«Динамо»: «салют мячей» к золотой дате

Словно вспомнив о великих завоеваниях предшественников, команда Семина отпраздновала 47-ю годовщину первого динамовского «золота» пятью красавцами-голами.

Будем помнить!



Унылый октябрьский дождь, казалось бы, собирался отпугнуть болельщиков: трибуны так и не удалось заполнить хотя бы наполовину. Да к тому же вряд ли кого-то из искушенных фанатов могло обмануть пребывание луганской «Зари» в верхней части турнирной таблицы – многие так и остались дома... Однако в этом-то зачастую и таится интрига: сколько бы ни предупреждали тренеры, футболисты лидирующих команд очень часто теряют очки именно в поединках с записными середнячками….



Вот если бы динамовский менеджмент, который в последнее время снискал себе известность в вопросах «связей с общественностью», подсуетился и «оприлюднив» информацию о том, что именно 17 октября 1961 года, киевляне, сыграв вничью с харьковским «Авангардом», впервые в истории украинского футбола стали чемпионами Советского Союза! И при том – досрочно, так как последний матч с московским «Локомотивом» уже ничего не решал… Впрочем, динамовцы победили и в Москве. Глядишь, на стадион имени Валерия Лобановского потянулись бы не только преданные болельщики, а и легендарные футболисты из того «золотого» состава… Коротковата память у клубных функционеров! Зато, как красиво звучит фраза: «Мы живы, пока о нас помнят!» – произносимая «по случаю» с высоких трибун…





«Аргентина-Ямайка – 5:0!»



Знаменитая песня, которую музыканты российской группы ЧайФ, посвятили футбольному матчу, состоявшемуся 21 июня 1998 года на чемпионате мира в Париже между национальными сборными Аргентины и Ямайки и закончившемуся победой Аргентины со счётом 5:0, стала не менее популярной, чем самые «забойные» «речетативы» проявляющих «песенную» активность членов Фан-клуба «Динамо». Может, со временем и они сумеют сочинить что-нибудь не менее эпохальное о матче «Динамо» - «Заря»…





Киев. Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. +10 градусов, дождь. 7000 зрителей.

Голы: Бангура (3, 15), Алиев (6), Гиоане (11), Зозуля (79, с пенальти).

«Динамо»: Богуш, Бетао (Романчук, 46), Гиоане, Алиев (Зозуля, 68), Бангура, Диакате, Кравец, Милевский (Чернат, 59), Несмачный (к), Каддури, Асатиани. Запасные: Шовковский, Вукоевич, Морозюк, Еременко. «Заря»: Комарицкий, Храмцов (к), Коротецкий, Омоко (Цимакуридзе, 28; Диденко, 74), Болохан, Колесниченко, Джинани, Райчевич, Гомес, Шевчук (Каменюка, 46), Бага. Предупреждены: Зозуля (69), Романчук (82).



Арбитр: Олег Зубарев (Славянск), ассистенты – А.Андреев (Донецк), О.Муравьев (Мариуполь).

Начав с центра, динамовцы уже на 3-й минуте забили красавец-гол: Бангура неожиданно для соперников обыгрался в «стеночку» с Милевским и получив потрясающий пас в одно касание, вышел один на один с Комарицким и метров с десяти «положил» мяч в сетку – 1:0! Пока потрясенные луганчане разбирались, кто виноват, киевляне продолжали «рвать на части» оборону гостей. Тем ничего не оставалось делать, как фолить… А за это вблизи штрафной очень часто наступает расплата: так что уже через три минуты штратный «стандартист» хозяев Алиев метров с 28-и мощно пробил мимо «стенки» и вратаря – 2:0!

Не прошло и пяти минут, как поймавший кураж Бангура, оказавшись на месте правого крайнего, прострелил во вратарскую, где Гиоане, сыграв на опережение, вколотил мяч в ворота – 3:0!

А на 15-й минуте снова отличился Бангура: на этот раз ему удался скоростной маневр, в результате которого защитник, поскользнувшись, оказался на «пятой точке»… Тут же Иса ловким финтом обыграл еще одного и редко исполняемым современными форвардами ударом «с носка» оставил не у дел голкипера – 4:0!

