Прервут ли харьковчане «киевско-донецкую» гегемонию?

И сможет ли после завоевания двух подряд комплектов бронзы, нанести удар по гегемонии «Динамо» и «Шахтера» в отечественном футболе? Особенно актуален этот вопрос, учитывая, что харьковчанам придется играть на два фронта, участвуя еще и в групповом турнире Кубка УЕФА.



По поводу того, когда появился на свет харьковский «Металлист» современного образца - клуб, который дважды подряд выиграл бронзовые медали чемпионата Украины и серьезно пошатнул доминирующие позиции грандов украинского футбола - «Динамо» и «Шахтера» - не может быть двух мнений. Безусловно, это произошло летом 2005 года, кода руководство харьковского клуба решило пригласить на пост главного тренера одного их самых авторитетных украинских специалистов - Мирона Маркевича. Тренера, которого у нас в стране к тому времени уже успели подзабыть – несколько лет подряд в Украине он никого не тренировал. Но о достижениях Маркевича было известно хорошо. Самым главным его достоинством было умение ставить командам игру, которая выделяла их из серой массы участников украинского первенства. Именно Мирон Маркевич создал в конце 1990-х годов во Львове «Карпаты», которые в сезоне 1997/98 завоевали бронзу чемпионата Украины. Ту команду до сих пор с вожделением вспоминают львовские болельщики. Та команда до недавнего времени была «самым успешным проектом» в карьере Маркевича. Была потому, что сейчас уже можно смело констатировать, что самых больших успехов Мирон Богданович все же достиг со своим новым детищем – «Металлистом».



С тем, что процентов на 90 успех сегодняшнего «Металлиста» заслуга Мирона Маркевича спорить сложно. Достаточно сравнить списки футболистов, которые играли в харьковском клубе до прихода тренера, и после того, как он возглавил команду. Три года назад из нынешних игроков основы постоянное место в составе имел только защитник Виталий Бордиян. Остальных футболистов, которые сейчас олицетворяют «Металлист» в клубе летом 2005 попросту не было. Команду Мирон Маркевич собирал по крупицам, постепенно подбирая нужных ему игроков. Поначалу, могло показаться, что в его принципах селекции нет логики – Маркевич, которого считали противником засилья легионеров, неожиданно начал делать ставку именно на иностранцев. Но оказалось, что тренер все до мелочей просчитал, ведь ни одну покупку сделанную в последние годы харьковским клубом нельзя назвать спонтанной и необдуманной.



Мирон Маркевич нашел свой путь, который заключался в том, что бы не производить закупки оптом и в розницу «котов в мешках», как это делает большинство украинских клубов, а приобретать уже заигравших в чемпионате Украины игроков, показавших, на что они способны. Согласно этому нехитрому, на первый взгляд, но действенному принципу, в «Металлисте» появились польский защитник Северин Ганчаржик, ранее выступавший в киевском «Арсенале» и луцкой «Волыни», его коллега по амплуа из Сенегала – Папа Гуйе, также вступавший в «Волыни», бразильский полузащитник Эдмар, игравший за «Таврию», сербский хавбек Александр Тришович приносивший раньше пользу той же «Волыни» и «Кривбассу» и еще один футболист игравший за луцкую команду в середине поля, но в Харькове переквалифицировавшийся в форварды – серб Марко Девич.



Все эти футболисты не только лидеры нынешнего «Металлиста», но и одни из лучших в своих амплуа в чемпионате Украины. Например, Папу Гуйе специалисты называют едва ли не самым надежным центральным защитником нашего первенства, а принявший украинское гражданство Марко Девич забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.



До прихода Мирона Маркевича харьковский клуб ходил в середняках украинского футбола, высшим достижением которого было пятое место. Более того, в сезоне 2002/03 «Металлист» вообще вылетел из высшей лиги, и следующий год провел в первом дивизионе – в борьбе за возвращение в элиту. Было оно весьма безрадостным – вновь оказавшись среди сильнейших «Металлист» - занял 11-е место.



Мирону Маркевичу на перестройку команды и превращение середняка в фаворита понадобился всего один сезон. Причем тренеру удалось сходу повторить лучшее достижения харьковского клуба и в первенстве 2005/06 занять пятое место. А уже следующий чемпионат стал лучшим в истории «Металлиста» - команда впервые стала бронзовым призером. При этом харьковчане всего на два очка отстали от серебряного призера – «Шахтера». Будь в конце того чемпионата еще нескольких осечек донецкого клуба - «Металлист» занял бы второе место. Примечательно, что отмечая тогда достижение харьковчан, никто – ни специалисты, ни журналисты абсолютно не верили в возможность попадания «Металлиста» в квалификацию Лиги чемпионов. Утверждение, что там может играть кто-нибудь третий кроме «Динамо» и «Шахтера» согласно иерархии установившейся в украинском футболе, считалось, чуть ли не ересью. Во власти стереотипов, похоже, прибывал даже Мирон Маркевич который за несколько туров до окончания чемпионата 2006/07, на вопрос о попадании в Лигу чемпионов на одной из пресс-конференций, стал чуть ли не открещиваться – мол, что вы, рано нам, не созрели еще.



Но последующие два сезона подтвердили, что возможно и не рано. В прошлом первенстве «Металлист» вновь стал третьим. Но окончательно ответ на вопрос действительно готов харьковский клуб бороться за место в Лиге чемпионов с «Динамо» и «Шахтером» можно будет дать по окончании текущего чемпионата и европейской кампании металлистов в Кубке УЕФА.



