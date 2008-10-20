О национальной футбольной педагогике, Или опередит ли Украина Хорватию и Беларусь

Столько же, но после четырех игр, набрали хорваты, которые опережают команду Михайличенко по разнице забитых и пропущенных мячей. На четыре очка меньше – в активе сборной Беларуси, которой вполне по силам вмешаться в борьбу за проходное место в play-off. А впереди, как и ожидалось, – проведя четыре матча и набрав максимальное количество очков, бесспорный лидер группы – сборная Англии.



Казалось бы, до апреля можно передохнуть, но не стоит, наверное, забывать, что именно в первый день весны нашим придется держать экзамен в Лондоне. У конкурентов – соперники менее серьезные… Так что можно ожидать, что хорваты оторвутся от нас на три очка, а белорусы приблизятся на минимальное расстояние.



Очередной успех ждет белорусов в июне, когда они дома будут принимать сборную Андорры: после этого матча «сябры» вполне могут обойти Украину, которая едет «в гости» к хорватам… Впрочем, уже через четыре дня у Михайличенко появится шанс вернуть утраченную позицию, обыграв дома казахов. Не думаю, что подопечные Капелло в июне потеряют хотя бы очко, сыграв с теми же казахами и Андоррой.



Дальнейший анализ показывает, что Украина сохраняет вполне реальную возможность стать второй командой после Англии, но для этого необходимо исключительно отмобилизовано проводить матчи с аутсайдерами и стараться не расслабляться с ближайшими конкурентами… Каждое очко – «на вес золота»!



Для этого Михайличенко, как в свое время и его предшественникам, кроме всего прочего, предстоит решать именно кадровые вопросы. И хоть существует аксиома, что «порядок бьет класс» – этого самого порядка никак невозможно добиться без необходимого количества толковых исполнителей. И, прежде всего, в атаке, где, в отличие от украинской обороны или середины поля, выезжающих исключительно за счет самоотверженности, требуется набор совсем иных качеств. Робко пробующие свои силы вчерашние юниоры Селезнев, Гоменюк и Гладкий, при всей своей одаренности, ничем выдающимся пока что не отличаются… Во всяком случае все они значительно уступают опытнейшим Шевченко и Воронину. Думаю, именно на них и ляжет основная нагрузка в предстоящих баталиях. Дай Бог, ветеранам избежать травм!..



В связи с тем, что столица Украины надолго лишилась «Олимпийского», национальная сборная, став «бездомной», разъезжает по стране, подыскивая для себя фартовый стадион. Первый матч отборочного тура против белорусов был проведен во Львове, где сборная, какой бы футбол они ни демонстрировала, так еще ни разу и не проиграла… Вот и в сентябре украинцы, принимая белорусов, отнюдь не выглядели хозяевами положениями, хоть и сумели победить. Гол с пенальти, заработанного под занавес матча Тимощуком, забил Андрей Шевченко, «выпущенный» на поле вместо Милевского всего лишь за 15 минут до конца игры… Кстати, показалось, что его появлению мы обязаны исключительно настойчивости зрителей, раздосадованных бесперспективностью украинских атак… Честно говоря, Андрей игру сборной так и не усилил: думаю это произошло еще и потому, что не суждено было сработать проверенной связке Шевченко-Воронин – нападающий берлинской «Герты» был заменен еще в начале второго тайма…



Не удалось итало-германскому дуэту продемонстрировать свою былую сыгранность и в выездном матче в Казахстане, так как тренер, выпустил Воронина на поле лишь за две (!) минуты до конца игры – и почему-то вместо Шевченко… К этому моменту победа украинцев была, что называется, «в кармане», так что замена носила скорее технический характер.



Ну, а в Харькове зрители, которым оборонительная тактика земляков особой радости не доставила, Воронина на поле вообще не увидели. Хотя на протяжении всего второго тайма и скандировали его фамилию… Не менее настойчиво, чем во Львове – Шевченко. Играя с одним нападающим, команда Михайличенко, с большим трудом сдерживая хорватские атаки, так и не рискнула поискать счастья у чужих ворот. Конечно, дело тренера, который отвечает за результат (не понимаю, правда, каким образом это происходит), выбирать тактику на игру, однако, уверен, – большая роскошь удерживать на скамейке запасных опытнейшего футболиста, который не только умеет забивать, но и чрезвычайно креативен в середине поля. Честно говоря, было жаль Шевченко, который, не имея поддержки партнеров, в одиночку пытался противостоять четырем хорватским защитникам…



А вот как объяснил происшедшее Михайличенко: «Андрей провел много игр в клубе и, как мне показалось, находится не в той форме, которая позволила бы проделывать в игре большой объем работы. Кроме того, он с утра находился в большом напряжении и было трудно понять, достаточно ли у него осталось эмоций, чтобы выйти на поле…».



– Почему не сыграл, не знаю, – не скрывая эмоций, рассказывал после игры Воронин. – Если кто-то скажет, что я перегорел из-за того, что моя жена оказалась на родильном столе, то это неправда. Наоборот, я был очень рад тому, что роды прошли удачно, получил заряд положительных эмоций и с огромным желанием готовился к поединку. Но, видимо, я по каким-то причинам не попадаю в планы Михайличенко. В матче против Казахстана он выпустил меня на поле на 89-й минуте, а теперь вообще проигнорировал. Если бы я знал, что так получится, лучше бы поддержал Юлю в больнице…



Дело в том, что за пять часов до матча с Хорватией у Воронина в Берлине родилась дочь Софийка…



– Вы обижены на Михайличенко? – допытывались у Андрея журналисты.

