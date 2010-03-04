Сергей Бубка: «Необходима революция в спортивной сфере. Спорт не может быть бедным родственником.»

Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поделился своими впечатлениями от Олимпиады в Ванкувере и ответил на вопросы.



- Все-таки как спорт объединяет людей! И как ни что содействует сплочению нации. Когда канадцы выиграли олимпийский хоккейный турнир, то везде – на улицах, в метро – все пели гимн.



Вообще, отношение к спорту там иное. Эта сфера – первостепенна, приоритетна. В Канаде физкультура в школе – это урок №1. На него отводится 90 минут четыре раза в неделю. И вот вам результат. Канада - первая. В целом же, соревнования прошли на высоком уровне. 26 стран стали обладателями олимпийских медалей. К сожалению, среди них не оказалось Украины. Так же как и в 2002 году мы остались без наград. Лучший результат – пятое место биатлониста Андрей Дериземли. Слабое утешение. Конечно, можно пенять и на погоду, и на нехватку психологической уверенности – спортсмены тоже люди.



Какие выводы?.. Что можно было ожидать, если наш спорт базируется на руинах советской системы. На всем, что от нее осталось. Инфраструктура давно устарела и сегодня никуда не годна. Яркий пример – наши саночники тренируются в Латвии! О чем еще можно говорить?



А наши спортсмены в зимних видах?.. Ведь там, в основном, возрастные. А молодой смены практически и нет. Вопиющий факт: в институте физкультуре закрыли кафедру зимних видов спорта. Потому что туда никто не идет. Некого обучать.



С одной стороны, мы все-таки ждали олимпийскую медаль. А с другой стороны, что у нас для этого делалось? При таком отношении государства к спорту и физкультуре.



Вот фигурное катание. Нашей представительницы в женском одиночном вообще не было. А вспомним былое… Петренко, Баюл. На них все и закончилось. А центры, где они тренировались, сегодня уже не работают. А когда нет условий и средств для оплаты труда, лучшие уезжают. Последний пример… Есть договор, что наша фигуристка Татьяна Волосожар уедет в Россию. Найти ей там партнера труда не составит. А наши тренеры?.. Об отношении к ним уже и не говорю.



Какой выход из ситуации? Прежде всего, отношение государства и его руководства должно стать иным. Сегодня действительно, надо делать настоящую революцию – менять отношение к спорту и физкультуре, усиленными темпами строить базы, залы, прочие объекты, привлекать бизнес-структуры… А также, готовить и привлекать современных менеджеров, развивать спортивную науку, медицину, генетику. Сегодня, в этом отношении, мы находимся там, где были много лет назад. Ничуть не продвинулись. Для развития спортивной науки ничего не делается. Национальный олимпийский комитет в меру своих сил помогает. Но это очень маленькие средства.



Сергей Назарович, по вашему мнению, есть надежда, что новое руководство страны изменит ситуацию к лучшему?



Вот как раз сегодня запланирована встреча с Президентом. Расскажу ему обо всем. Тем более, что все это для него знакомо. Все-таки Виктор Янукович сам возглавлял НОК. И достаточно много сделал на этом посту.



А идеи у меня есть. Надеюсь, что их воспримут и решение будет позитивным. Безусловно, я понимаю, что для этого надо время. Быстрых результатов ждать не стоит. И все же, повторюсь – должна быть революция в спортивной сфере. Спорт не может быть бедным родственником.



Нередко, чтобы получить рычаги воздействия к решению проблем, идут в политику… У вас нет такой мысли? Например, претендовать на пост министра.



Сегодня я возглавляю – подчеркиваю – общественную организацию, которой является НОК. Все, что возможно делать на этом посту – делаю. Но выше головы не прыгнешь. Мы не можем и не в силах решать вопросы, находящиеся вне нашей компетенции. Многочисленные проблемы я намеревался обратиться «наверх». Но за два года к руководству государства так и не попал. Какие сейчас у меня могут быть рычаги, если отношение к спорту, мягко говоря, равнодушное, если финансовые программы сворачиваются, если все разговоры – впустую. Не Олимпийский же комитет должен заниматься строительством спортивных объектов!



