Сергей Санченко: «Когда в Европе семимильными шагами двигались вперед, мы топтались на месте»

Действительно, мало кому известно, что представители нашей страны обладают титулами первых в истории чемпионов мира и Европы по пляжному гандболу. Оба звания принадлежат игрокам женской сборной, которые в 2000 году в Италии завоевали «золото» Старого Света, а в 2001-м были первыми на планетарном форуме в Японии. Однако те успехи первопроходцев, к сожалению, не дали толчок к стремительному развитию вида спорта, системного подхода к популяризации бич-гандбола, как-то не наблюдалось.

Так и существовала себе эта игровая дисциплина, «засвечиваясь» лишь на международной арене – на европейских и мировых чемпионатах, когда команда составлялась из представителей классического гандбола, проводила короткий сбор перед выездом и с таким «багажом» навыков отправлялась на турнир. А в Украине соревнования если и проводились, то имели локальный характер, и их организация держалась на энтузиазме отдельных тренеров – таких, как Владимир Косик, который тогда работал в Южном Одесской области и возглавлял местный клуб «Портовик». Кстати, мужская сборная, созданная на основе этой команды, в 2000-м на чемпионате Европы была «бронзовой». Вскоре, благодаря, на то время начальнику порта «Южный» - Иванову Владимеру Ивановичу на морском берегу построили площадки для пляжного гандбола, там стали играть и тренироваться взрослые и дети. Но это, еще раз повторимся, был, можно сказать, исключительный случай.



В Федерации гандбола Украины поняли, что ситуацию надо исправлять. Согласитесь, не очень-то приятно не находить достойного ответа на вопрос зарубежных коллег: мол, вы постоянно участвуете в чемпионатах Европы и мира, показываете неплохой уровень, а сколько турниров вы проводите у себя дома? Поэтому ФГУ и поддержала создания отдельной структуры, инициаторами которой стали делегат Европейской категории по пляжному гандболу Валентин Вакула и глава комитета по пляжному гандболу ФГУ Степан Мельничук, которая бы вплотную и занималась «пляжными» проблемами, в том числе и организацией соревнований на внутренней арене.



В декабре 2006 года состоялась первая Всеукраинская установочная конференция по бич-гандболу, в которой участвовали делегаты из 14-ти областей. Тогда и основали новую организацию – АПГУ (Ассоциацию пляжного гандбола Украины). Ее президентом был избран Сергей Санченко.

Сегодня он гость «СПОРТглавреда» и готов рассказать, чего удалось достичь за это время, и какие горизонты у вида спорта просматриваются в будущем.



– Некоторые скептически относятся к прилагательному «пляжный», считая его обязательным атрибутом какого-то несерьезного дела, – вступает Сергей Санченко. – Эти люди ой как не правы. Да, пляжные виды спорта ассоциируются с веселым, эмоциональным времяпровождением, но при чем тут разделение на «серьезно» и «несерьезно»? Ведь благодаря этому популяризируется здоровый образ жизни, к занятиям спортом приобщается большое количество людей. В качестве примера приведу пляжный волейбол. Как известно, эта игровая дисциплина включена в программу Олимпийских игр и, дебютировав в 1996 году в Атланте, с тех постоянно занимает одну из ведущих мест в рейтинге телетрансляций. Кстати, именно благодаря пляжному варианту игры Международная федерация волейбола является лидером по количеству входящих в нее стран.



Но нам-то до международного авторитета пляжного волейбола еще, честно говоря, далековато: во-первых, бич-гандбол еще не так популярен в мире, а во-вторых, нам надо думать о развитии вида спорта на национальном уровне.



Перед нами – другой достойный пример. Это – пляжный футбол. Чемпионат и Кубок Украины проходят в несколько этапов, венчают которые финальные туры. Матчи национального первенства транслируют по телевидению, таким образом, баталии футболистов на песке может видеть вся страна. Кстати, котируется украинская национальная сборная и на международном уровне – в послужном списке есть призы различных турниров, в том числе и чемпионата Европы.



