Печеров не узнал бывших одноклубников

Лишь чемпионам из «Лос-Анджелес лейкерс» удалось остановить не в меру разыгравшихся «музыкантов» -96:81 .



Команда Кирилла Фесенко, правда, надеялась, что все овации в этом поединке достанутся ей, ведь в составе соперников не было травмированного Коби Брайанта. Как оказалось, калифорнийцы умеют играть и без своего лидера. Судьба матча решилась в борьбе на «втором этаже», где Ламар Одом (25 очков + 11 подборов) и Поу Газоль (22 +19) посмеялись над центровым «Юты» Мехметом Окуром.



Первую скрипку у «джазменов» сыграл Андрей Кириленко, которого тренер Джерри Слоун вернул в стартовую пятерку. Россиянин принес команде 17 очков. А украинец Кирилл Фесенко был в действии только 3 минуты, и не успел помочь своим партнерам.



Зато в игре с «Портлендом» в отсутствие Окура Кирилл провел на площадке уже 25 минут и заработал 8 очков и 6 подборов. Удачно действовал украинский центровой и в матче с «Атлантой», набрав 9 очков (на очко больше Окура). Но «Юта» уступила одному из лидеров Восточной конференции - 100:105. Лучшим у победителей был Джо Джонсон - 28 очков.



Команда Алексея Печерова «Миннесота тимбервулз», уже распрощавшись со всеми турнирными надеждами, тоже оказалась способной на выигрышную серию. И хотя «волчья охота» застопорилась после 4 побед подряд, среди «жертв» очутились и лидеры Юго-Западного дивизиона «Даллас маверикс» - 117:108. Алексей Печеров в этом поединке не участвовал, но он помог своему клубу одолеть «Нью-Йорк никс» - 112:91. Украинец заработал 2 очка за 2 минуты, проведенные на площадке.



А споткнулись северяне на филадельфийской команде, тоже скромно играющей в этом сезоне, но в отличии от «Миннесоты» не потерявшей надежды на выход в плей-офф. 24 очка лидера филадельфийцев Андре Игуодалы позволили его клубу огорчить «Волков» - 97:116. Стартовая пятерка «Тимбервулвс» действовала без огонька, и самым результативным у северян стал новичок Уэйн Эллингтон (16 очков), начинавший путь в баскетболе... в Филадельфии. Алексей Печеров, как и Эллингтон, выходил в этой встрече на замены, и за 16 минут добыл 6 очков.



Ничем «Волки» не смогли удивить и бывшую команду Печерова «Вашингтон визардс», решившуюся на крутые кадровые перемены в самый разгар сезона. Украинец, увидев на площадке вместо своих недавних одноклубников в основном новые лица,не растерялся и отметился пятью очками. Но столичные баскетболисты были посильнее - 108:99, а заменивший проданного в «Кавалиерс» Энтуана Джэймисона Андре Блатч набрал лучший в своей карьере показатель - 33 очка и 13 подборов.



Ну а новая команда Джэймисона потрепала нервы своим поклонникам, проиграв три встречи подряд, в том числе одному из своих главных преследователей-орландцам - 95:101. Дуэль Дуайта Ховарда и Шакила О\'Нила закончилась в пользу более молодого флоридца (22 очка и 16 подборов). Но после короткого спада кливлендцы вновь обрели устойчивую почву под ногами, и расправились с командами, входящую в первую пятерку на Востоке – «Бостон селтикс» (108:88) и «Торонто рэпторс» (126:118). В обеих играх Леброн Джеймс «привез» соперникам по 36 очков, и сейчас «король» со своей свитой упрочили лидерство в Восточной конференции.