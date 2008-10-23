«Спортинг» добил «безнадежно больного»

23 октября 2008, 10:30

«Шахтер» опять проиграл. Луческу опять снял с себя ответственность, косвенно дав понять, что в поражении виноваты украинские игроки.

Мистер Луческу, похоже, совсем заговорился. Признаться, было даже интересно, какое оправдание румын найдет на сей раз. «Наверное, они не заслужили сегодня эту победу, - начал Мирча. - По большому счету, португальцы кроме того полумомента, не создали ничего. Как обычно, использовали нашу невнимательность и несобранность при исполнении стандартных положений. Естественно, поймали нас: опытный Дерлей сыграл пяткой, а Лиедсон забил гол. Мы не действовали так, как должны были, чтобы победить. Самое удивительное для меня то, что мы проиграли большинство единоборств, в особенности в середине поля. Плохо выходили из обороны, плохо контролировали мяч. Была какая-то боязнь. Честно говоря, я не ожидал, что два центральных защитника выйдут на поле с такой боязнью. Причем оба – игроки национальной сборной. Начали играть совсем не в нашу игру этими длинными передачами. Понятно, если бы эти передачи подбирались в зоне обороны соперника. Но этого тоже не происходило. «Спортинг» был более агрессивным в середине поля, со стороны их полузащитников были более смелые действия, чем у нас. Говорилось о том, что преимуществом будет владеть та команда, которая больше выиграет единоборств, в особенности в середине поля. К сожалению, нашего преимущества в этом сегодня не было». Кроме выше изреченного, г-н Луческу раскритиковал Александра Гладкого, выходом которого на замену тренер, оказывается, полностью не доволен. Получается, плохо играли все, поражение не делает чести самому мистеру, но виноваты, в первую очередь, украинцы. Такой себе тонкий намек на негатив, связанный с лимитом на легионеров во внутреннем чемпионате. Не понятно также, почему румынский тренер не узнал свою команду. Как по мне, то в среду в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против «Спортинга» «Шахтер» был представлен во всем своем блеске. Точнее, в нищете. Традиционные эмоциональные всплески и сумбур на старте каждого из таймов, а затем, минуты эдак с 15-й – потухшие глаза и апатия. Странно также, почему наставника «Шахтера» удивляет мягкость при единоборствах со стороны Жадсона и Фернандинью. Кажется, на международном уровне они так играли всегда. Это в чемпионате Украины мега-Ферна может влепить со всей дури по ногам какому-нибудь Ткачуку и отправить того на лечение на полгода. А вообще, «жестко ставить ногу», «отдавать короткие передачи» и «мягко бить по воротам» можно заставить любого игрока. Юрий Семин продемонстрировал это на примере, как казалось, «попавшего в яму» «Динамо». Потому-то для победы над «Порту» Игорю Суркису не пришлось обещать в качестве премиальных по 60 тысяч евро на душу. А горнякам не помогла даже эта мотивация от Рината Ахметова. Если команда «катит, если она в тонусе, ей не надо дополнительных мотиваций или раздражителей. Основной раздражитель – соперник. Почему-то, на память приходит старая мудрость о том, что «рыба гнила с головы»… «Шахтер» (Украина) – «Спортинг» (Португалия) – 0:1 Гол: Лиедсон (76). «Шахтер»: Пятов – Рац, Кучер, Чигринский, Срна – Жадсон (Виллиан, 72), Хюбшман (Гай, 83), Дуляй, Фернандинью – Брандау, Морено (Гладкий, 72). «Спортинг»: Руй Патрисиу - Абель, Полга, Тонел, Мигель Велозу – Жоао Моутинью, Рошембак, Романьоли (Перейринья, 68), Измайлов (Грими, 74) – Дерлей (Поштига, 88), Лиедсон. Предупреждения: Срна (82) – Руй Патрисиу (85).

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