«Порту» - «Динамо»: максимум из минимума

22 октября 2008, 10:24

Ничего не выдумывая, прагматик Семин обыграл виртуозов из Порту.

Матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов-2008/09 воочию продемонстрировал, как важен на таком уровне тренерский фактор. Несомненно, по кадровому потенциалу динамовцы уступают «Порту» в каждой позиции за исключением вратарской. Возможно, не хуже португальских наши защитники, но это уже вопрос дискуссионный. Но при всем при этом победного результата в Порту «Динамо» добилось как-то легко, как принято говорить, на классе. Но поскольку класса как такового еще нет, то, видимо, определяющей стала тактика.

По сути, ощущение, что киевляне могут посыпаться, возникало лишь в первые 20 минут первого тайма. Надо понимать, в этом отрезке динамовцы приноравливались к головокружительным по количеству и точности передвижениям мяча вдоль поля. Футболисты «Порту» наоборот действовали на правах хозяев, видимо, чувствуя себя фаворитами поединка. Вальяжные перепасовки время от времени перерастали во взрывы активности. Но куражность португальцев результата не дала. Когда Лучо в начале поединка попал в стойку, его реакция выглядела следующей: «Не забил сейчас – забью потом».

Впрочем, «наполеоновские планы» хозяев поломал относительно быстрый гол Александра Алиева. Штрафной из тридцати метров не предвещал беды. Да и не кажешь, что выстрел украинского полузащитника был из разряда неберущихся, либо идеальных по точности. Но в том-то и дело, что удары Алиева с дальних дистанций часто рассчитаны на таких чудаков, как вратарь «Кривбасса» Куслий или резервный кипер «Порту» Нуно. Александр придал мячу вращения, а португалец в рамке был невнимателен.

Так или иначе, когда счет был открыт, «Порту» начал плясать под динамовскую дудку. Португальцы взвинтили темп, но действовали все так же шаблонно, без изюминки. «Динамо» наоборот во второй раз подряд выездные встречи Лиги чемпионов проводит дисциплинированно, с минимумом импровизации. Такое впечатление, что Семин предугадал каждый шаг, который способно предпринять «Порту» в своих атакующих акциях. Даже обычно авантюрный Папе Диакате во вчерашнем поединке смотрелся, как солидный центрбек, сыграв полезно для команды при минимуме движений. Разве что Бадр Эль-Каддури, действующий на несвойственном для себя месте опорного полузащитника, в первом тайме допустил чересчур много брака в опасной близости от своих ворот. Зато во второй половине, когда эмоциональные попытки «Порту» прорваться к владениям Богуша откровенно «читались», Бадр был – одна надежность.

Нужно отметить, что Юрий Семин не сделал ни одной нерациональной замены. Так сказать, не тыкал пальцем в небо – авось выйдет и заиграет. Артем Милевский после перерыва заменил самовлюбленного и продающего себя на каждом шагу Бангура с четким заданием – подержать мяч в центре поля и при возможности бросить в фланговый прорыв кого-то из полузащитников. Роман Еременко вышел вместо уставшего Тибериу Гиоане, чтобы усилить прессинговое давление на соперника на его половине поля. И даже Малхаз Асатиани за семь минут до окончания матча выходил отнюдь не для того, чтобы банально отбиваться. Техничный грузин способен придержать мяч, а при возможности, атаковать из глубины. Для португальцев рывки Асатиани стали неожиданностью и не позволили провести полноценный штурм.

Безусловно, порой португальское комбинирование в одно касание вызывало изумление. Проблема лишь в том, что так покуролесить могут и футболисты условного «Белененсеша». Техничный футбол в крови у южных народов. Чтобы такие действия стали эффективными, команду нужно «вставить» мысль, а не действовать по шаблону. У далеко не настолько техничного «Динамо» мысль была, в течение всего игрового времени просматривался четкий рисунок. Можно даже казать, что киевляне добыли в Португалии победу, выжав максимум из минимума. Это тоже мастерство. В подобном ключе динамовцы провели все три поединка группового турнира Лиги чемпионов. Результат достигнут. Теперь, видимо, Юрию Павловичу придется проявить тактическую гибкость.

«Порту» (Португалия) – «Динамо» (Украина) – 0:1

Гол: 0:1 – Алиев (27).
«Порту»: Нуно – Бруно Алвеш, Роландо, Лиино, Сапурану – Лучо, Мариано (Томаш Кошта, 67), Мейрелеш – Родригес (Сектиуи, 62), Фернандо (Халк, 46), Лопес.
«Динамо»: Богуш – Бетао, Диакате, Михалик, Несмачный – Каддури, Гиоане (Еременко, 59), Вукоевич, Алиев, Нинкович (Асатиани, 83) – Бангура (Милевский, 46).
Предупреждения: Роландо (65) – Несмачный (32).  

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