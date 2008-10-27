Сергей Попов: «Среди украинских футболистов наиболее ценен Михалик»

Но, как бы там ни было, мы должны признать, что благодаря этой команде начался ренессанс в украинском футболе. На протяжении десяти лет гегемония киевского «Динамо» не подвергалась сомнению на просторах «нашої неньки». И вот, в сезоне 2001/02 случилось невероятное: после девяти чемпионств кряду “Динамо», золотое звание добыл донецкий клуб, который на протяжении последних пяти сезонов постоянно оказывался вторым.



Отчетливо помню игру 10-го чемпионата Украины в Киеве, когда в присутствии 73950 зрителей на НСК «Олимпийском» «горняки» вырвали победу в непримиримого соперника, проигрывая после первого тайма после удара Мелащенко. Победу донетчанам тогда принесли африканцы – Агахова и Ассан Ндиайе. Я радовался, хотя и являлся болельщиком «Динамо». Тогда «Шахтер» по итогам чемпионата все-таки не сумел обойти «Динамо». Но, в тот день, я осознал, что не за горами и на Донбассе будет праздник. Почему я вспомнил тот матч? Да потому, что с того момента зародилось «класичне» дерби.



Спустя три месяца, уже в следующем, 11-м по счету чемпионате «Шахтер» в Киеве снова реанимировался по ходу матча. Проигрывая 0:2, «оранжевые» под конец матча усилиями того же Ндиайе и Воробья свели встречу вничью. В том сезоне им и посчастливилось впервые «озолотится». Одним из вожаков того «Шахтера» был Сергей Попов, ныне тренирующий горняцкий дубль.



Поговорить с бывшим капитаном донетчан можно о чем угодно, но, больше всего сейчас многих интересует причина кризиса «Шахтера». И в национальном первенстве, и на международной арене. Именно об этом и пойдет речь ниже.



Сергей, прежде всего, как продвигается работа в дубле «Шахтера»?



Отлично. Главное, что работа мне по душе, а работать с подрастающим поколением очень приятно.



Может быть, в недалеком будущем мы увидим Сергея Попова на тренерском мостике какого-нибудь клуба премьер-лиги? Случайно, к вам за услугами еще никто не обращался?



Да нет. Я ж еще молодой, мне нужно поднабраться опыта. Был на стажировке в Голландии, езжу по Украине практикуюсь.



Как вам донецкая молодежь? Когда увидим новых Поповых, Тимощуков?



Перспективных ребят очень много, но им нужно доверять. Выделять кого-то не буду по вполне понятным причинам.



Доверие – штука важная, но почему-то кажется, руководству «Шахтера» проще купить перспективного легионера…



Купить то может и проще, но согласитесь, что и президенту и тренеру было бы приятнее видеть в составе больше своих воспитанников. Мое мнение, нужно покупать лишь легионеров, которые соответствуют уровню «Шахтера», и которые будут выше на голову за украинскую молодежь.



Согласно этой теории можно заполнить весь состав легионерами. Кстати, сейчас воспитанников «Шахтера», играющих в основе единицы. Постает логичный вопрос: зачем тогда эти все футбольные секции?



Ну они же есть, верно? Возьмем в пример нынешнее киевское «Динамо». Семин стал доверять молодым исполнителям, и они каши не портят. И результат появился. Я надеюсь, что в скором времени и в «Шахтере» засветятся наши молодые «звездочки».



Как им выдержать-то конкуренцию с бразильскими монстрами? Или хотя бы, с тем же Марсело Морено, за которого заплаченные большие деньги?



Здесь можно заговорить о лимите, который как по мне должен сокращаться в пользу украинских футболистов. Хотя, без сомнения, и легионеры нужны для усиления национального чемпионата. Что касается Морено, то пока что он не оправдывает доверия.



В сборной Боливии он недавно два гола забил в ворота сборной Уругвая в отборочном матче ЧМ-2010 между прочим.



Только вот в «Шахтере» он пока что не забивает. Надо спрашивать с него, чего он в сборной забивает, а в клубе молчит.



Но не только он не забивает. Ему кстати это простительно по причине адаптации, а вот, что происходит с Гладким и Селезневым непонятно.



Опять же возвращаясь к началу интервью, ребятам нужно доверие. Если футболист играет стабильно, его никто не будет искусственно ставить в запас. Селезнев, скажем, играя в «Арсенале» не использовал два голевых момента в матче – ему там прощали. Подождали немного и он начал забивать. В «Шахтере» дела обстоят иначе: раз не забил, второй раз плохо сыграл, и будьте добры, ждите опять своего шанса.



Может они не могут выдержать конкуренцию с Брандао?



Я не знаю. Брандао – забивной игрок, настырный, ищущий момента и играет за счет этих качеств. Если бы Гладкий забивал, поверьте, его бы Луческу ставил. А так, последнее время он транжирит свои моменты.



Многие критикуют «Шахтер» и Луческу в частности за любовь к бразильцам. Сейчас их с излишком – шесть человек. Не считаете, что тот же Фернандиньо, Жадсон пересидели в Украине?



