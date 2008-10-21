Владимир Евонов: «С Олимпиады в Лондоне мы должны привезти 3-4 медали»

…Но с оговоркой: «Жаль, что без золота».



В олимпийском 2008-м году мировой борцовский календарь не схож на свой обычный аналог. Как известно, «взрослые» чемпионаты планеты мужчин-классиков, а также представителей обоих полов в вольном стиле проводятся в одно время и в одном городе. Но проводить мировое первенство вскоре после Олимпиады вряд ли целесообразно. В отношении мужчин, представленных на Играх во всех семи весовых категориях. Женщины на главном старте четырехлетия борются всего в четырех «весах». Потому проведение для них чемпионата мира в такие годы вполне оправдано.



Впрочем, ожидать, что сразу после Олимпиады на мундиаль съедутся все сильнейшие мог только наивный. Вот и в Токио многие страны привезли полумолодежные составы, так сказать, с прицелом на Лондон-21012. Украина – не исключение. Впрочем, в Японию наша команда отправилась в составе, приближенном к боевому – не было лишь лидера Ирины Мерлени. В итоге Украина выиграла три медали – серебро в категории до 55 кг взяла Татьяна Лазарева, бронзовые награды завоевали Юлия Благиня (до 51 кг) и Катерина Бурмистрова (до 67 кг).



На этом сезон для наших вольниц завершен. С наставником сборной Владимиром Евоновым мы обсудили его итоги и попытались заглянуть в будущее.



Владимир Евгеньевич, на чемпионате мира у нас были как успехи, так и неудачи…



Тренер всегда обязан искать слабые стороны, поэтому, конечно, полной удовлетворенности после приезда из Токио у меня нет. Хотя медали – не важно, какого достоинства – все равно радуют. Больше всего обидно, что не удалось завоевать золота. Шансы привезти из Японии хоть одну чемпионку мира у нас были, причем реальные.



В финал пробилась лишь одна украинка. Но вряд ли у Татьяны Лазаревой был шанс на победу в соперничестве с двукратной олимпийской чемпионкой, теперь уже шестикратной чемпионкой мира Саори Йошидой из Японии…



Понимаете, Йошида влияет на соперников, как удав на кролика. Она выходит, а оппонентка понимает, что ее победить невозможно. Магия имени, так сказать. Впрочем, американка Марси ван Дуйсен в феврале этого года уже показала, что с японкой можно бороться, победив ее на Кубке мира. Думаю, был шанс и у Лазаревой. Первый период соперницы провели на равных. Лишь в концовке Таня пропустила Йошиду в ноги и проиграла один балл. Что касается второго периода, то борьба в нем фактически завершилась на исходе первой минуты, когда японка прошла Лазаревой в ноги. В этом эпизоде Таня получила разрыв связок, даже было слышно, как у нее в ноге что-то хрустнуло. Поединок наша борчиха завершила, но заключительную минуту она практически отстояла, еле удержавшись на ногах. К счастью, позже врачи определили, что разрыв у Лазаревой не полный, а частичный. Надеюсь, она быстро восстановится после травмы.



Относительно второй части вашего вопроса о наших шансах на золото, то наиболее реально на первое место претендовала Катерина Бурмистрова. Она уступила лишь в полуфинале – будущей чемпионке мира Мартин Дагренье из Канады. Хотя сам поединок был абсолютно равным. Первый период 6:0 выиграла наша борчиха, второй с таким же счетом канадка. Третья двухминутка получилась совершенно равной, но во вязкой борьбе больше повезло Дагренье. Впрочем, не исключаю, что Катя могла выглядеть в поединке с канадкой совершенно по-иному. Но, видимо, она еще не успела полностью восстановиться после годичной паузы в выступлениях, связанной с травмой.