У наших гандболистов есть тоже весовые достижения, однако они в свое время не помогли нам вывести вид спорта на солидный уровень. В чем, по вашему мнению, кроется причина столь парадоксальной ситуации?



Парадокса, если разобраться, в этом нет. Если делом не заниматься, то оно само по себе ладиться не будет. Ведь все успехи держались на энтузиазме увлеченных личностей. И участие в 2000 году в первом в истории вида спорта чемпионата Европы было личной инициативой мужского клуба «Портовик», который возглавлял Владимир Косик, и женской команды «Спартак», главным тренером которого был Андрей Портной. Значительную лепту в тот почин внес и судья международной категории Валентин Вакула. Благодаря этому, Украина в итальянской Гаэте, где и состоялся континентальный форум, была представлена женской и мужской сборными. И, как мы знаем, наши гандболистки стали чемпионками Европы, хотя поехали туда, как говорят, с листа.

Разве женская команда к дебютному форуму специально не готовились?



Подготовка велась, но проходила она в киевском Гидропарке. Ворота изготовили сами – из трех балок, которые привозили на тренировку, а потом увозили оттуда. О полноценной игровой практике не было и речи. А вот мужской сборной тогда повезло больше: наши соседи, россияне, проводили у себя чемпионат, куда и пригласили украинцев. Наши ребята участвовали в трех турах.



Успехи на чемпионате Европы – «золото» женщин и «бронза» мужчин – прошли бесследно?



Не совсем. Были попытки, причем весьма солидные, вывести дисциплину на полноценную спортивную орбиту. Год спустя – в 2001-м – в Южном прошел международный турнир по пляжному гандболу и одновременно семинар для судей и делегатов, на котором выдавали соответствующие сертификаты представителям «пляжной» Фемиды. В этом мероприятии приняли участие шесть пар арбитров в поле из Кипра, Греции, России, Германии, Словакии и Украины, а делегаты прибыли из 11-ти стран – Австрии, Кипра, Голландии, Ирана, Италии, Японии, Польши, Турции, Греции, России и Украины. А в самом турнире сыграли по две сборные России и Украины, а также Кипр и Иран. Эксперты ЕГФ отметили высокий уровень организации. В 2002 году в Южном снова прошли международные соревнования, среди участников были белорусы и россияне. А потом как-то все сошло на нет.



Наверное, поэтому уже больше не поднимались на пьедесталы почета мировых и европейских чемпионатов…



К сожалению, «золото» 2001 года стало первым и последним мировым достижением Украины. Напомню, что тогда соревнования проходили в рамках Всемирных игр. Наши гандболистки уверенно выиграли «всухую» поединки группового раунда, а также в полуфинале, и только в матче за золотые награды против Германии для выявления победителя понадобилась серия буллитов. Через год в испанском Кадисе на втором по счету чемпионате Европы поводов для радости было не так много: мужчины заняли четвертое место, женщины – пятое. В то время, как в других странах за дело взялись, засучив рукава, наши пляжи не стали аренами массовых гандбольных баталий. Мы ощутимо отстали в этом плане от Венгрии, Турции, Кипра, Испании, Хорватии, России, Германии, где регулярно проводятся взрослые и детские турниры. Европа занимается развитием бич-гандбола очень основательно. Так, например, если на первом чемпионате континента в 2000 году в Италии главная игровая площадка имела вместимость где-то 500 мест, то уже 2002-м в Испании центральный «стадион» был рассчитан на три с половиной тысячи зрителей.



А мы не утратили шансов выйти на нормальный, сопоставимый с лидерами, темп развития пляжного гандбола?



