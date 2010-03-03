Виталий Кличко: «Выставив нереальные условия, Валуев мягко отказался от встречи со мной»

Пока сроки проведения следующего боя с участием чемпиона мира по версии WBС не определены, он продолжает тренироваться и заниматься общественной деятельностью. Сегодня в Ирпене Виталий в качестве основателя Фонда братьев Кличко совместно с немецким Фондом Конрада Аденауэра презентовал второй этап молодежного проекта «Оздорови общество» под названием «Творческие студии». Молодежь представит свою модель создания здорового общества. Десять победителей акции получат от Фондов по 3000 гривен премиальных. Но для начала будущие участники проекта пообщались с самим Виталием Кличко. После двухчасового брифинга Виталий согласился ответить на несколько вопросов корреспондента «СПОРТглавреда».



Виталий, на встрече с молодежью вы рассказали историю, которая вынудила вас уйти в политику. И вспомнили там о коррумпированном чиновнике из киевской мэрии, требовавшего невесть что за интересный для столицы зарубежный проект. Не кажется ли вам, что, цитируя» живого классика, «треба персоніфікувати те зло, проти якого боремося»?



Возможно, надо. Но не буду делать этого из моральных соображений. Прежде чем кого-то обвинять, надо иметь реальные доказательства. Чтобы оппонент не обвинил меня в клевете. А поскольку мы беседовали наедине в его кабинете и свидетелей не было, то называть имени не могу.



Вы говорили об оздоровлении общества. Недавно в Киевсовете приключилась интересная история, когда двое нардепов – олимпийских чемпионов – вместе со своими так называемыми помощниками пришли решать земельные вопросы фактически силовым методом. Вас тогда на глазах у всех вывели из себя. Это видела, наверное, вся Украина. А позже кандидат от политической силы, которую представляют эти чемпионы, стал Президентом страны. Так возможно ль оздоровить такое общество?



Меня не так просто вывести из себя. Это раз. Второе – народ имеет ту власть, которую он заслуживает и которую он выбирает. Я не буду вступать в перепалку с участниками того инцидента. Отмечу только, что полностью согласен с Михаилом Жванецким, который сказал, что после того, что власть делает с народом, она обязано на нем жениться.



Вы пропагандируете здоровый образ жизни, но замечены в рекламе спиртных напитков...



Не вижу в этом чего-то плохого. Да, мы с братом рекламировали пиво «Черниговское». Но это бизнес. Выдающийся теннисист Борис Беккер или чемпион по автогонкам в Формуле-1 Мика Хаккинен, гольфист Тайгер Вудс тоже рекламируют пиво. И никто их за это не осуждает. Но если мы решим в Украине, что это плохо, то спортсмены не будут рекламировать алкогольных напитков. Но проблема не в рекламе, а в отношении. Если в законе написано, что алкоголя нельзя продавать несовершеннолетним и пить пиво в общественных местах, то эти правила надо соблюдать. К сожалению, у нас на этот закон никто внимания не обращает. Например, в Лос-Анджелесе идти по улице и пить пиво не позволит себе ни один человек. Ибо знает, за это получит большой штраф.



Давайте поговорим непосредственно о делах спортивных. Покамест вам не удается договориться о проведении следующего боя. Может случиться, что терпение лопнет...



...и я объявлю о завершении карьеры? Нет. Во-первых, есть цель, от которой мы с братом не отрекались. Хотим собрать все пояса в одной семье. Поэтому вы же понимаете, что даже в случае, если представители Николая Валуева согласятся на наши условия, то этот бой не будет моим последним. Хотя переговоры с россиянином зашли в ступор. Надеюсь, в ближайшие несколько месяцев нам удастся договориться с Дэвидом Хэем о бое, я заберу у него пояс чемпиона по версии WBA и сразу объявлю о завершении карьеры.



Вам не кажется, что Хэй просто оттягивает время?



Ждет, пока я состарюсь? Ну, пусть защитит свой титул в поединке с Джони Руизом, а потом мы вернемся к переговорам. Думаю, есть все основания надеяться, что с третьей попытки Дэвид таки согласится встретиться с одним из Кличко.



Из-за таких бойцов как Валуев американцы повели речь о девальвации уровня представителей супертяжелого веса. Поэтому, собственно, находится много скептиков, которые недооценивают титулов братьев Кличко. Когда россиянин проиграл Хэю, казалось, что его эпоха прошла. Зачем вы снова пытаетесь вернуть Николая в боксерскую жизнь?



Этот поединок был бы интересен как с коммерческой, так и со спортивной точек зрения. Но представители Валуева сделали все, чтоб как бы не отказаться, но в то же время отказаться от поединка. Россиянин боится выходить против меня на ринг, потому и настаивает на четырех миллионов долларов премиальных вместо предложенных нами 2,5 млн. Странная логика, так как Валуев в своей карьере даже близко не получал таких денег. К тому же Николай – не чемпион мира. Он не вправе диктовать условия. Но пусть. Не хочет – мы уговаривать не будем. Выставить нереальные условия – это мягкий отказ.



До боя Владимира с Эдди Чемберсом остается три недели. Вы настроены оптимистично?



Да. Вместе с тем не хочу недооценивать Чемберса. Эдди – опытный боец. Официальным претендентом на чемпионский пояс он стал не случайно, как это иногда бывает, а прошел всю рейтинговую сетку. На мой взгляд, де-факто Чемберс победил россиянина Поветкина. Украинца Дмитренко он одолел и по результату. Эдди – достойный соперник. Но, думаю, Владимир докажет, что он достоин владеть двумя чемпионскими поясами. Впрочем, убежден, легко брату не будет.



Как семья Кличко готовится к свадьбе младшего брата?



Я читал об этом в прессе. Звоню: «Володя, неужели ты брату ничего рассказать не хочешь?» На самом деле, все это болтовня. Владимир только посмеялся и сказал, что все это не просто слухи, а чушь. И кольца одной голливудской актрисе он не дарил. Володя сказал, что не знает, кто это кольцо подарил (смеется). И о какой помолвке речь. Это я дословно цитирую слова своего брата.