Если награды Бурмистровой и Лазаревой, откровенно говоря, «читались», то бронза Юлии Благини стала сюрпризом…



Несмотря на молодость Юля демонстрирует довольно зрелую борьбу. Свои амбиции она подтвердила весной, когда стала бронзовой призершей чемпионата Европы. Теперь вот добыла медаль такого же достоинства на мировом первентсве. Уверен, что Благиня была готова бороться даже за золото. Но, опять таки, она боролась с травмой. Причем повреждение у Юли серьезное – трещина ключицы. Но она молодец, уступив белоруске Марине Маркевич, сумела собраться, действуя осторожно, выиграла два утешительных поединка, а с ними и бронзу. Особенно нужно отметить победу Благини в схватке за третье место над крепкой россиянкой Мариной Вильмовой.



В Токио Юлия боролась в неолимпийской весовой категории до 51 кг. Видимо, теперь она будет либо сгонять вес до 48-ми, либо набирать до 55?



Несоревновательный вес Благини – 54 килограмма. Ей тяжело сгонять шесть килограмм, проще один набрать. Собственно, в прошлом сезоне Юлия соревновалась именно в категории до 55 кг и даже выиграла престижный международный турнир Медведя. 2008-й Благиня начала победой на Киевском турнире в категории до 51 кг и решила провести год именно в этом весе.



Еще две юные борчихи – Алла Черкасова (до 59 кг) и Ирина Нетреба (до 63 кг) – выступили не так удачно…



Они выиграли по одной схватке, а вторые проиграли. С учетом того, что эти соревнования для обоих были первым взрослым турниром на таком уровне, Алла и Ирина выступили неплохо. Скажем, Черкасова в первом поединке одолела очень опытную молдаванку Людмилу Кристю. Во втором она встретилась с Эльвирой Мурсаловой из Азербайджана. Встреча получилась упорной. В обоих периодах соперницы не набрали ни одного балла. Но оба раза жребий благоволил Мурсаловой. Она дважды брала захват за ногу и проводила результативные приемы. Можно даже сказать, что Черкасовой в какой-то степени не повезло.



Ира Нетреба так и вовсе даже не юниорка, а кадетка. В этом году 17-летняя львовянка стала чемпионкой Европы как среди кадетов, так и среди юниоров. В Токио мы впервые решили попробовать Нетребу на взрослом уровне. И уже сам факт, что она выиграла одну схватку, показывает, что у девушки большое будущее.



Наверняка, большего вы ожидали от представительницы легчайшей весовой категории (до 48 кг) Александры Когут. Она ведь в этом году выигрывала бронзу чемпионата Европы…



Да, вы правы. Считаю, потенциал Саши позволяет ей бороться за медаль чемпионата мира. Мне кажется, ее поражение от китаянки Су Губей в третьем раунде – из области психологии. Во-первых, Когут не позволяет раскрыться тот факт. Что в ее категории выступает опытная и титулованная Ирина Мерлени. Саша очень хочет быть первым номером сборной, но из-за этого излишне нервничает. Да и китаянке она проиграла во многом потому, что действовала чересчур осторожно. Представители Китая в нашем виде спорта – всегда фавориты и, видимо, понимание этого не позволило Когут бороться раскованнее.



К слову, Ирина Мерлени не участвовала на чемпионате мира по собственной инициативе?



Нет, это мы дали Ире возможность отдохнуть после изнурительного сезона, который принес ей олимпийскую бронзу. Впрочем, Мерлени дома все равно не осталась, а поехала с нами в Токио. И чтобы на соперниц посмотреть, и чтобы команде помочь. Она постоянно участвовала в спаррингах, помогала девчонкам советами. На данный момент уходить из спорта Ира не собирается. У нее полно энергии.



В нашем разговоре мы не упоминали фамилии лишь одной участницы последнего чемпионата мира. Говорят, после поражения в стартовой схватке Светлана Саенко (до 72 кг) может завершить карьеру…



Нет, это, конечно, преувеличение. Свете всего 26 лет. Она еще способна не только вернуться на свой бывший уровень (то есть на уровень призера чемпионата мира), но и стать сильнее. Да, в Токио Саенко выступила неудачно. Окинева Акуффо из Канады – далеко не та соперница, о которой можно сказать, что она Светлане не по зубам.