Вот для того, чтобы окончательно не растерять все шансы, и была в 2006 году создана АГПУ. Мы нашли в этом плане понимание Федерации гандбола Украины в лице его президента Владислава Миленького. По нашему мнению, пляжный гандбол должен стать неотъемлемой частью физического воспитания. Поэтому на Всеукраинской установочной конференции я предложил рассматривать этот вид спорта в таких важнейших аспектах. Во-первых, это – отдельная игровая дисциплина, по которой проходят соревнования наивысшего уровня, включая чемпионаты мира и Европы, а также которая имеет потенциал стать олимпийской. Во-вторых, это – один из эффективных способов популяризации классического гандбола, особенно сегодня, когда зрителей на спортивные мероприятия «затянуть» очень трудно, а, как известно, летом, в местах массового отдыха недостатка в публике нет. В-третьих, бич-гандбол, при условии профессиональной организации во время учебно-тренировочных сборов, может и должен рассматриваться, как элемент технико-тактической и физической подготовки. В четвертых, это – один из способов активного отдыха и оздоровления населения.



Круг вопросов – весьма широкий. Но их решению до недавнего времени мешало отсуствие официального статуса...



Эта проблема уже, слава Богу, решена. В июне старания АПГУ в этом направлении увенчались успехом: в Херсоне на выездной коллегии Министерства по делам семьи, молодежи и спорта пляжный гандбол был внесен в список видов спорта, признанных в Украине. Таким образом мы получили возможность присваивать спортивные звания, открывать в ДЮСШ специализированные отделение, а также осуществлять финансирование программ из госбюджета страны.



Сам по себе юридический статус открывает широкие перспективы, однако без повседневной работы он – лишь бесполезная вывеска. Есть ли ассоциации реальные достижения на организационном поприще?



Конечно, официальное признание - не панацея от всех проблем. Если мы ничего не будем делать, то не помогут и десять юридических статусов. Поэтому активно работали над реализацией задач, стоящих перед ассоциацией пляжного гандбола. И достигнуты определенные результаты – в 2008 году были проведены первые полноценные соревнования по-настоящему национального уровня, речь идет о Кубке и чемпионате Украины. В Скадовске с 7-го по 11 июня прошел кубковый турнир. В нем участвовали шесть женских и три мужские команды. Первыми обладателями трофея в состязаниях среди гандболисток стала команда созданная на базе Аграрного Университета из Львова, а среди гандболистов - «Портовик» (Южный). Сразу после этого в Генически состоялся национальный чемпионат, в котором выступили восемь женских и пять мужских коллективов. Первое место у гандболисток заняла «Днепрянка-1», а у гандболистов сильнейшей была первая сборная Украины. Отмечу, что соревнования имели достаточно широкую географию участников. Своих полпредов на турниры прислали Кривой Рог, Ирпень, Херсон, Терновка, Львов, Днепродзержинск, Харьков, Луганск, Нетешин, Южный, Кировоград.



А как строилась работа со сборными?



В отличие от предыдущих сезонов, когда все хлопоты по подготовке и участию в международных турнирах ложились на плечи клубов, в 2008-м организационную часть и вопросы связаные с финасированием взяла на себя АПГУ. Мы обеспечили учебно-тренировочные сборы для молодежных команд перед первым в истории юниорским чемпионатом Европы. На континентальный форум, который прошел в Венгрии, Украина делегировала как юношей, так и девушек. Не всякая гандбольная держава смогла отправить туда свою сборную, а от нашей страны выступали целых две. В итоге женская команда, тренерами которой были Валентина Поляк и Лариса Косенко, заняла четвертое место, а мужская, руководимая Богданом Кольцовым, – пятое. Скажу, что наши ребята были вправе рассчитывать на медали, но обидная осечка в четвертьфинале помешала продолжить борьбу за награды. Это было единственное поражение украинцев, во всех остальных матчах – и в групповом раунде, и в турнире за 5—8 места – наши гандболисты добились победы. Венгр Ласло Шинка, нынешний президент комиссии по пляжному гандболу ЕГФ, отмечал, что украинская юниорская сборная была одной из лучших на молодежном чемпионате Европы.



В июле в испанском Кадисе состоялся третий чемпионат мира. Там выступала наша женская национальная сборная и заняла лишь девятое место...