Это натолкнуло меня на мысль, что луганчане «не угадали с шипами» – очень уж неуклюже выглядели они на фоне хорошо стоящих на ногах динамовцев… Анатолий Волобуев на послематчевой пресс-конференции подтвердил мои опасения: «Хотя мы и говорили ребятам, что в такую погоду лучше одевать бутсы с шестью металлическими шипами, но многие этого просто не слышат – главное для них, чтобы бутсы покрасивее были, чтобы блестели, переливались...». Если это так, то главному тренеру будет о чем говорить на «разборе полетов»…



Ну, а дальше, как всегда, «Динамо» сбросило обороты и попыталось перейти на удержание мяча. И, как обычно, киевлянам это удавалось с трудом: создается впечатление, что на тренировках они редко играют «в квадрат» – больно уж часто короткие и средние передачи идут «в борьбу», после чего, собственно, и случаются непредвиденные травмы. Партнера ведь надо, если и не любить, то хотя бы уважать!..



Замена опытного стоппера Омоко на полузащитника Цимакуридзе послужила сигналом к новому штурму ворот Комарицкого. Сначала сработала связка Алиев-Милевский, но форвард, оказавшись прямо перед воротами, не сумел как следует пробить… А затем едва не отличился уже сам Алиев, «с боями» прорвавшийся в штрафную – помешал Комарицкий, ногами отбивший мяч.



В следующей атаке Алиев оказался в штрафной уже слева: после его передачи эффектно пытался сыграть Кравец, но недостаточно «положил корпус» и мяч ушел значительно выше перекладины. А до ворот было не больше десяти метров!.. Надо признать, что, когда на поле одновременно выходят Бангура, Милевский и Алиев, Кравца лучше не выпускать – в этот вечер партнеры предпочитают играть в меньшинстве…



И лишь за пять минут до перерыва луганчанам удалась фланговая атака, после которой мяч пролетел над самой перекладиной. А перед самым свистком великолепно сыграл Богуш, в чистейшем подкате едва ли не в центре поля ликвидировавший выход «один на один» Баги, который, воспользовавшись провалом в динамовской обороне, вполне мог «размочить» счет.

Правда, перед этим дважды прицельно били по воротам Гиоане и Несмачный – голкипер с огромным трудом парировал эти удары… Что ж, в такую погоду по воротам нужно бить как можно чаще.



После перерыва Семин дал отдохнуть Бетао, вместо которого вышел Романчук, а Волобуев выпустил Каменюку – именно Романчуку и пришлось в дальнейшем сдерживать активность молодого форварда. Заставил Каменюка поволноваться и Богуша, пробив по воротам из-под защитника. Бросок киевлянина, который с каждым матчем приобретает все больше поклонников, был настолько же эффектным, насколько и эффективным – настоящий «сэйв»!..



И снова «Динамо» отдает инициативу – не думаю, что они это делают исключительно для того, чтобы португальские мокнущие под дождем «лазутчики» поверили в слабую атлетическую подготовку украинцев… А футболистам «Зари» было наплевать на эти тактические игры и они минут десять добросовестно штурмуют ворота Богуша. Хорошо, что абсолютно «сухой» динамовский вратарь и на этот раз оказался верен себе… Хозяева выстояли и провели еще две замены: «сладкая парочка» – Милевский и Алиев, уступили свое место Чернату, о котором «пересічний» украинский болельщик уже начал забывать. Еще бы – Флорин появился на поле спустя полтора года! И вновь сыграл так, как в своих лучших играх за «Динамо»… Вышел на замену и молодой голеадор из дубля – Зозуля, который, желая продемонстрировать наставникам свою заряженность на борьбу, зачем-то практически сразу же «честно зарабатывает» «горчичник», грубо свалив …в центре поля Цимакуридзе.



А вот Чернат доказал свою состоятельность иначе: на 75-й минуте, взяв игру на себя, в стиле молодого Марадоны, обыгрывая одного за другим нескольких гостей, ворвался в штрафную и, не желая портить впечатление от своего «слалома» сильным ударом, предпочел мягкую подсечку над вышедшим из ворот Комарицким… Это был бы настоящий шедевр – лучший гол чемпионата! Жаль, мяч пролетел над самой перекладиной…



«Заря», рассчитывая хотя бы на гол престижа, попыталась всей командой навалиться на динамовскую оборону, но «обрезалась» и прозевала рывок через все поле быстроногого Зозули… Храмцову ничего не оставалось, как «срубить» киевлянина, ворвавшегося в штрафную. Странно, но арбитр, назначив пенальти, желтую карточку почему-то «зажал»!.. А ведь это нарушение вполне можно было расценить и как «фол последней надежды», за которым должно было бы последовать удаление. Я – не кровожадный, но все никак не могу разобраться, когда арбитры судят по закону, то есть, по Правилам, а когда – «по духу» этих самых Правил, то есть, по «понятиям»!..



