Кто завоюет мировую футбольную корону в ЮАР?

3 марта 2010, 14:47

Экс-капитаны сборных Англии и Нидерландов Алан Ширер и Рональд Куман считают, что летом обладателями самого престижного в мире футбольного трофея станут испанцы.

А прогноз Castrol FIFA World Cup Predictor предсказывает победу пятикратных чемпионов мира  - бразильцев.

Своими мыслями о предстоящем чемпионате мира эксперты поделились с любителями футбола во время веб-чата, который организовал официальный спонсор FIFA World Cup 2010 компания Castrol. Интересно, что мнение Ширера и Кумана разделяют букмекеры, которые тоже делают ставку на победу чемпионов Европы 2008 года.

Победит математический расчет или интуиция футбольных экспертов, покажет игра, а пока напомним, что, согласно прогнозу Castrol FIFA World Cup Predictor,  фаворитами Чемпионата мира 2010 являются сборные Бразилии, Испании, Англии, Нидерландов, Аргентины и Германии.

По мнению Представителя бренда  Castrol и экс-капитана английской сборной Ширера, кто бы ни претендовал на титул, ему придется сразиться с испанцами или бразильцами. Сравнивая сборные Бразилии и Англии, Алан Ширер отметил:

- Возможно, в плане индивидуального мастерства Англия уступает Бразилии, но Англия может выиграть у любой команды.

Отвечая на вопрос, могут ли голландцы обыграть бразильцев, Рональд Куман сказал:

- Чтобы победить Бразилию, нужно играть просто фантастично, как в нападении, так и в обороне. Все ведущие игроки должны быть в хорошей физической форме после долгого сезона в клубе, но это возможно. Футбол прекрасен тем, что в этой игре возможно все.

В то же время Алан Ширер уверен, что на предстоящем турнире никаких сюрпризов не будет, и победителем станет кто-то из фаворитов.

Оценивая африканские команды, Рональд Куман отметил сборную Кот-д’Ивуара как самую сильную:

- Думаю, что на данный момент сборная Кот-д’Ивуара – самая сильная африканская команда. У них в нападении играет Дрогба, и на фоне других африканских команд эта сборная более стабильная и сбалансированная.

Алан Ширер добавил:

- Дрогба для сборной Кот-д’Ивуара то же самое, что Руни для Англии. Он великий игрок. На сегодняшний день, не так много защитников. которые смогут ему противостоять. Он большой, сильный, мощный, может забивать голы любой ногой и головой.  Если  сборная Кот-д’Ивуара хочет чего-то добиться, то этому футболисту нужно играть хорошо, ведь его команда попала в очень сложную группу.


Ширер, также сказал, что для достижения успеха сборная Кот-д’Ивуара должна обеспечить хорошее взаимодействие между своими лучшими игроками.

Отвечая на вопрос о возможном обладателе «Золотой бутсы», эксперты разошлись во мнениях. Ширер считает, что эта награда достанется Уэйну Руни,  а Куман полагает, что «Золотую бутсу» получит Давид Вилья. Бывший капитан голландской сборной также подчеркнул, что Вилья великолепно играет в связке с Торресом, который тоже может претендовать на «Золотую бутсу».

Над прогнозом Castrol FIFA World Cup Predictor работала та же команда аналитиков, которая создавала Castrol Rankings и Castrol Index. Составители Прогноза Castrol оценили оборону и нападение каждой сборной на основе игровых показателей команд и игроков в прошлых матчах.  

Затем, смоделировав турнир более 100 тыс. раз с учетом результата жеребьевки, Castrol рассчитал шансы каждой команды на выход из группы и на победу в самом престижном футбольном турнире мира.

Прогноз Castrol будет обновляться на протяжении всего чемпионата мира 2010 и публиковаться на сайте castrolfootball.com. Таким образом, болельщики смогут проследить, как результаты каждого матча будут отражаться на шансах их сборных.
Прогноз Castrol представляет собой полностью интерактивную систему, благодаря которой болельщики смогут узнать, как их команды продвигаются в группах, кто будет их вероятными соперниками на каждом этапе, и предстоят ли им неприятные встречи с бывшими оппонентами.

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