Сейчас до начала группового турнира Кубка УЕФА, у «Металлиста» отличные стартовые возможности для борьбы за путевку в квалификацию Лиги чемпионов. В чемпионате Украины харьковчане занимают третье место, а команду, которую называют их главным конкурентом в борьбе за путевку в Лигу чемпионов – донецкий «Шахтер» они опережают на шесть очков. Уже сейчас понятно, что и харьковчанам и дончанам бороться с «Динамо» за чемпионство и еще одно место в Лиге чемпионов будет сложно – после 11 туров первенства «Металлист» отстает от «Динамо» на 7 очков, «Шахтер» - на 13. Есть еще невероятно успешно стартовавший в первенстве донецкий «Металлург», который пока второй в турнирной таблице, а также, в данный момент соперничающие с «Металлистом» за третье место, «Ворскла» и запорожский «Металлург». Напоминает об этом и сам Мирон Маркевич, призывающий не рассуждать преждевременно о лигочемпионовских шансах «Металлиста». Похоже, что конкурентов он опасается намного меньше, чем шапкозакидательских настроений в стане его команды. А о их появлении, между тем, можно говорить уже, как о свершившемся факте. Чем еще объяснить домашние 0:0 в четвертом туре чемпионата против дебютанта и аутсайдера первенства «Львова». И это сразу после того, как в третьем туре в Киеве было обыграно «Динамо» - 2:1, и перед тем как в Донецке едва зацепился за ничью с харьковчанами «Шахтер». Из той же серии и поражение в 10-м туре от запорожского «Металлурга», последовавшее вслед за блестящей победой в ответном матче первого раунда Кубка УЕФА над турецким «Бешикташем» - 4:1.



Впрочем, Мирон Маркевич, всеми доступными методами борется с потерей командой мотивации. В начале этого чемпионата он доказал, что для него не существует авторитетов не только среди соперников, но и среди его футболистов. Как бы ни восхищались все вокруг тем же Марко Девичем, плохая форма серба автоматически означала для него потерю места в основном составе. То же происходит с Александром Рыкуном, который вообще обязан Маркевичу продолжением карьеры футболиста – полузащитника уже списали в «Днепре», а из-за проблем с дисциплиной его, наверное, не рискнул бы взять к себе в команду ни один тренер из сильнейшего дивизиона. Маркевич взял, за что Рыкун отплатил ему великолепной игрой и доказал, что даже с лишним весом и при далеко не блестящей функциональной подготовке, он даст фору большинству плей-мейкеров в Украине.



Но, наверное, даже Мирону Маркевичу будет не по силам сохранять мотивацию «Металлиста» если перед командой не будет настоящей цели. Похоже, что третье место в чемпионате Украины для этого коллектива уже не достаточно сильный раздражитель. Но четко поставить задачу должно руководство клуба, соответствующим образом пролоббировав интересы «Металлиста» в коридорах футбольной власти. Ведь наивно полагать, что без подобной поддержки можно ставить большие цели в принципе.

Глядя на сегодняшний «Металлист», невольно вспоминаешь еще одну команду, которой пророчили борьбу на равных с «Динамо» и «Шахтером». В очень похожей ситуации был «Днепр» в сезоне 2003/04. Команда попала в весеннюю часть кубка УЕФА, уверенно разобравшись с немецким «Гамбургом» и хорватским «Динамо». Остановил команду Евгения Кучеревского в 1/16 финала французский «Марсель» во главе с Дидье Дрогба - клуб, впоследствии добравшийся до финала. Но с борьбой на два фронта днепропетровцы в том сезоне не справились – в чемпионате Украины они стали третьими, а с «Динамо» и «Шахтером» их разделила пропасть в 20 очков. Среди причин этого было форсирование формы под февральские матчи с «Марселем», короткая скамейка запасных и недостаточно прочные номенклатурные позиции в тех самых пресловутых властных коридорах. «Днепр» был на слуху и в последующих сезонах, в прошлом чемпионате на зимний перерыв ушел лидером. Но, похоже, ошибся с выбором стратегического пути развития – перестройка команды по ходу сезона и приглашение легионеров, не имеющих опыта выступлений в украинском первенстве себя не оправдала и «Днепр» остался без наград чемпионата и столкнулся с необходимостью очередной радикальной ломки.



О зимнем форсировании формы «Металлисту» думать пока рано – сначала надо занять, как минимум, третье место в групповом турнире кубка УЕФА, где также сыграют немецкая «Герта», турецкий «Галатасарай», греческий «Олимпиакос» и португальская «Бенфика», и выйти в плей-офф турнира. Компания харьковчанам досталась серьезная, но вполне «Металлисту» по плечу - без грандов. Главной проблемой «Металлиста» в преодолении группового раунда может стать короткая скамейка запасных – в основной обойме, постоянно используемой Мироном Маркевичем сейчас лишь 13 игроков. Сезон в Украине стартовал раньше, чем большинство европейских чемпионатов, потому вполне вероятно, что «Олимпиакос» и «Бенфика», с которыми харьковчане сыграют в декабре, будут выглядеть посвежее. Кроме того, могут вмешаться травмы и дисквалификации. Без них ведь не бывает. Но если «Металлист» сыграет так, как он играл дома против «Бешикташа», то футбольная весна непременно придет в Харьков, а в чемпионате Украины будет положен конец киевско-донецкой гегемонии.