Впрочем, причины последних неудач сумчанки мне хорошо известны. Связаны они с разногласиями, кривотолками ее личного тренера Юрия Голуба. К сожалению, этот специалист не желает слушать советы тренерского штаба сборной, пытается готовить подопечную по индивидуальной программе. Она даже питается отдельно от подруг по команде. Тренер объясняет это просто – у Саенко аллергия, она не может кушать то, что остальные. Плохо, что Юрий Голуб считает свои методики единственно правильными. Вспоминаю, весной на заключительной олимпийской квалификации из-за специфической программы отца по сгонке веса не свесился его сын – тоже Юрий Голуб. Как следствие, Украина потеряла последние шансы побороться за олимпийскую лицензию в категории до 55 кг.



Что ж, мне не остается ничего, как надеяться на рассудительность Саенко и ее тренера. Покамест я вынужден констатировать, что не ошибся, отдав место в сборной для участия на Олимпиаде в весе до 72 кг юной Оксане Ващук. Уж лучше пусть набивает шишки и набирается опыта молодежь, чем проигрывает на ранней стадии опытная борчиха. Вы ведь поймите, что Саенко в Токио не просто проиграла представительнице Канады, но не провела ни одного результативного действия, отстояв оба периода на 0:0. К слову, победи Светлана в этой схватке, мы могли подняться на третье или даже второе место в командном зачете. А так стали лишь пятыми. Хотя, по большому счету, это позитивный результат. Изначально перед нами стояла задача попасть в шестерку и пробиться на Кубок мира-2009.



С Ващук все понятно. Как и Оксана после первой же схватки прекратили выступления на Олимпиаде и две другие борчихи – Наталия Синишин (до 55 кг) и Юлия Остапчук (до 63 кг). Теперь, по прошествии чемпионата мира, не жалеете, что взяли на Игры «не тех»?



Я ни о чем не жалею. Считаю, что на Олимпиаду поехали действительно сильнейшие на данный момент девочки. Учтите, что на Играх – совсем другой накал, несравнимый с тем, что присутствует на чемпионатах мира или Европы. Я уверен, что при некоторых раскладах и Синишин, и Остапчук вполне могли войти в число призеров. К примеру, 18-летняя Юлия Остапчук проиграла американке Рэнди Миллер исключительно из-за травмы. Первый период Юля провела успешно. Но со второй двухминутки напомнила о себе травма спины, которую наши врачи пытались нивелировать различными методами. Против Миллер Остапчук вышла на уколах, а когда травма усугубилась, Юля стала словно ватной. Нужной скорости. Координации движений уже не было. Как следствие, два проигранных периода и вылет с олимпийского турнира.



Но я отнюдь не жалуюсь. Это спорт. Такие случаи бывают часто. Иногда везет нам, иногда соперницам. К примеру, дайте Ире Мерлени еще десять таких ситуаций, как в концовке схватки против японки Кихару Ико, и она ни разу не позволит накрыть себя и уложить на лопатки. Но в Пекине произошел этот единственный случай и мы потеряли верную золотую медаль.



После Олимпиады все борчихи остаются в обойме сборной? Никто не объявил о завершении карьеры?



На данный момент все в строю. Кроме того, у нас подрастает прекрасная молодежь. Считаю, что через четыре года в Лондоне у нас будет отличная команды. Из английской столицы мы способны привезти три или даже все четыре медали. Отмечу, что с понедельника (20 октября – Авт.) мы начали тренировочный сбор в Трускавце. Он носит восстановительный характер – девушки попьют водички, подышат карпатским воздухом. Как ни как, завершившийся сезон был очень тяжелым. А в декабре начнем готовиться полноценно. Ближайшие старты у нас уже в феврале. Причем Кубок мира и чемпионат Европы разделяет всего неделя. Поэтому повезем на эти турниры разные составы. Кстати. это тоже дополнительный шанс проверить на высоком уровне номинальных дублеров.