Что касается ухода в политику… Знаете, я возглавляю НОК, комиссию в Международном олимпийском комитете, отвечаю за подготовку Первых юношеских Игр, занимаю пост в Международной федерации легкой атлетики… У меня просто нет физических сил и возможностей совмещать это все еще и с работой министром. Я туда не подхожу. Если же спросят мое мнение, то скажу, что спорт и физкультуру необходимо выделить в отдельное министерство. Спорт не должен быть придатком чего-то. А в том виде, в котором сегодня существует это ведомство – министерство семьи, молодежи и спорта – то позитивных сдвигов ждать, не особенно приходится. В данном случае, масса работы сводится, грубо говоря, к перекладыванию бумажек с одного стола на другой. В дальнейшем, все будет зависеть от Президента страны, Премьер-министра. От их отношения к спорту, как приоритетному направлению в укреплении здоровья нации.



Сергей Назарович, если нет средств на развитие многих видов спорта – зимних – может лучше сконцентрироваться на трех-четырех? Биатлон, лыжи… Об этом, к слову, недавно говорил президент федерации биатлона Владимир Брынзак.



На эту Олимпиаду мы везли всех, кто завоевал лицензии. И безусловно, надо развивать все направления. Тем не менее, приоритетные виды есть и будут. Это базис. То, что сегодня все виды не вытянешь – это однозначно.



Президент Национального олимпийского комитата России Леонид Тягачев после неудачного выступления команды соседней страны на Олимпиаде подал в отставку…



Честно говоря, я удивлен. В России, как и у нас, всеми денежными ресурсами, выделяемыми на подготовку к Играм, располагает министерство спорта. Оно же отвечает за развитие инфраструктуры. Потому мне сложно объяснить, почему виновным оказался именно Тягачев. Впрочем, возможно я не знаю всех нюансов. Могу говорить об украинском НОКе. Как мы можем отвечать за результат, если мы не занимались организацией подготовки команды к Олимпиаде? Тем не менее, если у нас появляется такая возможность, мы пытаемся поддерживать федерации по различным видам спорта. И в финансовом плане тоже. Кроме того, мы проводим семинары, методические занятия. Для чего мы это делаем? Чтобы хоть как-то поднять общий уровень нашего спорта.



Олимпиада завершилась. Ее результаты не могут радовать. Но это не значит, что спортсмены должны отвечать за неудачи ценой собственного здоровья. Речь о биатлонной команде. Как известно, сестры Семеренко и Елена Пидгрушна всего через четыре дня после Олимпиады стартовали в чемпионате Европы в эстонском Отепяя. А это – совершенно иной климатический пояс, 10 часов разницы во времени с Ванкувером. Получается эксплуатация человеческого организма…



Мы должны соблюдать условия международного календаря.



Ведущие сборные не везут на такие соревнования первые составы…



А Украина везет, потому что у нас было неудачное выступление на Олимпиаде. Кроме того, как мне объяснил Владимир Брынзак, участвовать нужно, потому что от результатов этого выступления зависит количество лицензий для наших биатлонистов уже с прицелом на следующий сезон. Нам нужно сохранить количество спортсменов.



Но ведь выступление в Ванкувере забрало у наших атлетов физические и моральные силы…



Во-первых, ресурс большой. Пятое место Андрея Дериземли, шестое – женской эстафетной команды, восьмое – Оксаны Хвостенко. Не промахнись последним выстрелом в индивидуальной гонке Валентина Семеренко, у нее, весьма вероятно, была бы медаль. Конечно, сейчас девушки устали. Но с нашей системой стипендий и финансовой поддержки Украина должна участвовать. Тем более, что на Олимпиаде мы остались без медалей.



Мужская сборная Германии тоже не взяла в Ванкувере ни одной награды…



Немцы, насколько я понимаю, после соревнований уровня Олимпиады никогда не посещают чемпионатов Европы основным составом. У нас ситуация немного иная. Девчонки нуждаются в президентских стипендиях. От этого зависит их развитие как спортсменок в будущем.



