсутствие ударов по воротах Плетикосы. А ведь, этот вратарь последнее время «ловит мышей» постоянно. Неужели, Михайличенко не акцентировал на этом внимание?



Перед игрой говорилось, что слабое место Стипе - игра на линии ворот. Необходимо было тревожить его ударами низом, но, к сожалению этого не случилось. Что и говорить, если мы даже, если не ошибаюсь, ни разу в створ ворот не ударили.



После игры в СМИ много мусолилось информации о Воронине, мол, надо его было выпускать на поле…



Довелось начитаться. Не секрет, что пресса всегда гонится за сенсацией. Вот оттуда и разговоры. Но, на самом деле тема и выеденного яйца не стоит. Конечно, Воронин был расстроенным, и это было видно по нем в раздевалке. Но, поверьте, он всегда с особым желанием приезжает в национальную команду. Конфликт подогрела пресса, после игры задавая каверзные вопросы Воронину, наподобие: «Вам не обидно, что вас Михайличенко не выпустил»? «А может, лучше было остаться с женой»? Как должен был ответить Воронин? Вот и получился такой резонанс. На самом деле, я уверен, что на следующий матч Воронин с таким же рвением приедет, как и всегда.



Исходя из поединков четвертого дня в нашей группе, Англия уже помахала рукой преследователям…



Я думаю, родоначальники футбола изначально были фаворитами в нашей группе, что они подтвердили и результатом игры с Хорватией. Хотя, я не считаю, что «шахматные» в этой игре выглядели хуже. Просто по стечению обстоятельств проиграли: гол, а потом и удаление, привели к разгрому. Но, это не умоляет заслуг Англии. И конечно, как не вспомнить Капелло. С таким тренером, да не давать результат? Такого не может быть изначально.



А вот белорус Александр Глеб недавно в интервью упрекнул методы работы Капелло…



А что неправильного сделал Капелло? Поставил жесткий режим игрокам? Это только на пользу. Три дня сборникам можно и режим соблюдать. Если завтрак в восемь или 8:30, все должны приходить вовремя, а не кто когда проснулся.



Ваши партнеры по «Ворскле» албанцы Цурри и Даллку также играли поединки отборочного цикла. Успели обговорить перипетии последних игр?



Цурри только сегодня возвращается в Полтаву. С Даллку уже перекинулись фразами, ведь он пропускал игру с португальцами через дисквалификацию. Он говорит, что перед албанцами стоит задача обогнать по итогам цикла венгров, которым они на уик-энд проиграли – 0:2.



Зато, с Португалией на их поле 0:0 сыграли…



Этот результат меня удивил по нескольким причинам. Во-первых, что играли на выезде не с какой-нибудь второстепенной командой, а с Португалией Кейруша. А, во-вторых, албанцы уже с 40-й минуты играли в меньшинстве.



Удивительно, но «европейские бразильцы» могут пролететь мимо ЧМ-2010. Португалия дома проиграла Дании, не смогла обыграть шведов, а теперь и албанцев.



Я не думаю, что они не поедут на мундиаль. На следующие игры они соберутся, и доберут необходимые очки.



А вы вообще переживаете за сборную Албании?



Конечно, ведь там играют мои друзья. Я за «Динамо», и за «Шахтер» и вообще за все украинские клубы переживаю. И, честное слово, не могу понять тех болельщиков, кто болеет против своих команд. Как можно болеть против «Динамо» в еврокубках, если скажем, даже ты и болельщик «Шахтера», или наоборот!? Мы же одна страна.



Ваша команда - «Ворскла» добилась значительно прогресса в последнее время. За счет чего удалось это сделать?



Наверное, многое лежит на «совести» Павлова. Результат, как говорится, на лицо. Он наладил в первую очередь дисциплину в команде. Все знают, кто и за что отвечает. Все на высшем уровне.



Какими вы словами описали бы Павлова?



Демократ с железной дисциплиной. Он – интересный человек, делится со всеми игроками советами. Выслушает, подскажет. У него человеческое отношение ко всему происходящему.



Как он воспринял подписание вами контракта с «Динамо»? Расстроился, или может быть, не хотел, чтобы вы уходили?