Приятно удивил штатный пенальтист «Динамо» Бангура, подаривший дублеру шанс отличиться голом за «основу».Сам пострадавший четко «развел» мяч и вратаря по разным углам – 5:0!..



А теперь предлагаю желающим догадаться с двух раз: если бы в это время на поле был «стандартист» Алиев, кто бы установил мяч «на точку»?..



Казалось бы, «Заря» может «отдыхать», но снова на острие атаки Каменюка, а в центре внимания – Богуш! Ох, и повезло динамовцам с этим приобретением – диву даешься, откуда у молодого и неопытного вратаря, такое самообладание и интуиция. А еще и выбор позиции, что некоторые путают с «фартом». Помню, как-то киевские журналисты играли с ветеранами «Динамо». В первом тайме мы имели, как минимум, пять выходов один на один с Евгением Васильевичем Рудаковым, но ни разу мяч не прошмыгнул мимо прославленного вратаря – он, словно гипнотизируя нападающих, все удары принимал на себя. Ни разу при этом не опускаясь на землю!.. Когда-то это называли – «чувство ворот»…



За две минуты до окончания основного времени Зозуля мог отличиться во второй раз, но его удар метров с двадцати приняла на себя перекладина…



И снова отличился Богуш, отчаянно бросившись под удар Джанини: мяч, задев вратаря, каким-то чудом не попадает в пустые ворота – выручает перекладина…



А на последней компенсированной минуте Бангура и Чернат, оказавшись вдвоем перед беззащитным Комарицким, могли сделать счет совсем уж неприличным: мяч угодил вратарю в ногу…



После матча

Главный тренер «Зари» Анатолий Волобуев :

– О чем говорить, если мы за 15 минут пропустили четыре мяча… Возможно, в какой-то степени давил авторитет «Динамо», но, честно говоря, не припомню в своей тренерской практике, чтобы моя команда пропускала столько голов в стартовые 15 минуты игры. Будем разбираться. Посмотрим видеозапись матча, проанализируем, ситуации, в которых мы пропускали мячи. Но, конечно, так в футбол играть нельзя. Кто бы ни был в соперниках. Мы ведь тоже играем в высшей лиге. В общем, у меня нет слов…

– Может, с шипами не угадали? Я заметил, что ваши парни не очень уверенно чувствовали себя на мокром поле…

– Не думаю. Хотя мы и говорили ребятам, что в такую погоду лучше одевать бутсы с шестью металлическими шипами. Но многие этого просто не слышат: главное для них, чтобы бутсы покрасивее были, чтобы блестели, переливались – то золотом, то серебром...

Мы очень слабо сыграли в центре обороны. Но надо, конечно, смотреть видеозапись. По горяим следам большей конкретики я вам сказать не смогу.

– Омоко полный виновник произошедшего?

– Мы знаем, как может играть Омоко. Но сегодня он полностью провалил игру. Этот человек прошел хорошую, высокооплачиваемую школу. И он пришел к нам помогать, а не допускать такие ошибки, которые он совершил сегодня. Так, как действовал Омоко, в футбол не играют. И мы будем делать выводы. Некоторые вещи можно еще простить молодым ребятам, но не Омоко. На него ведь смотрят другие футболится. Я считаю, что, коль в команде играет легионер, то он должен отвечать определенным требованиям. Вообще, я стараюсь не критиковать футболистов публично, но сегодняшний случай – из ряда вон выходящий.

– Какая задача стоит перед командой в этом чемпионате?

– Попасть в десятку. Другие задачи ставить пока сложно, потому что нашей команде всего четыре месяца, в составе пока не удается избегать ротаций. Вот сегодня, к примеру, у нас играл новичок – Колесниченко. А перед выездом в Киев серьезно травмировался Гаврюшов (в этом сезоне он нам уже не сможет помочь), также выбыл из строя Жуниор…





Главный тренер «Динамо» Юрий Семин:



– Доволен и результатом, и игрой. Всё, заканчиваем пресс-конференцию?..

– «Динамо» сегодня играло в три нападающих, и несмотря на крупный счет, одного из форвардов вы заменили лишь во втором тайме. Почему?

– Во-первых, Милевскому нужно было сегодня получить нагрузку. Во-вторых, матч складывался неплохо, ребята получали удовольствие от игры. Зачем же торопиться с заменами в такой ситуации?

– В конце матча Каддури упал, держась за ногу. Было видно, что ему очень больно. С ним все нормально?