– Я нахожусь в прекрасной форме, провел много игр и в последнем матче забил гол… Я люблю свою страну и хочу играть за сборную, я всегда приезжал и буду приезжать, но при таком отношении просто не вижу смысла это делать. Видимо, я не попадаю в планы Михайличенко.



Трудно судить об атмосфере в сборной по пресс-конференциям Михайличенко или открытым тренировкам: из Алексея Александровича, прошедшего отличную школу великого «конспиратора» Лобановского, вряд ли можно вытянуть что-либо конкретное… Похоже, в истории с Ворониным речь идет об уроках прикладной педагогики: помнится, похожие взаимоотношения между тренером и футболистами будоражили общественность и во времена Блохина. В памяти возникает неприятная картина, когда на глазах всего стадиона, «коуч» вступил в эмоциональную полемику с Ворониным, обвиняя того в пропущенном от итальянцев голе… Непокорный одессит тоже за словом в карман лазить не стал!.. Тогда Андрей тоже делал похожие заявления. И дело зашло так далеко, что пришлось вмешаться Федерации футбола и мирить оппонентов...



В свое время пытался воспитывать Шевченко и Леонид Буряк, заподозривший украинскую мегазвезду в недостаточной заряженности на товарищеские матчи…



Вернувшись из Харькова в Берлин, Воронин, конечно же, не мог не отреагировать на заявление тренера: «В 2006-м, когда родилась Маша, в матче с «Шальке» я забил два гола. Прошлой осенью, сразу после появления на свет Андрея-младшего – отдал пять голевых передач в матче Лиги чемпионов с «Бешикташем»... Решение тренерского штаба сборной не выпустить меня на поле в такой день, честно говоря, мне не понятно. Да и не только мне... Было приятно ощутить поддержку харьковского стадиона – болельщики на трибунах скандировали мою фамилию...



А вот Вадим Евтушенко, один из тренеров украинской сборной, с решением Михайличенко полностью согласен: «В то время, когда Андрей не играл за клуб, его вызывали в сборную, поддерживали и это положительно сказывалось на его карьере. А теперь, когда он стал играть на клубном уровне, то вдруг посчитал, что его обязательно должны ставить в сборной. Это некорректно. Если он соответствует требованиям и хочет приезжать в сборную и работать, какие могут быть препятствия? Другое дело, если он считает, что ему лучше проводить время с семьей вместо того, чтобы ехать в сборную и конкурировать на общих условиях. Тогда он должен сделать выбор сам. То же самое, если он считает, что обязательно должен играть в стартовом составе. В таком случае ему лучше поступить так, как многие футболисты на западе, которые говорят, что хотят сосредоточиться на выступлениях за клуб»…



Уж не о чести ли мундира печется Евтушенко? Участник ЧМ-86 и отборочных турниров к ЧМ-82, Евро-84 и Евро-88, Вадим Анатольевич провел за сборную СССР с 1980 по 1987 годы всего лишь12 игр, забив при этом один гол. Понятное дело, ведущим игроком он не был – в незаменимых не числился… Может быть, будучи человеком уравновешенным и покладистым, Евтушенко никогда виду не подавал, если даже в «Динамо» не попадал в стартовый состав… Не говоря уже о сборной. Что же касается публичных заявлений, то в те времена ни о какой «свободе слова» и речи быть не могло.



Кстати, и сам Михайличенко, которого Лобановский когда-то несколько лет, что называется, «выдерживал» в дубле – то ли присматривался, то ли воспитывал – хорошо знает, что такое «глубокий запас»… Особенно для человека талантливого и амбициозного. А ведь в этом деле нужна самая малось – отнестись к здоровым амбициям одного из лучших украинских футболистов с пониманием – да, он горы после этого свернет!.. Надо знать Воронина, который уже в детском возрасте столкнулся с безжалостной изнанкой профессионального спорта и практически самостоятельно пробивался на футбольный Олимп – только за это он заслуживает самого бережного к себе отношения... А разве можно забыть, как в то время, когда Шевченко был травмирован и сборной помочь не мог, Воронин едва ли не в одиночку тащил эту «скрипящую телегу» от матча к матчу!..



Понятно, что парня за какие-то прегрешения «воспитывают»… Из всех высказываний по этому поводу мне ближе всех реакция главного тренера луцкой «Волыни» Виталия Кварцяного, известного в Украине своими оригинальными изысканиями в области футбольной психологии.



«Думаю, что Воронин принес бы большую пользу в атаке в игре с хорватами, чем, к примеру, Алиев. Ведь в сборную Украины форвард приехал не из детского сада, а из бундеслиги, где не только хорошо играет, но и забивает. И пусть он в Германии – не Пеле, однако ведь выступает в основе «Герты» регулярно. Значит, заслуживает внимания. Я уверен, что в любом случае Михайличенко нужно было рисковать и усиливать атаку – может, и вовсе сыграть в три нападающих! Что касается заявлений Воронина, то он вправе высказывать свое мнение – мы ведь живем в демократической стране. Было бы хуже, если бы он думал одно, а делал совсем другое...»



Впереди у сборной – непочатый край работы, так что вряд ли стоит тратить время и нервы на психологические эксперименты.