Николай Петрович с пониманием к этому отнесся. Никаких отговорок, обид. Он знал, что моей персоной интересуются клубы. Такие слухи уже давно ходили, и когда возник вариант с «Динамо», он только порадовался за меня, сказав, ну кто ж не хочет играть в «Динамо». «Ворскле» такое не в диковинку, уже приходилось расставаться с Пятовым, Чижовым. Павлов наоборот говорит, что только так мы, футболисты, можем расти.



После подписания контракта с киевским клубом начали ходить некрасивые слухи о вас…



«Доброжелателей» всегда и везде хватало (смеется). В канун официальной информации о моем переходе была игра чемпионата с «Зарей», которой мы проиграли 0:1. Вот тут и понеслось. «Кравченко думает уже о «Динамо». «Кравченко зазнался» и так далее. Да, это был не лучший мой матч, но, тем не менее, я отдавался игре полностью, старался. Павлов мне сам сказал, чтобы я не обращал внимание на реакцию прессы.



Как вы относитесь к СМИ. Поглощаете всю информацию о себе?



Мне интересно, что обо мне пишут. Я каждый день захожу в Интернет и узнаю всю свежую информацию. И не только о себе. Интересуюсь предстоящим соперником, узнаю что-то новое. А как я отношусь к прессе? С пониманием, критики не боюсь.



Что-нибудь не корректное, или то, что вы не говорили, доводилось читать?



Да, было. Я как раз дал соглашение на подписание контракта с «Динамо» и на следующий день довелось прочитать искаженное собственное интервью. Пресса всегда гналась за горячими материалами. Я тогда сказал, что перехожу в «Динамо» для профессионального роста и что хочу попробовать свои силы в более сильном клубе. А СМИ написали: «Ворскла» не ставит серьезных задач, поэтому мне не интересно выступать за полтавчан».



Может это из-за того, что вы горели желанием уже летом стать полноправным игроком «Динамо»?



Не думаю. Не буду скрывать, я действительно хотел играть за «Динамо» сразу. Меня манила перспектива дебютировать в Лиге чемпионов, а когда узнал, что в группу киевлянам попал «Арсенал», - даже немного обомлел. «Канониры» - моя любимая команда, и в ее составе играет любимый мой игрок Фабрегас. Но, это не означает, что я не хочу играть за «Ворсклу». У меня контракт до 20 января, и эта игровая практика пойдет мне только на пользу. «Ворскла» сделала из меня футболиста, я многим обязан Полтаве.



Кстати, вы можете еще дебютировать в Лиге в этом сезоне при условии, что «Динамо» продержится до весны. Это киевлянам под силу сделать?



Я надеюсь, что они займут второе место. Предпосылки к этому есть, и я очень хочу видеть «Динамо» в 1/8 финала.



А что думаете по поводу перспектив «Шахтера»?



Я думаю, они высокие. Я сам родом из Донецка, у меня там осталось много друзей, поэтому переживаю за неудачи этой команды. Обидно было за «горняков» в матче с «Барселоной». По стечению обстоятельств «Шахтер» упустил победу. Такое случается раз в сто лет.



Дело в психологии и неумении концентрироваться на последних минутах матча. Вспомните, «Севилью» и гол Палопа…



Опять же, все это стечение обстоятельств. Почему-то, когда команда пропускает гол или два по ходу встречи, на этом особо не останавливаются. А может, допустим, в интервал с 15-й по 30-ю минуту голов больше забивается, нежели в последнюю 15-ти минутку. Просто, последние минуты всегда запоминаются. А если бы тот мяч поймал Пятов? «Шахтер» бы выиграл 1:0, все хлопали в ладоши и пели дифирамбы Луческу. Проиграли, и всех собак спустили на румына. А еще я рад за Пятова. Молодец Луческу, что не побоялся и поставил после рокового промаха его на матч с «Черноморцем». Он доказал, что то была оплошность, хотя и стоила «Шахтеру» многого. В матче с хорватами Пятов был лучший на поле, вместе с центральными защитниками.



На месте руководства вы бы уволили румынского специалиста?



Я могу сказать, что Луческу – сильнейший специалист. «Шахтер» уже тренирует пять лет, и многое сделал для Донецка. Но, в данной ситуации команду нужно встряхнуть. В «Шахтере» подобраны высококвалифицированные игроки и такая команда должна прогрессировать. Поэтому, необходима небольшая перестройка.



