Юрий Павленко: «Информация, что наши олимпийцы финансируются гораздо хуже паралимпийцев, не соответствует действительности»

5 марта 2010, 14:18

Через неделю в Ванкувере состоится открытие Х зимних паралимпийских игр. Украинская команда является одним из фаворитов Паралимпиады.

Сегодня министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко и президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич рассказали об особенностях предстоящих Игр и ответили на вопросы.

- Вчера паралимпийский огонь отправился в путь по канадских городам, - начал Валерий Сушкевич. – И 12 марта огонь запылает на главной арене в Ванкувере, дав старт Х зимним Паралимпийских играм. Завершатся они 21 марта.

В соревнованиях примут участие 600 спортсменов из 44-х стран. Будут разыграны 32 комплекта медалей в пяти видах спорта. Впервые за всю историю участия Украины в зимних Паралимпиадах наши спортсмены будут состязаться в трех видах. Если раньше украинское представительство было только в лыжных гонках и биатлоне, то теперь добавился еще и горнолыжный спорт.

Теперь более конкретно… Украинцы будут участвовать в двух дистанциях – длинной и короткой – в биатлоне. В трех лыжных гонках – короткой дистанции вольным стилем, средней и длинной дистанциях классическим стилем. Далее, в лыжной эстафете – женщины на 3 х 2,5, мужчины – 1 х 4 и 2 х 5 километров. И, наконец, один из спортсмнов дебютирующий в горных лыжах, в двух видах соревнований – слаломе и гигантском слаломе.

Где и как проходила подготовка нашей команды?  

Во-первых, в Евпатории. На базе Национального центра паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов. Специальную подготовку к лыжным гонкам проходили на базе олимпийской подготовки «Тысовец» - в Сколе Львовской области. Завершающий тренировочный этап состоялся на лыжных и биатлонных трассах только что открытой первой линии Западного реабилитационно-спортивного центра Нацкомитета спорта инвалидов – в Турковском районе Львовщины. Кроме того, наши спортмены тренировались и за границей – в Болгарии, России, Финляндии и Италии. Последний адаптационный сбор наша команда проходит уже непосредственно в Канаде – в Вистлере.

Состав украинской делегации?..

Всего в Канаду едут 47 человек. Из них 26 спортсменов. Остальные – тренеры, врачи, массажисты, работники штаба. Средний возраст нашей команды 27,5 лет. Нашу дружину составляют 14 спортсменов-инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата и пятеро – с поражениями зрения. Среди участников – восемь женщин и одиннадцать мужчин.

Кто будет нашими основными конкурентами?

Пожалуй, конкурент №1 – это Россия. Кроме того, канадцы, шведы, норвежцы, французы и итальянцы.

Вслед за главой Паралимпийского комитета слово взял министр спорта Юрий Павленко. Он начал с того, что проинформировал о достижениях украинских спортсменов-инвалидов, которые предшествовали Играм в Ванкувере…

- В лицензионных соревнованиях в течении 2009 года наши паралимпийцы завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей. На украинских спортсменов мы возлагаем большие надежды. На предыдущих Играх в Турине среди 39 команд мира Национальная паралимпийская сборная заняла третье место по количеству золотых наград и второе – по общему числу медалей. Мы верим, что в Ванкувере украинцы покажут результаты, по крайней мере, не хуже предыдущих.  

Юрий Алексеевич, на днях прошла информация, что на подготовку наших паралимпийцев тратится средств гораздо больше, чем на подготовку олимпийцев…    
    
Да, такой слух мимо меня тоже не прошел. И скажу, что это неправда. В качестве подтверждения приведу конкретные цифры. На заключительном этапе подготовки 2009/2010 г. на нашу Олимпийскую команду потрачено 26 млн. 867 тыс. гривен. На Паралимпийскую – 6 млн. 72 тыс.

Непосредственно участие в Играх  потребовало для олимпийцев 4 млн. 486 тыс. гривен. Для паралимпийцев – 614 тысяч.

Поэтому говорить о том, что паралимпийцы финансируются гораздо лучше олимпийцев не приходится. Такая информация не соответствует действительности.

Какие призовые ожидают наших спортсменов за победы в Ванкувере?

Призовые остались на уровне пекинских Игр 2008 года. То есть, за первое место спортсмен-паралимпиец получит 700 тысяч, за второе – 500 тысяч, за третье – 350 тысяч гривен.  

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