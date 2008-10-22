Денис Силантьев: «Реализовать давнюю идею подтолкнула неудача на Олимпиаде»

Инициатором - можно сказать, автором идеи - проведения международного турнира выступил один из лидеров украинского плавания Денис Силантьев. Как только «СПОРТглавред» изъявил желание активно освещать эти соревнования, в наше распоряжение передали список приглашенных спортсменов. От имен, которые мы там увидели, можно просто сойти с ума… Селио Филхо (Бразилия), Алан Бернар (Франция), Эмон Саливан (Австралия), Станислава Комарова (Россия), Аркадий Вятчанин (Россия), Наталия Барановская (Кипр), Яна Клочкова и Олег Лисогор (Украина). И, наконец, лучший пловец «всех времен и народов», 14-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс (США).



Естественно, осознав значимость такого события для спортивной Украины, первым делом обратились к самому «виновнику торжества».



Досье. Денис Силантьев. Родился 3 октября 1976 года в Запорожье. Рост — 189 см, вес — 78 кг. Спортом занимается с 1983 года, воспитанник СДЮСШОР «Спартак-ЗИГМУ», ШВСМ.Окончил Запорожский национальный университет, кандидат педагогических наук. Первый тренер — Сергей Проняев. На протяжении всей карьеры тренировался под руководством Сергея Гусева. В 2007 году переехал в Киев, где занимался у Нины и Александра Кожух. За свои успехи в определенном стиле получил прозвище «Мистер Баттерфляй». Награжден орденом «За заслуги» III степени. Женат, воспитывает сына. Основные достижения: первый чемпион мира по плаванию в Независимой Украине, серебряный призер Олимпиады-2000, неоднократный победитель Кубка мира, обладатель до сих пор непобитого рекорда Украины на 200 м баттерфляем (1.55.42)



Денис, уже два месяца минуло с окончания Олимпиады в Пекине… Успели отдохнуть за это время?



Куда там! Сейчас все силы уходят на подготовку и организацию турнира.



Если честно, идея такого плавательного «форума» родилась в Пекине?



Нет. Эту идею вынашивал давно. Года два, это точно. А к скорейшей ее реализации подбило как раз неудачное выступление на Олимпиаде в Пекина – и мое, и сборной.



То есть, поняли, что надо исправлять ситуацию с вашим видом спорта в стране?



Просто ради того, чтобы этот вид стал более популярным. Чтобы на него обратили внимание. А для этого необходимо его всячески рекламировать. Смотрите, ведь есть виды спорта, которые искусственно популяризировали и сейчас они себя прекрасно чувствуют. Ладно, я не беру футбол… Это, конечно, всенародная игра. Он в рекламе не нуждается. А вот теннис, например, некоторые другие… В них просто вкладывали деньги, всячески популяризировали. И теперь тут все нормально.



Поэтому я и решил делать такие же соревнования. Даже есть ориентир… То есть, турнир должен быть наподобие «Звезд шеста» Сергея Бубки. А поскольку турнир у меня первый, то сейчас идем путем проб и ошибок.



Как он правильно называется?



Международный турнир на Кубок Дениса Силантьева «Мистер Баттерфляй». Напомню, что проходить он будет 7-8 ноября.



Кстати, у кого нашли поддержку? Все-таки в одиночку такое вряд ли возможно…



Поддержало министерство спорта. Потом запорожская областная администрация. То есть, те люди, от которых зависит многое.



Почему именно в Запорожье решили проводить соревнования?



Ну, это же мой родной город. Именно по этой причине. И вообще, мне здесь все это проще сделать.



Турнир действительно планируется сделать ежегодным?



Да, конечно. Это не одноразовая акция. Будем проводить каждый год. То есть, турнир приобретет статус традиционного.



К слову, не вынашиваете, случайно, мечту, сделать в будущем «Мистер Баттерфляй», скажем, этапом Кубка мира? Хотя, конечно, сложно…



Нет. Это этот турнир может быть только как отдельные соревнования. Ведь этапы Кубка – это соревнования многолетние, с давно сложившимися традициями. К тому же, тут еще одна немаловажная причина... У нас нет бассейна достойного уровня. Вот если бы такой мы имели, тогда можно было бы и внести предложение. В Украине заинтересовались бы. Ведь в Москве проводится этап Кубка. Почему бы и у нас ему не быть?



Мы ознакомились со списком приглашенных на турнир – это же просто фантастика. С ума можно сойти от таких имен! Действительно, они все будут?



Уже подтвердили свое участие украинские и российские спортсмены, ряд знаменитых пловцов из дальнего зарубежья. Но вот что касается Фелпса… Переговоры с ним сейчас ведутся. Хотя велика вероятность того, что в этот раз приехать он не сможет. И не потому, что не хочет. Нет. Просто у нас очень мало времени на организацию турнира – поздновато начались переговоры. А у мастеров такого класса загруженность невероятная. Свои планы, сборы… Я общался с тренером Фелпса. Вот его слова: «С удовольствием тебя поддержали бы. Но времени очень мало.»



Но на последующих ваших турнирах можно будет рассчитывать на участие всех суперзвезд? Если в этот раз не получится?



Конечно. Во всяком случае, на большинство из них.



Включая Фелпса?



Безусловно.



Денис, скажите, чем же можно заинтересовать спортсменов такого ранга? Неужели Украина для них настолько привлекательна?



Чем заинтересовать?... Во-первых, звезды мирового плавания здесь еще никогда не были. Им ведь тоже интересно. Во-вторых, конечно, немаловажна финансовая заинтересованность. То есть, оплата за приезд. Не секрет, что олимпийским призерам - а уж такому, как Фелпс, обязательно! - нужно платить за участие. Это хорошая мотивация.



Есть тут и важнейший социальный аспект. Ведь соревнования проводятся для популяризации плавания и спорта вообще, для того, чтобы приобщить к нему подрастающие поколения. А за рубежом этому аспекту уделяют очень большое внимание.



То есть, возвращаемся к тому, что главной целью предстоящего турнира является популяризация плавания, в первую очередь среди детей… Но, пожалуй, и для начинающих пловцов эти соревнования не менее важны. По крайней мере, укрепят в желании не бросать спорт…



Скажем так, «Мистер Баттерфляй» - один из этапов популяризации спорта вообще, и плавания, в частности. Вообще, здесь речь идет о пропаганде здорового образа жизни, о новом импульсе к развитию плавания в Украине, привлечении талантливых детей. Что касается молодых спортсменов, то подобный турнир пойдет им только на пользу. Согласно Положению, в соревнованиях смогут участвовать те, у кого уровень подготовки не ниже кандидата в мастера спорта. Это позволит молодым пловцам попробовать свои силы в состязаниях с именитыми спортсменами, наблюдать за их техникой. Ну и, по большому счету, этот турнир является одним из этапов подготовки украинских пловцов к предстоящему чемпионату Европы.



Кстати, за границей проводится очень много подобных турниров. В тех же Италии, Франции… У нас же с этим как-то не очень. Нет, я не берусь говорить о других видах спорта. Там, может, и есть. А вот в плавании – увы. Это огромное упущение. И надо наверстывать.