На счет Жадсона не знаю, а вот Фернандиньо спокойно мог бы закрепиться в любом гранде европейского калибра, будь-то «Милан», «Ливерпуль» или «Манчестер».



Почему «Шахтеру» не удалось полюбовно расстаться со звездами - Матузалемом и Кастильо?



Могу предположить, что у Матузалема была какая-то договоренность в контракте с клубом, и кто-то не выполнил ее. Кастильо, будучи лидером «Олимпиакоса» и сборной Мексики пришел в «Шахтер» как звезда. В Донецке у него заладилось, а на вторых ролях быть ему не хотелось.



Почему они в Европе затерялись?



От добра добра не ищут. Тот же Матузалем в «Шахтере» был звездой, а где он сейчас? Может быть, он сейчас и жалеет, что покинул Донецк. Кастильо мог стать лидером «Шахтера», но не захотел.



Почему «Шахтер», клуб с деньгами, футболистами, сильным тренером и амбициозным президентом никак не может заявить о себе в еврокубках?



Если б я знал почему, тренировал бы «Шахтер» (смеется). Что-то да не получается. Второй год в Лиге начинаем с победы, но потом по ходу теряем добытое преимущество. Честно говоря, последняя встреча со «Спортингом» не вселяет оптимизма. Игра была неубедительная, чего давно за «Шахтером» не наблюдалось. Но, есть время, чтобы все исправить.



Это больше удивляет и потому, что ЦСКА, «Зенит» уже выигрывали Кубок УЕФА. В чем кроется секрет их успеха?



Говоря о «Зените», можно утверждать, что им сопутствовала удача, где-то везение. Они натужно вышли из группы, и лишь уже в стадии плей-офф весной заиграли. Расцвет их пришелся на домашнюю игру с «Баварией». ЦСКА более ровно тогда прошел дистанцию, и завоевал трофей по делу.



Кстати о матче с «Баварией». Ходили слухи, что русские купили матч. Это абсурдно?



Если бы доказали, что купили, - было бы не абсурдно (смеется). Честно говоря, я не представляю, как можно купить такой именитый и дорожащий своей репутацией клуб.



Вы сильно радовались успеху «Зениту»?



Конечно. Я за них более и слежу за их выступлениями. Все-таки некоторое время играл в Питере.



С кем-то поддерживаете еще связь?



С Анатолием Тимощуком общаемся. С Горшковым созваниваемся.



«Зенит», как и «Шахтер» сейчас переживает кризис. В чем их причина, по-вашему?



Они наелись. В обойме Адвоката примерно 18 человек, и они одним составом практически проводят все игры. Чемпионат России, кубок страны, Кубок УЕФА, сборная, сейчас Лига. Команда не может на протяжении такого длительного времени выдавать постоянно победы. Ребята психологически подустали.



Как-то вы сказали, что Тимощук стоит тех $20 млн., за которые его купил «Зенит» в «Шахтера». Интересно, кто сейчас самый дорогостоящий игрок в донецком клубе?



Фернандиньо. И Срна, наверное. Один клуб за них может заплатить 10 млн, другой – 12. Все зависит от того, кто покупает. Абрамович может выложить одну сумму, а «Ильичевец» совсем другую.



А кто из украинских игроков сейчас наиболее дорогостоящий?



Я думаю – Михалик. И это я говорю не потому, что в СМИ появилась информация о заинтересованности в его услугах «Милана». Нет. Михалик прогрессирует последнее время быстро, и на сегодняшний день является одним из лучших игроков разрушительного плана.



Сейчас в «Шахтере» много талантливых игроков не имеют практики – Шуст, Худжамов, Федецкий, Чижов…



Они нужны клубу. Вы же сами говорите, что они талантливые, перспективные. Они должны доказывать свои претензии на деле. Если не получается, они должны определиться: доказывать снова свое право на место в составе или уйти. Они должны сами выбирать, чего они хотят.



Мне очень импонирует политика московского ЦСКА. Выиграв с бразильцами Кубок УЕФА и два чемпионских звания, армейцы постепенно распрощались с «кудесниками мяча», поскольку те уже не приносили особой пользы. Можно сказать, даже регрессировали (Карвалью, Дуду). А на их месте появился молодой феномен Дзагоев.



Я думаю, он появился бы, даже при бразильцах в составе. А стратегию развития каждый клуб выбирает по-своему. Вон лондонский «Арсенал» практически каждые два года набирает молодежь и выращивает из них талантливых футболистов. А «Манчестер Юнайтед», например, с одним костяком играет 3-4 года и добивается результата. Стратегии у них разные, но они приносят успех.



Почему в Украине нет новых Дзагоевых?



Они есть, просто им нужно доверие. Просто в наших грандах – «Шахтере» и «Динамо» делается ставка на сиеминутный результат и у молодых футболистов мало шансов стать новыми Шевченко.



На какое место по рейтингу вы поставили бы украинский чемпионат в Европе?



Он идет сразу после российского. Но, какое место занимает российский, я не знаю (смеется).



Есть ли будущее в украинском футболе?



Конечно, есть. Работая с будущим поколением, я могу точно сказать, – футбол не загнется в нашей стране. Нужно лишь терпение и доверие.



