«Сокол» не пожалел «Крылья»

«Крылья»… Да не те, которые помнят болельщики со стажем - по выступлениям еще в союзные времена. Тут надо сделать небольшое лирическое отступление и рассказать, кто есть кто в «Крыльях Советов», ведь в нынешнем чемпионате играет сразу две команды под известным брендом. Дело в том, что в прошлом году из-за проблем с финансированием «крылышки» сложили крылья. На их базе был создан новый клуб под старым названием. Руководство находит деньги, чтобы заявить команду в высшую лигу чемпионата России. Однако уже в нынешнее межсезонье, боссы прежних «Крылья Советов» находят возможность воскресить легендарную команду. Поступает предложение, объединить два клуба и бороться за выход в Континентальную хоккейную лигу. Однако руководители побили горшки, посему в «вышку» были заявлены обе команды. Клуб, история которого берет свое начало еще в советские времена, называется МХК «Крылья Советов», команда, которой без году неделя, просто – «Крылья Советов». Вот вторые «крылышки» и приехали погостить в Украину. Надо сказать, что гостили не так уж и плохо. Большинство команды из Броваров, где играет «Сокол», уезжает с «баранками», так что одно очко, заработанное москвичами тоже можно считать положительным моментов. Если к тому же, учитывать положение дел в команде. Клуб крайне неудачно стартовал в высшей лиге и сейчас пребывает на дне турнирной таблицы. Руководство «Крылья Советов» такой провал настолько расстроил, что перед поездкой к лидеру чемпионата они отправили в отставку главного тренера - легендарного Илью Бякина. Так что первый поединок против «Сокола» стал дебютом на тренерском мостике нового рулевого москвичей Александра Семака. Первый блин, как и полагается, вышел комом. Хотя матч начался с холодного душа для киевлян. Уже на старте поединка украинцы получили два удаления подряд и одну минуту 48 секунду играли втроем против пятерки москвичей. Выстояли. И хотя потом «Крылья» все же открыли счет – Семенов переиграл нашего Игоря Карпенко, но это лишь подхлестнуло «соколят» к более активным действиям. Атаки на ворота гостей хлынули одна за другой. А где атаки, там и голы. Сравнять счет украинцы сумели за 29 секунд до сирены на перерыв. Это Сальников прицельным броском зажег за воротами гостей красный свет. Надо сказать, что Роман не ездил с командой в прошлый уик-энд в Литву на Континентальный кубок, оставшись дома из-за травмы. К счастью, нашему форварду удалось восстановиться к матчам российского чемпионата и принести пользу своей команде. Ведь именно Сальников в начале второго периода выдал прекрасную передачу на Толкунова, который вывел «Сокол» вперед. Лучший в составе гостей все тот же Семенов вновь вернул интригу в игру, сравняв счет. Но затем менее чем за минуту Лахматов и Пастух сделали нам преимущество в «плюс два». Полушин пытался спасти москвичей от поражения, но Матвийчук установил окончательный счет в матче – 5:3. Второй поединок этих команд начался просто кошмарно для украинцев. Уже на пятнадцатой минуте мы «горели» - 0:2. Причем второй гол, как говорится, из разряда необязательных. После дальнего броска, наш голкипер Вадим Селиверстов пытался отбить шайбу, но сделал это настолько неуклюже, что диск влетел в ворота. После матча Вадим извинился перед командой и болельщиками за этот нелепый гол. Но и его понять можно. Вадим очередь редко занимает место в рамке ворот «Сокола». Основным голкипером клуба является Карпенко. Но, по словам тренера киевлян Анатолия Степанищева, перед матчем у Игоря разболелось колено – рецидив старой травмы. Посему наставники были вынуждены ставить в ворота Селиверстова. Отсутствие практики сказалось в начале встречи, но затем Вадим ошибок не допускал и не позволил больше соперникам забить. К первому перерыву нашим удалось сократить отставание в счете. Литвиненко выдал шикарный пас на Матвийчука и тот пробил точно. А дальше все атаки украинцев разбивались об надежную игру голкипер соперников, опытного Мухометова. Время шло, а счет на табло оставался неприятным для хозяев. И когда казалось, что от поражения нам не спастись, «соколятам» улыбнулась госпожа Фортуна. За одну минуту и 12 секунд наставник киевлян Александр Сеуканд идет ва-банк и выпускает вместо Селиверстова шестого полевого игрока. И штурм ворот москвичей приносит плоды за 22 (!) секунды до сирены. Это Срюбко с «пятачка» пробил точно – 2:2. По регламенту дальше овертайм до первой заброшенной шайбы. А в дополнительное время нервы не выдержали у лидера гостей Семенова. Он на ровном месте заработал удаление. Расплата не заставила себя долго ждать. Аверкин, после передачи Литвиненко, реализовал численное преимущество и принес «Соколу» очередную победу – 3:2. После восемнадцати матчей «Сокол» возглавляет турнирную таблицу в дивизионе «Запад», у нашей команды – 45 очков. На два меньше у «Дмитрова», правда, у них и на две игры меньше. На третьем месте подольская «Рысь» - 36 очков.