Еще раз повторюсь: когда Европа семимильными шагами двигалась по пути развития бич-гандбола, мы топтались на месте. Теперь нам необходимо таким же темпом догонять ведущие страны. Вот и получилось, что на первом этапе наша команда проиграла Италии, Бразилии, Сербии, Норвегии и вынуждена была довольствоваться утешительным турниром, где наивысшим достижением было девятое место. Его мы и заняли, обыграв, Доминиканскую Республику, Македонию и Китай.



Стратегия «погони» за лидерами пляжного гандбола уже выработана?



Безусловно, список необходимых мероприятий уже составлен. Вместе с профильным министерством был составлен календарь на следующий год. В 2009-м предусмотрено проведение Чемпионата и Кубка Украины. Они состоятся снова-таки в Геническе и Скадовске. Местное руководство, а также губернатор области, госпадин Селенков «загорелось» пляжным гандболом и поддерживает наши начинания, за что им конечно большое спасибо Это полезно и виду спорта, и самим курортным городам, ведь бич-гандбол таким образом работает на привлечение отдыхающих. Следующая наша цель – организация в Украине международного турнира под эгидой Европейской федерации гандбола. Дело это вполне выполнимое, ведь, во-первых, уже есть предварительная договоренность с представителями ЕГФ, а во-вторых, у нас есть опыт проведения состязаний такого ранга – достаточно вспомнить соревнования и семинары в Южном. Также запланирован и ряд детских турниров в различных возрастных категориях. Организуем соревнования и среди журналистов, без поддержки которых нам не обойтись. Между прочим, некоторые представители СМИ непосредственно уже знакомились с пляжным гандболом – в 2005 году для работников пера и микрофона уже был проведен один турнир.



Без активной работы на местах добиться желаемой популярности нелегко. В регионах готовы развивать бич-гандбол?



Руководители обласных федераций гандбола получили достаточно печатной и видеоинформации, то есть они в методическом плане вооружены хорошо. Главное – чтобы у людей было стремление развивать пляжный вариант игры. За премер регеонам уже можем поставить представителей из Херсона, инициатива которых стала решающим фактором при опредиленни проведения Чемпионата и Кубка Украины. Над повышением мотивации как раз и работает АПГУ.



А какие перспективы в 2009-м у наших национальных сборных?



Мы планируем участвовать в чемпионате Европы, который примет Норвегия. Естественно, хотим обеспечить полноценную подготовку, которая бы позволила расчитывать на достойные результаты. Поэтому организуем учебно-тренировочные сборы с обязательным выездом на какой-нибудь международный турнир, ведь одними тренировками сыт не будешь, нужна еще и игровая практика.



Собираетесь ли сотрудничать с другими пляжными видами спорта, которые развиваются в Украине, – с теми же футболом и волейболом?



Почему бы и нет? Ведь общими усилиями можно строить специализированные площадки с трибунами для зрителей. Условия для проведения поединков у нас приблизительно одинаковые, поэтому почему бы не найти общий язык и не помогать друг другу? К тому же можно было бы устраивать совместные фестивали, в программу которых входили бы соревнования по разным пляжным дисциплинам. Так бы знакомили людей с разными видами спорта и популяризировали здоровый образ жизни.

Справка. Первый чемпионат Европы состоялся в 2000 году в Гаэте (Италия), в нем участвовали 8 мужских и 8 женских национальных сборных.

Акита (Япония) в 2001-м стала столицей VI Всемирных игр, в рамках которых прошел чемпионат мира по бич-гандболу. В турнире участвовали 6 мужских и 6 женских команд. Украинки – первые чемпионки Европы (2000 год): Наталья Борисенко, Елена Яценко, Марина Вергелюк, Оксана Сакада, Майя Карбунар, Елена Радченко, Анна Сюкало, Яна Григолюнас, Ирина Ремизова. Главный тренер – Андрей Портной.