Поговорим о вас. Какой вы вне футбола?



Даже не знаю. Наверное, это лучше спросить у близких. Вообще я спокойный по жизни человек, хотя на футбольном поле я не люблю проигрывать, и иногда меня захлестывают эмоции.



Хорошо, какой ваш самый нехарактерный поступок в жизни?



Когда мне было лет 17-18, я в Болгарии прыгнул с моста высотой 64 метра. Есть такая забава банджи-джампинг. Тебя привязывают веревкой, и ты летишь вниз. Ух, что тогда я почувствовал. Вся жизнь в миг пронеслась перед глазами. Я даже не знаю, повторил ли бы такое еще раз. Говорят, что после банджи-джампинга адреналин может заработать, только прыгнув с парашюта. Очень хочу сигануть и с парашютом, но пока не решился.



А говорите, что спокойный...



Это разговорить меня надо. Я вообще люблю машины, скоростную езду.



И с ГАИ поспорить, у кого болид лучше подготовлен к украинским трассам…



(Смеется). Они меня тормозят. Иногда узнают, иногда нет. Поэтому и штрафов иногда избегаешь.



Казалось бы, наоборот, футболист – профессия высокооплачиваемая и работники ГАИ с вас по двойному тарифу выписывают штраф.



Не-е-е, я больше не дам (смеется).



Как предпочитаете расслабляться?



Ничего нового. Люблю посидеть с женой и друзьями в кафе, сходить в кино.



Что последнее смотрели?



Да вот недавно ходили на «Орлиный глаз». На днях собираемся сходить на «Адмирал». Я люблю исторические фильмы, наподобие «Гладиатора» с Расселом Кроу. Среди развлечений люблю также боулинг, чуть меньше бильярд и пристрастился к большому теннису. Нравится и смотреть теннис. Больше мужской. Переживаю за российских теннисистов. Украинских ведь нет. Кстати, в женском теннисе скоро будет чемпионат России интереснее смотреть, нежели турниры Большого шлема.



Возвращаясь к киноиндустрии, какие жанры фильмов нравятся? Может быть, эротическое кино?



Нет. Я люблю комедии. Также последнее время подсел на диснеевские мультики. А вот ужасы, фантастика не для меня.



Кого из актеров и актрис вы бы выделили?



Мне нравится Мэл Гибсон. Наверное, из-за его исторических фильмов – «Патриот», «Храброе сердце». Еще Уилл Смит. Среди актрис (пауза). Жена подсказывает – Кэмерон Диас.



Кого считаете эталоном красоты?



Свою жену.



А если бы в данный момент она не с вами сидела?



(Смеется). Мне нравятся Джессика Альба и Кэтрин Зета-Джонс.



Кстати, знаете, что Зета-Джонс замужем за Майклом Дугласом, и разница в возрасте у них ровно 25 лет.



Ого.



Ага. Как вы к таким бракам относитесь?



В моем возрасте, для меня это сейчас дико и непонятно. Может, когда мне будет лет 50, и жены, не дай Бог, не будет (тут жена вступила в диалог со словами: «Ты думаешь, что говоришь?»), тогда и я взгляну на жизнь по-другому.



Кстати, жену слушаетесь, когда она говорит вам выбросить мусор или помыть посуду?



(Смеется). Это она меня больше слушается. Она заведует домашними делами.



И напоследок, назовите известного человека, с которым хотели бы познакомиться?



С Зиданом. Великий футболист, мой кумир. Он как футболист, и как личность №1 для меня.



Для такой встречи французский бы даже выучили?



Он долгое время поиграл в Италии, в «Ювентусе», и поэтому пообщался бы с ним на итальянском. Или же на английском.



Да вы полиглот! Откуда-то итальянский знаете?



С лет восьми до пятнадцати я два раза в год ездил в итальянскую семью. Была такая программа по обмену детьми. А английский в школе мне хорошо давался.



А если не из футболистов, то кто удостоился бы чести поговорить с Сергеем Кравченко?



(Смеется). С Майклом Джорданом и Владимиром Путиным. Путин - уникальная личность, многое сделал для России. Возродил страну, за Россией будущее - в экономике, спорте, везде.