– Мне кажется, что да. Я видел этот эпизод, но к тому времени мы уже исчерпали лимит замен, и при всем желании Каддури поменять не могли.

– Как бы вы оценили игру Бадра на позиции опорного полузащитника?

– Каддури – разносторонний игрок, и может играть не только на позиции опорного. Он может, например, сыграть крайнего полузащитника. В московскому матче со «Спартаком» он играл примерно на такой же позиции, как сегодня – на позиции второго опорного полузащитника с левой стороны. На мой взгляд, Каддури сегодня сыграл очень-очень хорошо.

– Впереди матч с «Порту». Каковы сильные стороны этой команды?

– Во-первых, «Порту» – это команда, имеющая громадный международный опыт. Как вы помните, в недалеком прошлом они выигрывали Кубок чемпионов. Во-вторых, у «Порту» прекрасно налажена работа в селекционной службе. Каждый год команда меняется процентов на двадцать, при этом в игроки в составе – один сильнее другого. К примеру, продали Куарежму, но взяли-то Лусиньо. В целом, всех игроков «Порту» мы знаем наизусть. Команда очень сильная и серьезная, а самое главное – амбициозная и молодая.

– Рассчитываете ли вы в будущем на Черната?

– Во-первых, у нас есть основная группа из 22-и игроков, в которую Чернат входит. Поэтому, конечно, мы на него рассчитываем. Во-вторых, на мой взгляд, восстановившись после травмы, Флорин постепенно набирает хорошую форму. Почему бы нам на него не рассчитывать? Сегодня он вышел на поле первый раз после длительного перерыва, но сыграл очень неплохо. Это игрок, который очень силен в комбинационном поле. Будет выполнять больший объем работы, будет играть.

– Чемпионат СССР, 1969 год. 20-го июня московское «Динамо» принимало «Зарю». Помните ли вы этот матч и забитый вами гол?

– Честно говоря, не помню эту игру. Это очень старая история. Сейчас разве вспомнишь? Вы хотите подчеркнуть мой возраст?..

– За кого вы будете болеть в воскресном матче «Днепр» – «Металлург» (Донецк)?

– Буду болеть за ничью.

Что ж, «Металлург» сыграл таки вничью и теперь киевское «Динамо» стало единоличным лидером чемпионата Украины.

Впереди «Динамо» ждет намного более серьезный соперник: в понедельник утром намечен вылет в Португалию. Хотелось бы, чтобы там динамовцы восстановили в памяти первые пятнадцать минут матча с «Зарей»…



Тогда Юрию Семину было всего лишь четырнадцать…



Целых сорок семь лет тому назад – 17 октября 1961 года: ровно через тридцать лет и три года после своего создания киевское «Динамо» взошло таки на футбольный «трон», став первым немосковским чемпионом страны.



В тот октябрьский вечер харьковский «Авангард» сделал все, на что он был способен, чтобы отсрочить вручение киевлянам золотых медалей... Кто из моих современников не помнит этот исторический матч! В те времена заинтересованные в поражении лидера соперники, очевидно, еще не научились «подогревать интерес» третьих команд – харьковчане боролись лишь за присвоение звания мастеров спорта... Боевой и драматический матч закончился нулевой ничьей... А вот ташкентский «Пахтакор» на своем поле сумел победить московское «Торпедо», другого претендента на «золото»! Как будто, извиняясь перед киевлянами за то, что в весной, матче первого круга, обыграли динамовцев со счетом 2:1…



После финального свистка битком забитый стадион запылал десятками тысяч газетных факелов, с которыми болельщики, выстроившись в колонны, отправились в марш по ночным улицам Киева. Нынешнее «Динамо» – чемпион!» родилось именно тогда, в далеком 61-м…



В последнем матче с «Локомотивом» киевляне уже в ранге чемпионов, продемонстрировав великолепную игру, победили – 4:3. А спустя некоторое время в зале Октябрьского дворца культуры золотые медали и дипломы были вручены: вратарю Олегу Макарову, защитникам – Николаю Кольцову, Владимиру Щеголькову, Анатолию Сучкову, Владимиру Ануфриенко, Вилену Щербакову, полузащитникам – Юрию Войнову, Василию Турянчику, Йожефу Сабо, нападающим – Олегу Базилевичу, Виктору Серебряникову, Виктору Каневскому, Андрею Бибе, Валентину Трояновскому, Валерию Лобановскому. Вместе с игроками заслуженный успех разделили заслуженные тренеры УССР Вячеслав Соловьев, Виктор Терентьев и Михаил Коман.



В Советском Союзе во все времена было немало классных команд со своим игровым почерком, снискавших к себе уважение, однако никому из них не удавалось пробиться к вершине сквозь плотные ряды московских команд. Киевляне стали первыми. Занять передовые позиции «Динамо» помог переход на современные для тех лет тактические рельсы, отказ от традиционной мягкой манеры действий и медленного розыгрыша мяча в пользу мощной темповой, маневренной игры...



На наших глазах эта команда поднималась, крепла и, несмотря на объективные и субъективные преграды, наконец, расправив крылья, обрушила на нас, на страну, на весь футбольный мир лавину и гром невиданных побед. Но это отдельный разговор. Тема же этого текста – воспоминания о тех скромных тружениках, которым и не снились гонорары теперешних игроков, которые на разных этапах становления «Динамо» дарили нам радость, вселяли в нас бодрость, укрепляли наш дух...



Сегодняшние болельщики, объединенные в различные фан-клубы, знают в лицо лишь теперешний чемпионский состав «Динамо» и уже совсем, или почти совсем, забыли тех спортсменов, которые из поколения в поколение отдавали команде свои силы, опыт, мастерство. Однако это – несправедливо! Думаю, любителям футбола будем приятно вспомнить тех, кто «стоял у истоков», завоевав для Украины первые золотые медали чемпионов СССР...



Что ж, у ветеранов-динамовцев почести и поздравления позади, а последователи этих первопроходцев, ни в коем случае не должны опускать руки и удовлетворяться достигнутым. Да, тот великий футбол почти полувековой давности, который вполне мог на равных конкурировать с Европой, уже в прошлом, и звание чемпиона страны, хоть, по-прежнему, почетно, но за эти годы приобрело несколько иной оттенок. Однако, согласитесь, как бы высоко мы ни ценили союзное «золото», тогдашний чемпион не имел ни малейшего влияния на международный рейтинг своей страны – все познается в сравнении...



В чемпионы прошлых лет приходили из массового и не всегда организованного футбола крепко сбитые парни, обладающие своеобразной, прошедшей огранку в уличных баталиях техникой... Приходили бойцы с непреклонным характером, для которых престиж самой рядовой, «самопальной» команды был на уровне чемпионских лавров... Сегодня дворового футбола практически нет: наиболее способные разобраны по клубам, которые, следуя велению времени, лихорадочно «гонят вал», готовя «полуфабрикат» для стран «ближнего и дальнего зарубежья». Те, кто хоть изредка посещает матчи первенства города среди детских и юношеских команд, могут убедиться, насколько беден их тактический арсенал на фоне вполне приличной функциональной готовности... Казалось бы, давно должна была уйти в прошлое пресловутая тактика «бей-беги», однако этого не случилось – и для этого есть ряд основательных причин. Во-первых, со времен Каневского и Бибы, футбольных полей в стране, на которых происходит обучение будущих «звезд», не стало больше: по-прежнему, потенциальные Шевченко и Ребровы месят грязь и сбивают в кровь коленки на «гаревых» площадках!.. Во-вторых, квалифицированных тренеров институты не готовят, а бывшие профессионалы из команд мастеров не очень-то горят желанием передавать свой опыт молодежи за мизерное вознаграждение... В-третьих, даже хорошие тренеры «под цифрой ходят»: вынужденные отчитываться перед руководством за текущий результат, они больше заботятся о тактических натаскиваниях, чем о совершенствовании технического мастерства своих воспитанников... В-четвертых, в-пятых... И так далее...



О нововведениях Федерации футбола много сказано, и речь, в основном, идет о создании, а, думается, можно было бы поговорить о возрождении на новом уровне того, что некогда уже было у нас. И, прежде всего, необходимо помочь очередному поколению детей и их родителей воспылать любовью к игре миллионов, увидеть в футболе все, чем он так славен и за что так любим. Здесь и укрепление здоровья, и великолепный способ переключения с деятельности умственной на деятельность физическую, и замечательное времяпровождение, и способ разумного отключения подрастающего поколения от всяческих негативных соблазнов... И, в конце концов, для многих это может означать самоутверждение, способ вырваться из не самой радостной окружающей действительности. Миллионы ребятишек, активно занимающихся футболом, дадут нам не только новых Шевченко, Ребровых, Лужных, но и сотни тысяч здоровых граждан Украины, уже привычных к дисциплине и жизни в коллективе, энергичных и самостоятельных, подготовленных для жизни в современном обществе и, конечно же, настоящих патриотов, сначала своего клуба, а потом и всей страны...

