Валерий Сушкевич: «У паралимпийца выше мотивация»

Месяц назад на страницах нашего сайта Юрий Теппер уже приводил все аргументы данному прогрессу отечественного спорта инвалидов. Теперь же, поостыв за месяц различных официальных мероприятий, посвященных триумфу украинцев на Паралимпиаде, удалось узнать мнение о нашей сборной президента национального комитета спорта инвалидов Валерия Сушкевича.



Прогнозировали ли вы такой успех нашей паралимпийской сборной? Вообще, каковы были прогнозы на выступление паларилмпийцев, и насколько они оправдались?



Вообще-то мы хотели выступить не хуже, чем в Афинах. И видели, что эта задача выполнима. Хотя то, что мы станем четверыми по общему медальному зачету, нам даже и не снилось. Что касается прогнозов, то они оправдались процентов на семьдесят. Например, в последние четыре дня Паралимпиады мы рассчитывали на четыре стопроцентные золотые награды – но не сложилось. С другой стороны, было немало приятных и неожиданных сюрпризов. Одним из таких могу назвать медали нашей первого Паралимпийского чемпиона Василия Лищинского (после золота и серебра Паралимпиады-1996 Лищинский смог добиться повторного успеха лишь двенадцать лет спустя. - Прим. авт.). Во-первых, Василий все-таки возрастной спортсмен, во-вторых, две Паралимпиады подряд никак не мог показать «наградных» результатов. А тут сразу две медали! Не рассчитывали и на успех Сергея Шинкевича – из-за травмы руки. Но тем и интересен спорт, что здесь на первое место выходит характер спортсмена, его харизма. Так что по медалям наши прогнозы оправдались, ну а по фамилиям – это уже стопроцентно предсказать нельзя никак.



Большое количество медалей завоевали пловцы и легкоатлеты...



Это вполне справедливо. В этих видах спорта существует большое количество дисциплин, поэтому больше вероятности добиться высоких результатов. Насчет плавания хочу сказать, что Украина, на секундочку, уже стала третьей страной в мире в этом виде спорта после таких «монстров» как Китай и США. Успехов в легкой атлетике нам удалось добиться еще и благодаря тому, что наконец-то у инваспорта появилась великолепно адаптированная под наши нужды легкоатлетическая база в Евпатории – так что подготовка прошла на «отлично». А, вообще, эти виды спорта вкупе с футболом являются наиболее массовыми в стране. Сами понимаете, что чем больше людей занимаются каким-либо видом спорта, тем больше шансов найти среди них будущего участника игр высокого уровня.



Вы упомянули футбол – спорт №1 в мире. Мы опять на вершине – за счет чего?



За счет самоотдачи и сумасшедшего энергетического напора. Мы уже были лучшими, но потеряли это звание на чемпионате мира в Бразилии. Ребята не то чтобы разозлились, просто захотели доказать, что это была случайность. С другой стороны, мы уже знали, что в сборной России, например, играют три здоровых футболиста (в Бразилии, правда, один из них не выступал, а сидел на скамье запасных – на всякий случай), поэтому были готовы к противостоянию с этой командой. Перед стартом Паралимпиады мы даже провели товарищескую встречу с командой Второй лиги чемпионата Украины и одержали убедительную победу. Ну а в Пекине на финальную встречу Украина-Россия собрались все украинские участники Паралимпиады, так что поддержка у нашей сборной была сильнейшая.



Здоровые спортсмены в составе сборной России? Неужто информация об этом не была «уткой»?



Понимаете, Паралимпиада также является вопросом престижа страны, поэтому подчас и она становится жертвой политики. К сожалению, еще существуют определенные неспортивные моменты, которые решаются на определенном уровне. Так что мне вдвойне приятно, что наша футбольная сборная смогла одолеть соперника, который изначально имел над нами преимущество.



В составе нашей паралимпийской сборной есть спортсмены, которые в свое время выступали на высоком уровне как полноценные. Отсюда вопрос: насколько велик процент спортсменов, продолжающих работу после травм, которые привели к пожизненному увечью?



Это редкие случаи. Обычно сборные на 95-99% состоят из людей, которые имеют врожденные недостатки. Часто олимпиец, который имеет приобретенную инвалидность, не может отнестись к паралимпийскому движению как к спорту высоких достижений. Но больше всего проблема в психологии – спортсмену сложно перестроиться к тому, что теперь он будет бороться за награды не Олимпийских, а Паралимпийских игр, он не готов продолжать тренироваться соответственно нынешнему своему состоянию. И вывести его из этого настроения – очень сложная задача. Так что практически все паралимпийцы свои спортивные качества воспитывали с нуля.



Существует ли специальный тренерский корпус для подготовки паралимпийцев?



У нас нет специализированных тренеров для спорта инвалидов. Обычно наставники олимпийцев параллельно помогают и в подготовке паралимпийцев (как пример – чемпион Европы 1998 года и бронзовый призер Атланты-1996 в толкании ядра Александр Багач, воспитавший нынешнего призера Пекина-2008 Александра Ясинового. - Прим. авт.). К сожалению, у нас, как и в обычном спорте, существует понятие утечки кадров за рубеж – например, на этой Паралимпиаде семь медалей завоевали австралийцы, которых готовил украинский тренер.



Банальный вопрос: почему у Украины больше достижений в спорте инвалидов, чем в обычном?



Это самый частый вопрос, который мне задают (улыбается). Отвечу так: дело не только в том, что из года в год у нас все лучше условия для тренировок и реализации своих желаний. Просто у инвалида зачастую мотивация выше, чем у обычного спортсмена. Для нас спорт – это одна из редких возможностей реализовать себя в жизни, прыгнуть из бездны и изоляции на вершину. Потому намного больше и самоотдача.

