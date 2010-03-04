Печеров не узнал бывших одноклубников

4 марта 2010, 12:20

Баскетболисты «Юты джаз» после длительных спевок, похоже, нашли свою виртуозную мелодию. И премией стала беспроигрышная серия из 9 матчей подряд.

Лишь чемпионам из «Лос-Анджелес лейкерс» удалось остановить не в меру разыгравшихся «музыкантов» -96:81 .

Команда Кирилла Фесенко, правда, надеялась, что все овации в этом поединке достанутся ей,  ведь в составе соперников не было травмированного Коби Брайанта. Как оказалось, калифорнийцы умеют играть и без своего лидера. Судьба матча решилась в борьбе на «втором этаже», где Ламар Одом (25 очков + 11 подборов) и Поу Газоль (22 +19) посмеялись над центровым «Юты» Мехметом Окуром.

Первую скрипку  у «джазменов» сыграл  Андрей Кириленко,   которого тренер Джерри Слоун вернул в стартовую пятерку. Россиянин принес команде 17 очков. А украинец Кирилл Фесенко был в действии только 3 минуты, и не успел помочь своим партнерам.

Зато в игре с «Портлендом» в отсутствие Окура Кирилл провел на площадке уже 25 минут и заработал 8 очков и 6 подборов. Удачно действовал украинский центровой и в матче с «Атлантой», набрав 9 очков (на очко больше Окура). Но «Юта» уступила одному из лидеров Восточной конференции - 100:105. Лучшим у победителей был Джо Джонсон - 28 очков.

Команда Алексея Печерова «Миннесота тимбервулз», уже распрощавшись со всеми турнирными надеждами, тоже оказалась способной на выигрышную серию. И хотя «волчья охота» застопорилась после 4 побед подряд, среди «жертв» очутились и лидеры Юго-Западного дивизиона «Даллас маверикс» - 117:108. Алексей Печеров в этом поединке не участвовал, но он помог своему клубу одолеть «Нью-Йорк никс» - 112:91. Украинец заработал 2 очка за 2 минуты, проведенные на площадке.

А споткнулись северяне на филадельфийской команде, тоже скромно играющей в этом сезоне, но в отличии от «Миннесоты» не потерявшей надежды на выход в плей-офф. 24 очка лидера филадельфийцев Андре Игуодалы позволили его клубу огорчить «Волков» - 97:116. Стартовая пятерка «Тимбервулвс» действовала без огонька, и самым результативным у северян стал новичок Уэйн Эллингтон (16 очков), начинавший путь в баскетболе... в Филадельфии. Алексей Печеров, как и Эллингтон, выходил в этой встрече на замены, и за 16 минут добыл 6 очков.

Ничем «Волки» не смогли удивить и бывшую команду Печерова «Вашингтон визардс», решившуюся на крутые кадровые перемены в самый разгар сезона. Украинец, увидев на площадке вместо своих недавних одноклубников в основном новые лица,не растерялся и отметился пятью очками. Но столичные баскетболисты были посильнее - 108:99, а заменивший проданного в «Кавалиерс» Энтуана Джэймисона Андре Блатч набрал лучший в своей карьере показатель - 33 очка и 13 подборов.

Ну а новая команда Джэймисона потрепала нервы своим поклонникам, проиграв три встречи подряд, в том числе одному из своих главных преследователей-орландцам - 95:101. Дуэль Дуайта Ховарда и Шакила О\'Нила закончилась в пользу более молодого флоридца (22 очка и 16 подборов). Но после короткого спада кливлендцы вновь обрели устойчивую почву под ногами, и расправились с командами, входящую в первую пятерку на Востоке – «Бостон селтикс» (108:88) и «Торонто рэпторс» (126:118). В обеих играх Леброн Джеймс «привез» соперникам по 36 очков, и сейчас «король» со своей свитой упрочили  лидерство в Восточной конференции.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно **нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривен на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять